[Индекс номера 43 (22.03.2019)]



Плоды экономии

Сэкономленные муниципалитетом средства предлагается направить на ремонт автодорог и дорожных сооружений, а также на благоустройство территории.

Муниципальная программа развития транспортной системы на текущий год будет скорректирована. Изменения, предлагаемые администрацией города, депутаты обсудили в ходе заседания комиссии по городскому хозяйству. Как рассказал Олег Крист, начальник «Норильск-автодора», основанием для этого является необходимость использования остатка нераспределённых средств муниципального дорожного фонда в размере 249 миллионов рублей, а также перераспределения денег между отдельными мероприятиями подпрограммы «Дорожное хозяйство». Так, около 11 млн рублей планируется направить на обработку восстанавливающим составом дорожного покрытия Ленинского проспекта для его защиты и увеличения сроков службы; 13,2 млн рублей пойдёт на восстановление повреждённых дорожных ограждений, ремонт «лежачих полицейских» и оформление цветочных клумб на разделительных газонах Ленинского проспекта; 8,4 млн рублей — на диагностику и паспортизацию норильских автодорог; 1,8 млн рублей — на устройство водопропускной трубы на 32–м километре автодороги Норильск — посёлок Алыкель для исключения аварийной ситуации в период паводка. Дополнительные средства будут выделены на ремонт автодорог и дорожных сооружений в связи с уточнением объёмов работ. В частности, 13,6 млн рублей будет направлено на ремонт участка автодороги Норильск — Алыкель, улицы Строительной и участка улицы Талнахской; 6,3 млн рублей потратят на ремонт тротуаров на улице Кирова; 48,3 млн рублей (дополнительно к запланированным 119,4 млн рублей) — на асфальтировку дворов и проездов к ним; 33,6 млн рублей — на завершение работ по строительству моста через вторую протоку реки Норильской на подъезде к гидропорту «Валёк». 96 млн рублей необходимо выделить на ремонт автодорожного моста на улице Октябрьской (так называемый «мост через дамбу»). На комиссии депутаты поинтересовались возможностью установки крытой автобусной остановки напротив детской поликлиники на улице Бегичева. Олег Крист пояснил: — Мы разрабатываем городскую концепцию оборудования остановочными павильонами, она направлена в градсовет при главе Норильска. На том месте, где, согласно депутатскому запросу, предлагалось поставить остановочный павильон, сделать это невозможно по ряду СанПиНов. Сейчас рассматриваются иные варианты. Он также рассказал, что в этом году во всех районах города будет проведена работа по занижению тротуаров в рамках программы «Доступный город»: в прошлые годы это делалось отдельными участками, сейчас будет контракт на данную работу. Кроме того, депутаты рассмотрели возможность внесения изменений в программу «Благоустройство территории». Как пояснил Константин Купреенко, начальник управления городского хозяйства администрации Норильска, изменения обусловлены образованием экономии в ходе торгов. — Экономию в части благоустройства Центрального района (более 2,7 млн рублей) мы возвращаем в бюджет города. 517 тысяч рублей, высвобожденных с мероприятий по содержанию объектов благоустройства Талнаха, перераспределим на другие задачи программы. Ещё 4,5 миллиона рублей экономии образовалось в связи с тем, что территория в районе проезда Михайличенко, 6, в ходе голосования жителей по программе «Формирование комфортной городской среды» победила и в 2020 году будет благоустроена за краевые средства. Таким образом, 4,5 миллиона рублей также вернутся в городскую казну. Общая экономия составила более 9 миллионов рублей. Часть сэкономленных средств будет перенаправлена в Талнах на обустройство территорий школ № 39 и 30, площади Горняков; а в Кайеркане 1,8 миллиона перераспределим на софинансирование по программе «Современная городская среда», — рассказал Константин Купреенко. Итоговое финансирование программы на 2019 год составит 277 875,1 тысячи рублей (уменьшение на 9 072,5 тысячи), в том числе: средства местного бюджета — 277 073,3 тысячи, средства краевого бюджета — 801,8 тысячи рублей. Депутаты согласились с предлагаемыми изменениями и рекомендовали утвердить их в ходе корректировки бюджета Норильска на сессии, которая состоится 26 марта.

Татьяна Зачупейко Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Муниципальная программа развития транспортной системы на текущий год будет скорректирована. Изменения, предлагаемые администрацией города, депутаты обсудили в ходе заседания комиссии по городскому хозяйству.Как рассказал Олег Крист, начальник «Норильск-автодора», основанием для этого является необходимость использования остатка нераспределённых средств муниципального дорожного фонда в размере 249 миллионов рублей, а также перераспределения денег между отдельными мероприятиями подпрограммы «Дорожное хозяйство».Так, около 11 млн рублей планируется направить на обработку восстанавливающим составом дорожного покрытия Ленинского проспекта для его защиты и увеличения сроков службы; 13,2 млн рублей пойдёт на восстановление повреждённых дорожных ограждений, ремонт «лежачих полицейских» и оформление цветочных клумб на разделительных газонах Ленинского проспекта; 8,4 млн рублей — на диагностику и паспортизацию норильских автодорог; 1,8 млн рублей — на устройство водопропускной трубы на 32–м километре автодороги Норильск — посёлок Алыкель для исключения аварийной ситуации в период паводка.Дополнительные средства будут выделены на ремонт автодорог и дорожных сооружений в связи с уточнением объёмов работ. В частности, 13,6 млн рублей будет направлено на ремонт участка автодорогиНорильск — Алыкель, улицы Строительной и участка улицы Талнахской; 6,3 млн рублей потратят на ремонт тротуаров на улице Кирова; 48,3 млн рублей (дополнительно к запланированным 119,4 млн рублей) — на асфальтировку дворов и проездов к ним; 33,6 млн рублей — на завершение работ по строительству моста через вторую протоку реки Норильской на подъезде к гидропорту «Валёк». 96 млн рублей необходимо выделить на ремонт автодорожного моста на улице Октябрьской (так называемый «мост через дамбу»).На комиссии депутаты поинтересовались возможностью установки крытой автобусной остановки напротив детской поликлиники на улице Бегичева. Олег Крист пояснил:— Мы разрабатываем городскую концепцию оборудования остановочными павильонами, она направлена в градсовет при главе Норильска. На том месте, где, согласно депутатскому запросу, предлагалось поставить остановочный павильон, сделать это невозможно по ряду СанПиНов. Сейчас рассматриваются иные варианты.Он также рассказал, что в этом году во всех районах города будет проведена работа по занижению тротуаров в рамках программы «Доступный город»: в прошлые годы это делалось отдельными участками, сейчас будет контракт на данную работу.Кроме того, депутаты рассмотрели возможность внесения изменений в программу «Благоустройство территории». Как пояснил Константин Купреенко, начальник управления городского хозяйства администрации Норильска, изменения обусловлены образованием экономии в ходе торгов.— Экономию в части благоустройства Центрального района (более 2,7 млн рублей) мы возвращаем в бюджет города. 517 тысяч рублей, высвобожденных с мероприятий по содержанию объектов благоустройства Талнаха, перераспределим на другие задачи программы. Ещё 4,5 миллиона рублей экономии образовалось в связи с тем, что территория в районе проезда Михайличенко, 6, в ходе голосования жителей по программе «Формирование комфортной городской среды» победила и в 2020 году будет благоустроена за краевые средства. Таким образом, 4,5 миллиона рублей также вернутся в городскую казну. Общая экономия составила более 9 миллионов рублей. Часть сэкономленных средств будет перенаправлена в Талнах на обустройство территорий школ № 39 и 30, площади Горняков; а в Кайеркане 1,8 миллиона перераспределим на софинансирование по программе «Современная городская среда», — рассказал Константин Купреенко.Итоговое финансирование программы на 2019 год составит 277 875,1 тысячи рублей (уменьшение на 9 072,5 тысячи), в том числе: средства местного бюджета — 277 073,3 тысячи, средства краевого бюджета — 801,8 тысячи рублей.Депутаты согласились с предлагаемыми изменениями и рекомендовали утвердить их в ходе корректировки бюджета Норильска на сессии, которая состоится 26 марта.

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