Норильчанка Юлия Лосева признана одним из лучших руководителей страны.
|Юлия Лосева возглавляет отдел молодёжной политики администрации Норильска.
Столь высокое звание получено по итогам всероссийского конкурса «Лучший руководитель РФ», в котором приняли участие сотни директоров предприятий и учреждений страны (коммерческих, муниципальных, государственных и др.). Юлия, больше семи лет работающая на руководящей должности (сегодня — начальником отдела молодёжной политики администрации Норильска), подала документы на участие в конкурсе в июле 2018–го. В её трудовой книжке значится и трёхлетний опыт работы директором Молодёжного центра Кайеркана, а также в отделе по работе с общественными объединениями Норильского горсовета.
Это, как она сама отмечает, второе значимое профессиональное состязание в её карьере. Первый региональный конкурс специалистов отрасли молодёжной политики прошёл тоже в 2018–м и также отметился для Юлии призовым местом, пока третьим.
— По условиям нынешнего конкурса на первом этапе нужно было подготовить портфолио и отправить его в оргкомитет. Туда вошли документы, отражающие мой стаж работы, профиль деятельности, успехи, — делится победительница.
По итогам рассмотрения представленного пакета документов Юлия была отобрана для дальнейшего участия в конкурсе. На втором этапе ей предстояло сформировать электронную анкету на сайте конкурса и в соцсетях, чтобы её деятельность могли оценить все желающие. Количество посещений как раз учитывалось на третьем, заключительном этапе, голосовании. Итоги были подведены 18 февраля.
— Мне пришло письмо от организаторов, что я могу ознакомиться с результатами на сайте. Я открыла списки победителей и увидела там своё имя. Было очень приятно. Оргкомитет наградил победителей дипломами, но главное, список лучших будет представлен губернаторам и главам муниципалитетов территорий–участников, а также лично президенту страны, — отмечает Юлия.
Буквально на днях она подала документы на участие в следующем конкурсе — «Губернаторский управленческий резерв», задача которого — повысить качество кадрового обеспечения системы государственного управления и местного самоуправления в Красноярском крае. Участвовать в нём могут как молодые специалисты, так и руководители, уже работающие в сфере управления. Губернаторский резерв формируется в трёх категориях — перспективный (для молодых руководителей), базовый и высший. Конкурсанты пройдут несколько этапов — направление заявок и заочный отбор, очная оценка, деловые игры, обучение финалистов на тренингах и проектных сессиях.
В ходе проекта на конкурсной основе отберут не менее 100 человек, активных специалистов, с креативным и системным мышлением, необходимыми профессиональными навыками.
Войдёт ли Юлия в число победителей, будет известно уже летом.Татьяна СергееваФото из архива Юлии Лосевойwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда