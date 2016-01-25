[Индекс номера 46 (28.03.2019)]



Вопрос недели

Какие виды спорта развивать в Норильске?

Несмотря на то что в Норильске уделяется большое внимание спорту, а по количеству спортсооружений мы можем дать фору многим городам, нам всё же есть ещё к чему стремиться. Это подтвердили и наши читатели, когда мы у них спросили: Какие виды спорта развивать в Норильске?

Татьяна, мама юного спортсмена: — Я со спортом дружу с детства. В школе начала заниматься волейболом, затем окончила ДЮСШ, и до сих пор эта игра мне интересна. Участвую в корпоративных соревнованиях, в городских тоже могу выступить. В моё время норильскому спорту очень не хватало выездных соревнований. Полагаю, что и сейчас ситуация не сильно изменилась. Этому вопросу надо уделять больше внимания. Да, в Норильске представлено много различных видов спорта. Но нет художественной гимнастики, которая была бы интересна для девочек. Горнолыжный спорт вроде как и есть, но сильно ограничен погодными условиями. Стоит этим направлением заниматься, оно актуально у молодёжи. С футболом у нас всё хорошо, но в городе работает единственная секция для малышей, куда ходит наш маленький сын. Хотелось бы, чтобы этот вид спорта был доступен для детей всех возрастов.

Денис Дурасов, тренер по боксу: — Следует развивать олимпийские зальные классические виды спорта. Такие как бокс, борьба, дзюдо. Это «джентльменские» виды, где не принято добивать лежачего. Именно этим они и привлекают. Помогают воспитывать характер, волю, выносливость, формируют личность человека.

Любовь Галина, ветеран норильского спорта: — Думаю, в нашем городе не хватает спортсооружений. Например, для лёгкой атлетики, моего любимого вида спорта, всего один зал в ДС «Арктика», который переполнен в дневное и вечернее время. Помню, хотели 200–метровую дорожку сделать в будущей «Арене», я даже на презентацию проекта здания ходила лет 10 назад. Планировали создать такой трансформер, который бы, как цветок, открывался и закрывался, и чередовались бы беговая дорожка и ледовая арена. А в результате торговый центр получился... Будь моя воля, я бы развивала в Норильске модный сегодня кёрлинг. Часто бываю на горе Отдельной — катаюсь на горных лыжах. Там подростки с энтузиазмом делают горки для фристайла, но, на мой взгляд, это всё самодеятельность, инструктора по фристайлу нет. Хочу отметить, что в нашем городе всё активнее занимаются ГТО, мы даже ездили норильской командой, от 18 до 80 лет, на фестиваль ГТО в Красноярск, хорошо себя показали. Это перспективное направление, которое привлекает к физкультуре и спорту разные поколения, обязательно надо его развивать и поддерживать.

Денис Горбунов, занимается спортом: — Поскольку у нас суровые климатические условия, то спортивные объекты должны быть закрытого типа. А что касается видов спорта, то, думаю, игровые (командные) — в приоритете. Это волейбол, баскетбол, футбол. Ещё хотелось бы больше бассейнов, где развивались бы водные виды спорта, потому что по одному бассейну на район — уж очень мало, учитывая количество населения Норильска.

Иван Невзоров, 10–классник, увлекается футболом: — Так как мы живём на Севере, то особенно скучаем по лету. Плюс мы особенно нуждаемся в укреплении здоровья. Поэтому, я считаю, в нашем городе следует развивать плавание или водное поло. Эти виды укрепляют иммунную систему и организм в целом. Актуальны и занятия любым беговым видом спорта, будь то лёгкая атлетика или футбол. Это поможет подрастающему поколению стать более выносливым.

Татьяна Сасова, завуч 21–й школы: — Я очень горжусь тем, что имею бронзовый значок ГТО. И, хоть не считаю себя особо спортивным человеком, всё же переживаю за развитие спорта в Норильске, особенно детского. Моя семилетняя дочь занимается лёгкой атлетикой в школе, а муж — учитель физкультуры и защитник учительской сборной по футболу. Так что я, считайте, в теме. Знаю, что немало ребят хотели бы заниматься художественной гимнастикой, но, я узнавала в наших спортшколах, в Норильске нет специалистов по этому виду спорта. Наверное, его считают неперспективным в наших краях. Много детей, увлечённых хоккеем и фигурным катанием. Эти направления тоже надо развивать. И, наверное, надо вкладывать больше средств в организацию выездов наших юных спортсменов на соревнования в другие города.

Говорит эксперт Михаил Голуб, начальник управления по спорту администрации Норильска — Наш город всегда славился обилием видов спорта — так сложилось исторически. В годы, когда сюда съезжалась молодёжь со всего Союза, многие уже были именитыми спортсменами. В свободное от работы время они вели тренировки или продолжали выступать. Это естественно, они хотели развивать то, к чему имели призвание. И сегодня мы стараемся поддерживать это спортивное многообразие, в чём, кстати, опережаем многие города края. Время не стоит на месте, появляются новые виды спорта, в Норильске создаются профильные федерации, сегодня их 54. Например, предлагается развивать ездовой спорт на собачьих упряжках, кайтинг. Мы готовы по мере возможности поддержать разные идеи, помочь с организацией соревнований, привлечением участников. Но базовыми видами спорта для Норильска остаются — и это тоже обусловлено исторически — зальные игровые: волейбол, баскетбол, мини–футбол. Они собирают множество желающих заниматься. Всё популярнее становятся единоборства — карате, спортивная борьба, смешанные единоборства. Благодаря открытию зала бокса в центре «Олимп» выросло и число площадок для них. Из уличных видов спорта у нас хорошо развиты лыжные гонки. Мы на хорошем счету в крае. Норильск старается поддерживать и тех ребят, кто занимается модными сегодня видами, такими как воркаут и кроссфит. Летом для них доступна полоса препятствий на стадионе «Заполярник», а также площадка на ул. Советской, 9, которая никогда не пустует. Что до спортивных сооружений, то сегодня городу очень не хватает плавательных бассейнов. Отбор в секции плавания из–за большого числа желающих весьма серьёзный. Одного бассейна на район явно недостаточно для того, чтобы покрыть потребности горожан, ведь помимо детей, занимающихся спортивным плаванием, попасть туда хотят и взрослые, которые просто укрепляют своё здоровье. Не хватает крытых залов. Те, что есть, работают на пределе проектной мощности. Мы с нетерпением ждём открытия физкультурно–оздоровительного комплекса на ул. 50 лет Октября, который планируется сдать к середине 2020 года. Это позволит разгрузить Дворец спорта «Арктика», где сегодня принимаются домашние туры игр Суперлиги по мини–футболу, а также идут тренировки по хоккею и фигурному катанию. У футболистов, наконец, появится свой постоянный «дом». В других видах спорта, например боксе, залы с рингами есть, но в них мало места для зрительских трибун. В своё время, в конце 1990–х, когда активно развивалась Федерация бокса, была идея построить зал на одном из ростверков, однако реализована она не была. Так что нам хотелось бы иметь центр бокса. И, тем не менее, спортивная жизнь города продолжает прирастать интересными событиями. Например, два года назад в Норильск пришла Ночная хоккейная лига. Конечно, это не новый вид спорта для нас. В Норильске работает спортшкола, специализирующаяся на хоккее с шайбой, регулярно проводится чемпионат города. Но теперь у ветеранов есть возможность выступать на достойном уровне, ведь на первенство России норильчане едут сразу после городского отбора — своеобразный бонус нашей территории от «Норникеля». Так что это хорошее начинание, дающее толчок к развитию хоккея. Я уж не говорю о том, как здорово своими глазами увидеть игру мировых легенд. Это дорогого стоит.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Я со спортом дружу с детства. В школе начала заниматься волейболом, затем окончила ДЮСШ, и до сих пор эта игра мне интересна. Участвую в корпоративных соревнованиях, в городских тоже могу выступить. В моё время норильскому спорту очень не хватало выездных соревнований. Полагаю, что и сейчас ситуация не сильно изменилась. Этому вопросу надо уделять больше внимания. Да, в Норильске представлено много различных видов спорта. Но нет художественной гимнастики, которая была бы интересна для девочек. Горнолыжный спорт вроде как и есть, но сильно ограничен погодными условиями. Стоит этим направлением заниматься, оно актуально у молодёжи. С футболом у нас всё хорошо, но в городе работает единственная секция для малышей, куда ходит наш маленький сын. Хотелось бы, чтобы этот вид спорта был доступен для детей всех возрастов.— Следует развивать олимпийские зальные классические виды спорта. Такие как бокс, борьба, дзюдо. Это «джентльменские» виды, где не принято добивать лежачего. Именно этим они и привлекают. Помогают воспитывать характер, волю, выносливость, формируют личность человека.— Думаю, в нашем городе не хватает спортсооружений. Например, для лёгкой атлетики, моего любимого вида спорта, всего один зал в ДС «Арктика», который переполнен в дневное и вечернее время. Помню, хотели 200–метровую дорожку сделать в будущей «Арене», я даже на презентацию проекта здания ходила лет 10 назад. Планировали создать такой трансформер, который бы, как цветок, открывался и закрывался, и чередовались бы беговая дорожка и ледовая арена. А в результате торговый центр получился... Будь моя воля, я бы развивалав Норильске модный сегодня кёрлинг. Часто бываю на горе Отдельной — катаюсь на горных лыжах. Там подростки с энтузиазмом делают горки для фристайла, но, на мой взгляд, это всё самодеятельность, инструктора по фристайлу нет. Хочу отметить, что в нашем городе всё активнее занимаются ГТО, мы даже ездили норильской командой, от 18 до 80 лет, на фестиваль ГТО в Красноярск, хорошо себя показали. Это перспективное направление, которое привлекает к физкультуре и спорту разные поколения, обязательно надо его развивать и поддерживать.— Поскольку у нас суровые климатические условия, то спортивные объекты должны быть закрытого типа. А что касается видов спорта, то, думаю, игровые (командные) — в приоритете. Это волейбол, баскетбол, футбол. Ещё хотелось бы больше бассейнов, где развивались бы водные виды спорта, потому что по одному бассейну на район — уж очень мало, учитывая количество населения Норильска.— Так как мы живём на Севере, то особенно скучаем по лету. Плюс мы особенно нуждаемся в укреплении здоровья. Поэтому, я считаю, в нашем городе следует развивать плавание или водное поло. Эти виды укрепляют иммунную систему и организм в целом. Актуальны и занятия любым беговым видом спорта, будь то лёгкая атлетика или футбол. Это поможет подрастающему поколению стать более выносливым.— Я очень горжусь тем, что имею бронзовый значок ГТО. И, хоть не считаю себя особо спортивным человеком, всё же переживаю за развитие спорта в Норильске, особенно детского. Моя семилетняя дочь занимается лёгкой атлетикой в школе, а муж — учитель физкультуры и защитник учительской сборной по футболу. Так что я, считайте, в теме. Знаю, что немало ребят хотели бы заниматься художественной гимнастикой, но, я узнавала в наших спортшколах, в Норильске нет специалистов по этому виду спорта. Наверное, его считают неперспективным в наших краях. Много детей, увлечённых хоккеем и фигурным катанием. Эти направления тоже надо развивать. И, наверное, надо вкладывать больше средств в организацию выездов наших юных спортсменов на соревнования в другие города.

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