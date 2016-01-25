Самый крупный рудник «Норникеля» по добыче богатой, медистой и вкрапленной руд — «Октябрьский» — в это воскресенье отметит 45–летие. Свою трудовую биографию рудник отсчитывает с 31 марта 1974 года, когда государственная комиссия приняла в эксплуатацию его первую очередь, причём более чем на два года раньше запланированного срока. Всего очередей было девять, последняя была пущена в работу 31 декабря 1985 года. С 1987–го «Октябрьский» работает на проектных объёмах добычи руды.
Богатые запасы
|Разработка руды на «Октябрьском» ведётся от –500 горизонта до –950
Стоит сказать, что всё начиналось ещё раньше, с буровой скважины КЗ–584, когда в июле 1965 года в районе озера Сапог были подсечены жильные и вкрапленные руды. Новое месторождение назвали Октябрьским, как и рудник, который предполагалось построить для разработки этого месторождения. Масштабами он должен был превзойти все существовавшие в Талнахе рудники: в шесть раз производительней «Маяка», вдвое больше «Комсомольского», добыча руды должна была производиться на более глубоких горизонтах.
«Октябрьский» и сегодня остаётся самым крупным горнодобывающим предприятием богатых, медистых и вкрапленных руд компании «Норникель». Подсчитано, что даже при снижении добычи богатой руды и росте добычи вкрапленных руд «Октябрьский» обеспечен запасами по богатым рудам на 15 лет, медистым — на 30 и вкрапленным — на 60.Умножение на два
– И всё же, почему именно «Октябрьский» считается самым крупным рудником в «Норникеле»?
– Работу рудника обеспечивают сразу 11 стволов диаметром 6–8 метров. Это два клетьевых, два скиповых, три вспомогательных и четыре вентиляционных — такого их количества нет больше ни на одном из талнахских рудников, — рассказывает Олег Бровкин, заместитель директора «Октябрьского» по управлению производственными активами. — У нас вообще всего по два, и в этом наше главное отличие от других горно–рудных предприятий. С одной стороны, это повышает надёжность, с другой — это дополнительное оборудование, а значит, удвоенные затраты и повышенная ответственность. Несмотря на то что проект рудника был разработан в конце шестидесятых, мы и сегодня не устаем поражаться грамотности проектировщиков того времени — всё продумано до мелочей. Разработку руды мы сегодня ведём от –500 горизонта до –950, общая протяжённость выработок, если их вытянуть в струну, более 450 километров. «Октябрьский» состоит из трёх шахт. Первая включает в себя четыре горных участка. На трёх из них добывают богатые руды, на одном — вкрапленные. На шахте № 2 на одном участке ведётся добыча медистой руды, на втором — вкрапленной. По объёмам лидирует шахта № 3, три участка которой выдают около 2,5 миллионов тонн медистой руды в год. Кстати, за 45 лет на «Октябрьском» пройдено более 850 тысяч погонных метров выработок различного назначения, в эксплуатации находится более 450 километров постоянно действующих выработок — это в два раза превышает длину линий столичного метрополитена. Добыто 189 миллионов тонн руды всех типов.
И по сей день мы являемся лидером среди наших горнорудных предприятий по плановой добыче руды. При этом мы работаем на том же стационарном оборудовании, которое было установлено в 1974 году, хотя самоходная техника постоянно обновляется. Всего в этом году мы планируем получить 35 единиц, восемь из них уже работает под землёй: ПДМ, буровзрывные машины, машины для доставки людей и взрывных материалов. Практически все они импортного производства.От декады до смены
– Как известно, на «Октябрьском» работает немало информационных систем. Например, рудник был первопроходцем по внедрению системы радиосвязи и позиционирования персонала и техники. Ещё три года назад здесь появился Wi–Fi, сегодня активно внедряются и развиваются IT–системы. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
– «Октябрьский» действительно стал площадкой для обкатывания новейших IT–технологий, — говорит Марат Курмакаев, заместитель главного инженера рудника по автоматизации. — В 2016 году у нас начали внедрять зональную систему радиосвязи и позиционирования персонала и техники во всех действующих горных выработках, и сегодня мы продолжаем её развивать. Одновременно с этим на руднике появился Wi–Fi, что позволяет оперативно реагировать на любые отклонения при добыче руды. В рамках проекта «Автоматизированная система управления горными работами» мы установили датчики, которые в автоматическом режиме показывают, из какой камеры была взята руда, в какой рудоспуск перемещена, отмечают ПДМ и шахтные самосвалы, теперь очередь дошла и до буровых установок. На ПДМ–буровые можно передавать наряды–задания, паспорта бурения и в течение смены при необходимости вносить изменения в планы. Соответственно и к обслуживающему персоналу предъявляются повышенные требования, поэтому все наши машинисты самоходной техники прошли дополнительное обучение.
Кроме того, специалисты рудника совместно с компанией Partners in Performance разработали программу планирования горных работ на горизонтах от декады до смены. Для этого в базу внесли огромное количество информации по всей технике, рудоспускам, горным выработкам, расстояниям от мест погрузки до стволов. Все процессы увязаны с календарным планом проведения горных работ для каждого участка. Горные мастера в шахте с помощью планшета контролируют безопасность, качество, объёмы выполнения работ. Данные в режиме онлайн получает начальник участка и специально созданный операционный центр. Всё сводится в таблицы, и система выбирает оптимальный вариант действий, что очень удобно при принятии оперативных решений. План ежесуточно корректируется, система распределяет горную технику по местам отгрузки и бурения. Такой программы–планировщика смен нет ни на одном руднике в мире. Также на «Октябрьском» внедряется автоматизированная система учёта энергоресурсов.
– Ещё одно наше ноу–хау — подземный гидромолот, — дополняет коллегу Олег Бровкин. — Такие агрегаты есть на всех рудниках, но только нашим будут управлять с поверхности. Сейчас пробы идут на рудоспуске 84/5, и если эта практика себя оправдает, то её распространят на другие участки. В этом году мы планируем установить электронную систему предсменных медосмотров. По сути, это медицинское кресло, снабжённое датчиками, где человек за полторы минуты проходит обширное сканирование: температура, давление, частота пульса, наличие алкоголя и наркотических веществ в крови. Это полностью исключает попадание в шахту людей с противопоказаниями по состоянию здоровья.
В этом же году на руднике будет введена в эксплуатацию новая диспетчерская и операционный центр, оборудованные по последнему слову техники. С визуализацией всего горнодобывающего процесса — этакий производственный аквариум с панорамными окнами, где собраны все службы, ответственные за производство.
— Я думаю, что в будущем мы придём к полной автоматизации всех процессов добычи руды, а человек будет нужен лишь для ремонта и обслуживания оборудования, — подводит итог Марат Курмакаев.На всех хватит
Как уже говорилось, рудник разрабатывает богатые, медистые и вкрапленные медно–никелевые руды, но рано или поздно запасы начинают иссякать. Для восполнения потерь здесь реализуется проект «Вскрытие и отработка богатых, медистых и вкрапленных руд на западном фланге». В третьем квартале этого года планируется ввести второй пусковой комплекс. Подробнее об этом рассказывает Аркадий Ксенафонтов, начальник технического отдела «Октябрьского»:
– Проект предполагает поэтапное строительство и предусматривает вскрытие, подготовку и отработку западного фланга Октябрьского медно–никелевого месторождения. Он состоит из четырёх пусковых комплексов с совокупной вводимой мощностью 1150 тысяч тонн руды в год. Ввод в эксплуатацию первого комплекса, который восполнит рудную базу предприятия на 100 тысяч тонн богатой руды в год, планируется уже в этом году. Второй пусковой комплекс, строительство которого стартовало в марте 2016–го, позволит пополнить выбывающие мощности «Октябрьского» на 700 тысяч тонн медистой и вкрапленной руды в год.
Строительство первого пускового комплекса началось в июне 2015 года. За четыре года на глубине –350 построены вентиляционно–закладочный горизонт и транспортный — на отметке –500 метров, горные выработки и скважины общей протяжённостью 7647 метров. Помимо этого с поверхности на подземные горизонты доставлено и смонтировано там около двух тысяч тонн оборудования и металлоконструкций.
По третьему ведётся доразведка запасов для получения наиболее полной информации о качестве запасов и морфологии рудных тел. Но уже сегодня подсчитано, что с вводом в эксплуатацию объектов этого пускового комплекса в четвёртом квартале 2022 года будет обеспечена поддержка выбывающих мощностей по добыче богатых руд в объёме 150 тысяч тонн и прирост медистых и вкрапленных руд в объёме 300 тысяч.
Так что можно констатировать, что руды «Октябрьского» хватит на долгие годы.Лариса СтецевичФото Ирины ЯРИНСКОЙwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда