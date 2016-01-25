[Индекс номера 47 (29.03.2019)]

 Чем занята власть 
Фундамент заложен

Власти города обсудили с бизнес–сообществом развитие туризма на территории, строительство жилья, выкуп муниципальной собственности и другие темы.
Эта встреча главы города Рината Ахметчина и председателя Норильского городского Совета депутатов Александра Пестрякова с представителями норильского бизнеса стала второй. Первая состоялась осенью, когда участники договорились собираться дважды в год. Тогда норильских бизнесменов интересовало участие в госзакупках для поставки товаров организациям и предприятиям города, получение правовой информации, транспортные вопросы, формирование тарифов и прочее.
Весенняя встреча прошла на этой неделе в публичной библиотеке. Ринат Ахметчин рассказал о работе в сфере предпринимательства, отметив весомый вклад Агентства развития Норильска. Специалисты АРН сформировали две большие программы для представителей малого и среднего бизнеса, которые позволяют независимо от опыта оценить коммерческие риски, составить бизнес–план, узнать о мерах поддержки и так далее.
Подробно говорили о развитии туризма на Крайнем Севере.
— Здесь возможно продвижение гостиничного бизнеса, создание туристической структуры на плато Путорана, организация доставки к заповеднику туристов как летом (водным транспортом), так и зимой (на снегоходах), — пояснил градоначальник. — С теми, кто планирует принимать непосредственное участие в развитии туристического направления, мы готовы взаимодействовать и оказывать административную помощь и поддержку в ведении бизнеса.
Тема, которая очень важна для Норильска и, по мнению Рината Ахметчина, не терпит отлагательств — строительство жилья в Норильске. В этом году будет разработан мастер–план города — стратегия пространственного развития, которая применяется для совершенствования уже застроенных городских территорий и развития новых. С этим проектом, имеющимся опытом строительства в предыдущие годы, исследованиями и аналитикой руководство города планирует обратиться в правительство РФ с инициативой создать четырёхстороннее соглашение о строительстве жилья в Норильске.
— Только объединив усилия — города, региона, федерации и «Норникеля», мы сможем реализовать этот нужный нам всем амбициозный проект, — отметил Ринат Ахметчин.
Кроме этого на встрече прозвучал вопрос о выкупе арендуемых помещений. Глава города заверил, что если в течение нескольких лет арендатор ремонтировал и содержал помещения, то он имеет преимущественное право на их выкуп. Но если они находятся в здании из категории культурного наследия, то выкуп возможен только через аукцион.
Подводя итог беседы, глава города напомнил, что все вопросы, пожелания и предложения по улучшению жизни в городе можно направлять через сайт норильск.рф (раздел «Вопрос главе города).

Наталья Черкашина
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