[Индекс номера 43 (22.03.2019)]



Эх, дороги

Чтоб проехать и пройти

Улицы и автомобильные дороги Норильска планомерно освобождают от снега.

Более 900 тысяч тонн снега вывезено с улиц и дорог Норильска в этом сезоне Снегоуборку на дорогах выполняют «ИЛАН–Норильск» и УАДиС АТО «ЦАТК». Работают круглосуточно в две смены: с 8 до 20 часов и с 20.00 до 8.00 – законодательство Красноярского края не запрещает выполнять снегоуборку в ночное время. В каждую смену выходит от 30 до 50 единиц снегоуборочной техники. — Вчера, например, в первую смену по всей улично– дорожной сети Норильска было задействовано 42 машины. В первую очередь расчищаются от снега проезжая часть, перекрёстки, тротуары, посадочные площадки автобусных остановок, а также пешеходные переходы, спуски, подъёмы, повороты, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта и движение пешеходов, — отметил Евгений Болгов, начальник отдела сохранности автодорог и безопасности дорожного движения управления «Норильскавтодор». — Напомню, что дорожные службы вывозят снег только с улиц и дорог города и районов, уборка снега во дворах — это ответственность управляющих компаний. С октября 2018 года по март 2019–го с улиц и автодорог Большого Норильска вывезено более 900 тысяч тонн снега: 481,8 тысячи — из Центрального района, 265 тысяч — из Талнаха, 161,8 тысячи — из Кайеркана. Эти цифры на порядок выше, чем в прошлом году. Обращения о некачественной или несвоевременной уборке снега оперативно отрабатываются, а подрядная организация в случае плохой работы несёт финансовые потери. Кроме этого Евгений Болгов сообщил о закрытии деревянной галереи для пешеходов на чётной стороне улицы Богдана Хмельницкого, от перекрёстка с улицей Павлова до гимназии № 5. Деревянная конструкция под тяжестью снега начала проседать и представляет опасность для пешеходов. Этот участок тротуара будет перекрыт до лета, когда выполнят ремонт галереи. А до тех пор норильчанам придётся обходить этот участок по нечётной стороне улицы.

Наталья Черкашина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Снегоуборку на дорогах выполняют «ИЛАН–Норильск» и УАДиС АТО «ЦАТК». Работают круглосуточно в две смены: с 8 до 20 часов и с 20.00 до 8.00 – законодательство Красноярского края не запрещает выполнять снегоуборку в ночное время. В каждую смену выходит от 30 до 50 единиц снегоуборочной техники.— Вчера, например, в первую смену по всей улично– дорожной сети Норильска было задействовано 42 машины. В первую очередь расчищаются от снега проезжая часть, перекрёстки, тротуары, посадочные площадки автобусных остановок, а также пешеходные переходы, спуски, подъёмы, повороты, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд транспорта и движение пешеходов, — отметил Евгений Болгов, начальник отдела сохранности автодорог и безопасности дорожного движения управления «Норильскавтодор». — Напомню, что дорожные службы вывозят снег только с улиц и дорог города и районов, уборка снега во дворах — это ответственность управляющих компаний.С октября 2018 года по март 2019–го с улиц и автодорог Большого Норильска вывезено более 900 тысяч тонн снега: 481,8 тысячи — из Центрального района, 265 тысяч — из Талнаха, 161,8 тысячи — из Кайеркана. Эти цифры на порядок выше, чем в прошлом году. Обращения о некачественной или несвоевременной уборке снега оперативно отрабатываются, а подрядная организация в случае плохой работы несёт финансовые потери.Кроме этого Евгений Болгов сообщил о закрытии деревянной галереи для пешеходов на чётной стороне улицы Богдана Хмельницкого, от перекрёстка с улицей Павлова до гимназии № 5.Деревянная конструкция под тяжестью снега начала проседать и представляет опасность для пешеходов. Этот участок тротуара будет перекрыт до лета, когда выполнят ремонт галереи. А до тех пор норильчанам придётся обходить этот участок по нечётной стороне улицы.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















