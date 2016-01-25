[Индекс номера 46 (28.03.2019)]



Чем занята власть

Бюджетная история

Общий объём бюджетных средств по муниципальным программам увеличен на 302,4 миллиона рублей, об этом, в частности, шла речь на 12-й сессии Норильского городского Совета депутатов.

Корректировки бюджета были одобрены норильскими парламентариями единогласно Награды за память Однако началась сессия с награждения. Ринат Ахметчин, глава Норильска, вручил благодарственные письма губернатора Красноярского края норильчанам — участникам проекта «Борт Тюрикова. Возвращение» Александру Лукьяновскому, члену Красноярского краевого отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», и Игорю Петлину, горному мастеру по ремонту горного оборудования «Норильскникельремонта». Вручая заслуженные награды, Ринат Ахметчин поблагодарил Александра Лукьяновского и Игоря Петлина за сохранение исторической памяти о героическом освоении северных территорий. Напомним, проект «Борт Тюрикова. Возвращение» — это масштабная международная экспедиция по эвакуации из таймырской тундры уникального самолёта «Дуглас» С–47, который во время Великой Отечественной войны был получен СССР из США по программе ленд–лиза и должен был быть доставлен в Советский Союз по легендарному воздушному маршруту Аляска — Сибирь, но 23 апреля 1947 года совершил аварийную посадку на севере Красноярского края, в 180 км севернее посёлка Волочанка. При посадке командиру экипажа Максиму Тюрикову удалось спасти всех людей, находившихся на борту. Максим Тюриков и часть экипажа отправились за помощью и трагически погибли, а оставшихся спасли через три недели, благодаря личному указанию Сталина возобновить поисковую операцию, которая была прекращена после первых вылетов в предполагаемый район падения. Где–то убыло, где–то прибыло Корректировка бюджета города на текущий год стала одним из главных вопросов прошедшей сессии. Она была необходима в связи с поступлением в местную казну межбюджетных трансфертов из краевого бюджета и перераспределением ассигнований между муниципальными программами и подпрограммами. Как рассказала Татьяна Марьева, и. о. начальника финансового управления городской администрации, безвозмездные поступления в виде субсидий из краевого бюджета, выделенные на софинансирование муниципальной программы по формированию современной городской среды, увеличатся на 52,7 млн рублей. На благоустройство дворовых территорий добавлено 20,7 млн рублей. В общей сложности, после всех предложенных изменений, расходы по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в 2019 году составили 76,7 млн рублей. На ремонты системы теплоснабжения и водоснабжения выделены дополнительные 12,8 млн рублей, на ремонты мягкой кровли — 858,7 тысячи. Кроме того, администрация предложила внести в программу «Реформирование и модернизация жилищно–коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» новое мероприятие — ремонт объектов коллекторного хозяйства и коммунальной инфраструктуры — с финансированием в 74,1 млн рублей. На «Развитие транспортной системы» добавили 249,1 млн (в том числе на дорожное хозяйство — 236,6 млн и повышение безопасности дорожного движения — 12,5 млн). В 2019 году планируется покрыть асфальтобетоном почти 70 тысяч квадратных метров дорог: участок автодороги Норильск — Алыкель, часть улицы Строительной в Кайеркане и участок на улице Талнахской в Центральном районе, поэтому сумма на ремонты автодорог увеличена на 13,6 млн. Кроме того, на дополнительные 6,3 млн рублей отремонтируют тротуары на улице Кирова. 33,6 млн рублей выделят на завершение строительства автомобильной дороги через вторую протоку реки Норильской (на подъезд к гидропорту «Валёк»). Почти на пять миллионов дороже обойдётся и ремонт автодороги Норильск — Талнах. Таким образом, изменения были внесены в восемь из 18 муниципальных программ. После всех корректировок доходы городской казны на этот год составят 18 млрд 83,6 млн рублей (+ 52,7 млн), расходы — 19 млрд 81,6 млн рублей (+ 301,7 млн) и дефицит бюджета — 998 млн рублей (– 249,1 млн). Платить будут по–новому Кроме того, на сессии были внесены изменения в ряд документов, касающихся оплаты труда и заработной платы работников бюджетной сферы. Дополнительных компенсационных выплат больше не будет, с 1 апреля этого года они станут не только частью бюджетной зарплаты, но и частью истории Норильска. Сразу оговоримся, что это никак не повлияет на доходы бюджетников: не уменьшит их, но и не увеличит. Дополнительные компенсационные выплаты ещё будут сохранены на переходный период до 2021 года для тех, кто временно нетрудоспособен, находится в отпуске по уходу за ребёнком или на больничном по беременности и родам.

Дополнительных компенсационных выплат больше не будет, с 1 апреля этого года они станут не только частью бюджетной зарплаты, но и частью истории Норильска. Но это никак не повлияет на доходы бюджетников: не уменьшит их и не увеличит.

Лариса Стецевич Фото Елены Белаловой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Однако началась сессия с награждения. Ринат Ахметчин, глава Норильска, вручил благодарственные письма губернатора Красноярского края норильчанам — участникам проекта «Борт Тюрикова. Возвращение» Александру Лукьяновскому, члену Красноярского краевого отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», и Игорю Петлину, горному мастеру по ремонту горного оборудования «Норильскникельремонта». Вручая заслуженные награды, Ринат Ахметчин поблагодарил Александра Лукьяновского и Игоря Петлина за сохранение исторической памяти о героическом освоении северных территорий.Напомним, проект «Борт Тюрикова. Возвращение» — это масштабная международная экспедиция по эвакуации из таймырской тундры уникального самолёта«Дуглас» С–47, который во время Великой Отечественной войны был получен СССР из США по программе ленд–лиза и должен был быть доставлен в Советский Союз по легендарному воздушному маршруту Аляска — Сибирь, но 23 апреля 1947 года совершил аварийную посадку на севере Красноярского края, в 180 км севернее посёлка Волочанка. При посадке командиру экипажа Максиму Тюрикову удалось спасти всех людей, находившихся на борту. Максим Тюриков и часть экипажа отправились за помощью и трагически погибли, а оставшихся спасли через три недели, благодаря личному указанию Сталина возобновить поисковую операцию, которая была прекращена после первых вылетов в предполагаемый район падения.Корректировка бюджета города на текущий год стала одним из главных вопросов прошедшей сессии. Она была необходима в связи с поступлением в местную казну межбюджетных трансфертов из краевого бюджета и перераспределением ассигнований между муниципальными программами и подпрограммами.Как рассказала Татьяна Марьева, и. о. начальника финансового управления городской администрации, безвозмездные поступления в виде субсидий из краевого бюджета, выделенные на софинансирование муниципальной программы по формированию современной городской среды, увеличатся на 52,7 млн рублей. На благоустройство дворовых территорий добавлено 20,7 млн рублей. В общей сложности, после всех предложенных изменений, расходы по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в 2019 году составили 76,7 млн рублей.На ремонты системы теплоснабжения и водоснабжения выделены дополнительные 12,8 млн рублей, на ремонты мягкой кровли — 858,7 тысячи. Кроме того, администрация предложила внести в программу «Реформирование и модернизация жилищно–коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» новое мероприятие — ремонт объектов коллекторного хозяйства и коммунальной инфраструктуры — с финансированием в 74,1 млн рублей.На «Развитие транспортной системы» добавили 249,1 млн (в том числе на дорожное хозяйство — 236,6 млн и повышение безопасности дорожного движения — 12,5 млн). В 2019 году планируется покрыть асфальтобетоном почти 70 тысяч квадратных метров дорог: участок автодороги Норильск — Алыкель, часть улицы Строительной в Кайеркане и участок на улице Талнахской в Центральном районе, поэтому сумма на ремонты автодорог увеличена на 13,6 млн. Кроме того, на дополнительные 6,3 млн рублей отремонтируют тротуары на улице Кирова. 33,6 млн рублей выделят на завершение строительства автомобильной дороги через вторую протоку реки Норильской (на подъезд к гидропорту «Валёк»). Почти на пять миллионов дороже обойдётся и ремонт автодороги Норильск — Талнах.Таким образом, изменения были внесены в восемь из 18 муниципальных программ.После всех корректировок доходы городской казны на этот год составят 18 млрд 83,6 млн рублей (+ 52,7 млн), расходы — 19 млрд 81,6 млн рублей (+ 301,7 млн) и дефицит бюджета — 998 млн рублей (– 249,1 млн).Кроме того, на сессии были внесены изменения в ряд документов, касающихся оплаты труда и заработной платы работников бюджетной сферы. Дополнительных компенсационных выплат больше не будет, с 1 апреля этого года они станут не только частью бюджетной зарплаты, но и частью истории Норильска. Сразу оговоримся, что это никак не повлияет на доходы бюджетников: не уменьшит их, но и не увеличит. Дополнительные компенсационные выплаты ещё будут сохранены на переходный период до 2021 года для тех, кто временно нетрудоспособен, находится в отпуске по уходу за ребёнком или на больничном по беременности и родам.

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