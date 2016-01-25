[Индекс номера 42 (21.03.2019)]



Закулисье

Дни и ночи театра

Для театра конец марта — самое насыщенное время. Только что отгремела театральная ночь под названием «Весь мир — театр», на этой неделе норильского зрителя ждут сразу две премьеры, а 25 марта труппа Заполярного драматического с двумя спектаклями едет на «Театральную весну» в Красноярск.

Сцена из спектакля «Серёжа очень тупой» О, что это была за ночь! Театральная ночь стала традиционным событием в культурной жизни нашего города, но от этого не менее ожидаемым. Формат «ночи» тоже вполне устоялся: у нас это множество различных локаций, раскрывающих ту или иную тему, здесь всегда можно найти что–то любопытное для любого возраста и настроения. Своими впечатлениями о последней «ночи» поделилась заядлая театралка Софья Рыбачевская, видевшая почти все спектакли норильского театра. – В этот раз нас ждали лекции об истории театра, тренинги по актёрскому мастерству, народ играл в «Крокодила», делал маски. Мне очень понравился квартирник, там актёры и гости могли спеть, почитать стихи, хоть известных авторов, хоть свои. Такой формат в театре хочется видеть чаще, в этой связи вспоминается яркий квартирник «Я — Маяковский!». – Экскурсия в театральное закулисье от Александра Носырева и Степана Мамойкина — моё самое яркое впечатление, — призналась Софья. — Нам показали, как устроено пространство сцены, что там «с изнанки», как хранится реквизит, как двигаются платформы. После того как побываешь в гримёрной и примеришь парики из разных спектаклей, начинаешь понимать, насколько физически нелегка профессия артиста. Сложно представить, что с такой махиной на голове можно не только грациозно ходить, но и танцевать! Отдельно хочется сказать об атмосферной гримёрке Варвары Бабаянц — удовольствие видеть, с какой любовью и с каким вкусом подобрана в ней каждая вещица... Вот сейчас просят ответить на вопрос анкеты о любимом артисте, но я не могу выделить кого–то одного... У нас прекрасная труппа, в своей работе каждый артист раскрывается, часто совершенно неожиданным образом. Их героям веришь, они заставляют плакать и смеяться, где–то задуматься, иногда разозлиться. Театр даёт возможность пережить весь спектр эмоций, почувствовать себя живым. Посылочка Буквально вчера в нашем театре состоялся премьерный показ спектакля «Серёжа очень тупой» по пьесе Дмитрия Данилова в постановке Тимура Файрузова. Содержание пьесы — всегда некий каркас, и режиссёр волен наполнить её своими смыслами, дать написанному иное прочтение. Поступил так и Тимур Файрузов. «Начинка» «Серёжи» преобразилась, в ней проявились авторские решения, с достоевщиной и отсылом к Гоголю. Мы узнали у режиссёра, как из эскиза, созданного на лаборатории «Полярки», могла получиться настоящая человеческая трагедия, пусть даже с элементами абсурда? По сюжету в «однушку» к программисту Сергею приходят три курьера, чтобы вручить посылку, которую он не ждал. Странные гости сидят у обескураженного хозяина дома в течение часа: играют в города, песни поют, рассказывают страшные истории, например, как их клиенты иногда умирают и вешаются, и что у курьеров с собой есть всё необходимое, чтобы помочь им в этой ситуации, — и закопать могут, и отпеть, и табуретку подставить. При всей своей вежливости непрошенные гости Сергею по сути хамят, задавая очень личные вопросы: о вере, ребёнке, любви. И выводят его на вполне искренние реакции. Кто эти люди и какую посылку принесли, до конца неясно. Только вот жена Серёжи, Маша, появляющаяся ближе к финалу, всё понимает: спокойно провожает нежданных гостей и истерично просит супруга не вскрывать посылку и убрать её с глаз долой. Она буквально раздавлена тем, что её милый и умный Серёжа может быть таким тупым и ничего не смыслить в происходящем? Пустота – Без конфликта Серёжи и Маши трудно было решать постановку, — делится режиссёр спектакля. — Я дал волю воображению, домыслил, почему она его любит и ненавидит одновременно, как это связано с посылкой. В посылке — явно живая жизнь, которой лишён их, казалось бы, идеальный брак. Кто–то подумает, что это неродившийся ребёнок супругов. Возможно. Я намеренно завернул всё в несколько обёрток и оставил финал на откуп зрителю, которому во время просмотра должно быть и смешно, и страшно. Ведь страшно, когда к тебе приходят непонятные люди, начинают из тебя «кишки вытаскивать», жизнь препарировать. У каждого из нас может случиться «судный день», но судьи–то — кто? Вот эти, из города Грязи? И это не белые ангелы, скорее, ребятки из ада... Серёжа (его играет Денис Ганин) проживает миллион эмоций — от гнева до панических атак, но так и не может «взломать эту коробочку». Режиссёр вводит в рисунок спектакля эпизод, в котором звучит казачья песня в исполнении группы «Братья Тузловы». Это апогей серёжиного состояния, какой–то исповедальный момент. Ганин «выносил» своего Серёжу. И если вначале он кажется мальчишкой, то после часа общения с курьерами словно превращается в старика, пережившего отчаяние, страхи, покаяние даже. В этом есть магия. На его фоне, казалось бы, в «одной краске» исполняет роль Маши Евгения Воронова. Присущая ей инфернальность вполне укладывается в материал и созданный Тимуром формат, она «включает» то панночку, то Грушеньку из Достоевского... «Наконец в театре появилась героиня — как типаж», — говорит о Жене режиссёр. В «Серёже» новая актриса «маяковки» демонстрирует графичность, чёткость, слегка избыточный, но оправданный драматизм. — У героев нет настоящей семьи, близости нет, всё обездушено, — объясняет Евгения то, что проживают персонажи спектакля. — У них с Серёжей должен был родиться ребёнок, но Маша не позволила ему появиться на свет. И всё, что происходит, — это последствия этого «не позволила». Её съедают сомнения, признаться мужу или нет, и вот она мучается: от чувства вины, от недопонимания. Оба не знают, как дальше жить, ведь снаружи и внутри — пустота. Ангелы апокалипсиса Курьеры, те самые «ангелы апокалипсиса», в исполнении Дениса Чайникова, Александра Носырева и Евгения Нестерова чрезвычайно убедительны и харизматичны. Они делают жизнь главного героя максимально некомфортной, взывают его к совести, пытаются расковырять в нём «скрепы», научить «родину любить». – Счастье — не в этих психологических копаниях, — уверен Файрузов, — иногда стоит пожить простыми, внятными вещами... Мы и так закопались уже. Проблема этих ребят — в отсутствии этого простого человеческого счастья. Жалко их всех. Жизнь проходит у людей... Но всё равно, как у Башлачева, «под дождём все оказались чистые, хорошие...» ...Знаете, мой практический поиск решения этой пьесы привёл меня к тому, что это не бытоистория, а современная притча. Про взаимоотношения человека и человека, человека и системы. И если в повествовании появилась многослойность, я рад. Недаром, значит, я использовал в 3D–проекциях к спектаклю гоголевское колесо, означающее вечное русское «доедем–не доедем».

В тему • Решением жюри фестиваля «Театральная весна — 2019» в афишу этого года включены спектакли норильского театра: «Женитьба» Н. В. Гоголя (постановка Петра Шерешевского, большая форма) и «Гиперборея. Плато Путорана» В. Зуева (режиссёр Анна Бабанова, малая форма). Напомним, краевой творческий форум проводится ежегодно под эгидой министерства культуры Красноярского края и знакомит зрителей с лучшими новинками театрального сезона в регионе. Церемонию закрытия «Театральной весны» традиционно проводят в День театра — 27 марта. В этом году конкурсная программа включает, наряду с постановками государственных, муниципальных, коммерческих театров, премьеры антрепризных групп. • Спекталкь «Гиперборея. Плато Путорана» ждёт шесть показов в столице края. Впрочем, он уже путешествовал по стране: 25 февраля состоялся показ «Гипербореи» в Москве на площадке Всероссийского музея декоративного искусства накануне открытия выставки «Таймыр. Гений места», организованной Агентством развития Норильска при поддержке «Норникеля» и группы Интеррос. Фестиваль «Театральная весна» проходит в крае с 1996 года, и не было ни разу, чтобы норильский театр не получал там больших или малых призов в различных номинациях. Несколько лет подряд, вплоть до 2007 года, норильчане привозили с «Весны» «маски» целыми гроздьями. Последним, особо «плодовитым» в этом смысле оказался спектакль Александра Зыкова «А этот выпал из гнезда» по пьесе Кизи: лучший спектакль года, лучший режиссёр, лучший художник, лучшая хореография, лучшие мужские и женские роли — тогда почти все награды были наши. Сцена из спектакля «Гиперборея. Плато Путорана» • Из больших побед в Красноярске можно выделить безусловный успех норильских «Братьев Ч» режиссёра Тимура Насирова, «Дяди Вани» в постановке Петра Шерешевского, целый букет театральных сказок от Тимура Файрузова, его же «Снегири» и «Оркестр Титаник». Именные награды в разные годы получали Сергей Ребрий, Лариса Потехина, Нина Валенская, Варвара Бабаянц, Роман Лесик, Денис Ганин, Мария Нестрян и другие артисты. Сцена из спектакля «А этот выпал из гнезда» • В театральной сфере появилась народная премия «Зрительское признание». Оценить творчество артистов каждого театрального города Красноярского края смогут теперь непосредственно зрители. Для этого в течение 2019 года в театрах Красноярска, Минусинска, Норильска, Канска, Ачинска, Лесосибирска, Железногорска и других городов организовано голосование. Его результаты огласят на церемонии закрытия Года театра, победители получат народную премию «Зрительское признание». Такой опрос проводится и в Заполярном театре драмы. В нём могут принять участие все желающие. Это не сложно. По окончании просмотра любого спектакля на своём билете напишите, чьи актёрские работы вам особенно понравились в этой постановке («Лучшая мужская/женская роль в спектакле»). На первом этаже в зрительском фойе находятся специальные ёмкости для сбора таких билетов. Можно также обратиться к работникам службы зрителя. Все оценки потом суммируются и таким образом выбираются любимцы публики. «Это добрая театральная традиция, открытое признание таланта и труда Артиста», — считает директор Заполярного театра драмы Светлана Гергарт.

Марина Хорошевская Фото Владимира МАКУШКИНА и с сайта norilsk-zv.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Театральная ночь стала традиционным событием в культурной жизни нашего города, но от этого не менее ожидаемым. Формат «ночи» тоже вполне устоялся: у нас это множество различных локаций, раскрывающих ту или иную тему, здесь всегда можно найти что–то любопытное для любого возраста и настроения. Своими впечатлениями о последней «ночи» поделилась заядлая театралка Софья Рыбачевская, видевшая почти все спектакли норильского театра.– В этот раз нас ждали лекции об истории театра, тренинги по актёрскому мастерству, народ играл в «Крокодила», делал маски. Мне очень понравился квартирник, там актёры и гости могли спеть, почитать стихи, хоть известных авторов, хоть свои. Такой формат в театре хочется видеть чаще, в этой связи вспоминается яркий квартирник «Я — Маяковский!».– Экскурсия в театральное закулисье от Александра Носырева и Степана Мамойкина — моё самое яркое впечатление, — призналась Софья. — Нам показали, как устроено пространство сцены, что там «с изнанки», как хранится реквизит, как двигаются платформы. После того как побываешь в гримёрной и примеришь парики из разных спектаклей, начинаешь понимать, насколько физически нелегка профессия артиста. Сложно представить, что с такой махиной на голове можно не только грациозно ходить, но и танцевать! Отдельно хочется сказать об атмосферной гримёрке Варвары Бабаянц — удовольствие видеть, с какой любовью и с каким вкусом подобрана в ней каждая вещица... Вот сейчас просят ответить на вопрос анкеты о любимом артисте, но я не могу выделить кого–то одного... У нас прекрасная труппа, в своей работе каждый артист раскрывается, часто совершенно неожиданным образом. Их героям веришь, они заставляют плакать и смеяться, где–то задуматься, иногда разозлиться. Театр даёт возможность пережить весь спектр эмоций, почувствовать себя живым.Буквально вчера в нашем театре состоялся премьерный показ спектакля «Серёжа очень тупой» по пьесе Дмитрия Данилова в постановке Тимура Файрузова. Содержание пьесы — всегда некий каркас, и режиссёр волен наполнить её своими смыслами, дать написанному иное прочтение.Поступил так и Тимур Файрузов. «Начинка» «Серёжи» преобразилась, в ней проявились авторские решения, с достоевщиной и отсылом к Гоголю. Мы узнали у режиссёра, как из эскиза, созданного на лаборатории «Полярки», могла получиться настоящая человеческая трагедия, пусть даже с элементами абсурда?По сюжету в «однушку» к программисту Сергею приходят три курьера, чтобы вручить посылку, которую он не ждал. Странные гости сидят у обескураженного хозяина дома в течение часа: играют в города, песни поют, рассказывают страшные истории, например, как их клиенты иногда умирают и вешаются, и что у курьеров с собой есть всё необходимое, чтобы помочь им в этой ситуации, — и закопать могут, и отпеть, и табуретку подставить. При всей своей вежливости непрошенные гости Сергею по сути хамят, задавая очень личные вопросы: о вере, ребёнке, любви. И выводят его на вполне искренние реакции. Кто эти люди и какую посылку принесли, до конца неясно. Только вот жена Серёжи, Маша, появляющаяся ближе к финалу, всё понимает: спокойно провожает нежданных гостей и истерично просит супруга не вскрывать посылку и убрать её с глаз долой. Она буквально раздавлена тем, что её милый и умный Серёжа может быть таким тупым и ничего не смыслить в происходящем?– Без конфликта Серёжи и Маши трудно было решать постановку, — делится режиссёр спектакля. — Я дал волю воображению, домыслил, почему она его любит и ненавидит одновременно, как это связано с посылкой. В посылке — явно живая жизнь, которой лишён их, казалось бы, идеальный брак. Кто–то подумает, что это неродившийся ребёнок супругов. Возможно. Я намеренно завернул всё в несколько обёрток и оставил финал на откуп зрителю, которому во время просмотра должно быть и смешно, и страшно. Ведь страшно, когда к тебе приходят непонятные люди, начинают из тебя «кишки вытаскивать», жизнь препарировать. У каждого из нас может случиться «судный день», но судьи–то — кто? Вот эти, из города Грязи? И это не белые ангелы, скорее, ребятки из ада...Серёжа (его играет Денис Ганин) проживает миллион эмоций — от гнева до панических атак, но так и не может «взломать эту коробочку». Режиссёр вводит в рисунок спектакля эпизод, в котором звучит казачья песня в исполнении группы «Братья Тузловы». Это апогей серёжиного состояния, какой–то исповедальный момент. Ганин «выносил» своего Серёжу. И если вначале он кажется мальчишкой, то после часа общения с курьерами словно превращается в старика, пережившего отчаяние, страхи, покаяние даже. В этом есть магия.На его фоне, казалось бы, в «одной краске» исполняет роль Маши Евгения Воронова. Присущая ей инфернальность вполне укладывается в материал и созданный Тимуром формат, она «включает» то панночку, то Грушеньку из Достоевского... «Наконец в театре появилась героиня — как типаж», — говорит о Жене режиссёр. В «Серёже» новая актриса «маяковки» демонстрирует графичность, чёткость, слегка избыточный, но оправданный драматизм.— У героев нет настоящей семьи, близости нет, всё обездушено, — объясняет Евгения то, что проживают персонажи спектакля. — У них с Серёжей должен был родиться ребёнок, но Маша не позволила ему появиться на свет. И всё, что происходит, — это последствия этого «не позволила». Её съедают сомнения, признаться мужу или нет, и вот она мучается: от чувства вины, от недопонимания. Оба не знают, как дальше жить, ведь снаружи и внутри — пустота.Курьеры, те самые «ангелы апокалипсиса», в исполнении Дениса Чайникова, Александра Носырева и Евгения Нестерова чрезвычайно убедительны и харизматичны. Они делают жизнь главного героя максимально некомфортной, взывают его к совести, пытаются расковырять в нём «скрепы», научить «родину любить».– Счастье — не в этих психологических копаниях, — уверен Файрузов, — иногда стоит пожить простыми, внятными вещами... Мы и так закопались уже. Проблема этих ребят — в отсутствии этого простого человеческого счастья. Жалко их всех. Жизнь проходит у людей... Но всё равно, как у Башлачева, «под дождём все оказались чистые, хорошие...»...Знаете, мой практический поиск решения этой пьесы привёл меня к тому, что это не бытоистория, а современная притча. Про взаимоотношения человека и человека, человека и системы. И если в повествовании появилась многослойность, я рад. Недаром, значит, я использовал в 3D–проекциях к спектаклю гоголевское колесо, означающее вечное русское «доедем–недоедем».

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