[Индекс номера 43 (22.03.2019)]



Интервью

С молодёжью на равных

У Молодёжного центра новый директор. Им стала Гульнара Эльмурзаева, до этого времени возглавлявшая школу № 6. Мы попросили её рассказать о себе и поделиться своим видением работы во вверенном учреждении.

Реконструкция 22-й школы, где с лета 2017 года вновь обосновался Молодёжный центр, обошлась городской казне в сумму около 350 млн рублей — Гульнара Абдурашидовна, проработав столько лет в школе, почему вы решили попробовать свои силы в Молодёжном центре?— Об этом учреждении я была немало наслышана, и в основном от своей дочери, которая активно участвует в различных мероприятиях и акциях, проводимых Молодёжным центром. А в конце прошлого года я узнала, что объявлен конкурс на замещение должности директора, и решила принять в нём участие, где–то даже из любопытства. По условиям конкурса необходимо было разработать стратегию развития учреждения, представить свои достижения и пройти собеседование. Ну, а поскольку я далеко не новичок в различных профессиональных состязаниях, а также имею опыт внешкольной работы с детьми и молодёжью, то мне в общем–то не составило особого труда подготовиться и к этому конкурсу. Признаюсь, была приятно удивлена, когда мне сообщили о победе, так как особо на неё не надеялась, ведь претендентов хватало, и все — достойные. — Опыт прошлых лет помогает освоиться на новом рабочем месте? Что показалось самым сложным? — Тот опыт, который я получила в школе, считаю для себя бесценным. Придя в Молодёжный центр, я уже конкретно знала, какими будут мои первые шаги. А самым сложным для меня оказался объём новой информации, которую предстоит усвоить. Я ведь пришла совсем из другой сферы деятельности, где работала в ином направлении и с совершенно другой нормативной базой. Но считаю: всё новое — это всегда интересно. Поэтому каждый день, проведённый в Молодёжном центре, для меня особенный. • Гульнара Эльмурзаева родом из Дагестана, из семьи учителей. Окончив в 2001 году филиал Хасавюртовского педколледжа, работала на родине учителем начальных классов. • В Норильск приехала в 2003 году. Начинала старшей вожатой в 8–й школе, затем перешла в 6–ю школу. Там получила высшую категорию как учитель–дефектолог, занималась с детьми, имеющими нарушения слуха. • Прошлым летом была назначена директором 6–й школы, 21 февраля этого года возглавила Молодёжный центр Норильска. • Воспитывает двоих детей. — Какими личными достижениями вы гордитесь? Как думаете, какой вы руководитель? — Из самых значимых для себя могу отметить победу в 2010 году в городском конкурсе «Лучший в профессии, лучший в бизнесе» в номинации «Молодой специалист». Или, допустим, успех в конкурсе «По ступеням профессионализма» в 2015 году, в котором я обошла 90 педагогов со всего края. Из последних достижений — выход в финал краевого конкурса «Инклюзивная перспектива», притом что в нём участвовали около 240 педагогов. К слову, мне эта тема хорошо знакома, поскольку я работала со слабослышащими детьми, а также по приглашению Норильского филиала Института повышения квалификации читала лекции педагогам по направлению «Инклюзивное образование»... Ну, а что касается того, какой я руководитель, то об этом лучше спросить у моих коллег (смеется. — Прим. автора). — Какие задачи сегодня стоят перед Молодёжным центром? И какие из них лично для вас являются первоочередными? — Центр, как и положено, должен оставаться центром притяжения молодёжи. Очень важно, чтобы он и его филиалы были в идеальном состоянии и доступны для всех категорий молодёжи. Нам необходимо поддерживать уют и комфорт, чтобы все наши мероприятия и акции украшали детство и молодость норильчан и надолго им запомнились. — В этом плане как обстоят дела в Талнахе и Кайеркане? — В отличие от Центрального района, где здание Молодёжного центра совершенно новое, просторное и оснащено всей необходимой современной техникой и мебелью, филиалы в Талнахе и Кайеркане нуждаются в ремонте, что требует определённых финансовых вложений. Кроме того, в Талнахе центр располагается на первом этаже жилого дома, поэтому там сложно проводить массовые мероприятия. Поэтому наша первоочередная задача — развивать районы, и, что касается перемен, начинать надо именно там. Для этого в рамках краевой субсидии мы подали заявку и надеемся, что нам ответят положительно, и мы сможем решить вышеупомянутые проблемы в районах. Национально-культурные объединения – частые гости в Молодёжном центре — 2019 год объявлен в России Годом театра. Что–то планируете в связи с этим? — У нас есть флагманская программа «Арт–парад», вот в рамках неё и будем готовить различные мероприятия. Молодёжь, и в особенности творческую её часть, ждёт много интересного. — А какие вообще проекты Молодёжный центр собирается реализовать в этом году? — Мы продолжаем работать над теми же флагманскими программами и инфраструктурными проектами, которые не первый год удачно реализуются на территории Красноярского края. Наши штабы как действовали, так и продолжают действовать. Из нового: мы хотим развить направление «Инклюзивная молодёжь». У нас много идей в этом плане, и я уверена, что всё у нас получится. Хочу отметить, что мы всегда рады новым друзьям и открыты для любого сотрудничества, особенно с ближайшими нашими соседями — Дудинкой, где, как я знаю, тоже проводится большая работа с молодёжью. — Расскажите о своей команде: как вы оцениваете специалистов Молодёжного центра, планируется ли увеличение штата? — На первой же встрече с коллективом я поблагодарила коллег за плодотворную работу, потому что их старания всегда видны и слышны в городе. Та команда, которая сегодня работает, меня устраивает. Дела не стоят на месте — как я уже говорила, каждый новый день приносит что–то новое и интересное. Но конкретные выводы я смогу сделать только после наших первых крупных и серьёзных мероприятий. Я благодарна тем, кто сейчас рядом со мной и оказывает мне информационную поддержку, пока я вхожу в курс дела. Учреждение стало родным домом для десятков общественных объединений, среди них и движение «Юнармия» — А какие качества, на ваш взгляд, важны для работы с молодёжью? — Во–первых, нужно быть интересным человеком и, как бы банально это ни звучало, находиться с молодыми на одной волне. Кроме того, хорошо иметь широкий кругозор. И главное — быть открытым к диалогу. Моей дочери 16 лет, общаясь с ней, я стараюсь понять и, к счастью, понимаю, чем живёт её поколение, какие у неё возникают проблемы и чего она хочет. Сейчас важно привить молодёжи способность и желание работать над социальными программами. Реализуя проекты по разным направлениям, будь то творчество, спорт, благотворительность и прочее, молодёжь занята, социально активна и живёт определённой идеей, которую в итоге и воплощает в жизнь. На мой взгляд, это очень важная работа, и я приложу все силы, чтобы развивать социальные компетенции в молодёжной среде. — В последнее время много говорят и о социальных лифтах для молодёжи. Наш центр может быть таковым? — Молодёжный центр — это прекрасная стартовая площадка. Мы даём возможность креативным и творческим молодым людям участвовать в различных направлениях нашей работы, проявлять себя и достигать больших высот. Я убеждена, что в Норильске живёт активная и талантливая молодёжь и её роль в жизни города довольно велика.

Михаил Туаев Фото Владимира МАКУШКИНА и Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Об этом учреждении я была немало наслышана, и в основном от своей дочери, которая активно участвует в различных мероприятиях и акциях, проводимых Молодёжным центром. А в конце прошлого года я узнала, что объявлен конкурс на замещение должности директора, и решила принять в нём участие, где–то даже из любопытства. По условиям конкурса необходимо было разработать стратегию развития учреждения, представить свои достижения и пройти собеседование. Ну, а поскольку я далеко не новичок в различных профессиональных состязаниях, а также имею опыт внешкольной работы с детьми и молодёжью, то мне в общем–то не составило особого труда подготовиться и к этому конкурсу. Признаюсь, была приятно удивлена, когда мне сообщили о победе, так как особо на неё не надеялась, ведь претендентов хватало, и все — достойные.— Тот опыт, который я получила в школе, считаю для себя бесценным. Придя в Молодёжный центр, я уже конкретно знала, какими будут мои первые шаги. А самым сложным для меня оказался объём новой информации, которую предстоит усвоить. Я ведь пришла совсем из другой сферы деятельности, где работала в ином направлении и с совершенно другой нормативной базой. Но считаю: всё новое — это всегда интересно. Поэтому каждый день, проведённый в Молодёжном центре, для меня особенный.— Из самых значимых для себя могу отметить победу в 2010 году в городском конкурсе «Лучший в профессии, лучший в бизнесе» в номинации «Молодой специалист». Или, допустим, успех в конкурсе «По ступеням профессионализма» в 2015 году, в котором я обошла 90 педагогов со всего края. Из последних достижений — выход в финал краевого конкурса «Инклюзивная перспектива», притом что в нём участвовали около 240 педагогов. К слову, мне эта тема хорошо знакома, поскольку я работала со слабослышащими детьми, а также по приглашению Норильского филиала Института повышения квалификации читала лекции педагогам по направлению «Инклюзивное образование»... Ну, а что касается того, какой я руководитель, то об этом лучше спросить у моих коллег (смеется. — Прим. автора).— Центр, как и положено, должен оставаться центром притяжения молодёжи. Очень важно, чтобы он и его филиалы были в идеальном состоянии и доступны для всех категорий молодёжи. Нам необходимо поддерживать уют и комфорт, чтобы все наши мероприятия и акции украшали детство и молодость норильчан и надолго им запомнились.— В отличие от Центрального района, где здание Молодёжного центра совершенно новое, просторное и оснащено всей необходимой современной техникой и мебелью, филиалы в Талнахе и Кайеркане нуждаются в ремонте, что требует определённых финансовых вложений. Кроме того, в Талнахе центр располагается на первом этаже жилого дома, поэтому там сложно проводить массовые мероприятия. Поэтому наша первоочередная задача — развивать районы, и, что касается перемен, начинать надо именно там. Для этого в рамках краевой субсидии мы подали заявку и надеемся, что нам ответят положительно, и мы сможем решить вышеупомянутые проблемы в районах.

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