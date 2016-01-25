Молодые семьи Норильска получили свидетельства о социальной выплате для улучшения жилищных условий.
Программа предоставления соцвыплат молодым супругам на приобретение жилья в Красноярском крае действует в Норильске тринадцатый год в рамках федеральной программы «Обеспечение жильём молодых семей». За это время 238 семей уже получили положенные им суммы. Сегодня ещё 12 свидетельств было выдано в зале публичной библиотеки. В их числе Юлия и Виктор Клочковы, которые полученную выплату потратят на погашение ипотеки за уже приобретённую квартиру в Талнахе. О программе супруги услышали от знакомых и говорят, что участвовали бы в ней раньше, если бы знали.
Напомним, что молодая семья может претендовать на социальную выплату, если:
— возраст каждого из супругов (либо родителя–одиночки в неполной семье) не превышает 35 лет;
— семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий;
— семья должна иметь средства (или иметь в собственности другое жильё, либо возможность взять кредит) для оплаты разницы стоимости между социальной выплатой и расчётной стоимостью покупаемой квартиры.
Как рассказала начальник управления жилищного фонда администрации Норильска Марина Покровская, размер социальной выплаты составляет не менее 35 процентов от расчётной стоимости жилья для бездетных молодых семей и не менее 40 процентов для семей, имеющих детей. Из них 10 процентов финансирует местный бюджет, 19 процентов (для семей без детей) и 24 процента (для семей с детьми) — краевой и 9 процентов — федеральный.
Социальная выплата может быть использована для оплаты договора купли–продажи квартиры или для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита; или для оплаты договора об индивидуальном жилищном строительстве.
Заявление о предоставлении социальной выплаты в 2020 году нужно подать до 20 мая 2019 года, когда завершится заявочная кампания. По всем вопросам участия в программе можно обращаться в управление жилищного фонда по адресу: Ленинский пр., 40, корп. 4, каб. 2; по понедельникам и четвергам с 14 до 17.
|238 норильских семей получили соц-выплаты за 13 лет реализации программы «Обеспечение жильём молодых семей».
Светлана ГунинаФото Николая Щипкоwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда