[Индекс номера 46 (28.03.2019)]



Хоккей

Выигрывают все

В преддверии матча легенд отечественного хоккея и ветеранской сборной Норильска мы подробнее расскажем о Ночной хоккейной лиге, игры которой второй сезон проходят в нашем городе.

На прошлогоднем фестивале Ночной хоккейной лиги Норильск был представлен командой «Алит НОК» Шайбу! Шайбу! Ночная хоккейная лига, она же НХЛ (не путать с заокеанской Национальной хоккейной лигой), была создана в конце 2011 года с подачи Владимира Путина, большого поклонника этого вида спорта. Идею главы государства охотно поддержали в спортивных кругах, в том числе и прославленные ветераны советского и российского хоккея. Изначально она называлась Всероссийская любительская хоккейная лига, но поскольку большинство матчей проводилось в вечернее время, вскоре была переименована. Соревнования сразу же получили огромную популярность по всей стране. Первый финальный этап, который прошёл в Москве в 2012 году (через год фестиваль окончательно перебрался в Сочи), собрал 92 команды из 74 регионов — более 1500 участников. За неделю были проведены 264 матча на площадках ледовых дворцов «Сокольники», «Мегаспорт», «Центральный» и других. В отличие от последующих сезонов в первом не было отборочных соревнований, а титул чемпиона оспаривали только игроки 40 лет и старше. Кульминацией фестиваля стал гала–матч с участием сборной НХЛ и легенд российского хоккея — в составе последних на лёд вышел Владимир Путин. Помимо всенародного признания победитель — челябинский «Центурион» — получил грант Министерства спорта России в размере 100 миллионов рублей на строительство ледового дворца в своём регионе. Объект был построен и открыт спустя два года. Подобная практика поощрения стала традиционной: средства на возведение новых спортсооружений получили Казань, Екатеринбург (дважды), Санкт–Петербург, Москва и Всеволожск. При этом главный приз присуждается в самом престижном и представительном дивизионе — «Любитель 40+». НХЛ по–норильски С каждым годом в НХЛ не только растёт количество команд, но и расширяется география участников. В 2017 году, после первой товарищеской встречи легенд хоккея, прошедшей в Норильске, было объявлено о создании подразделения лиги и в нашем городе. В дебютном сезоне померяться силами вызвались четыре дружины: норильские «Алит НОК», «Ремонтник» и «Заполярник», компанию которым составил дудинский «Таймыр». В групповой стадии команды сыграли в три круга, после чего продолжили розыгрыш в плей–офф. Победу отпраздновал «Алит НОК», получивший в итоге заветную путёвку в Сочи. На прошлогоднем всероссийском финале наши хоккеисты провели шесть встреч: в двух выиграли, одну сыграли вничью и ещё в трёх уступили, в том числе и бронзовым призёрам фестиваля. Лучшим бомбардиром команды стал Вячеслав Борисов, забивший шесть шайб и сделавший две голевые передачи. Нынешний розыгрыш стартовал в октябре и завершился на этой неделе. Но в отличие от прошлого сезона к игрокам 40 лет и старше добавился дивизион «18+ Лига мечты», а общее количество коллективов возросло до 11: пять в старшей группе и шесть в «молодёжке». Вновь в турнире приняли участие и дудинские хоккеисты. В обоих дивизионах убедительную победу одержал «Заполярник», причём команда 18+ даже с учётом плей–офф не потерпела ни одного поражения в отборочном цикле. Таким образом, в мае в Сочи поедут сразу два наших состава, каждый из которых будет представлен 19 игроками и одним тренером. Добрая традиция В эту пятницу в Норильске состоится третий по счёту товарищеский матч. На льду Дворца спорта «Арктика» скрестят клюшки сборная Норильска, состоящая из игроков НХЛ, и команда легенд. В составе гостей выступят прославленные советские и российские хоккеисты, победители Олимпиад и чемпионатов мира — Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Александр Якушев, Александр Кожевников, Андрей Коваленко и другие, а также руководители «Норникеля» во главе с президентом компании Владимиром Потаниным. Неудивительно, что в предыдущих встречах побеждали легенды, и в обоих случаях — с убедительным перевесом: 11:5 и 13:3. Помимо прочего, матч носит ещё и благотворительный характер: например, сумма, собранная в прошлом году от продажи билетов и сувениров, а также от пожертвований, и удвоенная «Норникелем», составила 2,6 миллиона рублей. Она была передана на поддержку спортивных школ Норильска и Дудинки. Также по сложившейся традиции перед игрой звёзды хоккея проведут мастер–классы с юными воспитанниками спортшкол, встретятся с болельщиками, а после финальной сирены раздадут автографы. Кроме того, в день игры Федерацией хоккея России будет презентована Национальная программа подготовки хоккеистов — «Красная машина». То ли ещё будет Главной отличительной чертой Ночной хоккейной лиги по–прежнему остаётся её массовость. Однако в последнее время всё больше разговоров идёт и о социальной составляющей: вместо того чтобы лежать вечерами на диване, немолодые уже мужики, закинув за плечи баулы со спортивной амуницией, тянутся на игровые площадки. Заметим, что в 30 или 35 лет отыграть полноценный хоккейный матч можно без особого напряжения, а вот в 40–50, а то и в 60 лет это не так–то просто. Именно поэтому особое уважение вызывает глубокая преданность спорту участников НХЛ. Спортивные аналитики сходятся во мнении, что сегодня у лиги нет аналогов — ни в России, ни в мире. Единственное, что как–то подходит в качестве сравнения — всероссийская акция «Лыжня России», но в отличие от хоккейных баталий она более скоротечна и не включает в себя общенациональный фестиваль. Таким образом, НХЛ — уникальная во всех смыслах задумка, удачно воплотившаяся на самом высоком уровне и объединяющая тысячи людей, которые, несмотря на любительский статус соревнований, подходят к делу со всей ответственностью.

В тему • Национальная хоккейная лига подразделяется по географическому принципу на девять конференций: «Москва», «Санкт–Петербург», «Центр», «Юг и Северный Кавказ», «Северо–Запад», «Урал», «Приволжье», «Сибирь» и «Дальний Восток». В каждом субъекте, где проходят соревнования, есть региональное представительство лиги, ответственное за их организацию и проведение. Матчи проводятся в два этапа: региональный и всероссийский. Норильск освобождён от участия в региональном этапе, поэтому победитель городского отбора напрямую едет в Сочи. • Руководство лигой осуществляют одноименное общество с ограниченной ответственностью и созданный в 2016 году Фонд развития любительского хоккея, попечительский совет которого возглавляет президент «Норникеля» Владимир Потанин, также регулярно участвующий в хоккейных баталиях. В предстоящей благотворительной встрече Потанин вновь сыграет за команду легенд. • «Норникель» является одним из партнёров НХЛ ещё и потому, что для компании поддержка спортивных проектов — часть проводимой ею социальной политики. Ежегодно мировой лидер горно–металлургической промышленности выделяет на спорт несколько миллиардов рублей и в целом рассматривает спорт как мощный стимул для развития регионов. • Соревнования НХЛ проходят при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Федерации хоккея России, так что участникам удаётся избежать затрат на централизованную организацию, аренду льда и качественное судейство. Кроме того, всероссийский фестиваль внесён в единый календарный план спортивных мероприятий, что позволяет проводить любительский чемпионат на государственном уровне. • Прошлый фестиваль длился две недели — с 3 по 17 мая. За это время 158 команд (более трёх тысяч участников) из 75 регионов провели 461 игру. Встречи проходили на четырёх площадках, в том числе и в Ледовом дворце «Большой», главной хоккейной арене Олимпиады–2014. Завершился спортивный праздник гала–матчем с участием команды легенд отечественного хоккея во главе с президентом России Владимиром Путиным и сборной НХЛ, за которую выступили норильчанин Сергей Аркадьев и Владимир Потанин. Победу отпраздновала звёздная команда со счетом 12:7, а глава государства записал на свой счёт пять шайб. В отборочном этапе прошлого сезона приняло участие 933 коллектива из 75 регионов, более 18 500 хоккеистов. Сегодня лига объединяет уже 965 команд. • Победителем 2018 года в старшей возрастной группе стала команда «Флагман» из Всеволожска (Ленинградская область). В «Лиге мечты» чемпионство завоевал «Вольфрам Б» из посёлка Восток (Приморский край), а в «Лиге надежды» — «Тимерхан» из посёлка Богатые Сабы (Татарстан). «Флагман» из Ленинградской области — обладатель Кубка Крутова-2018 • Главный приз НХЛ носит имя легендарного советского хоккеиста, игрока ЦСКА и сборной СССР Владимира Крутова. Этот Кубок — уникальный переходящий трофей, который разыгрывается в самом престижном дивизионе — 40+. Основание кубка представляет собой многосложную точёную форму, выполненную из скального дуба. Выточенный из бронзы и посеребрённый центр трофея соединяет основание с чашей, имеет ручки оригинальной формы. Центральная часть содержит позолоченные гравировки с портретом легендарного хоккеиста и надписью «Кубок Крутова». Чаша — медная, также посеребрённая, несёт на себе гравировку звёзд и объёмного логотипа Ночной лиги. Высота кубка — 50 сантиметров, вес — 19 килограммов.

Михаил Туаев Фото с nhliga.org www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Ночная хоккейная лига, она же НХЛ (не путать с заокеанской Национальной хоккейной лигой), была создана в конце 2011 года с подачи Владимира Путина, большого поклонника этого вида спорта. Идею главы государства охотно поддержали в спортивных кругах, в том числе и прославленные ветераны советского и российского хоккея. Изначально она называлась Всероссийская любительская хоккейная лига, но поскольку большинство матчей проводилось в вечернее время, вскоре была переименована.Соревнования сразу же получили огромную популярность по всей стране. Первый финальный этап, который прошёл в Москве в 2012 году (через год фестиваль окончательно перебрался в Сочи), собрал 92 команды из 74 регионов — более 1500 участников. За неделю были проведены 264 матча на площадках ледовых дворцов «Сокольники», «Мегаспорт», «Центральный» и других. В отличие от последующих сезонов в первом не было отборочных соревнований, а титул чемпиона оспаривали только игроки 40 лет и старше. Кульминацией фестиваля стал гала–матч с участием сборной НХЛ и легенд российского хоккея — в составе последних на лёд вышел Владимир Путин.Помимо всенародного признания победитель — челябинский «Центурион» — получил грант Министерства спорта России в размере 100 миллионов рублей на строительство ледового дворца в своём регионе. Объект был построен и открыт спустя два года. Подобная практика поощрения стала традиционной: средства на возведение новых спортсооружений получили Казань, Екатеринбург (дважды), Санкт–Петербург, Москва и Всеволожск. При этом главный приз присуждается в самом престижном и представительном дивизионе — «Любитель 40+».С каждым годом в НХЛ не только растёт количество команд, но и расширяется география участников. В 2017 году, после первой товарищеской встречи легенд хоккея, прошедшей в Норильске, было объявлено о создании подразделения лиги и в нашем городе. В дебютном сезоне померяться силами вызвались четыре дружины: норильские «Алит НОК», «Ремонтник» и «Заполярник», компанию которым составил дудинский «Таймыр». В групповой стадии команды сыграли в три круга, после чего продолжили розыгрыш в плей–офф. Победу отпраздновал «Алит НОК», получивший в итоге заветную путёвку в Сочи. На прошлогоднем всероссийском финале наши хоккеисты провели шесть встреч: в двух выиграли, одну сыграли вничью и ещё в трёх уступили, в том числе и бронзовым призёрам фестиваля. Лучшим бомбардиром команды стал Вячеслав Борисов, забивший шесть шайб и сделавший две голевые передачи.Нынешний розыгрыш стартовал в октябре и завершился на этой неделе. Но в отличие от прошлого сезона к игрокам 40 лет и старше добавился дивизион «18+ Лига мечты», а общее количество коллективов возросло до 11: пять в старшей группе и шесть в «молодёжке». Вновь в турнире приняли участие и дудинские хоккеисты. В обоих дивизионах убедительную победу одержал «Заполярник», причём команда 18+ даже с учётом плей–офф не потерпела ни одного поражения в отборочном цикле. Таким образом, в мае в Сочи поедут сразу два наших состава, каждый из которых будет представлен 19 игроками и одним тренером.В эту пятницу в Норильске состоится третий по счёту товарищеский матч. На льду Дворца спорта «Арктика» скрестят клюшки сборная Норильска, состоящая из игроков НХЛ, и команда легенд. В составе гостей выступят прославленные советские и российские хоккеисты, победители Олимпиад и чемпионатов мира — Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Александр Якушев, Александр Кожевников, Андрей Коваленко и другие, а также руководители «Норникеля» во главе с президентом компании Владимиром Потаниным. Неудивительно, что в предыдущих встречах побеждали легенды, и в обоих случаях — с убедительным перевесом: 11:5 и 13:3.Помимо прочего, матч носит ещё и благотворительный характер: например, сумма, собранная в прошлом году от продажи билетов и сувениров, а также от пожертвований, и удвоенная «Норникелем», составила 2,6 миллиона рублей. Она была передана на поддержку спортивных школ Норильска и Дудинки. Также по сложившейся традиции перед игрой звёзды хоккея проведут мастер–классы с юными воспитанниками спортшкол, встретятся с болельщиками, а после финальной сирены раздадут автографы. Кроме того, в день игры Федерацией хоккея России будет презентована Национальная программа подготовки хоккеистов — «Красная машина».Главной отличительной чертой Ночной хоккейной лиги по–прежнему остаётся её массовость. Однако в последнее время всё больше разговоров идёт и о социальной составляющей: вместо того чтобы лежать вечерами на диване, немолодые уже мужики, закинув за плечи баулы со спортивной амуницией, тянутся на игровые площадки. Заметим, что в 30 или 35 лет отыграть полноценный хоккейный матч можно без особого напряжения, а вот в 40–50, а то и в 60 лет это не так–то просто. Именно поэтому особое уважение вызывает глубокая преданность спорту участников НХЛ.Спортивные аналитики сходятся во мнении, что сегодня у лиги нет аналогов — ни в России, ни в мире. Единственное, что как–то подходит в качестве сравнения — всероссийская акция «Лыжня России», но в отличие от хоккейных баталий она более скоротечна и не включает в себя общенациональный фестиваль. Таким образом, НХЛ — уникальная во всех смыслах задумка, удачно воплотившаяся на самом высоком уровне и объединяющая тысячи людей, которые, несмотря на любительский статус соревнований, подходят к делу со всей ответственностью.

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