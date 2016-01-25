[Индекс номера 42 (21.03.2019)]



Вопрос недели

Кто ваш любимый актёр?

«Заполярка» решила провести своё голосование «Зрительское признание», выйдя за рамки театральной сферы и вспомнив также о кино. Мы спросили у норильчан:

Евгений, житель Талнаха: — Я бы назвал любимыми таких актёров отечественного кино, как Валентин Гафт, Андрей Панин, Сергей Бодров–младший, Виктор Сухоруков. Из актрис — Любовь Полищук. Может, это не величайшие имена всех времён и народов, но они легли мне на душу. Мы же не актёров любим, мы как людей их и не знаем, а любим их образы, их героев, их игру. Хотя об этих артистах я бы и не сказал, что они играют, ощущение такое, что они просто живут в своих фильмах, рассказывают свои истории. А ты смотришь и не думаешь о том, хорошо ли сыграно, талантливо ли, а веришь и переживаешь вместе с ними.

Галина, недавно живёт в Норильске: — Я почитаю старую актёрскую школу. Такие разные мастера, как Евгений Санаев, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, играли свои роли, как жили. К великим артистам я отношу и украинскую актрису Аду Роговцеву, нашу Нонну Мордюкову. А вот сегодня часто вижу на экране Фёдора Бондарчука, сына знаменитого отца, и ничем он меня не привлекает, нигде «не ёкает». Из современных актёров я бы особо выделила Константина Хабенского, его роль в фильме «Адмирал» меня потрясла: ощущение, что именно таким и был уникальный Александр Васильевич Колчак.

Анна Зайцева, специалист отдела кадров НТЭК: — Я — фанат наших норильских актёров. Про Сергея Ребрия — все знают, он наша легенда. Давно пора ему дать звание народного артиста страны за его превосходные роли. Радует многоплановость и умение перевоплощаться Варвары Бабаянц. А не так давно водила в театр сына с его друзьями–спортсменами. Они в фойе повстречались с Романом Лесиком и до сих пор не могут забыть эту интересную беседу: так много актёр рассказал им об особенностях своей работы. И ещё ребята были поражены, что он ухаживает за зимним садом в театре... А из старых киноактёров я люблю Леонида Куравлёва — за юмор, за то, что он создавал образы простых русских мужиков, которые жили рядом с нами. Мы выросли на его фильмах. Ценю очень Ирину Муравьёву, она до сих пор такая же батарейка, как и была в молодости. Мне очень жаль, что нашим дети, когда время и вкусы так изменились, сегодня не оценить образы, которые эти актёры создавали. Молодёжь всё бежит смотреть бездушное фэнтези, ужастики, а то настоящее и светлое, что раньше несли наши актёры в своих работах, им не понятно.

Валерия Болгова, родилась на Таймыре: — В детстве в далёком посёлке Усть–Авам нам кино привозили раз в неделю на самолёте. Мы влюблялись в актёров, вырезали их портреты из журнала «Советский экран», который выписывали и в тундре. Я особенно восхищалась Людмилой Гурченко, её умением петь и танцевать, быть всегда такой привлекательной, это актриса на века. Последние годы меня каждый раз поражает Сергей Безруков, который так здорово перевоплощается в своих героев — от Есенина до Высоцкого и Годунова. И это высшее актёрское мастерство. И ещё я очень ценю тех артистов, кто не участвует в сомнительных проектах, хранит своё актерское и человеческое достоинство, не гонится за деньгами. Сейчас особо выделяю Чулпан Хаматову, ещё и потому, что она занимается делами милосердия.

Людмила Реннер, театрал с детства: — Я благодарна тем норильским актёрам начала 1950–х, их имён не знаю, которых ещё в четырёхлетнем возрасте увидела в ДИТРе на новогодней сказке. Они открыли для меня волшебный мир театра. Я видела на норильской сцене игру всех корифеев, того же народного артиста Всеволода Лукьянова в роли Ленина. Из молодых на нашей сцене запомнила в спектакле «Мой бедный Марат» Игоря Пушкарёва, известного по главной роли в фильме «А если это любовь?», он совсем недолго работал в нашем театре. И многие из тех, кто служил за ними в Заполярной драме, были актёрами высокого класса. Как забыть харизматичных и неповторимых Ирину Афанасьеву, Юрия Гребня? От воспоминаний об их завораживающей игре до сих пор мурашки по коже... Сейчас в Красноярском театре имени Пушкина служит любимец норильчан Василий Решетников, в театре им. Ленсовета в Санкт–Петербурге — Александр Сулимов. Этим актёрам будет что сказать и зрителям новых поколений. Сегодня в нашем театре ценю талантливых Романа Лесика, Варвару Бабаянц. Помню, как они пришли совсем молодыми. А сколько интересных образов создали!..

Алексей, работник предприятия «Медвежий ручей»: — В театре для меня в первую очередь становятся значимыми те актёры, благодаря кому цепляют истории, рассказанные ими со сцены. Так, Павел Авдеев «попал» в меня, потому что на современном языке смог раскрыть историю Подколёсина и помог понять психологию сегодняшних холостяков. Ганин «попал», когда в «Утиной охоте» дал мне сильнейшую эмоцию. Юлия Новикова — когда в «Братьях Ч» заставила поверить в свою героиню, передала её боль девичью, отчаянные чувства по отношению к Чехову. Всегда радуют Роман Лесик и Денис Чайников, более всего отмечу их роли в «Снегирях» по произведению Виктора Астафьева, это один из моих любимых спектаклей нашего театра.

Говорит эксперт Ирина Даниленко, специальный корреспондент «Заполярной Правды» — Лично для меня лицедейство — это нечто загадочное и таинственное. У каждого из нас — свои любимые актёры, которые потрясли и удивили, создав образы, вошедшие в сердце и душу. Попробуйте препарировать, разложить по полкам — как им это удалось... Мне, профессиональному киноведу, выпускнице кинофакультета Киевского театрального института, пришлось в конце 1970–х — начале 1980–х учиться рядом с молодой и дерзкой актёрской братией (имена Алексея Горбунова и Андрея Харитонова вам наверняка известны), видеть многих выдающихся мастеров сцены и кино. Посчастливилось и на концерте Владимира Высоцкого побывать, который в списке моих любимых актёров по–прежнему стоит первым. Мы студентами хоронили на Байковом кладбище любимца страны Леонида Быкова. Никогда не забуду, как его товарищи по фильму «В бой идут одни «старики», понурив головы, спели над его могилой «Смуглянку». Любимые актёры так входят в нашу жизнь, что их считаешь почти родственниками. И, работая студенткой на выставке к 60–летию советского кино на ВДНХ от студии Довженко или приезжая на международный кинофестиваль в Москве от норильского киноклуба «Ракурс», я даже не отдавала себе отчёта, направо и налево запросто здороваясь с кинозвёздами, — это же родные люди! В советское время в Норильск по линии Бюро пропаганды советского киноискусства приезжали многие великие артисты нашего кино и театра. Старожилы помнят, как в начале 1960–х после открытия кинотеатра имени Ленина туда на руках, выдавив стёкла, занесли красавца Михаила Кузнецова. В разные годы к нам приезжали Олег Стриженов, Валерий Золотухин, Игорь Старыгин, ведущие артисты Театра сатиры... Это были незабываемые, очень сердечные встречи со зрителями. В личных беседах я с удивлением открыла для себя высокую интеллектуалку, даже философа Люсьену Овчинникову, которую все ценили за роли славных простушек. В сердце навсегда и наши норильские мастера. Мне очень повезло в 1977–м побывать в старом здании Заполярной драмы на прогоне спектакля «Святая святых» по Иону Друцэ, который ставил легендарный режиссёр Леонид Белявский. От роли простого крестьянина с огромной душой Кэлина Абабия, которую гениально сыграл наш Юрий Гребень, я испытала огромное потрясение. С тех пор поняла, что настоящий артист — это не только жизнь в предлагаемых обстоятельствах. Его роль должна отзываться в душе зрителя состоянием глубокой работы. Для истинного артиста не существует жанра, он везде правдоподобен. Понятно, что в кино, в отличие от театра, у актёра другой принцип существования, который не даёт возможности прочувствовать текущий момент вместе со зрителем. Но и здесь наши души соединяются, катарсис от превосходной игры никто не отменял. Американцы, у которых так много прекрасных лицедеев, утверждают, что актёр настолько хорош, насколько хороша его последняя работа. Понятно, артисту не прожить прошлыми заслугами, и он должен каждой ролью доказывать, что не напрасно ест свой хлеб. В нашей Заполярной драме я сегодня только присматриваюсь к новичкам, которые уже почти сменили достойное поколение прошлых лет. И от души желаю, чтобы в Норильске были режиссёры, способные высветить Божий дар каждого. И чтобы сами артисты несли живую радость и нравственность людям, а ещё хорошо бы — получали удовольствие от своей деятельности и достойную зарплату за неё. И не стоит забывать слов великого британского актёра Алана Рикмана, что актёрский талант — это случайное сочетание генов и ответственности.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Я бы назвал любимыми таких актёров отечественного кино, как Валентин Гафт, Андрей Панин, Сергей Бодров–младший, Виктор Сухоруков. Из актрис — Любовь Полищук. Может, это не величайшие имена всех времён и народов, но они легли мне на душу. Мы же не актёров любим, мы как людей их и не знаем, а любим их образы, их героев, их игру. Хотя об этих артистах я бы и не сказал, что они играют, ощущение такое, что они просто живут в своих фильмах, рассказывают свои истории. А ты смотришь и не думаешь о том, хорошо ли сыграно, талантливо ли, а веришь и переживаешь вместе с ними.— Я почитаю старую актёрскую школу. Такие разные мастера, как Евгений Санаев, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, играли свои роли, как жили. К великим артистам я отношу и украинскую актрису Аду Роговцеву, нашу Нонну Мордюкову. А вот сегодня часто вижу на экране Фёдора Бондарчука, сына знаменитого отца, и ничем он меня не привлекает, нигде «не ёкает». Из современных актёров я бы особо выделила Константина Хабенского, его роль в фильме «Адмирал» меня потрясла: ощущение, что именно таким и был уникальный Александр Васильевич Колчак.— Я — фанат наших норильских актёров. Про Сергея Ребрия — все знают, он наша легенда. Давно пора ему дать звание народного артиста страны за его превосходные роли. Радует многоплановость и умение перевоплощаться Варвары Бабаянц. А не так давно водила в театр сына с его друзьями–спортсменами. Они в фойе повстречались с Романом Лесиком и до сих пор не могут забыть эту интересную беседу: так много актёр рассказал им об особенностях своей работы. И ещё ребята были поражены, что он ухаживает за зимним садом в театре...А из старых киноактёров я люблю Леонида Куравлёва — за юмор, за то, что он создавал образы простых русских мужиков, которые жили рядом с нами. Мы выросли на его фильмах. Ценю очень Ирину Муравьёву, она до сих пор такая же батарейка, как и была в молодости. Мне очень жаль, что нашим дети, когда время и вкусы так изменились, сегодня не оценить образы, которые эти актёры создавали. Молодёжь всё бежит смотреть бездушное фэнтези, ужастики, а то настоящее и светлое, что раньше несли наши актёры в своих работах, им не понятно.— В детстве в далёком посёлке Усть–Авам нам кино привозили раз в неделю на самолёте. Мы влюблялись в актёров, вырезали их портреты из журнала «Советский экран», который выписывали и в тундре. Я особенно восхищалась Людмилой Гурченко, её умением петь и танцевать, быть всегда такой привлекательной, это актриса на века. Последние годы меня каждый раз поражает Сергей Безруков, который так здорово перевоплощается в своих героев — от Есенина до Высоцкого и Годунова. И это высшее актёрское мастерство. И ещё я очень ценю тех артистов, кто не участвует в сомнительных проектах, хранит своё актерское и человеческое достоинство, не гонится за деньгами. Сейчас особо выделяю Чулпан Хаматову, ещё и потому, что она занимается делами милосердия.— Я благодарна тем норильским актёрам начала 1950–х, их имён не знаю, которых ещё в четырёхлетнем возрасте увидела в ДИТРе на новогодней сказке. Они открыли для меня волшебный мир театра. Я видела на норильской сцене игру всех корифеев, того же народного артиста Всеволода Лукьянова в роли Ленина. Из молодых на нашей сцене запомнила в спектакле «Мой бедный Марат» Игоря Пушкарёва, известного по главной роли в фильме «А если это любовь?», он совсем недолго работал в нашем театре. И многие из тех, кто служил за ними в Заполярной драме, были актёрами высокого класса. Как забыть харизматичных и неповторимых Ирину Афанасьеву, Юрия Гребня? От воспоминаний об их завораживающей игре до сих пор мурашки по коже... Сейчас в Красноярском театре имени Пушкина служит любимец норильчан Василий Решетников, в театре им. Ленсовета в Санкт–Петербурге — Александр Сулимов. Этим актёрам будет что сказать и зрителям новых поколений. Сегодня в нашем театре ценю талантливых Романа Лесика, Варвару Бабаянц. Помню, как они пришли совсем молодыми. А сколько интересных образов создали!..— В театре для меня в первую очередь становятся значимыми те актёры, благодаря кому цепляют истории, рассказанные ими со сцены. Так, Павел Авдеев «попал» в меня, потому что на современном языке смог раскрыть историю Подколёсина и помог понять психологию сегодняшних холостяков. Ганин «попал», когда в «Утиной охоте» дал мне сильнейшую эмоцию. Юлия Новикова — когда в «Братьях Ч» заставила поверить в свою героиню, передала её боль девичью, отчаянные чувства по отношению к Чехову. Всегда радуют Роман Лесик и Денис Чайников, более всего отмечу их роли в «Снегирях» по произведению Виктора Астафьева, это один из моих любимых спектаклей нашего театра.

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