[Индекс номера 43 (22.03.2019)]

 КОММЕНТАРИЙ 
Моральный аспект

Владимир Потанин рассказал о решении экологических проблем в Норильске.
Владимир Потанин
Как заявил президент «Норникеля» в интервью телеканалу «Россия–24», решение экологических проблем носит для него личный морально–психологический характер:
— Успешное предприятие, которое загрязняет атмосферу, — это не то предприятие, на котором престижно и приятно зарабатывать деньги. Мы с этой проблемой боремся активно, насколько можем, и денег на это не жалеем.
«Норникелю» удалось радикально решить часть проблем в Норильске и существенно снизить выбросы в черте города. Владимир Потанин подтвердил заявленные ранее планы радикального снижения выбросов в Норильском промышленном районе:
— Мы объявили и твёрдо на этом стоим, что 2023 год — это год, когда мы должны в четыре раза сократить выбросы серы в атмосферу Норильска. Да и вообще нормализовать экологическую обстановку.
Компании удаётся решать экологические вопросы даже в неблагоприятных погодных условиях. Когда наступает полный штиль и в воздухе скапливаются вредные вещества, «Норникель» временно приостанавливает производство. Так, в 2018 году перерыв в работе медного завода был сделан 103 раза, на «Надежде» — 20 раз.
— Мы научились корректировать наш производственный план, — сказал глава компании. — Для нас экология — это даже больше социальный проект. Нам нужно, чтобы людям нормально жилось, чтобы у них были нормальные условия, чтобы мы не загрязняли окружающую среду.

По информации пресс-службы «Норникеля»
Фото с сайта severpost.ru
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Комментарии

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КОММЕНТАРИЙ 
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 22 марта 2019 
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