[Индекс номера 43 (22.03.2019)]



СОТРУДНИЧЕСТВО

Крутые меры

«Норникель» разработал новый проект резолюции ООН по борьбе с незаконным оборотом цветных и драгоценных металлов.

В Рустенбурге (ЮАР) под председательством «Норникеля» прошла объединённая сессия Комитета безопасности Международной ассоциации металлов платиновой группы (КБ МПА), в работе которой приняли участие представители ведущих мировых компаний–производителей — «Норникель», Heraeus, Anglo American Platinum, Impala Platinum, Lonmin, Northam Platinum, Royal Bafokeng Platinum, Sibanye Stillwater, Tanaka, Umicore и другие. В повестке сессии — анализ ситуации на мировом рынке, новые форматы взаимодействия корпоративных подразделений безопасности и национальных право-охранительных органов, усиление регуляторных функций международных организаций, а также рассмотрение проекта резолюции ООН по борьбе с незаконным оборотом драгметаллов. С обзором ситуации на ведущих предприятиях горно–металлургической отрасли Африки выступил представитель полиции ЮАР, бригадный генерал Хенни Флинн. По его словам, предпринимаемые усилия по борьбе с незаконным трансграничным оборотом металлов платиновой группы дают ощутимый положительный эффект. Вместе с тем необходимо признать прямое влияние на данные процессы общего уровня социально–экономического развития территорий. — Именно поэтому мы полагаем необходимым наряду с юридическими и техническими факторами обеспечения безопасности предприятий, производящих МПА, учитывать социальную составляющую, что позволит видеть проблему в комплексе, а значит, адекватно рассчитывать пути и способы её решения, — подчеркнул Хенни Флинн. Сопредседатель КБ ПМА, директор Департамента корпоративной безопасности «Норникеля» Роман Гудов представил на сессии опыт разработки и внедрения ситуационно–аналитических центров безопасности. По его словам, в условиях цифровизации объектов, инфраструктур и технологических процессов такой подход позволяет не только отслеживать в онлайн–режиме ситуацию на промышленных объектах, но и повысить качество взаимодействия с местными оперативными службами. Для изучения вопроса на практике участники сессии посетили обогатительную фабрику компании Sibanye Stillwater, где ознакомились с организацией систем безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды. Особое внимание было уделено вопросам создания объединённого банка данных продуктов мировых производителей МПГ. Как сообщил один из авторов проекта, главный эксперт химико–криминалистического бюро (ХКБ) «Норникеля» Николай Харьков, значительным толчком к продвижению этой инициативы стала «дорожная карта» взаимодействия в сфере МПГ Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Министерства минеральных ресурсов ЮАР, подписанная главами ведомств Дмитрием Кобылкиным и Гведе Манташе. В целях практической реализации этой идеи ХКБ «Норникеля» совместно с партнёрами из Anglo American Research Laboratories подготовило проект соглашения о создании универсальной объединённой базы данных образцов продукции металлургических компаний. Её основой станет разработанная «Норникелем» система GENESYS, в течение нескольких лет с успехом применяемая при экспертизе по фактам незаконного оборота драгметаллов. Подписать соглашение предложено всем участникам КБ МПА и другим заинтересованным компаниям. Координатором выступит совет по добыче полезных ископаемых Южной Африки. По словам Романа Гудова, именно опыт практического взаимодействия ведущих горно–металлургических компаний, национальных ведомств и международных организаций лёг в основу новой резолюции ООН по вопросу противодействия незаконной добыче и контрабандной торговле драгоценными металлами, работа над которой велась членами КБ МПА в течение года. — Проект резолюции готов и уже в мае будет направлен МИД ЮАР при поддержке МИД России в Комиссию ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Уверен, что инициатива нашей компании послужит основой формирования нового глобального механизма противодействия незаконной торговле драгоценными металлами, — подчеркнул представитель «Норникеля».

По информации пресс-службы «Норникеля» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В Рустенбурге (ЮАР) под председательством «Норникеля» прошла объединённая сессия Комитета безопасности Международной ассоциации металлов платиновой группы (КБ МПА), в работе которой приняли участие представители ведущих мировых компаний–производителей — «Норникель», Heraeus, Anglo American Platinum, Impala Platinum, Lonmin, Northam Platinum, Royal Bafokeng Platinum, Sibanye Stillwater, Tanaka, Umicore и другие.В повестке сессии — анализ ситуации на мировом рынке, новые форматы взаимодействия корпоративных подразделений безопасности и национальных право-охранительных органов, усиление регуляторных функций международных организаций, а также рассмотрение проекта резолюции ООН по борьбе с незаконным оборотом драгметаллов.С обзором ситуации на ведущих предприятиях горно–металлургической отрасли Африки выступил представитель полиции ЮАР, бригадный генерал Хенни Флинн. По его словам, предпринимаемые усилия по борьбе с незаконным трансграничным оборотом металлов платиновой группы дают ощутимый положительный эффект. Вместе с тем необходимо признать прямое влияние на данные процессы общего уровня социально–экономического развития территорий.— Именно поэтому мы полагаем необходимым наряду с юридическими и техническими факторами обеспечения безопасности предприятий, производящих МПА, учитывать социальную составляющую, что позволит видеть проблему в комплексе, а значит, адекватно рассчитывать пути и способы её решения, — подчеркнул Хенни Флинн.Сопредседатель КБ ПМА, директор Департамента корпоративной безопасности «Норникеля» Роман Гудов представил на сессии опыт разработки и внедрения ситуационно–аналитических центров безопасности. По его словам, в условиях цифровизации объектов, инфраструктур и технологических процессов такой подход позволяет не только отслеживать в онлайн–режиме ситуацию на промышленных объектах, но и повысить качество взаимодействия с местными оперативными службами. Для изучения вопроса на практике участники сессии посетили обогатительную фабрику компании Sibanye Stillwater, где ознакомились с организацией систем безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды.Особое внимание было уделено вопросам создания объединённого банка данных продуктов мировых производителей МПГ. Как сообщил один из авторов проекта, главный эксперт химико–криминалистического бюро (ХКБ) «Норникеля» Николай Харьков, значительным толчком к продвижению этой инициативы стала «дорожная карта» взаимодействия в сфере МПГ Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Министерства минеральных ресурсов ЮАР, подписанная главами ведомств Дмитрием Кобылкиным и Гведе Манташе.В целях практической реализации этой идеи ХКБ «Норникеля» совместно с партнёрами из Anglo American Research Laboratories подготовило проект соглашения о создании универсальной объединённой базы данных образцов продукции металлургических компаний. Её основой станет разработанная «Норникелем» система GENESYS, в течение нескольких лет с успехом применяемая при экспертизе по фактам незаконного оборота драгметаллов. Подписать соглашение предложено всем участникам КБ МПА и другим заинтересованным компаниям. Координатором выступит совет по добыче полезных ископаемых Южной Африки.По словам Романа Гудова, именно опыт практического взаимодействия ведущих горно–металлургических компаний, национальных ведомств и международных организаций лёг в основу новой резолюции ООН по вопросу противодействия незаконной добыче и контрабандной торговле драгоценными металлами, работа над которой велась членами КБ МПА в течение года.— Проект резолюции готов и уже в мае будет направлен МИД ЮАР при поддержке МИД России в Комиссию ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Уверен, что инициатива нашей компании послужит основой формирования нового глобального механизма противодействия незаконной торговле драгоценными металлами, — подчеркнул представитель «Норникеля».

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