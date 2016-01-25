[Индекс номера 43 (22.03.2019)]



СОБЫТИЕ

Отдохнём - и за работу!

Чем сегодня живёт молодёжь? Чего она ждёт от города, и что сама может предложить ему? Уже в пятый раз норильские и дудинские школьники собираются на городской образовательный фестиваль «Наш город», чтобы ответить на эти вопросы.

В этом году фестиваль собрал 16 команд, почти 150 участников. Всё это ради одной цели — вовлечения ребят в социальное партнёрство с городом и обществом Идейные Этот фестиваль является частью проекта «Школа городских компетенций» (ШГК), который в партнёрстве с фондом Кудрина по поддержке гражданских инициатив в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» реализует «Норникель». Организаторами фестиваля также выступают управление образования администрации Норильска, Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей и компания «Дистанционный репетитор». Четырёхдневная программа оказалась такой насыщенной, что перед церемонией закрытия фестиваля школьники признавались, что их первая задача теперь — выспаться, и уже потом продолжать работу. И это совсем не удивительно, учитывая столь плотный график мероприятий: видеоприветствия, тренинги, креативные разминки, ролевые игры, флешмоб, ток–шоу, но главное — презентация придуманных проектов. И всё это ради одной цели — вовлечения ребят в социальное партнёрство с городом, обществом. Если вы думаете, что это просто, вспомните себя в девятом классе — ведь именно девятиклассники стали участниками фестиваля. А началось всё ещё осенью, когда во всех городах присутствия «Норникеля» стартовал дистанционный марафон в рамках ШГК, где ребята каждые две недели получали различные задания. На фестиваль как на очную форму ШГК попали те команды, которые успешно выполнили их. Александр Прутченков, профессор, научный консультант и ведущий тренер программы «Школа городских компетенций», рассказал, что во время марафона ребята демонстрируют предварительные проекты, куда эксперты вносят свои поправки. А на фестивале участники защищают свои задумки и проводят мастер–классы. Команда «Смайл групп» дудинской школы № 5 облегчённо выдыхает: их проект коворкинга для школьников–волонтёров в числе победителей фестиваля Спроси у взрослого На третий день фестиваля школьникам предстояло найти партнёров для реализации будущих проектов. В их роли выступят городские учреждения и предприятия Заполярного филиала «Норникеля», которые ребята посещали с ознакомительными экскурсиями. Организаторы говорят, что в этом деле самое сложное даже не убедить потенциальных партнёров работать вместе, а найти в себе мужество выступить с инициативой. Впрочем, инициативных ребят в Норильске и Дудинке предостаточно: в этом году фестиваль собрал 16 команд, почти 150 участников. Сознательными и рассудительными юные норильчане проявили себя и на ток–шоу «Сто вопросов к взрослому». Суть его проста: открытый микрофон, актуальный вопрос, чёткий ответ. Но что, если вопрос слышит большая аудитория? А отвечают взрослые — первые лица города и Заполярного филиала? Тут поневоле занервничаешь... Но, надо сказать, школьники с волнением вполне справились — их хладнокровию мог бы позавидовать опытный журналист. Респондентами в этом году выступили Дмитрий Дубров, и. о. ректора НГИИ; Наталья Дунаева, начальник управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля»; Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска; Елена Дудченко, директор фонда поддержки молодёжи «Возможность», и Василий Трохов, заместитель начальника управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля». Организаторы напомнили ребятам, чтобы те не забывали спрашивать у гостей об их собственных историях успеха. Набирающая обороты встреча вскоре так разогналась, что к микрофону выстраивалась очередь желающих пообщаться с экспертами. Спрашивали много и о разном: появятся ли новые гуманитарные факультеты в НГИИ; войдёт ли в число специальностей робототехника; будут ли преподавать в НГИИ иностранцы; что будет сделано в городе для того, чтобы выпускники оставались учиться тут, а не уезжали на материк; не считают ли гости, что реформа образования не слишком подходит для современной школы? При этом ребята в надежде на дальнейшее сотрудничество вручали гостям свои визитки и заявляли о готовности выступать в роли волонтёров и авторов интересных социальных проектов. И такая возможность была им тут же предоставлена. Наталья Дунаева, отвечая на вопрос, почему в Кайеркане так мало развлекательных площадок для детей и молодёжи, предложила кайерканским школьникам–активистам разработать интересный проект, посвящённый досугу молодёжи, выдвинуть его для участия в программе «Мир новых возможностей», а заодно показать его руководству Молодёжного центра района. Елена Дудченко пригласила школьников к сотрудничеству с некоммерческими организациями в рамках ресурсного центра, который работает при фонде «Возможность». А Василий Трохов призвал будущих норильских выпускников после окончания вуза на материке возвращаться в родной город, где квалифицированные специалисты всегда востребованы. Сознательными и рассудительными юные норильчане проявили себя и на ток–шоу «Сто вопросов к взрослому» Образовательный эффект И вот он, самый ответственный четвёртый день. В полдень стартовала защита проектов, и в итоге жюри вынесло свой вердикт: финансирование от фонда «Диалог» в размере 5000 рублей каждый получат пять проектов школ № 41, 5, 43, 21 и № 6. На закрытии фестиваля в фойе Дворца культуры словно жужжит рой пчёл: сотня ребят обсуждает итоги фестиваля, делится эмоциями, обменивается телефонами. Ведь фестиваль подарил им не только новые знания, но и новых друзей. Команда «Смайл групп» дудинской школы № 5 облегчённо выдыхает: их проект коворкинга для школьников–волонтёров заметили. — Важно, чтобы волонтёры знакомились, вместе проводили мероприятия и тренинги. Именно этому посвящён наш проект. К счастью, мы оказались в числе победителей и теперь можем завершить его и привлечь как можно больше ребят, — делятся участники. В стане команды школ № 27 и 20 Bears band оживления меньше — их идею психологических тренингов не поддержали. Но сдаваться никто не собирается: — Мы выявляем проблему коммуникации между учителями и учениками и пытаемся уладить возникающие трения. Мы считаем это актуальным: люди сталкиваются с конфликтами ежедневно, и многие не знают, как их решить. А надо проводить психологические тренинги со школьниками и педагогами. Мы будем продвигать проект сами, планируем снимать видео, сотрудничать с благотворительным фондом «Территория добра», который мог бы предоставлять нам штатных психологов — они бы разбирали наши видео с профессиональной точки зрения, — делятся ребята. Александр Прутченков, научный руководитель программы «школы городских компетенций», считает, что главная задача выполнена — достигнут образовательный эффект: – Нам нужно было вовлечь школьников в активную социальную жизнь, научить их реализовывать свои проекты, показать, что многое в жизни зависит от них самих. Проектов было много, и каждый имеет в основе интересную идею. Два были глобальными. Одни ребята хотели, чтобы весь город стал чистым. Но если вас всего восемь человек, может, стоит ограничить площадь уборки? Скажем, территорией своей школы? Вторая команда серьёзно замахнулась на оказание помощи всем ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. Мы предложили им для начала сосредоточить внимание на ветеранах, живущих в микрорайоне, где расположена их школа. Были желающие учить малышей в игровой форме правилам дорожного движения; оганерские школьники хотят изготовить предупреждающие знаки о запрете купания на местных озёрах. О том, насколько дети увлечены проектами, рассказал Андрей Колин: — Почему ШГК называется «школой»? Детей тут пытаются «разбудить». Какими они были в первый день и какими мы их видим сейчас — это как будто разные люди. У них горят глаза, они задают важные, взрослые вопросы. Предназначение ШГК — заставить их задуматься о будущем и оценить реальный вклад, который они могут внести в жизнь города. Этот фестиваль позволил ребятам по–иному взглянуть на свои возможности и потребности. До 1 апреля авторы проектов–победителей должны представить смету на их реализацию. А в ближайшее время определятся двадцать ребят, которые получили за время работы в онлайн–марафоне и на очном фестивале наивысшие рейтинговые баллы. Их пригласят в полевую академию проектного менеджмента, которая в этом году пройдёт на Байкале. Школьникам предстоит подготовиться к подаче своих проектов на конкурс «Мир новых возможностей». Что вырастет из их идей? Это мы поймём уже осенью, когда стартует заявочная кампания.

Татьяна Сергеева Фото Владимира МАКУШКИНА и Николая ЩИПКО www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Этот фестиваль является частью проекта «Школа городских компетенций» (ШГК), который в партнёрстве с фондом Кудрина по поддержке гражданских инициатив в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» реализует «Норникель». Организаторами фестиваля также выступают управление образования администрации Норильска, Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей и компания «Дистанционный репетитор».Четырёхдневная программа оказалась такой насыщенной, что перед церемонией закрытия фестиваля школьники признавались, что их первая задача теперь — выспаться, и уже потом продолжать работу. И это совсем не удивительно, учитывая столь плотный график мероприятий: видеоприветствия, тренинги, креативные разминки, ролевые игры, флешмоб, ток–шоу, но главное — презентация придуманных проектов. И всё это ради одной цели — вовлечения ребят в социальное партнёрство с городом, обществом. Если вы думаете, что это просто, вспомните себя в девятом классе — ведь именно девятиклассники стали участниками фестиваля.А началось всё ещё осенью, когда во всех городах присутствия «Норникеля» стартовал дистанционный марафон в рамках ШГК, где ребята каждые две недели получали различные задания. На фестиваль как на очную форму ШГК попали те команды, которые успешно выполнили их. Александр Прутченков, профессор, научный консультант и ведущий тренер программы «Школа городских компетенций», рассказал, что во время марафона ребята демонстрируют предварительные проекты, куда эксперты вносят свои поправки. А на фестивале участники защищают свои задумки и проводят мастер–классы.На третий день фестиваля школьникам предстояло найти партнёров для реализации будущих проектов. В их роли выступят городские учреждения и предприятия Заполярного филиала «Норникеля», которые ребята посещали с ознакомительными экскурсиями. Организаторы говорят, что в этом деле самое сложное даже не убедить потенциальных партнёров работать вместе, а найти в себе мужество выступить с инициативой. Впрочем, инициативных ребят в Норильске и Дудинке предостаточно: в этом году фестиваль собрал 16 команд, почти 150 участников.Сознательными и рассудительными юные норильчане проявили себя и на ток–шоу «Сто вопросов к взрослому». Суть его проста: открытый микрофон, актуальный вопрос, чёткий ответ. Но что, если вопрос слышит большая аудитория? А отвечают взрослые — первые лица города и Заполярного филиала? Тут поневоле занервничаешь... Но, надо сказать, школьники с волнением вполне справились — их хладнокровию мог бы позавидовать опытный журналист.Респондентами в этом году выступили Дмитрий Дубров, и. о. ректора НГИИ; Наталья Дунаева, начальник управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля»; Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска; Елена Дудченко, директор фонда поддержки молодёжи «Возможность», и Василий Трохов, заместитель начальника управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля». Организаторы напомнили ребятам, чтобы те не забывали спрашивать у гостей об их собственных историях успеха. Набирающая обороты встреча вскоре так разогналась, что к микрофону выстраивалась очередь желающих пообщаться с экспертами.Спрашивали много и о разном: появятся ли новые гуманитарные факультеты в НГИИ; войдёт ли в число специальностей робототехника; будут ли преподавать в НГИИ иностранцы; что будет сделано в городе для того, чтобы выпускники оставались учиться тут, а не уезжали на материк; не считают ли гости, что реформа образования не слишком подходит для современной школы? При этом ребята в надежде на дальнейшее сотрудничество вручали гостям свои визитки и заявляли о готовности выступать в роли волонтёров и авторов интересных социальных проектов.И такая возможность была им тут же предоставлена. Наталья Дунаева, отвечая на вопрос, почему в Кайеркане так мало развлекательных площадок для детей и молодёжи, предложила кайерканским школьникам–активистам разработать интересный проект, посвящённый досугу молодёжи, выдвинуть его для участия в программе «Мир новых возможностей», а заодно показать его руководству Молодёжного центра района.Елена Дудченко пригласила школьников к сотрудничеству с некоммерческими организациями в рамках ресурсного центра, который работает при фонде «Возможность». А Василий Трохов призвал будущих норильских выпускников после окончания вуза на материке возвращаться в родной город, где квалифицированные специалисты всегда востребованы.И вот он, самый ответственный четвёртый день. В полдень стартовала защита проектов, и в итоге жюри вынесло свой вердикт: финансирование от фонда «Диалог» в размере 5000 рублей каждый получат пять проектов школ № 41, 5, 43, 21 и № 6.На закрытии фестиваля в фойе Дворца культуры словно жужжит рой пчёл: сотня ребят обсуждает итоги фестиваля, делится эмоциями, обменивается телефонами. Ведь фестиваль подарил им не только новые знания, но и новых друзей.Команда «Смайл групп» дудинской школы № 5 облегчённо выдыхает: их проект коворкинга для школьников–волонтёров заметили.— Важно, чтобы волонтёры знакомились, вместе проводили мероприятия и тренинги. Именно этому посвящён наш проект. К счастью, мы оказались в числе победителей и теперь можем завершить его и привлечь как можно больше ребят, — делятся участники.В стане команды школ № 27 и 20 Bears band оживления меньше — их идею психологических тренингов не поддержали. Но сдаваться никто не собирается:— Мы выявляем проблему коммуникации между учителями и учениками и пытаемся уладить возникающие трения. Мы считаем это актуальным: люди сталкиваются с конфликтами ежедневно, и многие не знают, как их решить. А надо проводить психологические тренинги со школьниками и педагогами. Мы будем продвигать проект сами, планируем снимать видео, сотрудничать с благотворительным фондом «Территория добра», который мог бы предоставлять нам штатных психологов — они бы разбирали наши видео с профессиональной точки зрения, — делятся ребята.Александр Прутченков, научный руководитель программы «школы городских компетенций», считает, что главная задача выполнена — достигнут образовательный эффект:– Нам нужно было вовлечь школьников в активную социальную жизнь, научить их реализовывать свои проекты, показать, что многое в жизни зависит от них самих. Проектов было много, и каждый имеет в основе интересную идею. Два были глобальными. Одни ребята хотели, чтобы весь город стал чистым. Но если вас всего восемь человек, может, стоит ограничить площадь уборки? Скажем, территорией своей школы? Вторая команда серьёзно замахнулась на оказание помощи всем ветеранам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. Мы предложили им для начала сосредоточить внимание на ветеранах, живущих в микрорайоне, где расположена их школа. Были желающие учить малышей в игровой форме правилам дорожного движения; оганерские школьники хотят изготовить предупреждающие знаки о запрете купания на местных озёрах.О том, насколько дети увлечены проектами, рассказал Андрей Колин:— Почему ШГК называется «школой»? Детей тут пытаются «разбудить». Какими они были в первый день и какими мы их видим сейчас — это как будто разные люди. У них горят глаза, они задают важные, взрослые вопросы. Предназначение ШГК — заставить их задуматься о будущем и оценить реальный вклад, который они могут внести в жизнь города. Этот фестиваль позволил ребятам по–иному взглянуть на свои возможности и потребности.До 1 апреля авторы проектов–победителей должны представить смету на их реализацию. А в ближайшее время определятся двадцать ребят, которые получили за время работы в онлайн–марафоне и на очном фестивале наивысшие рейтинговые баллы. Их пригласят в полевую академию проектного менеджмента, которая в этом году пройдёт на Байкале. Школьникам предстоит подготовиться к подаче своих проектов на конкурс «Мир новых возможностей». Что вырастет из их идей? Это мы поймём уже осенью, когда стартует заявочная кампания.

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