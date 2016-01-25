О соблюдении ПДД, тахографах, лицензиях и контрольно–кассовых аппаратах напомнили представителям предприятий, выполняющих пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам.
Поводом для очередной встречи руководителей контролирующих управлений и ведомств с перевозчиками стали изменения в законодательстве, которые устанавливают новые правила перевозки пассажиров.
– Обеспечение безопасности пассажиров, а также соблюдение правил дорожного движения — первоочередная задача как для перевозчиков, так и для администрации города, — отметил Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска.
От перевозчиков требуется соблюдать расписание движения автобусов, так как это напрямую влияет на качество перевозок пассажиров.
– Пассажир, выходя на остановку, должен быть уверен в своевременном прибытии автобуса. Нарушение графика может являться одним из оснований для прекращения действия выданного администрацией перевозчику свидетельства (разрешения) на осуществление перевозки пассажиров, — подчеркнул Павел Пискунов.
До 29 июня все перевозчики должны получить лицензию нового образца. Если этого не сделать, им будут грозить штрафы: 50 тысяч рублей — должностным лицам, 100 тысяч — индивидуальным предпринимателям, 400 тысяч рублей — юрлицам.
До 1 июля необходимо оборудовать все транспортные средства, работающие по муниципальным маршрутам, тахографами, позволяющими контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителей.
Ещё одно нововведение — это оснащение автобусов контрольно–кассовыми аппаратами. Они должны появиться у кондукторов автобусов, работающих на муниципальных маршрутах уже с 1 июля. Эти аппараты должны передавать информацию о продаже билетов в единую налоговую систему.
– НПОПАТ протестировал несколько моделей терминалов для транспортных средств. Остановились на той, которая по техническим параметрам и износостойкости показала наилучшие результаты, — сообщил Андрей Остапов, начальник отдела информационных технологий и связи НПОПАТ.
Следует отметить, что с внедрением новой системы продажи билетов несколько увеличится время обслуживания пассажиров: около 10 секунд будет длиться печать чека и обработка информации (совершение транзакции). Незначительные неудобства возникнут и у кондукторов, которым придётся носить два аппарата: терминал — для социальных и транспортных карт и онлайн–кассу — для оплаты проезда наличными и банковскими картами.
Представители органов, контролирующих работу перевозчиков, особо подчёркивают: все меры, принимаемые на федеральном уровне, направлены исключительно на обеспечение безопасности пассажирских перевозок и повышение контроля за транспортом, работающим на линии.Наталья Санинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда