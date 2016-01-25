[Индекс номера 43 (22.03.2019)]

 КОНКУРС 
Надежды оправдались

Фестиваль–конкурс «Надежда Норильска — 2019» завершился гала–концертом юных музыкантов. Это был уже 21–й фестиваль инструментальной музыки под эгидой управления по делам культуры и искусства администрации города, на котором начинающие музыканты от 7 до 18 лет показали свои достижения.
В шести номинациях выступления оценивали приглашённые музыканты и педагоги из Красноярска и Новосибирска. Музыкальный марафон в целую неделю начинали пианисты, которых прослушивала Елизавета Романовская, профессор кафедры специального фортепиано Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки. Она провела и круглый стол для педагогов. В составе жюри по направлениям духовых и народных инструментов был кларнетист заслуженный артист РФ Александр Михеев, который преподаёт в Сибирском государственном институте им. Дмитрия Хворостовского.
Интересно, что член жюри виолончелист Илья Николаев в своё время учился в Кайерканской детской школе искусств и Норильском колледже искусств у мастера Светланы Степановой, был обладателем Гран–при конкурса «Надежда Норильска». Сейчас он солист Красноярской филармонии, работает и в Красноярском камерном оркестре, преподаёт в Красноярском колледже искусств и Сибирском государственном институте им. Дмитрия Хворостовского. Вот так замечательно оправдались наши норильские надежды.
Всего в фестивале–конкурсе выступили 133 учащихся из НДМШ, школ искусств Норильска, Талнаха, Кайеркана и Дудинки, а также студенты Норильского колледжа искусств. Одной из самых юных участниц стала семилетняя Екатерина Подкаменная из НДШИ. В номинации «Юный концертмейстер», которая второй год включена в конкурс, девочка аккомпанировала взрослому исполнителю. Её старание удостоили специальной грамоты. А семилетний скрипач Алексей Суботин, который занимается в НДШИ у педагога Татьяны Букиной, удостоен звания лауреата 1–й степени.
Лучшие юные исполнители, а их более 70, получили награды лауреатов и дипломантов. А Гран–при удостоили двоих выпускниц школ искусств. Это пианистка Екатерина Бережная, ученица Инги Ужеговой в Талнахской детской школе искусств. И отличившаяся игрой на виолончели Лидия Боброва, которая занимается в Норильской детской школе искусств у Светланы Степановой. Гран–при получил также выпускник НДШИ, а ныне студент НКИ Олег Мячинов, который продолжает заниматься у Светланы Степановой по классу виолончели.
В городском Концертном зале все дни музыкальных состязаний за своих исполнителей болели родные, друзья и педагоги, среди которых участники конкурса «Надежда Норильска» прошлых лет. Это и преподаватель НДШИ по классу баяна Елена Евтешина, виолончелист Владимир Быкадоров из ТДШИ и другие педагоги. Наставники юных музыкантов отметили, что судить уровень исполнения их учеников приехали весьма компетентные специалисты. А итоги конкурса показали необходимость и эффективность его проведения на нашей отдалённой территории, ведь «Надежда Норильска» даёт ребятам, у которых мало возможностей выезжать на конкурсы на материк, заявить о себе. Также можно сделать вывод, что наши учебные заведения искусств готовят хорошие кадры, ведь многие лауреаты фестиваля–конкурса «Надежда Норильска», как показывает время, потом успешно учатся в престижных учебных заведениях страны, становятся хорошими исполнителями и педагогами.

Ирина Даниленко
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