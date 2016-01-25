[Индекс номера 47 (29.03.2019)]



Детский вопрос

Занимайте места!

Сегодня своей очереди в садик дожидаются 5245 маленьких норильчан. Комплектование групп начнётся 1 апреля и продлится до 31 августа.

Число и порядок очередников меняются каждый день, электронный учёт ведётся автоматически. Подать заявку можно, воспользовавшись интернет–порталом госуслуг или официальным порталом Красноярского края www.krskstate.ru. Продвижение можно отслеживать с любого устройства, имеющего выход в Сеть. Стоит учесть, что система отправки писем, адресованных родителям ребятишек–очередников, окончательно ушла в прошлое. Во–первых, к ней было много нареканий, а во–вторых, появилась надёжная альтернатива. Для того чтобы контролировать процесс, достаточно знать свой идентификационный номер. Дальше всё просто — вы заходите на сайт ww.krskstate.ru, в раздел «Информация о наличии свободных мест в детских садах», и смотрите, на сколько позиций вы продвинулись и появилась ли фамилия вашего ребёнка в числе зачисленных в тот или иной детский сад. Совсем скоро в Норильске появится ещё одна форма уведомления очередников — СМС–оповещение. Этой весной её планируют протестировать, и, если этот метод даст положительный результат, практика станет постоянной. На сегодняшний день в Норильске насчитывается 12 726 дошкольников. 7814 — проживают в Центральном районе, 3505 — в Талнахе и 1407 — в Кайеркане. По словам начальника отдела по дошкольному образованию УОиДО Натальи Стеблевой, в этом году очередь продвинется на 2572 человека, из них 788 — дети из рудной столицы и 274 — маленькие кайерканцы. — Именно столько ребятишек мы пригласим пополнить группы в детских дошкольных учреждениях. Их родители, после того как подойдёт очередь, должны будут обратиться в управление образования за направлением, а с ним — в детский сад для зачисления. Свободно получить направление в детский сад теперь могут только отец или мать ребёнка, другие родственники — лишь по нотариальной доверенности. Учитывая длительные отпуска норильчан, с этого года период, в течение которого необходимо пройти медицинскую комиссию и зачисление в садик, увеличен до 90 дней. Большинство будущих детсадовцев — 1930 человек — малыши до 3 лет, 642 ребёнка — дети от 3 до 7 лет. — Младшие группы должны располагаться исключительно на первых этажах зданий, их всегда не хватает, ведь на одном этаже мы можем разместить максимум шесть групп, и то не в каждом детском саду. Ребята постарше располагаются на 2–м и 3–м этажах, групп для них в два раза больше, следовательно, и очередь куда короче, — поясняет ситуацию с количеством очередников Наталья Стеблева. Хорошая новость заключается в том, что в этом году для детей от 1,5 до 3 лет вместо 110 будет открыто 115 групп. Помимо этого до конца 2019 года после реконструкции откроется один сад в Талнахе, в 2020–м — ещё один в Центральном районе. По всем вопросам можно обращаться к специалистам управления образования по адресу: ул. Кирова, 29, каб. 17, в среду с 9.00 до 11.00, в четверг с 14.00 до 16.00. Телефон для справок 43–72–07.

Марина Калинина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Число и порядок очередников меняются каждый день, электронный учёт ведётся автоматически. Подать заявку можно, воспользовавшись интернет–порталом госуслуг или официальным порталом Красноярского края www.krskstate.ru. Продвижение можно отслеживать с любого устройства, имеющего выход в Сеть.Стоит учесть, что система отправки писем, адресованных родителям ребятишек–очередников, окончательно ушла в прошлое. Во–первых, к ней было много нареканий, а во–вторых, появилась надёжная альтернатива. Для того чтобы контролировать процесс, достаточно знать свой идентификационный номер. Дальше всё просто — вы заходите на сайт ww.krskstate.ru, в раздел «Информация о наличии свободных мест в детских садах», и смотрите, на сколько позиций вы продвинулись и появилась ли фамилия вашего ребёнка в числе зачисленных в тот или иной детский сад.Совсем скоро в Норильске появится ещё одна форма уведомления очередников — СМС–оповещение. Этой весной её планируют протестировать, и, если этот метод даст положительный результат, практика станет постоянной.На сегодняшний день в Норильске насчитывается 12 726 дошкольников. 7814 — проживают в Центральном районе, 3505 — в Талнахе и 1407 — в Кайеркане. По словам начальника отдела по дошкольному образованию УОиДО Натальи Стеблевой, в этом году очередь продвинется на 2572 человека, из них 788 — дети из рудной столицы и 274 — маленькие кайерканцы.— Именно столько ребятишек мы пригласим пополнить группы в детских дошкольных учреждениях. Их родители, после того как подойдёт очередь, должны будут обратиться в управление образования за направлением, а с ним — в детский сад для зачисления.Свободно получить направление в детский сад теперь могут только отец или мать ребёнка, другие родственники — лишь по нотариальной доверенности. Учитывая длительные отпуска норильчан, с этого года период, в течение которого необходимо пройти медицинскую комиссию и зачисление в садик, увеличен до 90 дней.Большинство будущих детсадовцев — 1930 человек — малыши до 3 лет, 642 ребёнка — дети от 3 до 7 лет.— Младшие группы должны располагаться исключительно на первых этажах зданий, их всегда не хватает, ведь на одном этаже мы можем разместить максимум шесть групп, и то не в каждом детском саду. Ребята постарше располагаются на 2–м и 3–м этажах, групп для них в два раза больше, следовательно, и очередь куда короче, — поясняет ситуацию с количеством очередников Наталья Стеблева.Хорошая новость заключается в том, что в этом году для детей от 1,5 до 3 лет вместо 110 будет открыто 115 групп. Помимо этого до конца 2019 года после реконструкции откроется один сад в Талнахе, в 2020–м — ещё один в Центральном районе.По всем вопросам можно обращаться к специалистам управления образования по адресу: ул. Кирова, 29, каб. 17, в среду с 9.00 до 11.00, в четверг с 14.00 до 16.00.Телефон для справок 43–72–07.

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