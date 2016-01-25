[Индекс номера 46 (28.03.2019)]



Город держит слово

Норильск продолжает занимать одну из ведущих позиций среди городов Красноярского края, отметил глава города Ринат Ахметчин, подводя итоги работы администрации за 2018 год на сессии городского Совета депутатов. Сохранены позитивные тенденции по большинству социально–экономических показателей.

В 2018 году социально–экономическая ситуация в Норильске характеризовалась положительной динамикой показателей промышленности, социальной сферы, а также стабильным положением на рынке труда — уровень регистрируемой безработицы на 1 января составил 0,7%. Существенно вырос объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, который в денежном выражении составил 734 млрд руб. Это на 159 млрд руб. выше показателя прошлого года. Традиционно наибольшую долю в общем объёме отгруженной продукции занимают предприятия промышленности — почти 91%. Городские власти уделяют особое внимание вопросам обеспечения благоприятного климата для привлечения инвестиций на территорию. Благодаря слаженной работе органов местного самоуправления и градообразующего предприятия в Норильске наблюдается высокий уровень инвестиций в основной капитал. По итогам 2018-го он составил 76 млрд руб., что выше показателя прошлого года более чем на 17%. На последней сессии минувшего года была утверждена Стратегия социально–экономического развития Норильска до 2030 года. Работа над документом длилась более трёх лет. В нём определены основные цели и направления развития Норильска, в том числе инвестиционные перспективы на долгосрочный период. Помимо того, в прошлом году была продолжена реализация инвестиционных проектов в социальной сфере и городском хозяйстве. Завершено строительство храмового комплекса; работает построенный за счёт средств краевого бюджета перинатальный центр; на условиях государственно–частного партнёрства завершён третий этап реконструкции аэропорта «Норильск»; вышел на полную проектную мощность масштабный проект «Норникеля» по прокладке волоконно–оптической линии связи; началось строительство современного физкультурно–оздоровительного комплекса на ул. 50 лет Октября, который планируется сдать в эксплуатацию в середине 2020 года; продолжилась реконструкция двух детских садов — в Талнахе и в Центральном районе. Большую работу, направленную на развитие бизнес–среды в Норильске, проводит созданное в 2017 году Агентство развития Норильска. В марте прошлого года стартовал первый этап реализации проекта «Центр готового бизнеса и франчайзинга города Норильска». Ещё одно важное новшество, реализуемое при поддержке компании и Агентства с участием приглашённых экспертов, — разработка мастер–плана города. Стратегия пространственного развития будет применяться для совершенствования уже застроенных городских территорий и развития новых. Городской бюджет на протяжении многих лет остаётся социально ориентированным, его основная задача — реализация муниципальных программ. За прошлый год плановые показатели по доходам перевыполнены. Прирост собственных доходов составил больше 200 млн руб. Это было обеспечено налогом на прибыль, имущественными налогами, поступлениями арендной платы за землю. Расходы бюджета исполнены более чем на 95% к уточнённому плану. Глава Норильска особо подчеркнул, что 2018 год завершился без привлечения кредитов — долговых обязательств у города сегодня нет. Ринат Ахметчин также заявил, что на 2019 год у Норильска большие планы. Безусловным приоритетом является сохранение и выполнение всех социальных обязательств и гарантий. Ещё одна основная задача — формирование плана мероприятий по реализации Стратегии социально–экономического развития Норильска до 2030 года.

О социальной политике Приоритетной задачей деятельности администрации остаётся реализация социальной политики. В прошлом году в профильном управлении по принципу «одного окна» обслужены 46 000 человек. На 4,5% относительно 2017 года увеличилось количество обращений граждан за предоставлением государственных и муниципальных услуг. Еженедельно в управление обращаются почти 1000 человек. Важным достижением Ринат Ахметчин назвал результаты работы по поддержке семей с детьми. Благодаря принятым мерам по улучшению демографической ситуации в Норильске наметилась устойчивая тенденция увеличения численности многодетных семей: по сравнению с 2017 годом их количество увеличилось на 144 и составило 2186 семей. Помимо того, в прошлом году управлением социальной политики предоставлено более 20 видов дополнительных мер социальной поддержки граждан. За счёт средств местного бюджета нуждающиеся получили адресную социальную помощь на общую сумму 39,8 млн руб.; более 1800 человек воспользовались льготным проездом в общественном транспорте. На организацию отдыха, оздоровление и лечение отдельных категорий населения управлением потрачено 8,8 млн руб. Об образовании Сегодня детские сады в Норильске посещают почти 13 тысяч детей, что больше показателя 2017 года на 6%. Это стало возможным благодаря пересмотру расчёта площади помещений на одного ребёнка. Очередь детей в дошкольные учреждения сократилась на 929 человек. Поскольку она всё же сохраняется, этот вопрос стоит на контроле управления образования. Частично решить вопрос обеспечения местами детей младшего дошкольного возраста планируется за счёт открытия второго корпуса талнахского детсада № 86 «Брусничка» (ул. Бауманская, 21). В школах города обучаются 24 000 человек, показатель обеспеченности местами в школах составляет 100%. В прошлом году выпустились 1200 ребят. Аттестаты с отличием и медали получил 151 ученик, премии главы города удостоены 80 человек. В сравнении с 2017 годом более чем на 100 человек увеличилось количество детей, посещающих учреждения дополнительного образования (38% от общей численности школьников). Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по допобразованию, остаётся стабильно высокой и составляет 95%. В организованном летнем отдыхе участвуют почти 4000 школьников (из них в выездном — 918). Кроме того, летом в Норильске было создано 837 мест в трудовых отрядах школьников. О физкультуре и спорте В прошлом году более 65 000 норильчан посещали спортивные объекты города. На базах шести муниципальных спортсооружений проведено свыше 500 городских физкультурно–оздоровительных и спортивно–массовых мероприятий с участием более 75 000 человек. Продолжили свою работу девять спортивных школ, в которых представлено 20 видов спорта и занимаются почти 6000 воспитанников. Три норильских спортсмена получили звание «Мастер спорта России», 139 — стали членами сборной Красноярского края. В сдаче нормативов ГТО приняли участие 1603 человека. Совместно с общественными организациями проводится работа по социальной реабилитации инвалидов. Среди горожан с ограниченными возможностями здоровья спортом регулярно занимаются 479 человек. Соревнования по различным дисциплинам для них проводились на протяжении всего года. В преддверии масштабного спортивного события — зимней Универсиады — по главной улице Норильска пронесли факел с огнём Универсиады. Наш город открыл региональный этап эстафеты. Представители дирекции Универсиады высоко оценили проведение эстафеты, Ринат Ахметчин назвал это общей заслугой норильчан. О культуре В минувшем году Норильск масштабно отпраздновал своё 65–летие. Мероприятия, организованные учреждениями культуры под эгидой юбилея, прошли на высоком уровне. Управлением культуры продолжается активная работа по развитию привлекательности нашей территории. Так, в 2018 году прошёл Фестиваль северной ягоды, который презентован на международной туристической выставке «Енисей–2018» в Красноярске. Этот проект стал лауреатом третьей степени на всероссийском конкурсе в номинации «Экособытия». Норильск отмечен благодарностью Министерства культуры РФ за высокий профессионализм и творческий подход в работе. Разработана муниципальная программа «Развитие туризма», которая предусматривает создание в Норильске туристско–информационного центра, новых маршрутов для развития культурного, образовательного и познавательного туризма. С учётом того что в Норильске активно развивается выставочная деятельность, в городе началась работа по созданию Арктического музея современного искусства, который будет располагаться по адресу: ул. Комсомольская, 37. О жилье В 2018 году улучшили свои жилищные условия по всем видам найма (коммерческий, социальный и др.) 1209 семей. Из четырёх аварийных домов переселены 122 семьи, из них 64 — предоставлены другие жилые помещения, а 58 — выплаты за изымаемое жильё. В ноябре 2018 года межведомственной комиссией признан аварийным и подлежащим сносу первый корпус многоквартирного дома № 3 на ул. Дзержинского, из которого также необходимо переселить жителей. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» в 2018 году вручены свидетельства на предоставление социальной выплаты 24 молодым норильским семьям. Всего с 2007 по 2018 год улучшили свои жилищные условия 238 таких семей. За прошлый год были обеспечены квартирами 17 детей–сирот. В настоящее время в списке детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на предоставление жилья состоят 28 человек (всего с 2015 года обеспечены отремонтированными квартирами 75 детей–сирот). В данный момент готово к передаче 15 жилых помещений, ещё 13 будут ремонтироваться в 2019 году. И это один из лучших показателей по Красноярскому краю. О переселении В 2018 году продолжилась реализация программы переселения в благоприятные для жизни регионы. Ринат Ахметчин напомнил, что с 2016 года программа не получает федерального финансирования, социальные выплаты обеспечиваются за счёт средств регионального бюджета и компании «Норникель». В 2018 году уменьшилось количество участников программы. Это вызвано увеличением среднего размера социальной выплаты в расчёте на одно выданное свидетельство в связи с ростом цен на 1 кв. м жилья (в 2017 году — 1447,5 тыс. руб., в 2018 году — 1656,5 тыс. руб.) Всего в ходе реализации программы переселения с 2011 года по настоящее время приобрели жильё в других регионах России 5676 семей норильчан. Глава Норильска отметил, что программа переселения, которая реализуется в рамках четырёхстороннего соглашения, действует до 2020 года. Ввиду этого и высокой значимости программы для норильчан администрация города намерена предпринимать все необходимые меры для её пролонгации в том же формате. О благоустройстве В прошлом году также была продолжена работа по благоустройству территории, прилегающей к озеру Долгое. Летом на площади более 13 тысяч м2 обустроены пешеходные дорожки, уложен искусственный газон, установлены скамейки, фонари и различные арт–объекты, для детей подготовлена игровая площадка. Помимо этого в районах города обустроены в общей сложности 23 дворовые территории, а также 13 детских игровых площадок. В Оганере в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» организовано новое место отдыха для горожан на ул. Озёрной, 15а. Продолжена работа по обустройству сквера в районе ул. Космонавтов, 17, в Талнахе, а в Кайеркане — места массового отдыха в районе домов № 3 и № 5 на ул. Надеждинской. Ликвидированы несанкционированные свалки на общей площади 10 450 м2 (объём отходов составил 3500 м3). Из районов города вывезен частично разукомплектованный автотранспорт — 71 единица.

О ЖКХ Традиционно на лето приходятся большие объёмы ремонтных работ. Несмотря на короткий период, из года в год профильным управлениям удаётся практически в полной мере выполнять запланированные работы. В жилищно–коммунальном хозяйстве в 2018 году отремонтировано более 3 тыс. метров инженерных сетей коллекторов, снесено три аварийных многоквартирных дома, выполнены работы по восстановлению несущей способности оснований фундаментов 31 дома. Для переселения граждан из аварийного жилья и улучшения жилищных условий отремонтировано 257 квартир. Обновлено пять фасадов многоквартирных домов, заменены 233 лифта, отремонтировано 20 крыш, заменены системы тепло–, водоснабжения в трёх жилых домах. Традиционной для ЖКХ проблемой в прошлом году был износ объектов коллекторного хозяйства и недостаточность финансирования из тарифов муниципального предприятия «КОС». Для решения данного вопроса муниципальная программа «Реформирование жилищно–коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в 2019 году дополнена статьёй «Осуществление капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры» с объёмом финансирования 74 млн руб. Отдельное внимание, как и всегда, уделялось уборке снега, объёмы которого в 2018 году были существенно выше, чем в 2017–м. Кроме того, в связи с ростом цен на дизельное топливо выросла стоимость машино–часа снегоуборочной техники. Несмотря на это, очистка территории от снега велась стабильно. О строительстве и ремонтах В прошлом году капитальный или текущий ремонты были проведены на 101 муниципальном объекте. В частности, отремонтировано 11 фасадов, на 16 объектах заменена мягкая кровля, на семи — обновлены системы электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации. Продолжилась реконструкция зданий под дошкольные учреждения в Талнахе и Центральном районе. Ожидается, что детский сад на Бауманской, 21, будет принят в эксплуатацию в этом году. О транспорте Начиная с 2015 года, ремонтные работы в дорожной отрасли Норильска выполняются за счёт средств муниципального дорожного фонда. Общий объём кассового исполнения мероприятий в этой сфере в 2018 году составил 1,79 млрд рублей. Работы по ремонту улично–дорожной сети и автомобильных дорог выполнены на площади 200 тыс. м2, начато строительство моста в районе гидропорта «Валёк», продолжен ремонт автодороги Норильск — Талнах и участка Юго–Западной объездной дороги. За год жители и гости Норильска воспользовались услугами пассажирских перевозок около 15 млн раз. Внедрён электронный проездной билет МУП «НПОПАТ», который даёт возможность пассажиру рассчитаться за проезд с учётом выбранного тарифного плана. Все разработанные тарифные планы предусматривают скидку на поездки. Организована работа информационного сервиса Bustime («Бастайм»), предоставляющего информацию о фактическом движении автобусов с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС. Однако, несмотря на ряд положительных эффективных новаций, существует необходимость модернизации автобусного парка НПОПАТ. Сегодня парк нуждается в 50–процентном обновлении. Эта работа будет планомерно вестись в 2019 и последующих годах. О муниципальном имуществе За 2018 год управлением имущества введено в эксплуатацию 62 объекта капстроя, среди которых перинатальный центр, автомобильная Северная объездная дорога, Юго–Западная объездная автодорога и другие. Выдано разрешений на строительство 69 объектов. Введено в эксплуатацию 88 квартир после перепланировки или переустройства. Помимо этого заключено 768 договоров аренды земельных участков; 27 объектов муниципальной собственности передано в аренду и 13 — в безвозмездное пользование; заключено 15 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; пять арендуемых предпринимателями объектов выкуплено по преимущественному праву и два объекта — в соответствии с программой приватизации (общая сумма поступлений 23,2 млн руб.); проведено 393 плановых и внеплановых проверки: 58 — по объектам недвижимого имущества и 335 — по земельным участкам. Составлено137 претензий на общую сумму в 29,5 млн руб. В прошлом году успешно реализован инвестиционный проект по реконструкции здания на Ленинском проспекте, 42б, в торгово–развлекательный комплекс. Также была сформирована документация для проведения конкурса на право заключения инвестиционного договора по реконструкции трёх объектов незавершенного строительства (под магазин с игровой площадкой на Бауманской, 8; пекарню торговой сети «Жар.Птица» на ул. Спортивной, 4–6; кафе с панорамным остеклением на Солнечном проезде, 10). Поступление доходов в городской бюджет в результате деятельности управления составляет более 950 млн руб., что на 12% превышает утверждённый годовой план. Растёт количество проводимых аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков. С 2017 по 2018 год количество аукционов увеличилось с 310 до 498 лотов. Возросло и остаётся стабильно высоким количество обращений за выкупом земельных участков в собственность (более 300). Об обращениях В 2018 году в отдел обращений граждан администрации Норильска из разных источников поступило почти 2600 обращений. Более половины касалось проблем ЖКХ, переселения, благоустройства, оказания материальной помощи. Наибольшее количество вопросов связано с некачественным исполнением обязанностей управляющими компаниями и обслуживающими организациями, предоставлением услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах и предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества. В администрации Норильска регулярно проводились совещания по темам, обозначенным гражданами. Для оперативного решения вопросов в сфере ЖКХ и благоустройства в управлении городского хозяйства работает единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС). Норильчане могут обращаться туда как письменно, так и по телефону. Все заявки отрабатываются в максимально короткие сроки. А в управлении по персоналу работает телефон горячей линии по вопросам соблюдения трудового законодательства, в том числе сроков выплаты заработной платы. С 2013 года по поручению президента Российской Федерации 12 декабря традиционно проводится Общероссийский день приёма граждан. В Норильске с 2014 года ежеквартально в многофункциональном центре проводятся встречи главы города и его заместителей с населением, во время которых норильчане могут получить юридические консультации по различным вопросам, которые входят в компетенцию администрации города. В 2018 году в ходе таких приёмов принят 151 гражданин, рассмотрено 189 вопросов. Глава Норильска отметил, что такая форма работы очень эффективна, помогает определить самые острые городские вопросы и найти пути их решения. О планах Город продолжит работу по благоустройству и повышению комфортности городской среды. Немаловажное направление — создание безбарьерной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных граждан. Предстоит реализовать «дорожную карту» с перечнем объектов социальной инфраструктуры, необходимых для адаптации к нуждам инвалидов. На стадионе «Заполярник» будет развиваться базовая площадка по развитию адаптивной физической культуры. Почти 2,2 млрд руб. запланировано на реконструкцию и капремонт объектов социальной сферы, жилищного фонда, автомобильных дорог. Продолжится реализация проекта по благоустройству территории, прилегающей к озеру Долгое. Ринат Ахметчин выразил уверенность в том, что все поставленные задачи будут реализованы, а намеченные цели — достигнуты.

Татьяна Зачупейко Фото Елены Белаловой, Ирины Яринской и Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В 2018 году социально–экономическая ситуация в Норильске характеризовалась положительной динамикой показателей промышленности, социальной сферы, а также стабильным положением на рынке труда — уровень регистрируемой безработицы на 1 января составил 0,7%. Существенно вырос объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг, который в денежном выражении составил 734 млрд руб. Это на 159 млрд руб. выше показателя прошлого года. Традиционно наибольшую долю в общем объёме отгруженной продукции занимают предприятия промышленности — почти 91%.Городские власти уделяют особое внимание вопросам обеспечения благоприятного климата для привлечения инвестиций на территорию. Благодаря слаженной работе органов местного самоуправления и градообразующего предприятия в Норильске наблюдается высокий уровень инвестиций в основной капитал. По итогам 2018-го он составил 76 млрд руб., что выше показателя прошлого года более чем на 17%.На последней сессии минувшего года была утверждена Стратегия социально–экономического развития Норильска до 2030 года. Работа над документом длилась более трёх лет. В нём определены основные цели и направления развития Норильска, в том числе инвестиционные перспективы на долгосрочный период.Помимо того, в прошлом году была продолжена реализация инвестиционных проектов в социальной сфере и городском хозяйстве. Завершено строительство храмового комплекса; работает построенный за счёт средств краевого бюджета перинатальный центр; на условиях государственно–частного партнёрства завершён третий этап реконструкции аэропорта «Норильск»; вышел на полную проектную мощность масштабный проект «Норникеля» по прокладке волоконно–оптической линии связи; началось строительство современного физкультурно–оздоровительного комплекса на ул. 50 лет Октября, который планируется сдать в эксплуатацию в середине 2020 года; продолжилась реконструкция двух детских садов — в Талнахе и в Центральном районе.Большую работу, направленную на развитие бизнес–среды в Норильске, проводит созданное в 2017 году Агентство развития Норильска. В марте прошлого года стартовал первый этап реализации проекта «Центр готового бизнеса и франчайзинга городаНорильска». Ещё одно важное новшество, реализуемое при поддержке компании и Агентства с участием приглашённых экспертов, — разработка мастер–плана города. Стратегия пространственного развития будет применяться для совершенствования уже застроенных городских территорий и развития новых.Городской бюджет на протяжении многих лет остаётся социально ориентированным, его основная задача — реализация муниципальных программ. За прошлый год плановые показатели по доходам перевыполнены. Прирост собственных доходов составил больше 200 млн руб. Это было обеспечено налогом на прибыль, имущественными налогами, поступлениями арендной платы за землю. Расходы бюджета исполнены более чем на 95% к уточнённому плану. Глава Норильска особо подчеркнул, что 2018 год завершился без привлечения кредитов — долговых обязательств у города сегодня нет.Ринат Ахметчин также заявил, что на 2019 год у Норильска большие планы. Безусловным приоритетом является сохранение и выполнение всех социальных обязательств и гарантий. Ещё одна основная задача — формирование плана мероприятий по реализации Стратегии социально–экономического развития Норильска до 2030 года.Приоритетной задачей деятельности администрации остаётся реализация социальной политики. В прошлом году в профильном управлении по принципу «одного окна» обслужены 46 000 человек. На 4,5% относительно 2017 года увеличилось количество обращений граждан за предоставлением государственных и муниципальных услуг. Еженедельно в управление обращаются почти 1000 человек.Важным достижением Ринат Ахметчин назвал результаты работы по поддержке семей с детьми. Благодаря принятым мерам по улучшению демографической ситуации в Норильске наметилась устойчивая тенденция увеличения численности многодетных семей: по сравнению с 2017 годом их количество увеличилось на 144 и составило 2186 семей.Помимо того, в прошлом году управлением социальной политики предоставлено более 20 видов дополнительных мер социальной поддержки граждан. За счёт средств местного бюджета нуждающиеся получили адресную социальную помощь на общую сумму 39,8 млн руб.; более 1800 человек воспользовались льготным проездом в общественном транспорте. На организацию отдыха, оздоровление и лечение отдельных категорий населения управлением потрачено 8,8 млн руб.Сегодня детские сады в Норильске посещают почти 13 тысяч детей, что больше показателя 2017 года на 6%. Это стало возможным благодаря пересмотру расчёта площади помещений на одного ребёнка. Очередь детей в дошкольные учреждения сократилась на 929 человек. Поскольку она всё же сохраняется, этот вопрос стоит на контроле управления образования. Частично решить вопрос обеспечения местами детей младшего дошкольного возраста планируется за счёт открытия второго корпуса талнахского детсада № 86 «Брусничка» (ул. Бауманская, 21).В школах города обучаются 24 000 человек, показатель обеспеченности местами в школах составляет 100%. В прошлом году выпустились 1200 ребят. Аттестаты с отличием и медали получил 151 ученик, премии главы города удостоены 80 человек.В сравнении с 2017 годом более чем на 100 человек увеличилось количество детей, посещающих учреждения дополнительного образования (38% от общей численности школьников). Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по допобразованию, остаётся стабильно высокой и составляет 95%.В организованном летнем отдыхе участвуют почти 4000 школьников (из них в выездном — 918). Кроме того, летом в Норильске было создано 837 мест в трудовых отрядах школьников.В прошлом году более 65 000 норильчан посещали спортивные объекты города. На базах шести муниципальных спортсооружений проведено свыше 500 городских физкультурно–оздоровительных и спортивно–массовых мероприятий с участием более 75 000 человек.Продолжили свою работу девять спортивных школ, в которых представлено 20 видов спорта и занимаются почти 6000 воспитанников. Три норильских спортсмена получили звание «Мастер спорта России», 139 — стали членами сборной Красноярского края. В сдаче нормативов ГТО приняли участие 1603 человека.Совместно с общественными организациями проводится работа по социальной реабилитации инвалидов. Среди горожан с ограниченными возможностями здоровья спортом регулярно занимаются 479 человек. Соревнования по различным дисциплинам для них проводились на протяжении всего года.В преддверии масштабного спортивного события — зимней Универсиады — по главной улице Норильска пронесли факел с огнём Универсиады. Наш город открыл региональный этап эстафеты. Представители дирекции Универсиады высоко оценили проведение эстафеты, Ринат Ахметчин назвал это общей заслугой норильчан.В минувшем году Норильск масштабно отпраздновал своё 65–летие. Мероприятия, организованные учреждениями культуры под эгидой юбилея, прошли на высоком уровне.Управлением культуры продолжается активная работа по развитию привлекательности нашей территории. Так, в 2018 году прошёл Фестиваль северной ягоды, который презентован на международной туристической выставке «Енисей–2018» в Красноярске. Этот проект стал лауреатом третьей степени на всероссийском конкурсе в номинации «Экособытия». Норильск отмечен благодарностью Министерства культуры РФ за высокий профессионализм и творческий подход в работе.Разработана муниципальная программа «Развитие туризма», которая предусматривает создание в Норильске туристско–информационного центра, новых маршрутов для развития культурного, образовательного и познавательного туризма.С учётом того что в Норильске активно развивается выставочная деятельность, в городе началась работа по созданию Арктического музея современного искусства, который будет располагаться по адресу: ул. Комсомольская, 37.В 2018 году улучшили свои жилищные условия по всем видам найма (коммерческий, социальный и др.) 1209 семей. Из четырёх аварийных домов переселены 122 семьи, из них 64 — предоставлены другие жилые помещения, а 58 — выплаты за изымаемое жильё. В ноябре 2018 года межведомственной комиссией признан аварийным и подлежащим сносу первый корпус многоквартирного дома № 3 на ул. Дзержинского, из которого также необходимо переселить жителей.В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» в 2018 году вручены свидетельства на предоставление социальной выплаты 24 молодым норильским семьям. Всего с 2007 по 2018 год улучшили свои жилищные условия 238 таких семей.За прошлый год были обеспечены квартирами 17 детей–сирот. В настоящее время в списке детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на предоставление жилья состоят 28 человек (всего с 2015 года обеспечены отремонтированными квартирами 75 детей–сирот). В данный момент готово к передаче 15 жилых помещений, ещё 13 будут ремонтироваться в 2019 году. И это один из лучших показателей по Красноярскому краю.В 2018 году продолжилась реализация программы переселения в благоприятные для жизни регионы. Ринат Ахметчин напомнил, что с 2016 года программа не получает федерального финансирования, социальные выплаты обеспечиваются за счёт средств регионального бюджета и компании «Норникель». В 2018 году уменьшилось количество участников программы. Это вызвано увеличением среднего размера социальной выплаты в расчёте на одно выданное свидетельство в связи с ростом цен на 1 кв. м жилья (в 2017 году — 1447,5 тыс. руб., в 2018 году — 1656,5 тыс. руб.) Всего в ходе реализации программы переселения с 2011 года по настоящее время приобрели жильё в других регионах России 5676 семей норильчан.Глава Норильска отметил, что программа переселения, которая реализуется в рамках четырёхстороннего соглашения, действует до 2020 года. Ввиду этого и высокой значимости программы для норильчан администрация города намерена предпринимать все необходимые меры для её пролонгации в том же формате.О благоустройствеВ прошлом году также была продолжена работа по благоустройству территории, прилегающей к озеру Долгое. Летом на площади более 13 тысяч м2 обустроены пешеходные дорожки, уложен искусственный газон, установлены скамейки, фонари и различные арт–объекты, для детей подготовлена игровая площадка.Помимо этого в районах города обустроены в общей сложности 23 дворовые территории, а также 13 детских игровых площадок. В Оганере в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» организовано новое место отдыха для горожан на ул. Озёрной, 15а. Продолжена работа по обустройству сквера в районе ул. Космонавтов, 17, в Талнахе, а в Кайеркане — места массового отдыха в районе домов № 3 и № 5 на ул. Надеждинской.Ликвидированы несанкционированные свалки на общей площади 10 450 м2 (объём отходов составил 3500 м3). Из районов города вывезен частично разукомплектованный автотранспорт — 71 единица.Традиционно на лето приходятся большие объёмы ремонтных работ. Несмотря на короткий период, из года в год профильным управлениям удаётся практически в полной мере выполнять запланированные работы.В жилищно–коммунальном хозяйстве в 2018 году отремонтировано более 3 тыс. метров инженерных сетей коллекторов, снесено три аварийных многоквартирных дома, выполнены работы по восстановлению несущей способности оснований фундаментов 31 дома. Для переселения граждан из аварийного жилья и улучшения жилищных условий отремонтировано 257 квартир. Обновлено пять фасадов многоквартирных домов, заменены 233 лифта, отремонтировано 20 крыш, заменены системы тепло–, водоснабжения в трёх жилых домах.Традиционной для ЖКХ проблемой в прошлом году был износ объектов коллекторного хозяйства и недостаточность финансирования из тарифов муниципального предприятия «КОС». Для решения данного вопроса муниципальная программа «Реформирование жилищно–коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в 2019 году дополнена статьёй «Осуществление капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры» с объёмом финансирования 74 млн руб.Отдельное внимание, как и всегда, уделялось уборке снега, объёмы которого в 2018 году были существенно выше, чем в 2017–м. Кроме того, в связи с ростом цен на дизельное топливо выросла стоимость машино–часа снегоуборочной техники. Несмотря на это, очистка территории от снега велась стабильно.В прошлом году капитальный или текущий ремонты были проведены на 101 муниципальном объекте. В частности, отремонтировано 11 фасадов, на 16 объектах заменена мягкая кровля, на семи — обновлены системы электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации. Продолжилась реконструкция зданий под дошкольные учреждения в Талнахе и Центральном районе. Ожидается, что детский сад на Бауманской, 21, будет принят в эксплуатацию в этом году.Начиная с 2015 года, ремонтные работы в дорожной отрасли Норильска выполняются за счёт средств муниципального дорожного фонда. Общий объём кассового исполнения мероприятий в этой сфере в 2018 году составил 1,79 млрд рублей. Работы по ремонту улично–дорожной сети и автомобильных дорог выполнены на площади 200 тыс. м2, начато строительство моста в районе гидропорта «Валёк», продолжен ремонт автодороги Норильск — Талнах и участка Юго–Западной объездной дороги.За год жители и гости Норильска воспользовались услугами пассажирских перевозок около 15 млн раз. Внедрён электронный проездной билет МУП «НПОПАТ», который даёт возможность пассажиру рассчитаться за проезд с учётом выбранного тарифного плана. Все разработанные тарифные планы предусматривают скидку на поездки.Организована работа информационного сервиса Bustime («Бастайм»), предоставляющего информацию о фактическом движении автобусов с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС. Однако, несмотря на ряд положительных эффективных новаций, существует необходимость модернизации автобусного паркаНПОПАТ. Сегодня парк нуждается в 50–процентном обновлении. Эта работа будет планомерно вестись в 2019 и последующих годах.За 2018 год управлением имущества введено в эксплуатацию 62 объекта капстроя, среди которых перинатальный центр, автомобильная Северная объездная дорога, Юго–Западная объездная автодорога и другие. Выдано разрешений на строительство 69 объектов. Введено в эксплуатацию 88 квартир после перепланировки или переустройства.Помимо этого заключено 768 договоров аренды земельных участков; 27 объектов муниципальной собственности передано в аренду и 13 — в безвозмездное пользование; заключено 15 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; пять арендуемых предпринимателями объектов выкуплено по преимущественному праву и два объекта — в соответствии с программой приватизации (общая сумма поступлений 23,2 млн руб.); проведено 393 плановых и внеплановых проверки: 58 — по объектам недвижимого имущества и 335 — по земельным участкам. Составлено137 претензий на общую сумму в 29,5 млн руб.В прошлом году успешно реализован инвестиционный проект по реконструкции здания на Ленинском проспекте, 42б, в торгово–развлекательный комплекс. Также была сформирована документация для проведения конкурса на право заключения инвестиционного договора по реконструкции трёх объектов незавершенного строительства (под магазин с игровой площадкой на Бауманской, 8; пекарню торговой сети «Жар.Птица» на ул. Спортивной, 4–6; кафе с панорамным остеклением на Солнечном проезде, 10).Поступление доходов в городской бюджет в результате деятельности управления составляет более 950 млн руб., что на 12% превышает утверждённый годовой план.Растёт количество проводимых аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков. С 2017 по 2018 год количество аукционов увеличилось с 310 до 498 лотов. Возросло и остаётся стабильно высоким количество обращений за выкупом земельных участков в собственность (более 300).В 2018 году в отдел обращений граждан администрации Норильска из разных источников поступило почти 2600 обращений. Более половины касалось проблем ЖКХ, переселения, благоустройства, оказания материальной помощи. Наибольшее количество вопросов связано с некачественным исполнением обязанностей управляющими компаниями и обслуживающими организациями, предоставлением услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах и предоставлением коммунальных услуг ненадлежащего качества.В администрации Норильска регулярно проводились совещания по темам, обозначенным гражданами. Для оперативного решения вопросов в сфере ЖКХ и благоустройства в управлении городского хозяйства работает единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС). Норильчане могут обращаться туда как письменно, так и по телефону. Все заявки отрабатываются в максимально короткие сроки. А в управлении по персоналу работает телефон горячей линии по вопросам соблюдения трудового законодательства, в том числе сроков выплаты заработной платы.С 2013 года по поручению президента Российской Федерации 12 декабря традиционно проводится Общероссийский день приёма граждан. В Норильске с 2014 года ежеквартально в многофункциональном центре проводятся встречи главы города и его заместителей с населением, во время которых норильчане могут получить юридические консультации по различным вопросам, которые входят в компетенцию администрации города. В 2018 году в ходе таких приёмов принят 151 гражданин, рассмотрено 189 вопросов. Глава Норильска отметил, что такая форма работы очень эффективна, помогает определить самые острые городские вопросы и найти пути их решения.Город продолжит работу по благоустройству и повышению комфортности городской среды. Немаловажное направление — создание безбарьерной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных граждан. Предстоит реализовать «дорожную карту» с перечнем объектов социальной инфраструктуры, необходимых для адаптации к нуждам инвалидов. На стадионе «Заполярник» будет развиваться базовая площадка по развитию адаптивной физической культуры.Почти 2,2 млрд руб. запланировано на реконструкцию и капремонт объектов социальной сферы, жилищного фонда, автомобильных дорог. Продолжится реализация проекта по благоустройству территории, прилегающей к озеру Долгое.Ринат Ахметчин выразил уверенность в том, что все поставленные задачи будут реализованы, а намеченные цели — достигнуты.

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