[Индекс номера 47 (29.03.2019)]



ЖКХ

Поверяй, но проверяй

Прежде чем обращаться к профильным службам за поверкой индивидуальных счётчиков, необходимо убедиться, что межповерочный срок приборов истёк.

Об этом норильчанам напоминают специалисты управления жилищно–коммунального хозяйства администрации города. Обращение вызвано новой волной рассылок от Центральной службы учёта ресурсов (ЦСУР). Несколько месяцев назад норильчане начали массово получать извещения, в которых им предлагалось поверить установленные в квартирах счётчики. При этом некоторые собственники забывали выяснить, подошёл ли для этого срок. — Требования по установке, поверке, содержанию и ремонту индивидуальных приборов учёта воды отражены в 261–ФЗ и Постановлении правительства № 354. Обязанность по их поверке лежит на собственнике либо пользователе помещения. Согласно паспорту приборов учёта поверка проводится раз в четыре года или шесть лет в зависимости от типа прибора. По окончании межповерочного интервала гарантия на точность показаний прекращается и прибор считается вышедшим из строя, — рассказал Анатолий Береговских, заместитель начальника УЖХК по энергетике — главный энергетик Норильска. Напомним, при выходе из строя или окончании срока поверки прибора учёта, а также при его отсутствии плата за потребление воды в течение трёх месяцев будет начисляться по среднемесячному значению за последние полгода. После истечения трёхмесячного периода начисление за воду производится на основании нормативов с учётом повышающего коэффициента (1,5). Анатолий Береговских пояснил, что в адрес УЖКХ неоднократно поступали жалобы жильцов по поводу извещений от ЦСУР с указанием необходимости срочной поверки приборов учёта. Он напомнил, что информация о сроках поверки отражена в платёжных квитанциях — в строке «Показания приборов учёта». Она же отмечена в паспорте приборов, а также содержится в базе данных управляющей компании: — Людей вводит в заблуждение бланк квитанции. Получив такую бумагу, не надо сразу мчаться поверять счётчики. Узнайте дату поверки, даже просто позвонив контролёру энергосбыта, которому вы передаёте показания приборов учёта. Если подойдёт срок поверки, обращайтесь в профильную организацию. В Норильске это — Государственный региональный центр стандартизации, метрологий и испытаний в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва, расположенный на ул. Лауреатов, 76. После этого обратитесь в УК для повторной установки счётчика на учёт. В свою очередь квитанции от ЦСУР, по предположению главного энергетика Норильска, являются скрытой рекламой. Хотя не исключено, что компания имеет право оказывать заявленные услуги — в таком случае обращаться к ним никто запретить не вправе. Анатолий Береговских отметил, что администрация обещает запросить у компании разрешительные документы на её деятельность и в течение месяца сможет огласить результаты. Пока же норильчанам стоит быть бдительнее.

Получив извещение, не надо сразу мчаться поверять счётчики. Узнайте дату поверки, позвонив контролёру энергосбыта, которому вы передаёте показания приборов учёта.

Татьяна Зачупейко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Об этом норильчанам напоминают специалисты управления жилищно–коммунального хозяйства администрации города. Обращение вызвано новой волной рассылок от Центральной службы учёта ресурсов (ЦСУР). Несколько месяцев назад норильчане начали массово получать извещения, в которых им предлагалось поверить установленные в квартирах счётчики. При этом некоторые собственники забывали выяснить, подошёл ли для этого срок.— Требования по установке, поверке, содержанию и ремонту индивидуальных приборов учёта воды отражены в 261–ФЗ и Постановлении правительства № 354. Обязанность по их поверке лежит на собственнике либо пользователе помещения. Согласно паспорту приборов учёта поверка проводится раз в четыре года или шесть лет в зависимости от типа прибора. По окончании межповерочного интервала гарантия на точность показаний прекращается и прибор считается вышедшим из строя, — рассказал Анатолий Береговских, заместитель начальника УЖХК по энергетике — главный энергетик Норильска.Напомним, при выходе из строя или окончании срока поверки прибора учёта, а также при его отсутствии плата за потребление воды в течение трёх месяцев будет начисляться по среднемесячному значению за последние полгода. После истечения трёхмесячного периода начисление за воду производится на основании нормативов с учётом повышающего коэффициента (1,5).Анатолий Береговских пояснил, что в адрес УЖКХ неоднократно поступали жалобы жильцов по поводу извещений от ЦСУР с указанием необходимости срочной поверки приборов учёта. Он напомнил, что информация о сроках поверки отражена в платёжных квитанциях — в строке «Показания приборов учёта». Она же отмечена в паспорте приборов, а также содержится в базе данных управляющей компании:— Людей вводит в заблуждение бланк квитанции. Получив такую бумагу, не надо сразу мчаться поверять счётчики. Узнайте дату поверки, даже просто позвонив контролёру энергосбыта, которому вы передаёте показания приборов учёта. Если подойдёт срок поверки, обращайтесь в профильную организацию. В Норильске это — Государственный региональный центр стандартизации, метрологий и испытаний в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва, расположенный на ул. Лауреатов, 76. После этого обратитесь в УК для повторной установки счётчика на учёт.В свою очередь квитанции от ЦСУР, по предположению главного энергетика Норильска, являются скрытой рекламой. Хотя не исключено, что компания имеет право оказывать заявленные услуги — в таком случае обращаться к ним никто запретить не вправе. Анатолий Береговских отметил, что администрация обещает запросить у компании разрешительные документы на её деятельность и в течение месяца сможет огласить результаты. Пока же норильчанам стоит быть бдительнее.

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