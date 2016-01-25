[Индекс номера 47 (29.03.2019)]



Фестиваль

Франция на краю света

Франция стала гостем нашего города в рамках музейной программы «Здравствуй, Норильск!». Фестиваль под таким названием проходит с 27 по 29 марта с участием Французского института при посольстве Франции в России и при поддержке властей Норильска.

На выставке «Исторические сады и парки Франции» Каждый год Музей Норильска планирует представлять культуру и искусство новой страны: в прошлом году это было путешествие в Италию, теперь — имеющая богатое культурное и историческое наследие Франция, искусство которой очень близко России. В день открытия Bonjour, Norilsk! норильскую публику на двух языках приветствовали французский художник Небэй, куратор проектов по сотрудничеству и культуре Французского института Анна Гусалова, заведующий кафедрой истории искусств и гуманитарных наук академии им. Строганова Кирилл Гаврилин, а от лица принимающей стороны — заместитель главы города Норильска по социальной политике Наталья Коростелёва и директор Музея Норильска Наталья Федянина. Обмен любезностями и подарками получился естественным и тёплым, атмосфера на фестивале с первой минуты оказалась дружелюбной и слегка игривой: каждый пришедший на фестиваль мог выпить бокал шампанского, насладиться музыкой, традиционным и современным искусством. Первый фестивальный день, кроме открытия экспозиций о садовом и парковом искусстве Франции и выставки комиксов по произведениям Жюля Верна от иллюстратора Алекси Нэма, вместил в себя показ большеформатного документального фильма. Норильчане увидели кино о самом известном в мире шеф–поваре, гуру высокой французской кухни Алене Дюкасе, чья философия — не просто познать мир через гастрономию, но и поддержать достоинство людей, так по–разному живущих на его континентах. Фильм на русский язык озвучивал актёр норильской драмы Павел Авдеев. Второй и третий день представлены лекциями, выставками, а также анимационной и художественной кинокартинами, заявленными как лучшие фильмы Франции 2018 года. Мастер–класс по уличному искусству (стрит–арту) продемонстрировал известный художник Небэй, мастер больших панно на стенах зданий, создающих новый городской ландшафт. О Норильске художник выразился, что у него ощущение, будто он попал на край света. Картину, которую он создал на глазах у зрителей во время мастер–класса, Небэй подарил в коллекцию АММА, который появится в городе на месте бывшего торгового центра на Комсомольской, 37, в составе Музея Норильска. Подробнее о Фестивале французской культуры читайте в следующих выпусках «Заполярной Правды».

Марина Хорошевская Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Каждый год Музей Норильска планирует представлять культуру и искусство новой страны: в прошлом году это было путешествие в Италию, теперь — имеющая богатое культурное и историческое наследие Франция, искусство которой очень близко России.В день открытия Bonjour, Norilsk! норильскую публику на двух языках приветствовали французский художник Небэй, куратор проектов по сотрудничеству и культуре Французского института Анна Гусалова, заведующий кафедрой истории искусств и гуманитарных наук академии им. Строганова Кирилл Гаврилин, а от лица принимающей стороны — заместитель главы города Норильска по социальной политике Наталья Коростелёва и директор Музея Норильска Наталья Федянина. Обмен любезностями и подарками получился естественным и тёплым, атмосфера на фестивале с первой минуты оказалась дружелюбной и слегка игривой: каждый пришедший на фестиваль мог выпить бокал шампанского, насладиться музыкой, традиционным и современным искусством.Первый фестивальный день, кроме открытия экспозиций о садовом и парковом искусстве Франции и выставки комиксов по произведениям Жюля Верна от иллюстратора Алекси Нэма, вместил в себя показ большеформатного документального фильма. Норильчане увидели кино о самом известном в мире шеф–поваре, гуру высокой французской кухни Алене Дюкасе, чья философия — не просто познать мир через гастрономию, но и поддержать достоинство людей, так по–разному живущих на его континентах. Фильм на русский язык озвучивал актёр норильской драмы Павел Авдеев.Второй и третий день представлены лекциями, выставками, а также анимационной и художественной кинокартинами, заявленными как лучшие фильмы Франции 2018 года. Мастер–класс по уличному искусству (стрит–арту) продемонстрировал известный художник Небэй, мастер больших панно на стенах зданий, создающих новый городской ландшафт. О Норильске художник выразился, что у него ощущение, будто он попал на край света. Картину, которую он создал на глазах у зрителей во время мастер–класса, Небэй подарил в коллекцию АММА, который появится в городе на месте бывшего торгового центра на Комсомольской, 37, в составе Музея Норильска.Подробнее о Фестивале французской культуры читайте в следующих выпусках «Заполярной Правды».

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