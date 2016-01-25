В преддверии матча легенд отечественного хоккея и ветеранской сборной Норильска мы подробнее расскажем о Ночной хоккейной лиге, игры которой второй сезон проходят в нашем городе.
Шайбу! Шайбу!
|На прошлогоднем фестивале Ночной хоккейной лиги Норильск был представлен командой «Алит НОК»
Ночная хоккейная лига, она же НХЛ (не путать с заокеанской Национальной хоккейной лигой), была создана в конце 2011 года с подачи Владимира Путина, большого поклонника этого вида спорта. Идею главы государства охотно поддержали в спортивных кругах, в том числе и прославленные ветераны советского и российского хоккея. Изначально она называлась Всероссийская любительская хоккейная лига, но поскольку большинство матчей проводилось в вечернее время, вскоре была переименована.
Соревнования сразу же получили огромную популярность по всей стране. Первый финальный этап, который прошёл в Москве в 2012 году (через год фестиваль окончательно перебрался в Сочи), собрал 92 команды из 74 регионов — более 1500 участников. За неделю были проведены 264 матча на площадках ледовых дворцов «Сокольники», «Мегаспорт», «Центральный» и других. В отличие от последующих сезонов в первом не было отборочных соревнований, а титул чемпиона оспаривали только игроки 40 лет и старше. Кульминацией фестиваля стал гала–матч с участием сборной НХЛ и легенд российского хоккея — в составе последних на лёд вышел Владимир Путин.
Помимо всенародного признания победитель — челябинский «Центурион» — получил грант Министерства спорта России в размере 100 миллионов рублей на строительство ледового дворца в своём регионе. Объект был построен и открыт спустя два года. Подобная практика поощрения стала традиционной: средства на возведение новых спортсооружений получили Казань, Екатеринбург (дважды), Санкт–Петербург, Москва и Всеволожск. При этом главный приз присуждается в самом престижном и представительном дивизионе — «Любитель 40+».НХЛ по–норильски
С каждым годом в НХЛ не только растёт количество команд, но и расширяется география участников. В 2017 году, после первой товарищеской встречи легенд хоккея, прошедшей в Норильске, было объявлено о создании подразделения лиги и в нашем городе. В дебютном сезоне померяться силами вызвались четыре дружины: норильские «Алит НОК», «Ремонтник» и «Заполярник», компанию которым составил дудинский «Таймыр». В групповой стадии команды сыграли в три круга, после чего продолжили розыгрыш в плей–офф. Победу отпраздновал «Алит НОК», получивший в итоге заветную путёвку в Сочи. На прошлогоднем всероссийском финале наши хоккеисты провели шесть встреч: в двух выиграли, одну сыграли вничью и ещё в трёх уступили, в том числе и бронзовым призёрам фестиваля. Лучшим бомбардиром команды стал Вячеслав Борисов, забивший шесть шайб и сделавший две голевые передачи.
Нынешний розыгрыш стартовал в октябре и завершился на этой неделе. Но в отличие от прошлого сезона к игрокам 40 лет и старше добавился дивизион «18+ Лига мечты», а общее количество коллективов возросло до 11: пять в старшей группе и шесть в «молодёжке». Вновь в турнире приняли участие и дудинские хоккеисты. В обоих дивизионах убедительную победу одержал «Заполярник», причём команда 18+ даже с учётом плей–офф не потерпела ни одного поражения в отборочном цикле. Таким образом, в мае в Сочи поедут сразу два наших состава, каждый из которых будет представлен 19 игроками и одним тренером.Добрая традиция
В эту пятницу в Норильске состоится третий по счёту товарищеский матч. На льду Дворца спорта «Арктика» скрестят клюшки сборная Норильска, состоящая из игроков НХЛ, и команда легенд. В составе гостей выступят прославленные советские и российские хоккеисты, победители Олимпиад и чемпионатов мира — Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Александр Якушев, Александр Кожевников, Андрей Коваленко и другие, а также руководители «Норникеля» во главе с президентом компании Владимиром Потаниным. Неудивительно, что в предыдущих встречах побеждали легенды, и в обоих случаях — с убедительным перевесом: 11:5 и 13:3.
Помимо прочего, матч носит ещё и благотворительный характер: например, сумма, собранная в прошлом году от продажи билетов и сувениров, а также от пожертвований, и удвоенная «Норникелем», составила 2,6 миллиона рублей. Она была передана на поддержку спортивных школ Норильска и Дудинки. Также по сложившейся традиции перед игрой звёзды хоккея проведут мастер–классы с юными воспитанниками спортшкол, встретятся с болельщиками, а после финальной сирены раздадут автографы. Кроме того, в день игры Федерацией хоккея России будет презентована Национальная программа подготовки хоккеистов — «Красная машина».То ли ещё будет
Главной отличительной чертой Ночной хоккейной лиги по–прежнему остаётся её массовость. Однако в последнее время всё больше разговоров идёт и о социальной составляющей: вместо того чтобы лежать вечерами на диване, немолодые уже мужики, закинув за плечи баулы со спортивной амуницией, тянутся на игровые площадки. Заметим, что в 30 или 35 лет отыграть полноценный хоккейный матч можно без особого напряжения, а вот в 40–50, а то и в 60 лет это не так–то просто. Именно поэтому особое уважение вызывает глубокая преданность спорту участников НХЛ.
Спортивные аналитики сходятся во мнении, что сегодня у лиги нет аналогов — ни в России, ни в мире. Единственное, что как–то подходит в качестве сравнения — всероссийская акция «Лыжня России», но в отличие от хоккейных баталий она более скоротечна и не включает в себя общенациональный фестиваль. Таким образом, НХЛ — уникальная во всех смыслах задумка, удачно воплотившаяся на самом высоком уровне и объединяющая тысячи людей, которые, несмотря на любительский статус соревнований, подходят к делу со всей ответственностью.
В тему• Национальная хоккейная лига подразделяется по географическому принципу на девять конференций: «Москва», «Санкт–Петербург», «Центр», «Юг и Северный Кавказ», «Северо–Запад», «Урал», «Приволжье», «Сибирь» и «Дальний Восток». В каждом субъекте, где проходят соревнования, есть региональное представительство лиги, ответственное за их организацию и проведение. Матчи проводятся в два этапа: региональный и всероссийский. Норильск освобождён от участия в региональном этапе, поэтому победитель городского отбора напрямую едет в Сочи.• Руководство лигой осуществляют одноименное общество с ограниченной ответственностью и созданный в 2016 году Фонд развития любительского хоккея, попечительский совет которого возглавляет президент «Норникеля» Владимир Потанин, также регулярно участвующий в хоккейных баталиях. В предстоящей благотворительной встрече Потанин вновь сыграет за команду легенд.• «Норникель» является одним из партнёров НХЛ ещё и потому, что для компании поддержка спортивных проектов — часть проводимой ею социальной политики. Ежегодно мировой лидер горно–металлургической промышленности выделяет на спорт несколько миллиардов рублей и в целом рассматривает спорт как мощный стимул для развития регионов.• Соревнования НХЛ проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Федерации хоккея России, так что участникам удаётся избежать затрат на централизованную организацию, аренду льда и качественное судейство. Кроме того, всероссийский фестиваль внесён в единый календарный план спортивных мероприятий, что позволяет проводить любительский чемпионат на государственном уровне.• Прошлый фестиваль длился две недели — с 3 по 17 мая. За это время 158 команд (более трёх тысяч участников) из 75 регионов провели 461 игру. Встречи проходили на четырёх площадках, в том числе и в Ледовом дворце «Большой», главной хоккейной арене Олимпиады–2014. Завершился спортивный праздник гала–матчем с участием команды легенд отечественного хоккея во главе с президентом России Владимиром Путиным и сборной НХЛ, за которую выступили норильчанин Сергей Аркадьев и Владимир Потанин. Победу отпраздновала звёздная команда со счетом 12:7, а глава государства записал на свой счёт пять шайб.В отборочном этапе прошлого сезона приняло участие 933 коллектива из 75 регионов, более 18 500 хоккеистов. Сегодня лига объединяет уже 965 команд.• Победителем 2018 года в старшей возрастной группе стала команда «Флагман» из Всеволожска (Ленинградская область). В «Лиге мечты» чемпионство завоевал «Вольфрам Б» из посёлка Восток (Приморский край), а в «Лиге надежды» — «Тимерхан» из посёлка Богатые Сабы (Татарстан).
• Главный приз НХЛ носит имя легендарного советского хоккеиста, игрока ЦСКА и сборной СССР Владимира Крутова. Этот Кубок — уникальный переходящий трофей, который разыгрывается в самом престижном дивизионе — 40+. Основание кубка представляет собой многосложную точёную форму, выполненную из скального дуба. Выточенный из бронзы и посеребрённый центр трофея соединяет основание с чашей, имеет ручки оригинальной формы. Центральная часть содержит позолоченные гравировки с портретом легендарного хоккеиста и надписью «Кубок Крутова». Чаша — медная, также посеребрённая, несёт на себе гравировку звёзд и объёмного логотипа Ночной лиги. Высота кубка — 50 сантиметров, вес — 19 килограммов.
|«Флагман» из Ленинградской области — обладатель Кубка Крутова-2018
Михаил ТуаевФото с nhliga.orgwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда