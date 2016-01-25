[Индекс номера 46 (28.03.2019)]



Комментарий

Жильё без обмана

Принят закон, усиливающий контроль за использованием материнского капитала.

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 18.03.2019 года № 37–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», направленный на усиление контроля за расходованием средств материнского капитала. Этот закон направлен, прежде всего, на то, чтобы пресечь мошеннические схемы по обналичиванию материнского капитала, когда за счёт МСК, например, приобретается ветхое жильё, а денежные средства, попадая на счёт продавца, обналичиваются и делятся между продавцом, семьёй и посредниками. Федеральным законом чётко установлено, что жильё, приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, должно отвечать санитарно–техническим нормам и быть признано пригодным для круглогодичного проживания. Пенсионный фонд и его территориальные органы будут обязаны направлять запросы в органы местного самоуправления, органы государственного жилищного надзора, органы муниципального жилищного контроля о проведении указанными организациями проверок жилья. Отправление запроса и получение ответа на него не повлечёт увеличение срока рассмотрения заявления о распоряжении. Дополнительных документов или сведений от заявителей не требуется. Основные изменения коснулись вопросов погашения займов за счёт средств материнского капитала: – Федеральным законом исключены из перечня организаций на погашение займов иные организации, деятельность которых по предоставлению займов не контролируется Банком России. – Одновременно в перечень включён единый институт развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ» (раньше назывался АИЖК) и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, осуществляющие свою деятельность не менее 3 лет. Таким образом, установлен исчерпывающий перечень организаций, контролируемых Банком России, на погашение займов которых могут быть направлены средства материнского капитала. Закон вступает в силу с 29 марта 2019 года. В настоящее время в Красноярском крае обладателями сертификата стали более 192 тысяч семей. Улучшение жилищных условий — самое популярное направление использования материнского капитала. За всё время действия программы благодаря материнскому сертификату жилищные условия улучшили 133 тысячи семей Красноярского края. Из них более 84 тысяч частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 48,9 тысячи семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

Пресс–служба ОПФР по Красноярскому краю www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 18.03.2019 года № 37–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», направленный на усиление контроля за расходованием средств материнского капитала.Этот закон направлен, прежде всего, на то, чтобы пресечь мошеннические схемы по обналичиванию материнского капитала, когда за счёт МСК, например, приобретается ветхое жильё, а денежные средства, попадая на счёт продавца, обналичиваются и делятся между продавцом, семьёй и посредниками.Федеральным законом чётко установлено, что жильё, приобретаемое с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, должно отвечать санитарно–техническим нормам и быть признано пригодным для круглогодичного проживания.Пенсионный фонд и его территориальные органы будут обязаны направлять запросы в органы местного самоуправления, органы государственного жилищного надзора, органы муниципального жилищного контроля о проведении указанными организациями проверок жилья.Отправление запроса и получение ответа на него не повлечёт увеличение срока рассмотрения заявления о распоряжении. Дополнительных документов или сведений от заявителей не требуется.Основные изменения коснулись вопросов погашения займов за счёт средств материнского капитала:– Федеральным законом исключены из перечня организаций на погашение займов иные организации, деятельность которых по предоставлению займов не контролируется Банком России.– Одновременно в перечень включён единый институт развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ» (раньше назывался АИЖК) и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, осуществляющие свою деятельность не менее 3 лет.Таким образом, установлен исчерпывающий перечень организаций, контролируемых Банком России, на погашение займов которых могут быть направлены средства материнского капитала.Закон вступает в силу с 29 марта 2019 года. В настоящее время в Красноярском крае обладателями сертификата стали более 192 тысяч семей. Улучшение жилищных условий — самое популярное направление использования материнского капитала. За всё время действия программы благодаря материнскому сертификату жилищные условия улучшили 133 тысячи семей Красноярского края. Из них более 84 тысяч частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 48,9 тысячи семей улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

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