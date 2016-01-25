[Индекс номера 43 (22.03.2019)]

 Альтернатива 
Да будет газ

Закончилась реорганизация газовых активов «Норникеля», которая длилась почти год. С 1 марта «Таймыргаз» прекратил свою деятельность, присоединившись к «Норильскгазпрому».
Пеляткинское газовое месторождение
«Таймыргаз» был создан в 1998 году для разработки и обустройства Пеляткинского газоконденсатного месторождения. В апреле 1999 года на Пелятке зажгли первый факел. Первую тысячу кубометров природного газа добыли 1 февраля 2003 года, и с тех пор эксплуатацией месторождения занимался «Норильскгазпром». Но строительство Пелятки все эти годы оставалось основным направлением деятельности «Таймыргаза». За последние пять лет там был построен лупинг (параллельная нитка газопровода) от Пелятки до Северо–Солёнинского месторождения, пробурены новые скважины, построен служебно–эксплуатационный ремонтный блок, сданы новые бытовые помещения. В 2018 году все основные объекты строительства на Пелятке были завершены. Теперь промысел переходит к эксплуатации построенных объектов и к плановой работе.
Вместе с тем ещё в 2016 году из «Норильскгазпрома» была выделена компания «Норильсктрансгаз», в ведении которой находится газотранспортная система и эксплуатация трубопроводов, ведущих от промыслов до Норильска и Дудинки. Таким образом, произошло разделение по отраслевому направлению: добыче газа и его транспортировке.
— «Норильскгазпром» традиционно отвечает за добычу газа на всех четырёх таймырских месторождениях: Мессояхе, Южно– и Северо–Солёнинском, Пеляткинском, — рассказал генеральный директор «Норильскгазпрома» Андрей Чистов. — «Когда «Таймыргаз» занимался строительством Пелятки, а «Норильсказпром» — эксплуатацией, некоторые функции удваивались, усложнялся документооборот, специалистам приходилось «мигрировать» из одного предприятия в другое. Теперь вся технологическая цепочка сосредоточена в одних руках. Это хорошо влияет и на скорость принятия решений, и на производственную деятельность в целом.
Что касается кадров, то практически все специалисты «Таймыргаза», которые работали на Пелятке, перешли в «Норильскгазпром» или «Норильсктрансгаз», за исключением сотрудников, которые решили выйти на пенсию или переехать на материк. Для жителей Норильска и Дудинки нынешние изменения останутся незаметными, газ добывается как и прежде.
В 2018 году «Норильскгазпром» поставил предприятиям Норильска и Дудинки немногим более 3 миллиардов кубометров газа. Как отметил Андрей Чистов, ещё пять–семь лет назад этот показатель был выше — 3,5 миллиарда кубометров в год. Сокращение потребления произошло благодаря рациональному использованию ресурсов. Впрочем, разведанных запасов газа хватит и в случае роста потребностей города и компании. С учётом последних пробуренных на Пелятке 12 скважин, ресурсов хватит до 2030 года. В долгосрочной перспективе запланировано дальнейшее развитие месторождения — ввод второго пускового комплекса. Основные технологические объекты уже есть, нужно будет лишь пробурить новые скважины и подключить их к существующей системе. Все возможности для этого есть. Однако решение о начале нового строительства будет приниматься, когда Норильску потребуются дополнительные объёмы газа.

Светлана Гунина
Фото Вадима КИРПИЧЕНКО
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