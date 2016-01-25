[Индекс номера 47 (29.03.2019)]



Юбилей

Горизонты «Октябрьского»

Самый крупный рудник «Норникеля» по добыче богатой, медистой и вкрапленной руд — «Октябрьский» — в это воскресенье отметит 45–летие. Свою трудовую биографию рудник отсчитывает с 31 марта 1974 года, когда государственная комиссия приняла в эксплуатацию его первую очередь, причём более чем на два года раньше запланированного срока. Всего очередей было девять, последняя была пущена в работу 31 декабря 1985 года. С 1987–го «Октябрьский» работает на проектных объёмах добычи руды.

Разработка руды на «Октябрьском» ведётся от –500 горизонта до –950 Богатые запасы Стоит сказать, что всё начиналось ещё раньше, с буровой скважины КЗ–584, когда в июле 1965 года в районе озера Сапог были подсечены жильные и вкрапленные руды. Новое месторождение назвали Октябрьским, как и рудник, который предполагалось построить для разработки этого месторождения. Масштабами он должен был превзойти все существовавшие в Талнахе рудники: в шесть раз производительней «Маяка», вдвое больше «Комсомольского», добыча руды должна была производиться на более глубоких горизонтах. «Октябрьский» и сегодня остаётся самым крупным горнодобывающим предприятием богатых, медистых и вкрапленных руд компании «Норникель». Подсчитано, что даже при снижении добычи богатой руды и росте добычи вкрапленных руд «Октябрьский» обеспечен запасами по богатым рудам на 15 лет, медистым — на 30 и вкрапленным — на 60. Умножение на два – И всё же, почему именно «Октябрьский» считается самым крупным рудником в «Норникеле»? – Работу рудника обеспечивают сразу 11 стволов диаметром 6–8 метров. Это два клетьевых, два скиповых, три вспомогательных и четыре вентиляционных — такого их количества нет больше ни на одном из талнахских рудников, — рассказывает Олег Бровкин, заместитель директора «Октябрьского» по управлению производственными активами. — У нас вообще всего по два, и в этом наше главное отличие от других горно–рудных предприятий. С одной стороны, это повышает надёжность, с другой — это дополнительное оборудование, а значит, удвоенные затраты и повышенная ответственность. Несмотря на то что проект рудника был разработан в конце шестидесятых, мы и сегодня не устаем поражаться грамотности проектировщиков того времени — всё продумано до мелочей. Разработку руды мы сегодня ведём от –500 горизонта до –950, общая протяжённость выработок, если их вытянуть в струну, более 450 километров. «Октябрьский» состоит из трёх шахт. Первая включает в себя четыре горных участка. На трёх из них добывают богатые руды, на одном — вкрапленные. На шахте № 2 на одном участке ведётся добыча медистой руды, на втором — вкрапленной. По объёмам лидирует шахта № 3, три участка которой выдают около 2,5 миллионов тонн медистой руды в год. Кстати, за 45 лет на «Октябрьском» пройдено более 850 тысяч погонных метров выработок различного назначения, в эксплуатации находится более 450 километров постоянно действующих выработок — это в два раза превышает длину линий столичного метрополитена. Добыто 189 миллионов тонн руды всех типов. И по сей день мы являемся лидером среди наших горнорудных предприятий по плановой добыче руды. При этом мы работаем на том же стационарном оборудовании, которое было установлено в 1974 году, хотя самоходная техника постоянно обновляется. Всего в этом году мы планируем получить 35 единиц, восемь из них уже работает под землёй: ПДМ, буровзрывные машины, машины для доставки людей и взрывных материалов. Практически все они импортного производства. От декады до смены – Как известно, на «Октябрьском» работает немало информационных систем. Например, рудник был первопроходцем по внедрению системы радиосвязи и позиционирования персонала и техники. Ещё три года назад здесь появился Wi–Fi, сегодня активно внедряются и развиваются IT–системы. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. – «Октябрьский» действительно стал площадкой для обкатывания новейших IT–технологий, — говорит Марат Курмакаев, заместитель главного инженера рудника по автоматизации. — В 2016 году у нас начали внедрять зональную систему радиосвязи и позиционирования персонала и техники во всех действующих горных выработках, и сегодня мы продолжаем её развивать. Одновременно с этим на руднике появился Wi–Fi, что позволяет оперативно реагировать на любые отклонения при добыче руды. В рамках проекта «Автоматизированная система управления горными работами» мы установили датчики, которые в автоматическом режиме показывают, из какой камеры была взята руда, в какой рудоспуск перемещена, отмечают ПДМ и шахтные самосвалы, теперь очередь дошла и до буровых установок. На ПДМ–буровые можно передавать наряды–задания, паспорта бурения и в течение смены при необходимости вносить изменения в планы. Соответственно и к обслуживающему персоналу предъявляются повышенные требования, поэтому все наши машинисты самоходной техники прошли дополнительное обучение. Кроме того, специалисты рудника совместно с компанией Partners in Performance разработали программу планирования горных работ на горизонтах от декады до смены. Для этого в базу внесли огромное количество информации по всей технике, рудоспускам, горным выработкам, расстояниям от мест погрузки до стволов. Все процессы увязаны с календарным планом проведения горных работ для каждого участка. Горные мастера в шахте с помощью планшета контролируют безопасность, качество, объёмы выполнения работ. Данные в режиме онлайн получает начальник участка и специально созданный операционный центр. Всё сводится в таблицы, и система выбирает оптимальный вариант действий, что очень удобно при принятии оперативных решений. План ежесуточно корректируется, система распределяет горную технику по местам отгрузки и бурения. Такой программы–планировщика смен нет ни на одном руднике в мире. Также на «Октябрьском» внедряется автоматизированная система учёта энергоресурсов. – Ещё одно наше ноу–хау — подземный гидромолот, — дополняет коллегу Олег Бровкин. — Такие агрегаты есть на всех рудниках, но только нашим будут управлять с поверхности. Сейчас пробы идут на рудоспуске 84/5, и если эта практика себя оправдает, то её распространят на другие участки. В этом году мы планируем установить электронную систему предсменных медосмотров. По сути, это медицинское кресло, снабжённое датчиками, где человек за полторы минуты проходит обширное сканирование: температура, давление, частота пульса, наличие алкоголя и наркотических веществ в крови. Это полностью исключает попадание в шахту людей с противопоказаниями по состоянию здоровья. В этом же году на руднике будет введена в эксплуатацию новая диспетчерская и операционный центр, оборудованные по последнему слову техники. С визуализацией всего горнодобывающего процесса — этакий производственный аквариум с панорамными окнами, где собраны все службы, ответственные за производство. — Я думаю, что в будущем мы придём к полной автоматизации всех процессов добычи руды, а человек будет нужен лишь для ремонта и обслуживания оборудования, — подводит итог Марат Курмакаев. На всех хватит Как уже говорилось, рудник разрабатывает богатые, медистые и вкрапленные медно–никелевые руды, но рано или поздно запасы начинают иссякать. Для восполнения потерь здесь реализуется проект «Вскрытие и отработка богатых, медистых и вкрапленных руд на западном фланге». В третьем квартале этого года планируется ввести второй пусковой комплекс. Подробнее об этом рассказывает Аркадий Ксенафонтов, начальник технического отдела «Октябрьского»: – Проект предполагает поэтапное строительство и предусматривает вскрытие, подготовку и отработку западного фланга Октябрьского медно–никелевого месторождения. Он состоит из четырёх пусковых комплексов с совокупной вводимой мощностью 1150 тысяч тонн руды в год. Ввод в эксплуатацию первого комплекса, который восполнит рудную базу предприятия на 100 тысяч тонн богатой руды в год, планируется уже в этом году. Второй пусковой комплекс, строительство которого стартовало в марте 2016–го, позволит пополнить выбывающие мощности «Октябрьского» на 700 тысяч тонн медистой и вкрапленной руды в год. Строительство первого пускового комплекса началось в июне 2015 года. За четыре года на глубине –350 построены вентиляционно–закладочный горизонт и транспортный — на отметке –500 метров, горные выработки и скважины общей протяжённостью 7647 метров. Помимо этого с поверхности на подземные горизонты доставлено и смонтировано там около двух тысяч тонн оборудования и металлоконструкций. По третьему ведётся доразведка запасов для получения наиболее полной информации о качестве запасов и морфологии рудных тел. Но уже сегодня подсчитано, что с вводом в эксплуатацию объектов этого пускового комплекса в четвёртом квартале 2022 года будет обеспечена поддержка выбывающих мощностей по добыче богатых руд в объёме 150 тысяч тонн и прирост медистых и вкрапленных руд в объёме 300 тысяч. Так что можно констатировать, что руды «Октябрьского» хватит на долгие годы.

Лариса Стецевич Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Стоит сказать, что всё начиналось ещё раньше, с буровой скважины КЗ–584, когда в июле 1965 года в районе озера Сапог были подсечены жильные и вкрапленные руды. Новое месторождение назвали Октябрьским, как и рудник, который предполагалось построить для разработки этого месторождения. Масштабами он должен был превзойти все существовавшие в Талнахе рудники: в шесть раз производительней «Маяка», вдвое больше «Комсомольского», добыча руды должна была производиться на более глубоких горизонтах.«Октябрьский» и сегодня остаётся самым крупным горнодобывающим предприятием богатых, медистых и вкрапленных руд компании «Норникель». Подсчитано, что даже при снижении добычи богатой руды и росте добычи вкрапленных руд «Октябрьский» обеспечен запасами по богатым рудам на 15 лет, медистым — на 30 и вкрапленным — на 60.– И всё же, почему именно «Октябрьский» считается самым крупным рудником в «Норникеле»?– Работу рудника обеспечивают сразу 11 стволов диаметром 6–8 метров. Это два клетьевых, два скиповых, три вспомогательных и четыре вентиляционных — такого их количества нет больше ни на одном из талнахских рудников, — рассказывает Олег Бровкин, заместитель директора «Октябрьского» по управлению производственными активами. — У нас вообще всего по два, и в этом наше главное отличие от других горно–рудных предприятий. С одной стороны, это повышает надёжность, с другой — это дополнительное оборудование, а значит, удвоенные затраты и повышенная ответственность. Несмотря на то что проект рудника был разработан в конце шестидесятых, мы и сегодня не устаем поражаться грамотности проектировщиков того времени — всё продумано до мелочей. Разработку руды мы сегодня ведём от –500 горизонта до –950, общая протяжённость выработок, если их вытянуть в струну, более 450 километров. «Октябрьский» состоит из трёх шахт. Первая включает в себя четыре горных участка. На трёх из них добывают богатые руды, на одном — вкрапленные. На шахте № 2 на одном участке ведётся добыча медистой руды, на втором — вкрапленной. По объёмам лидирует шахта № 3, три участка которой выдают около 2,5 миллионов тонн медистой руды в год. Кстати, за 45 лет на «Октябрьском» пройдено более 850 тысяч погонных метров выработок различного назначения, в эксплуатации находится более 450 километров постоянно действующих выработок — это в два раза превышает длину линий столичного метрополитена. Добыто 189 миллионов тонн руды всех типов.И по сей день мы являемся лидером среди наших горнорудных предприятий по плановой добыче руды. При этом мы работаем на том же стационарном оборудовании, которое было установлено в 1974 году, хотя самоходная техника постоянно обновляется. Всего в этом году мы планируем получить 35 единиц, восемь из них уже работает под землёй: ПДМ, буровзрывные машины, машины для доставки людей и взрывных материалов. Практически все они импортного производства.– Как известно, на «Октябрьском» работает немало информационных систем. Например, рудник был первопроходцем по внедрению системы радиосвязи и позиционирования персонала и техники. Ещё три года назад здесь появился Wi–Fi, сегодня активно внедряются и развиваются IT–системы. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.– «Октябрьский» действительно стал площадкой для обкатывания новейших IT–технологий, — говорит Марат Курмакаев, заместитель главного инженера рудника по автоматизации. — В 2016 году у нас начали внедрять зональную систему радиосвязи и позиционирования персонала и техники во всех действующих горных выработках, и сегодня мы продолжаем её развивать. Одновременно с этим на руднике появился Wi–Fi, что позволяет оперативно реагировать на любые отклонения при добыче руды. В рамках проекта «Автоматизированная система управления горными работами» мы установили датчики, которые в автоматическом режиме показывают, из какой камеры была взята руда, в какой рудоспуск перемещена, отмечают ПДМ и шахтные самосвалы, теперь очередь дошла и до буровых установок. На ПДМ–буровые можно передавать наряды–задания, паспорта бурения и в течение смены при необходимости вносить изменения в планы. Соответственно и к обслуживающему персоналу предъявляются повышенные требования, поэтому все наши машинисты самоходной техники прошли дополнительное обучение.Кроме того, специалисты рудника совместно с компанией Partners in Performance разработали программу планирования горных работ на горизонтах от декады до смены. Для этого в базу внесли огромное количество информации по всей технике, рудоспускам, горным выработкам, расстояниям от мест погрузки до стволов. Все процессы увязаны с календарным планом проведения горных работ для каждого участка. Горные мастера в шахте с помощью планшета контролируют безопасность, качество, объёмы выполнения работ. Данные в режиме онлайн получает начальник участка и специально созданный операционный центр. Всё сводится в таблицы, и система выбирает оптимальный вариант действий, что очень удобно при принятии оперативных решений. План ежесуточно корректируется, система распределяет горную технику по местам отгрузки и бурения. Такой программы–планировщика смен нет ни на одном руднике в мире. Также на «Октябрьском» внедряется автоматизированная система учёта энергоресурсов.– Ещё одно наше ноу–хау — подземный гидромолот, — дополняет коллегу Олег Бровкин. — Такие агрегаты есть на всех рудниках, но только нашим будут управлять с поверхности. Сейчас пробы идут на рудоспуске 84/5, и если эта практика себя оправдает, то её распространят на другие участки. В этом году мы планируем установить электронную систему предсменных медосмотров. По сути, это медицинское кресло, снабжённое датчиками, где человек за полторы минуты проходит обширное сканирование: температура, давление, частота пульса, наличие алкоголя и наркотических веществ в крови. Это полностью исключает попадание в шахту людей с противопоказаниями по состоянию здоровья.В этом же году на руднике будет введена в эксплуатацию новая диспетчерская и операционный центр, оборудованные по последнему слову техники. С визуализацией всего горнодобывающего процесса — этакий производственный аквариум с панорамными окнами, где собраны все службы, ответственные за производство.— Я думаю, что в будущем мы придём к полной автоматизации всех процессов добычи руды, а человек будет нужен лишь для ремонта и обслуживания оборудования, — подводит итог Марат Курмакаев.Как уже говорилось, рудник разрабатывает богатые, медистые и вкрапленные медно–никелевые руды, но рано или поздно запасы начинают иссякать. Для восполнения потерь здесь реализуется проект «Вскрытие и отработка богатых, медистых и вкрапленных руд на западном фланге». В третьем квартале этого года планируется ввести второй пусковой комплекс. Подробнее об этом рассказывает Аркадий Ксенафонтов, начальник технического отдела «Октябрьского»:– Проект предполагает поэтапное строительство и предусматривает вскрытие, подготовку и отработку западного фланга Октябрьского медно–никелевого месторождения. Он состоит из четырёх пусковых комплексов с совокупной вводимой мощностью 1150 тысяч тонн руды в год. Ввод в эксплуатацию первого комплекса, который восполнит рудную базу предприятия на 100 тысяч тонн богатой руды в год, планируется уже в этом году. Второй пусковой комплекс, строительство которого стартовало в марте 2016–го, позволит пополнить выбывающие мощности «Октябрьского» на 700 тысяч тонн медистой и вкрапленной руды в год.Строительство первого пускового комплекса началось в июне 2015 года. За четыре года на глубине –350 построены вентиляционно–закладочный горизонт и транспортный — на отметке –500 метров, горные выработки и скважины общей протяжённостью 7647 метров. Помимо этого с поверхности на подземные горизонты доставлено и смонтировано там около двух тысяч тонн оборудования и металлоконструкций.По третьему ведётся доразведка запасов для получения наиболее полной информации о качестве запасов и морфологии рудных тел. Но уже сегодня подсчитано, что с вводом в эксплуатацию объектов этого пускового комплекса в четвёртом квартале 2022 года будет обеспечена поддержка выбывающих мощностей по добыче богатых руд в объёме 150 тысяч тонн и прирост медистых и вкрапленных руд в объёме 300 тысяч.Так что можно констатировать, что руды «Октябрьского» хватит на долгие годы.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















