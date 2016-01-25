[Индекс номера 43 (22.03.2019)]



КОММЕНТАРИЙ

Моральный аспект

Владимир Потанин рассказал о решении экологических проблем в Норильске.

Владимир Потанин Как заявил президент «Норникеля» в интервью телеканалу «Россия–24», решение экологических проблем носит для него личный морально–психологический характер: — Успешное предприятие, которое загрязняет атмосферу, — это не то предприятие, на котором престижно и приятно зарабатывать деньги. Мы с этой проблемой боремся активно, насколько можем, и денег на это не жалеем. «Норникелю» удалось радикально решить часть проблем в Норильске и существенно снизить выбросы в черте города. Владимир Потанин подтвердил заявленные ранее планы радикального снижения выбросов в Норильском промышленном районе: — Мы объявили и твёрдо на этом стоим, что 2023 год — это год, когда мы должны в четыре раза сократить выбросы серы в атмосферу Норильска. Да и вообще нормализовать экологическую обстановку. Компании удаётся решать экологические вопросы даже в неблагоприятных погодных условиях. Когда наступает полный штиль и в воздухе скапливаются вредные вещества, «Норникель» временно приостанавливает производство. Так, в 2018 году перерыв в работе медного завода был сделан 103 раза, на «Надежде» — 20 раз. — Мы научились корректировать наш производственный план, — сказал глава компании. — Для нас экология — это даже больше социальный проект. Нам нужно, чтобы людям нормально жилось, чтобы у них были нормальные условия, чтобы мы не загрязняли окружающую среду.

По информации пресс-службы «Норникеля» Фото с сайта severpost.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Как заявил президент «Норникеля» в интервью телеканалу «Россия–24», решение экологических проблем носит для него личный морально–психологический характер:— Успешное предприятие, которое загрязняет атмосферу, — это не то предприятие, на котором престижно и приятно зарабатывать деньги. Мы с этой проблемой боремся активно, насколько можем, и денег на это не жалеем.«Норникелю» удалось радикально решить часть проблем в Норильске и существенно снизить выбросы в черте города. Владимир Потанин подтвердил заявленные ранее планы радикального снижения выбросов в Норильском промышленном районе:— Мы объявили и твёрдо на этом стоим, что 2023 год — это год, когда мы должны в четыре раза сократить выбросы серы в атмосферу Норильска. Да и вообще нормализовать экологическую обстановку.Компании удаётся решать экологические вопросы даже в неблагоприятных погодных условиях. Когда наступает полный штиль и в воздухе скапливаются вредные вещества, «Норникель» временно приостанавливает производство. Так, в 2018 году перерыв в работе медного завода был сделан 103 раза, на «Надежде» — 20 раз.— Мы научились корректировать наш производственный план, — сказал глава компании. — Для нас экология — это даже больше социальный проект. Нам нужно, чтобы людям нормально жилось, чтобы у них были нормальные условия, чтобы мы не загрязняли окружающую среду.

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