[Индекс номера 47 (29.03.2019)]



Мир увлечений

Маршруты «Таймыра»

Тема развития туристической отрасли на Таймыре сейчас активно обсуждается на всех уровнях. Однако ещё до того, как этому направлению стали уделять повышенное внимание, в Норильске популяризацией туризма занимался клуб «Таймыр», история которого насчитывает без малого 55 лет. «Заполярная Правда» узнала, что он может предложить горожанам уже сегодня, не дожидаясь масштабных инвестиций.

Лыжный поход в районе гор Имангда Родом из детства Для того чтобы достоверно рассказать о клубе туристов, мы обратились к его руководителю Виталию Лежнёву, который вот уже 14 лет является председателем организации и как никто другой знает все туристические «тропы» на Таймыре. Как это часто бывает, многие увлечения взрослой жизни «вырастают» из детства. Виталий не стал исключением. – Интерес к туризму начался ещё со школьных времён, — вспоминает наш собеседник. — Тогда к нам в школу пришёл полярный путешественник Василий Рыжков и на большой перемене показал походные слайды. И так меня это увлекло. Под руководством Василия Васильевича в 1991 году я стал заниматься туризмом и спортивным ориентированием. Позже прибавился и альпинизм... Постепенно детское увлечение привело к тому, что в 2003 году Виталий стал руководителем пеших туристических походов, а в 2005–м возглавил клуб «Таймыр». Выбор есть! На занятия в клуб приходят самые разные люди. Их посещения зависят от того, какое направление туризма они для себя выберут. Виталий поясняет: – В зависимости от сезона мы предлагаем: сплавы по рекам и озерам, восхождения в горы, пешие и лыжные туристические походы... Кто–то появляется у нас эпизодически, а кто–то приходит всерьёз и надолго. Одни занимаются туризмом на любительском уровне, другие — уже на профессиональном. На озере Лама Опыт необязателен Опытные туристы уверены в себе и могут смело выбирать сложные и продолжительные маршруты, где необходимо специальное снаряжение. А что же делать новичкам? Несмотря на отсутствие опыта, они тоже хотят полюбоваться красотами заполярной природы. Но зачастую их одолевают сомнения в собственных силах, а также по поводу отсутствия теоретических знаний и практической подготовки к жизни в «диких» условиях. Но эту проблему помогут решить в клубе. Не знаешь — научат Спешим предупредить всех, кто решил, что, вступив в клуб «Таймыр», можно практически сразу выйти «на маршрут». Нет, так не получится. В отличие от нелегальных проводников, в «Таймыре» все походы оформляются официально, как и положено. Также клуб берёт на себя ответственность за безопасность людей — на маршруте их обязательно сопровождают опытные туристы. Ну и без специальной подготовки и инструктажа никуда никого не отпустят. Новоиспеченных путешественников научат всем премудростям, необходимым в походе, в том числе читать карты, пользоваться навигационным оборудованием и т. д. Водный сплав В любой выходной Отдельная тема — это продолжительность походов. Бывалые туристы могут смело отправляться в длительное путешествие, хоть на неделю, хоть на две. А их менее опытные коллеги вряд ли решатся на подобный экстрим. — Мы организуем путешествия разной продолжительности, — рассказывает Виталий Лежнёв. — К примеру, «поход выходного дня» рассчитан всего на три дня: начинается вечером в пятницу и заканчивается возвращением группы вечером в воскресенье. И это тоже прекрасная возможность вкусить туристической жизни: готовить еду на костре, спать в палатке и обходиться без сотового телефона. Из средств связи с внешним миром у группы только спутниковый телефон руководителя экспедиции. Безопасность прежде всего Если за безопасность членов туристической группы во время похода отвечает клуб «Таймыр», то за их здоровье может поручиться страховая компания. Для этого путешественникам оформляется страховка. – Многие пренебрегают страховкой, считая, что она обходится слишком дорого, и надеясь, что с ними ничего не случится, — говорит Виталий. — Однако это совсем недорого, особенно если сравнить её со стоимостью вертолётной эвакуации, которая может понадобиться при несчастном случае. К тому же такую страховку можно оформить только на дни похода. Я всегда за безопасность. И если путешествие планируется больше, чем на два–три дня, то настоятельно рекомендую позаботиться о себе и оформить страховку. Туристы моложе 18 лет могут отправляться на маршрут с клубом «Таймыр» только в сопровождении своих родителей. Делается это, опять же, в целях безопасности юных путешественников. В случае самостоятельного выхода в тундру каждый отвечает за свою безопасность сам. Холодная ночёвка в верховьях Имангды Медвежьи следы Виталию часто задают вопрос: приходилось ли им в походах встречаться с бурыми медведями. Тем более в последние годы в СМИ регулярно появляются сообщения об увиденных вблизи города мишках. – Я столько лет хожу по тундре, но ни разу не встречал косолапых, — говорит Виталий. «Вершины Таймыра» Виталий рассказал и о новом проекте туристического клуба — «Вершины Таймыра». Эта идея была предложена тренером–альпинистом Александром Кудриным ещё в 1996 году. – Восхождения альпинистов будут проходить на территории плато Путорана, — объясняет наш собеседник. — Мы решили: зачем вывозить людей на материк, если у нас есть возможности здесь этим заниматься. Это ведь достаточно затратное мероприятие. Его организация, дорога и снаряжение стоят недёшево. Итоговая сумма, скорее всего, отпугнёт тех, кто с нуля решил освоить этот вид туризма. Попробовать свои силы в альпинизме, понять, нравится ли, можно и на нашей территории. Принять участие в проекте «Вершины Таймыра» может каждый, даже совсем неопытный турист. Река Дудинка Послесловие Мы живём рядом с удивительной северной природой, с которой просто необходимо познакомиться. Но делать это лучше под руководством профессионалов, которые занимаются туризмом много лет. А если же опыт развития туризма на Таймыре понадобится другим организациям, то норильский клуб путешественников всегда открыт для сотрудничества, новых инициатив и идей.

Анна Сарафанова Фото из архива турклуба «Таймыр» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Для того чтобы достоверно рассказать о клубе туристов, мы обратились к его руководителю Виталию Лежнёву, который вот уже 14 лет является председателем организации и как никто другой знает все туристические «тропы» на Таймыре.Как это часто бывает, многие увлечения взрослой жизни «вырастают» из детства. Виталий не стал исключением.– Интерес к туризму начался ещё со школьных времён, — вспоминает наш собеседник. — Тогда к нам в школу пришёл полярный путешественник Василий Рыжков и на большой перемене показал походные слайды. И так меня это увлекло. Под руководством Василия Васильевича в 1991 году я стал заниматься туризмом и спортивным ориентированием. Позже прибавился и альпинизм...Постепенно детское увлечение привело к тому, что в 2003 году Виталий стал руководителем пеших туристических походов, а в 2005–м возглавил клуб «Таймыр».На занятия в клуб приходят самые разные люди. Их посещения зависят от того, какое направление туризма они для себя выберут. Виталий поясняет:– В зависимости от сезона мы предлагаем: сплавы по рекам и озерам, восхождения в горы, пешие и лыжные туристические походы... Кто–то появляется у нас эпизодически, а кто–то приходит всерьёз и надолго. Одни занимаются туризмом на любительском уровне, другие — уже на профессиональном.Опытные туристы уверены в себе и могут смело выбирать сложные и продолжительные маршруты, где необходимо специальное снаряжение. А что же делать новичкам? Несмотря на отсутствие опыта, они тоже хотят полюбоваться красотами заполярной природы. Но зачастую их одолевают сомнения в собственных силах, а также по поводу отсутствия теоретических знаний и практической подготовки к жизни в «диких» условиях. Но эту проблему помогут решить в клубе.Спешим предупредить всех, кто решил, что, вступив в клуб «Таймыр», можно практически сразу выйти «на маршрут». Нет, так не получится.В отличие от нелегальных проводников, в «Таймыре» все походы оформляются официально, как и положено. Также клуб берёт на себя ответственность за безопасность людей — на маршруте их обязательно сопровождают опытные туристы. Ну и без специальной подготовки и инструктажа никуда никого не отпустят. Новоиспеченных путешественников научат всем премудростям, необходимым в походе, в том числе читать карты, пользоваться навигационным оборудованием и т. д.Отдельная тема — это продолжительность походов. Бывалые туристы могут смело отправляться в длительное путешествие, хоть на неделю, хоть на две. А их менее опытные коллеги вряд ли решатся на подобный экстрим.— Мы организуем путешествия разной продолжительности, — рассказывает Виталий Лежнёв. — К примеру, «поход выходного дня» рассчитан всего на три дня: начинается вечером в пятницу и заканчивается возвращением группы вечером в воскресенье.И это тоже прекрасная возможность вкусить туристической жизни: готовить еду на костре, спать в палатке и обходиться без сотового телефона. Из средств связи с внешним миром у группы только спутниковый телефон руководителя экспедиции.Если за безопасность членов туристической группы во время похода отвечает клуб «Таймыр», то за их здоровье может поручиться страховая компания. Для этого путешественникам оформляется страховка.– Многие пренебрегают страховкой, считая, что она обходится слишком дорого, и надеясь, что с ними ничего не случится, — говорит Виталий. — Однако это совсем недорого, особенно если сравнить её со стоимостью вертолётной эвакуации, которая может понадобиться при несчастном случае. К тому же такую страховку можно оформить только на дни похода. Я всегда за безопасность. И если путешествие планируется больше, чем на два–три дня, то настоятельно рекомендую позаботиться о себе и оформить страховку.Туристы моложе 18 лет могут отправляться на маршрут с клубом «Таймыр» только в сопровождении своих родителей. Делается это, опять же, в целях безопасности юных путешественников.В случае самостоятельного выхода в тундру каждый отвечает за свою безопасность сам.Виталию часто задают вопрос: приходилось ли им в походах встречаться с бурыми медведями. Тем более в последние годы в СМИ регулярно появляются сообщения об увиденных вблизи города мишках.– Я столько лет хожу по тундре, но ни разу не встречал косолапых, — говорит Виталий.Виталий рассказал и о новом проекте туристического клуба — «Вершины Таймыра». Эта идея была предложена тренером–альпинистом Александром Кудриным ещё в 1996 году.– Восхождения альпинистов будут проходить на территории плато Путорана, — объясняет наш собеседник. — Мы решили: зачем вывозить людей на материк, если у нас есть возможности здесь этим заниматься. Это ведь достаточно затратное мероприятие. Его организация, дорога и снаряжение стоят недёшево. Итоговая сумма, скорее всего, отпугнёт тех, кто с нуля решил освоить этот вид туризма. Попробовать свои силы в альпинизме, понять, нравится ли, можно и на нашей территории. Принять участие в проекте «Вершины Таймыра» может каждый, даже совсем неопытный турист.Мы живём рядом с удивительной северной природой, с которой просто необходимо познакомиться. Но делать это лучше под руководством профессионалов, которые занимаются туризмом много лет.А если же опыт развития туризма на Таймыре понадобится другим организациям, то норильский клуб путешественников всегда открыт для сотрудничества, новых инициатив и идей.

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