[Индекс номера 43 (22.03.2019)]



Транспорт

Предъявите билет

О соблюдении ПДД, тахографах, лицензиях и контрольно–кассовых аппаратах напомнили представителям предприятий, выполняющих пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам.

Поводом для очередной встречи руководителей контролирующих управлений и ведомств с перевозчиками стали изменения в законодательстве, которые устанавливают новые правила перевозки пассажиров. – Обеспечение безопасности пассажиров, а также соблюдение правил дорожного движения — первоочередная задача как для перевозчиков, так и для администрации города, — отметил Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска. От перевозчиков требуется соблюдать расписание движения автобусов, так как это напрямую влияет на качество перевозок пассажиров. – Пассажир, выходя на остановку, должен быть уверен в своевременном прибытии автобуса. Нарушение графика может являться одним из оснований для прекращения действия выданного администрацией перевозчику свидетельства (разрешения) на осуществление перевозки пассажиров, — подчеркнул Павел Пискунов. До 29 июня все перевозчики должны получить лицензию нового образца. Если этого не сделать, им будут грозить штрафы: 50 тысяч рублей — должностным лицам, 100 тысяч — индивидуальным предпринимателям, 400 тысяч рублей — юрлицам. До 1 июля необходимо оборудовать все транспортные средства, работающие по муниципальным маршрутам, тахографами, позволяющими контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителей. Ещё одно нововведение — это оснащение автобусов контрольно–кассовыми аппаратами. Они должны появиться у кондукторов автобусов, работающих на муниципальных маршрутах уже с 1 июля. Эти аппараты должны передавать информацию о продаже билетов в единую налоговую систему. – НПОПАТ протестировал несколько моделей терминалов для транспортных средств. Остановились на той, которая по техническим параметрам и износостойкости показала наилучшие результаты, — сообщил Андрей Остапов, начальник отдела информационных технологий и связи НПОПАТ. Следует отметить, что с внедрением новой системы продажи билетов несколько увеличится время обслуживания пассажиров: около 10 секунд будет длиться печать чека и обработка информации (совершение транзакции). Незначительные неудобства возникнут и у кондукторов, которым придётся носить два аппарата: терминал — для социальных и транспортных карт и онлайн–кассу — для оплаты проезда наличными и банковскими картами. Представители органов, контролирующих работу перевозчиков, особо подчёркивают: все меры, принимаемые на федеральном уровне, направлены исключительно на обеспечение безопасности пассажирских перевозок и повышение контроля за транспортом, работающим на линии.

Наталья Санина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Поводом для очередной встречи руководителей контролирующих управлений и ведомств с перевозчиками стали изменения в законодательстве, которые устанавливают новые правила перевозки пассажиров.– Обеспечение безопасности пассажиров, а также соблюдение правил дорожного движения — первоочередная задача как для перевозчиков, так и для администрации города, — отметил Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска.От перевозчиков требуется соблюдать расписание движения автобусов, так как это напрямую влияет на качество перевозок пассажиров.– Пассажир, выходя на остановку, должен быть уверен в своевременном прибытии автобуса. Нарушение графика может являться одним из оснований для прекращения действия выданного администрацией перевозчику свидетельства (разрешения) на осуществление перевозки пассажиров, — подчеркнул Павел Пискунов.До 29 июня все перевозчики должны получить лицензию нового образца. Если этого не сделать, им будут грозить штрафы: 50 тысяч рублей — должностным лицам, 100 тысяч — индивидуальным предпринимателям, 400 тысяч рублей — юрлицам.До 1 июля необходимо оборудовать все транспортные средства, работающие по муниципальным маршрутам, тахографами, позволяющими контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителей.Ещё одно нововведение — это оснащение автобусов контрольно–кассовыми аппаратами. Они должны появиться у кондукторов автобусов, работающих на муниципальных маршрутах уже с 1 июля. Эти аппараты должны передавать информацию о продаже билетов в единую налоговую систему.– НПОПАТ протестировал несколько моделей терминалов для транспортных средств. Остановились на той, которая по техническим параметрам и износостойкости показала наилучшие результаты, — сообщил Андрей Остапов, начальник отдела информационных технологий и связи НПОПАТ.Следует отметить, что с внедрением новой системы продажи билетов несколько увеличится время обслуживания пассажиров: около 10 секунд будет длиться печать чека и обработка информации (совершение транзакции). Незначительные неудобства возникнут и у кондукторов, которым придётся носить два аппарата: терминал — для социальных и транспортных карт и онлайн–кассу — для оплаты проезда наличными и банковскими картами.Представители органов, контролирующих работу перевозчиков, особо подчёркивают: все меры, принимаемые на федеральном уровне, направлены исключительно на обеспечение безопасности пассажирских перевозок и повышение контроля за транспортом, работающим на линии.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















