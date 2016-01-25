[Индекс номера 47 (29.03.2019)]

Мощный размах

Владимир Потанин, президент компании «Норникель», оценил ход подготовки к новому этапу реализации проекта реконструкции и технического перевооружения Талнахской обогатительной фабрики — вводу в строй третьего пускового комплекса.
Масштабная реконструкция ТОФ, которая велась без остановки действующего производства, началась в апреле 2014 года. Это один из крупнейших инвестиционных проектов «Норникеля», реализуемый в рамках принятой в 2013 году стратегии развития компании. Сейчас на фабрике установлено современное оборудование, что позволило увеличить мощность переработки более чем на 30% — c 7,6 млн до 10,2 млн тонн. Кроме этого удалось снизить потери металлов в хвостах, повысить качество никельпирротинового и медного концентратов. Одновременно компания добилась заметного экологического эффекта, примерно на 15% снизив вредные выбросы в атмосферу за счёт уменьшения количества вредных примесей в концентратах. Для складирования отвальных хвостов обогащения в Талнахе было построено новое хвостохранилище со всей необходимой инфраструктурой.
Суммарно «Норникель» направил в обновление талнахской фабрики более 47 миллиардов рублей. Стратегией компании предусмотрено дальнейшее увеличение её обогатительных мощностей за счёт строительства третьего пускового комплекса.
— Можно считать, что строительство третьего пускового комплекса уже началось. Проделан огромный объём работы по подготовке строительной площадки, по выбору оборудования и поставщиков, в проект уже вложено около миллиарда рублей. Мы довольно сильно ужесточили инвестиционную дисциплину, поэтому каждый проект проходит несколько этапов согласования для того, чтобы убедиться в их реальной эффективности и полезности для нас. Так вот, проект третьего пускового комплекса на прошлой неделе был окончательно утверждён, прошёл инвестиционный комитет, о нём был информирован комитет по стратегии при совете директоров, и в результате был дан зелёный свет.
Общий объём инвестиций, по прогнозам, составит порядка 40 миллиардов рублей. На проектную мощность комплекс будет выходить в течение 2023–2024 годов, но уже в 2023 году он переработает первые 6 миллионов тонн руды. В перспективе — выход на 8 миллионов тонн, что вместе с действующими мощностями Заполярного филиала составит свыше 18 миллионов тонн. Для отрасли цветной металлургии и предприятий, которые занимаются в основном подземной добычей, это будет уникальная, самая крупная обогатительная мощность в мире, — сказал Владимир Потанин.
Для устойчивого роста и стабильности компании необходимо наращивать обогатительные мощности, способные эффективно работать с бедным по содержанию сырьём. Сейчас значительная часть бедного сырья —
8 млн тонн в год — направляется на Норильскую обогатительную фабрику. С запуском в эксплуатацию третьего пускового комплекса ТОФ в 2023 году произойдёт перераспределение потоков руд, а в 2025-м ТОФ будет перерабатывать весь объём сырья, добываемого талнахскими рудниками.
Оборудованный по последнему слову техники, третий пусковой комплекс обеспечит повышение качества никелевого концентрата. Это благоприятно отразится на плавильных мощностях Надеждинского металлургического завода, а в Норильске произойдёт дальнейшее улучшение экологической ситуации, так как с хвостами будет уходить большое количество серы.

Лариса Стецевич
Фото Марины ПЕШКОВОЙ
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Владимир Потанин, президент компании «Норникель», оценил ход подготовки к новому этапу реализации проекта реконструкции и технического перевооружения Талнахской обогатительной фабрики — вводу в строй третьего пускового комплекса.

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