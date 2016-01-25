[Индекс номера 46 (28.03.2019)]



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Молодые семьи Норильска получили свидетельства о социальной выплате для улучшения жилищных условий.

Программа предоставления соцвыплат молодым супругам на приобретение жилья в Красноярском крае действует в Норильске тринадцатый год в рамках федеральной программы «Обеспечение жильём молодых семей». За это время 238 семей уже получили положенные им суммы. Сегодня ещё 12 свидетельств было выдано в зале публичной библиотеки. В их числе Юлия и Виктор Клочковы, которые полученную выплату потратят на погашение ипотеки за уже приобретённую квартиру в Талнахе. О программе супруги услышали от знакомых и говорят, что участвовали бы в ней раньше, если бы знали. Напомним, что молодая семья может претендовать на социальную выплату, если: — возраст каждого из супругов (либо родителя–одиночки в неполной семье) не превышает 35 лет; — семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий; — семья должна иметь средства (или иметь в собственности другое жильё, либо возможность взять кредит) для оплаты разницы стоимости между социальной выплатой и расчётной стоимостью покупаемой квартиры. Как рассказала начальник управления жилищного фонда администрации Норильска Марина Покровская, размер социальной выплаты составляет не менее 35 процентов от расчётной стоимости жилья для бездетных молодых семей и не менее 40 процентов для семей, имеющих детей. Из них 10 процентов финансирует местный бюджет, 19 процентов (для семей без детей) и 24 процента (для семей с детьми) — краевой и 9 процентов — федеральный. Социальная выплата может быть использована для оплаты договора купли–продажи квартиры или для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита; или для оплаты договора об индивидуальном жилищном строительстве. Заявление о предоставлении социальной выплаты в 2020 году нужно подать до 20 мая 2019 года, когда завершится заявочная кампания. По всем вопросам участия в программе можно обращаться в управление жилищного фонда по адресу: Ленинский пр., 40, корп. 4, каб. 2; по понедельникам и четвергам с 14 до 17. 238 норильских семей получили соц-выплаты за 13 лет реализации программы «Обеспечение жильём молодых семей».

Светлана Гунина Фото Николая Щипко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Программа предоставления соцвыплат молодым супругам на приобретение жилья в Красноярском крае действует в Норильске тринадцатый год в рамках федеральной программы «Обеспечение жильём молодых семей». За это время 238 семей уже получили положенные им суммы. Сегодня ещё 12 свидетельств было выдано в зале публичной библиотеки. В их числе Юлия и Виктор Клочковы, которые полученную выплату потратят на погашение ипотеки за уже приобретённую квартиру в Талнахе. О программе супруги услышали от знакомых и говорят, что участвовали бы в ней раньше, если бы знали.Напомним, что молодая семья может претендовать на социальную выплату, если:— возраст каждого из супругов (либо родителя–одиночки в неполной семье) не превышает 35 лет;— семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий;— семья должна иметь средства (или иметь в собственности другое жильё, либо возможность взять кредит) для оплаты разницы стоимости между социальной выплатой и расчётной стоимостью покупаемой квартиры.Как рассказала начальник управления жилищного фонда администрации Норильска Марина Покровская, размер социальной выплаты составляет не менее 35 процентов от расчётной стоимости жилья для бездетных молодых семей и не менее 40 процентов для семей, имеющих детей. Из них 10 процентов финансирует местный бюджет, 19 процентов (для семей без детей) и 24 процента (для семей с детьми) — краевой и 9 процентов — федеральный.Социальная выплата может быть использована для оплаты договора купли–продажи квартиры или для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита; или для оплаты договора об индивидуальном жилищном строительстве.Заявление о предоставлении социальной выплаты в 2020 году нужно подать до 20 мая 2019 года, когда завершится заявочная кампания. По всем вопросам участия в программе можно обращаться в управление жилищного фонда по адресу: Ленинский пр., 40, корп. 4, каб. 2; по понедельникам и четвергам с 14 до 17.

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