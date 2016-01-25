[Индекс номера 43 (22.03.2019)]

 Эх, дороги 
Чтоб проехать и пройти

Улицы и автомобильные дороги Норильска планомерно освобождают от снега.
Более 900 тысяч тонн снега вывезено с улиц и дорог Норильска в этом сезоне
Снегоуборку на дорогах выполняют «ИЛАН–Норильск» и УАДиС АТО «ЦАТК». Работают круглосуточно в две смены: с 8 до 20 часов и с 20.00 до 8.00 – законодательство Красноярского края не запрещает выполнять снегоуборку в ночное время. В каждую смену выходит от 30 до 50 единиц снегоуборочной техники.
— Вчера, например, в первую смену по всей улично– дорожной сети Норильска было задействовано 42 машины. В первую очередь расчищаются от снега проезжая часть, перекрёстки, тротуары, посадочные площадки автобусных остановок, а также пешеходные переходы, спуски, подъёмы, повороты, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта и движение пешеходов, — отметил Евгений Болгов, начальник отдела сохранности автодорог и безопасности дорожного движения управления «Норильскавтодор». — Напомню, что дорожные службы вывозят снег только с улиц и дорог города и районов, уборка снега во дворах — это ответственность управляющих компаний.
С октября 2018 года по март 2019–го с улиц и автодорог Большого Норильска вывезено более 900 тысяч тонн снега: 481,8 тысячи — из Центрального района, 265 тысяч — из Талнаха, 161,8 тысячи — из Кайеркана. Эти цифры на порядок выше, чем в прошлом году. Обращения о некачественной или несвоевременной уборке снега оперативно отрабатываются, а подрядная организация в случае плохой работы несёт финансовые потери.
Кроме этого Евгений Болгов сообщил о закрытии деревянной галереи для пешеходов на чётной стороне улицы Богдана Хмельницкого, от перекрёстка с улицей Павлова до гимназии № 5.
Деревянная конструкция под тяжестью снега начала проседать и представляет опасность для пешеходов. Этот участок тротуара будет перекрыт до лета, когда выполнят ремонт галереи. А до тех пор норильчанам придётся обходить этот участок по нечётной стороне улицы.

Наталья Черкашина
Фото Владимира МАКУШКИНА
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Сэкономленные муниципалитетом средства предлагается направить на ремонт автодорог и дорожных сооружений, а также на благоустройство территории.

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Улицы и автомобильные дороги Норильска планомерно освобождают от снега.

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