[Индекс номера 43 (22.03.2019)]



Перспективы

Комфортно жить не запретишь

Сейчас в России активно реализуется федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». Пусть и не сразу, но люди поверили, что именно от их желания зависит, будут ли у них в городе или посёлке парки и детские площадки, фонтаны и беговые дорожки, парковки и площадки для выгула собак. Президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию отметил, что мнение людей здесь должно быть решающим.



Да не оскудеет рука дающего Финансирование федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в нацпроект «Жильё и городская среда», в 2019 году увеличено до 40 млрд рублей, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, в рамках проекта будет финансироваться и благоустройство дворовых территорий, тогда как ранее в первую очередь предлагалось финансировать общественные пространства, парки и скверы. — Финансирование по этому проекту было увеличено практически в два раза: федеральный бюджет плюс бюджеты субъектов, плюс бюджеты наших муниципальных образований, — отметил Турчак и пообещал, что намерен отстаивать порядок финансирования на 2020 и 2021 годы. Финансирование увеличили, но и цены на стройматериалы, материалы для благоустройства также увеличились, поэтому то на то и выходит. Так, по оценке общественного омбудсмена по строительной отрасли Дмитрия Котровского, если цепочка поставки стройматериалов длинная (от места производства до потребителя), как, например, в Норильске, то с учётом роста НДС конечная закупочная цена в этом году может вырасти от семи до десяти процентов. — Это риск исполнителя контракта, — подчёркивает он, уточняя, что в госзаказах на благоустройство есть возможность его минимизировать за счёт замены одних позиций на другие.

Для народа — не для галочки Создание в России комфортной городской среды, основанной на широком внедрении передовых технологий в строительстве, архитектуре, использовании IT–технологий, будет способствовать формированию деятельного среднего класса, считает президент РФ Владимир Путин. — Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов строительства, современных архитектурных решений, на использовании цифровых технологий в работе социальных объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства, что в том числе позволит обеспечить прозрачность и эффективность самой системы ЖКХ, чтобы граждане получали качественные услуги и не переплачивали за них. Такой масштабный проект — это новые экономические и социальные перспективы, современная среда для жизни, для культурных и гражданских инициатив, для малого бизнеса и стартапов. Всё это послужит формированию в России массового деятельного среднего класса», — сказал президент России в послании Федеральному Собранию, передаёт РИА «Недвижимость». Также Владимир Путин отметил, что очень многое здесь будет зависеть от городских и местных властей, от их открытости передовым идеям, от готовности откликаться на запросы жителей разных поколений, семей с детьми, пенсионеров, инвалидов. — Мнение людей, каким быть их городу и посёлку, должно быть решающим. Мы об этом не раз говорили на встречах с руководителями муниципалитетов. Сегодня говорю это не для галочки и прошу обратить на это внимание руководителей всех уровней, — подчеркнул Путин.







Индекс качества Как сообщил ТАСС, ещё в конце декабря прошлого года Минстроем России был подготовлен проект постановления «Об утверждении методики определения индекса качества городской среды в городах Российской Федерации». Достижение обозначенных в документе критериев будет влиять на распределение финансовой поддержки регионам при реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». — Только в случае оперативной коммуникации с регионами, а также оперируя актуальной информацией, мы сможем качественно и в оговорённые сроки реализовать намеченные проекты. Если говорить об основных показателях проекта, то наилучшая ситуация на текущий момент сложилась в Башкортостане, Марий Эл, Мордовии, на Алтае, в Тыве, Хакасии, Чечне, Югре и Чукотском автономном округе, а также в Алтайском и Красноярском краях и в Калужской, Орловской, Тульской, Новгородской, Самарской, Саратовской, Кемеровской и Томской областях, — отметила директор департамента городской среды Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации Оксана Демченко.



А у нас до дворе Многие жители края, изначально скептически относившиеся к программе формирования комфортной городской среды, увидев результаты у соседей, тоже захотели принять в ней участие. И в 2018 году в неё включились уже 44 муниципалитета. Общий объём финансирования благоустройства дворовых и общественных территорий за счёт федеральной и краевой субсидии составил 860 млн рублей, из них федеральные — 532,3 млн рублей, краевые — 327,7 млн рублей. Уникальность проекта — не только в его масштабности, но и в интерактивности. Вовлечение общественных структур в процесс, принятие решений, которые отталкиваются от мнения людей, — прекрасная практика. В 2019 году плановый объём финансирования на реализацию государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» составит более 1,2 млрд рублей. Из них на благоустройство дворовых и общественных территорий — 985,8 млн рублей, в том числе: 515,8 млн рублей — дворовые территории, 470,0 млн рублей — общественные территории. Участниками проекта в 2019 году станут 63 муниципальных образования. Уже известны планы и на 2020 год, и даже сформирован перечень объектов. Для этого с 18 по 24 февраля на сайтах краевых муниципалитетов, в стационарных пунктах и на сайте 24благоустройство.рф проходило голосование за те общественные пространства, которые жители Красноярья хотели бы привести в порядок в следующем году. В нём приняли участие 26 муниципалитетов. В их числе города Ачинск, Боготол, Бородино, Дивногорск, Енисейск, Железногорск, Зеленогорск, Канск и Норильск.

Свой взгляд Лариса Стецевич, корреспондент «Заполярной Правды» Проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал в 2017 году. Он рассчитан на пять лет — с 2018 по 2022 год. На его реализацию заложено 298,6 млрд рублей, из них 269 млрд — средства из федерального бюджета, остальное — деньги субъектов РФ. Предполагается, что благодаря этому проекту в России будет меньше городов с неблагоприятной городской средой. Стоит отметить, что дело, пусть и не сразу, но пошло, с каждым годом набирая обороты. По крайней мере, в Норильске. Люди поверили, что можно благоустроить не только собственный двор, но и улицу, и город. И что в первую очередь именно от них зависит, в каких условиях мы будем жить. Наверное, никто не станет спорить, что Норильску не хватает зелени и мест для семейного отдыха, детских площадок, да что там говорить, даже скамеек и урн могло бы быть больше. Каждому хочется, чтобы из окна его квартиры открывался красивый вид, а не помойка, чтобы приятно было выйти гулять во двор. И вот благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» это становится реальным в нашем северном городе. Причём какие территории приводить в порядок в первую очередь, решают сами горожане и не просто голосуют для галочки, их мнение обязательно учитывается. Так, норильчане решили, что в районе набережной озера Долгое должна быть парковая зона. И уже есть результаты: на бывшем пустыре появились скамейки для отдыха, беговые дорожки, детские уголки, а зимой здесь обустраивают замечательный снежный городок с красавицей ёлкой. Благодаря народному голосованию преобразились набережная ручья Кайерканский и пустырь между улицами Маслова и Бауманской в Талнахе, территория около Озёрной, 15а, в Оганере. Норильчане всё более активно поддерживают проект, который на их глазах воплощается в реальные дела. Люди увидели, как меняется облик города: появляются современные, благоустроенные общественные пространства, становятся комфортными дворы. Поэтому с каждым годом поступает всё больше заявок на конкурс для участия в этой программе. В этом году в Большом Норильске за благоустройство предложенных территорий проголосовали 9224 человека, и это очень хороший результат — наш город по активности голосования онлайн занял второе место в Красноярском крае. Но нет предела совершенству, не стоит забывать, что улучшение качества жизни прямо пропорционально нашей активности. Теперь продолжится благоустройство зоны отдыха на улице Озёрной. В Кайеркане на улице Первомайской будет оборудован многофункциональный спортивно–досуговый комплекс, а на пустыре улицы Рудной в Талнахе и в Центральном районе на Михайличенко создадут зоны отдыха. И это не может не радовать, потому что чем больше мест будет благоустроено, тем комфортнее будет нам с вами. Хочется верить, что благодаря нашей с вами активности и неравнодушию Норильск будет городом, в котором хочется жить. Что исчезнут «недострои», а на ростверках возведут красивые здания, что Оганер, как и планировалось, станет одним из самых современных и красивых спутников Норильска, что на улице Павлова перестанут пугать пустыми глазницами выбитых окон нежилые сталинки, а летом норильчане смогут загорать и купаться на Долгом... А что, комфортно жить не запретишь!..

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Финансирование федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в нацпроект «Жильё и городская среда», в 2019 году увеличено до 40 млрд рублей, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, в рамках проекта будет финансироваться и благоустройство дворовых территорий, тогда как ранее в первую очередь предлагалось финансировать общественные пространства, парки и скверы.— Финансирование по этому проекту было увеличено практически в два раза: федеральный бюджет плюс бюджеты субъектов, плюс бюджеты наших муниципальных образований, — отметил Турчак и пообещал, что намерен отстаивать порядок финансирования на 2020 и 2021 годы.Финансирование увеличили, но и цены на стройматериалы, материалы для благоустройства также увеличились, поэтому то на то и выходит. Так, по оценке общественного омбудсмена по строительной отрасли Дмитрия Котровского, если цепочка поставки стройматериалов длинная (от места производства до потребителя), как, например, в Норильске, то с учётом роста НДС конечная закупочная цена в этом году может вырасти от семи до десяти процентов.— Это риск исполнителя контракта, — подчёркивает он, уточняя, что в госзаказах на благоустройство есть возможность его минимизировать за счёт замены одних позиций на другие.Создание в России комфортной городской среды, основанной на широком внедрении передовых технологий в строительстве, архитектуре, использовании IT–технологий, будет способствовать формированию деятельного среднего класса, считает президент РФ Владимир Путин.— Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов строительства, современных архитектурных решений, на использовании цифровых технологий в работе социальных объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства, что в том числе позволит обеспечить прозрачность и эффективность самой системы ЖКХ, чтобы граждане получали качественные услуги и не переплачивали за них. Такой масштабный проект — это новые экономические и социальные перспективы, современная среда для жизни, для культурных и гражданских инициатив, для малого бизнеса и стартапов. Всё это послужит формированию в России массового деятельного среднего класса», — сказал президент России в послании Федеральному Собранию, передаёт РИА «Недвижимость».Также Владимир Путин отметил, что очень многое здесь будет зависеть от городских и местных властей, от их открытости передовым идеям, от готовности откликаться на запросы жителей разных поколений, семей с детьми, пенсионеров, инвалидов.— Мнение людей, каким быть их городу и посёлку, должно быть решающим. Мы об этом не раз говорили на встречах с руководителями муниципалитетов. Сегодня говорю это не для галочки и прошу обратить на это внимание руководителей всех уровней, — подчеркнул Путин.Как сообщил ТАСС, ещё в конце декабря прошлого года Минстроем России был подготовлен проект постановления «Об утверждении методики определения индекса качества городской среды в городах Российской Федерации». Достижение обозначенных в документе критериев будет влиять на распределение финансовой поддержки регионам при реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».— Только в случае оперативной коммуникации с регионами, а также оперируя актуальной информацией, мы сможем качественно и в оговорённые сроки реализовать намеченные проекты. Если говорить об основных показателях проекта, то наилучшая ситуация на текущий момент сложилась в Башкортостане, Марий Эл, Мордовии, на Алтае, в Тыве, Хакасии, Чечне, Югре и Чукотском автономном округе, а также в Алтайском и Красноярском краях и в Калужской, Орловской, Тульской, Новгородской, Самарской, Саратовской, Кемеровской и Томской областях, — отметила директор департамента городской среды Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации Оксана Демченко.Многие жители края, изначально скептически относившиеся к программе формирования комфортной городской среды, увидев результаты у соседей, тоже захотели принять в ней участие. И в 2018 году в неё включились уже 44 муниципалитета. Общий объём финансирования благоустройства дворовых и общественных территорий за счёт федеральной и краевой субсидии составил 860 млн рублей, из них федеральные — 532,3 млн рублей, краевые — 327,7 млн рублей.Уникальность проекта — не только в его масштабности, но и в интерактивности. Вовлечение общественных структур в процесс, принятие решений, которые отталкиваются от мнения людей, — прекрасная практика.В 2019 году плановый объём финансирования на реализацию государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» составит более 1,2 млрд рублей. Из них на благоустройство дворовых и общественных территорий — 985,8 млн рублей, в том числе: 515,8 млн рублей — дворовые территории, 470,0 млн рублей — общественные территории. Участниками проекта в 2019 году станут 63 муниципальных образования.Уже известны планы и на 2020 год, и даже сформирован перечень объектов. Для этого с 18 по 24 февраля на сайтах краевых муниципалитетов, в стационарных пунктах и на сайте 24благоустройство.рф проходило голосование за те общественные пространства, которые жители Красноярья хотели бы привести в порядок в следующем году. В нём приняли участие 26 муниципалитетов. В их числе города Ачинск, Боготол, Бородино, Дивногорск, Енисейск, Железногорск, Зеленогорск, Канск и Норильск.

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