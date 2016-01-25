[Индекс номера 46 (28.03.2019)]



Профи

Знай наших!

Норильчанка Юлия Лосева признана одним из лучших руководителей страны.

Юлия Лосева возглавляет отдел молодёжной политики администрации Норильска. Столь высокое звание получено по итогам всероссийского конкурса «Лучший руководитель РФ», в котором приняли участие сотни директоров предприятий и учреждений страны (коммерческих, муниципальных, государственных и др.). Юлия, больше семи лет работающая на руководящей должности (сегодня — начальником отдела молодёжной политики администрации Норильска), подала документы на участие в конкурсе в июле 2018–го. В её трудовой книжке значится и трёхлетний опыт работы директором Молодёжного центра Кайеркана, а также в отделе по работе с общественными объединениями Норильского горсовета. Это, как она сама отмечает, второе значимое профессиональное состязание в её карьере. Первый региональный конкурс специалистов отрасли молодёжной политики прошёл тоже в 2018–м и также отметился для Юлии призовым местом, пока третьим. — По условиям нынешнего конкурса на первом этапе нужно было подготовить портфолио и отправить его в оргкомитет. Туда вошли документы, отражающие мой стаж работы, профиль деятельности, успехи, — делится победительница. По итогам рассмотрения представленного пакета документов Юлия была отобрана для дальнейшего участия в конкурсе. На втором этапе ей предстояло сформировать электронную анкету на сайте конкурса и в соцсетях, чтобы её деятельность могли оценить все желающие. Количество посещений как раз учитывалось на третьем, заключительном этапе, голосовании. Итоги были подведены 18 февраля. — Мне пришло письмо от организаторов, что я могу ознакомиться с результатами на сайте. Я открыла списки победителей и увидела там своё имя. Было очень приятно. Оргкомитет наградил победителей дипломами, но главное, список лучших будет представлен губернаторам и главам муниципалитетов территорий–участников, а также лично президенту страны, — отмечает Юлия. Буквально на днях она подала документы на участие в следующем конкурсе — «Губернаторский управленческий резерв», задача которого — повысить качество кадрового обеспечения системы государственного управления и местного самоуправления в Красноярском крае. Участвовать в нём могут как молодые специалисты, так и руководители, уже работающие в сфере управления. Губернаторский резерв формируется в трёх категориях — перспективный (для молодых руководителей), базовый и высший. Конкурсанты пройдут несколько этапов — направление заявок и заочный отбор, очная оценка, деловые игры, обучение финалистов на тренингах и проектных сессиях. В ходе проекта на конкурсной основе отберут не менее 100 человек, активных специалистов, с креативным и системным мышлением, необходимыми профессиональными навыками. Войдёт ли Юлия в число победителей, будет известно уже летом.

Татьяна Сергеева Фото из архива Юлии Лосевой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Столь высокое звание получено по итогам всероссийского конкурса «Лучший руководитель РФ», в котором приняли участие сотни директоров предприятий и учреждений страны (коммерческих, муниципальных, государственных и др.). Юлия, больше семи лет работающая на руководящей должности (сегодня — начальником отдела молодёжной политики администрации Норильска), подала документы на участие в конкурсе в июле 2018–го. В её трудовой книжке значится и трёхлетний опыт работы директором Молодёжного центра Кайеркана, а также в отделе по работе с общественными объединениями Норильского горсовета.Это, как она сама отмечает, второе значимое профессиональное состязание в её карьере. Первый региональный конкурс специалистов отрасли молодёжной политики прошёл тоже в 2018–м и также отметился для Юлии призовым местом, пока третьим.— По условиям нынешнего конкурса на первом этапе нужно было подготовить портфолио и отправить его в оргкомитет. Туда вошли документы, отражающие мой стаж работы, профиль деятельности, успехи, — делится победительница.По итогам рассмотрения представленного пакета документов Юлия была отобрана для дальнейшего участия в конкурсе. На втором этапе ей предстояло сформировать электронную анкету на сайте конкурса и в соцсетях, чтобы её деятельность могли оценить все желающие. Количество посещений как раз учитывалось на третьем, заключительном этапе, голосовании. Итоги были подведены 18 февраля.— Мне пришло письмо от организаторов, что я могу ознакомиться с результатами на сайте. Я открыла списки победителей и увидела там своё имя. Было очень приятно. Оргкомитет наградил победителей дипломами, но главное, список лучших будет представлен губернаторам и главам муниципалитетов территорий–участников, а также лично президенту страны, — отмечает Юлия.Буквально на днях она подала документы на участие в следующем конкурсе — «Губернаторский управленческий резерв», задача которого — повысить качество кадрового обеспечения системы государственного управления и местного самоуправления в Красноярском крае. Участвовать в нём могут как молодые специалисты, так и руководители, уже работающие в сфере управления. Губернаторский резерв формируется в трёх категориях — перспективный (для молодых руководителей), базовый и высший. Конкурсанты пройдут несколько этапов — направление заявок и заочный отбор, очная оценка, деловые игры, обучение финалистов на тренингах и проектных сессиях.В ходе проекта на конкурсной основе отберут не менее 100 человек, активных специалистов, с креативным и системным мышлением, необходимыми профессиональными навыками.Войдёт ли Юлия в число победителей, будет известно уже летом.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















