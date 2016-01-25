В ожидании товарищеского матча между ветеранской сборной Норильска и легендами отечественного хоккея мы встретились с известным норильским тренером Александром Тимченко, который рассказал нам о том, что такое Ночная хоккейная лига, и поделился своими мыслями о предстоящем матче.
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— Александр, какие цели ставит Ночная хоккейная лига и насколько она популярна в Норильске?
— В первую очередь НХЛ — это возможность сплотить людей, которым в прошлом по различным причинам не удалось реализовать себя в хоккее. И я уверен, что у нас всё получилось. Сегодня в рамках лиги на лёд выходят 11 команд со всех районов Норильска, а также из Дудинки: шесть — в дивизионе 18+ и пять — в 40+. Учитывая то, что отличительной чертой НХЛ является не только массовость, но и прекрасная организация, ведётся строгий протокол и статистика по каждой игре, у игроков пробуждается настоящий спортивный интерес. Кроме того, у нас по–прежнему проводится чемпионат города, а значит, и общее количество игр за сезон заметно увеличилось, при этом многие игроки выступают в обоих розыгрышах. Нынешний сезон НХЛ в Норильске начался в октябре, и сейчас уже определились его победители — это две команды «Заполярник», которые и поедут в Сочи, где встретятся с соперниками в дивизионах 18+ и 40+ соответственно.
— С игровыми площадками проблемы были?
— Площадок было достаточно. Играли в «Арктике» и в Кайеркане, также встречи проходили в Дудинке, которая представлена в лиге командой «Таймыр». К сожалению, не удалось провести матчи в Талнахе, где есть естественный лёд и довольно нестандартная площадка, не приспособленная для официальных матчей. Единственная проблема — погода: пришлось перенести некоторые игры.
• Александр Иванович Тимченко, мастер спорта России.
• Играл за норильский «Заполярник» — на протяжении нескольких сезонов становился лучшим бомбардиром команды. Выступал за ряд других клубов, в том числе за горьковское «Торпедо» и СК им. Урицкого (прежнее название казанского «Ак Барса»).
• После завершения профессиональной карьеры продолжил работу в качестве тренера в ДЮСШ. Сегодня — старший тренер отделения хоккея спортшколы по зимним видам спорта.
— Сложно ли было собрать и организовать игроков, которым за 40 лет?
— Старшее поколение более сплочённое и подкованное в плане спорта, поэтому тут сложностей не было и нет. Когда у ветеранов появляется возможность, они сразу же выходят на лёд. К тому же многие из них ещё помнят старый «Заполярник» и чтят традиции норильского хоккея.
— Вы хоккейный тренер. Занятия с игроками 40 лет и старше — особенные?
— Поскольку речь идёт о любителях, которые никогда не играли даже на полупрофессиональном уровне, с ними приходится много и усердно заниматься — начиная с отработки катания и владения шайбой и заканчивая какими–то командными действиями. Но они стараются, выкладываются на тренировках и часто показывают вполне приличный уровень игры.
|Несмотря на высокую конкуренцию, наши ребята смогли дать бой соперникам
— А каков средний возраст игроков?
— В прошлом году, когда мы поехали в Сочи, наша команда столкнулась с тем, что по регламенту в дивизионе 40+ могут играть спортсмены, которым не меньше 40 лет. В нашей команде было много игроков 50 лет и старше, был даже один хоккеист 1960 года рождения. Таким образом, в подгруппе мы были самой возрастной командой, в то время как наши соперники были куда моложе. Нужно понимать, что до 40 лет, в общем–то, особой разницы нет — если тебе 35, то ты вполне можешь и с 20–летним соперником потягаться. Другое дело — команды постарше, когда, допустим, 42–летний хоккеист смотрится куда увереннее, чем его 52–летний соперник. В этом году мы омолодили состав, и всё же ненамного — средний возраст наших игроков примерно 50 лет.
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— Как вообще попасть в НХЛ?
— Всё просто — нужно прийти и попроситься в одну из команд. Но учтите, заявочная кампания заканчивается в середине розыгрыша, то есть в январе, когда стартует третий круг. А начинаются игры, повторюсь, в октябре.
– Вспомним прошлый сезон. Как вы оцениваете выступление команды «Алит НОК», которую вы возглавляли, на фестивале в Сочи?
— Конечно, мы могли выступить и лучше, но это был наш первый подобный опыт. В подгруппе мы уступили калининградцам, которые в итоге стали бронзовыми призёрами, и сильной команде из Чебоксар, после чего сыграли вничью с барнаульцами. На втором этапе обыграли команды из Алтая и Брянска, но проиграли Пскову. Тем не менее наш игрок Сергей Аркадьев принял участие в гала–матче между сборной НХЛ и командой легенд отечественного хоккея, в составе которой также выступил президент России Владимир Путин, большой поклонник игры.
— Но сегодня Аркадьев, как и некоторые другие игроки прошлогоднего состава «Алита», играют за «Заполярник». Вы намеренно ещё в начале сезона произвели эти перестановки?
— Да, и объясню почему. Когда мы в прошлом году приехали в Сочи, то многие, узнав о том, что прибыла команда из Норильска, хотели нас поприветствовать и посмотреть на наше выступление. Но когда они встречали нас, то не могли понять, кто к ним приехал. Для многих любителей хоккея Норильск по–прежнему ассоциируется с «Заполярником», который когда–то выступал на профессиональном уровне. Поэтому, посоветовавшись, мы решили, что из уважения к норильскому хоккею на новый фестиваль отправится команда под названием «Заполярник», если, конечно, пройдёт городской отбор. Для нас честь выступать под этим именем.
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— И отбор, как я понимаю, особых трудностей не вызвал?
— В общем–то, да. Мы собрали сильнейших игроков и вполне предсказуемо обошли остальных. Но, учитывая, что в Сочи конкуренция колоссальная, логично, что там мы будем представлены именно некой сборной города.
— Тем не менее вы заявлены как тренер молодёжного «Заполярника». Что скажете о команде 18+, которая также отправится в Сочи?
— Это перспективные ребята, многие являются воспитанниками нашей спортивной школы по зимним видам спорта. Но поскольку таким составом мы лишь дебютируем в лиге, я не берусь говорить о результатах. В любом случае для нас это будет бесценный опыт.
— Поговорим о фестивале: какой была организация, что вас больше всего поразило?
— Организация была на высоте. А поразила, в первую очередь, массовость. Только представьте: в Сочи съехались свыше трёх тысяч хоккеистов–любителей со всей страны. Матчи проводились на четырёх ледовых площадках, в том числе и в Ледовом дворце «Большой», где проходил финал Олимпиады–2014. Это был настоящий спортивный праздник, где, к слову, я встретил друзей и бывших одноклубников, которые сегодня тоже занимаются ветеранским спортом. А жили мы в олимпийской деревне.
— Что вы думаете о предстоящем матче легенд?
— Это отличный задел для популяризации спорта и хоккея в частности. Допустим, вы — поклонник игры, живёте в Норильске, который не балует частыми громкими матчами, и тут к вам приезжают такие фигуры, как Фетисов, Касатонов, Буре... Естественно, вы будете счастливы посетить игру с их участием. А теперь представьте, что вы не просто наблюдаете за игрой с трибун, но ещё и скрестили с ними клюшки — да это же здорово! Именно поэтому мы решили, что на этот раз сборная города будет полностью обновлена и на лёд выйдут игроки, которые до этого не встречались с легендами. Для нас важно, чтобы как можно больше ребят могли провести, возможно, самый запоминающийся матч в их жизни — за прошлые два года за нашу сторону сыграли около 35 человек.
— Каким вы видите будущее норильского хоккея?
— Хочется верить, что придут времена, когда наши трибуны вновь будут полностью заполнены болельщиками, и не только во время матчей легенд.Михаил ТуаевФото Владимира Макушкина и с nhliga.orgwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда