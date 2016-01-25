[Индекс номера 47 (29.03.2019)]



Своя игра

Заполярная дружина

В ожидании товарищеского матча между ветеранской сборной Норильска и легендами отечественного хоккея мы встретились с известным норильским тренером Александром Тимченко, который рассказал нам о том, что такое Ночная хоккейная лига, и поделился своими мыслями о предстоящем матче.

На прошлогоднем фестивале в Сочи норильская дружина была одной из самых возрастных — Александр, какие цели ставит Ночная хоккейная лига и насколько она популярна в Норильске? — В первую очередь НХЛ — это возможность сплотить людей, которым в прошлом по различным причинам не удалось реализовать себя в хоккее. И я уверен, что у нас всё получилось. Сегодня в рамках лиги на лёд выходят 11 команд со всех районов Норильска, а также из Дудинки: шесть — в дивизионе 18+ и пять — в 40+. Учитывая то, что отличительной чертой НХЛ является не только массовость, но и прекрасная организация, ведётся строгий протокол и статистика по каждой игре, у игроков пробуждается настоящий спортивный интерес. Кроме того, у нас по–прежнему проводится чемпионат города, а значит, и общее количество игр за сезон заметно увеличилось, при этом многие игроки выступают в обоих розыгрышах. Нынешний сезон НХЛ в Норильске начался в октябре, и сейчас уже определились его победители — это две команды «Заполярник», которые и поедут в Сочи, где встретятся с соперниками в дивизионах 18+ и 40+ соответственно. — С игровыми площадками проблемы были? — Площадок было достаточно. Играли в «Арктике» и в Кайеркане, также встречи проходили в Дудинке, которая представлена в лиге командой «Таймыр». К сожалению, не удалось провести матчи в Талнахе, где есть естественный лёд и довольно нестандартная площадка, не приспособленная для официальных матчей. Единственная проблема — погода: пришлось перенести некоторые игры.

• Александр Иванович Тимченко, мастер спорта России. • Играл за норильский «Заполярник» — на протяжении нескольких сезонов становился лучшим бомбардиром команды. Выступал за ряд других клубов, в том числе за горьковское «Торпедо» и СК им. Урицкого (прежнее название казанского «Ак Барса»). • После завершения профессиональной карьеры продолжил работу в качестве тренера в ДЮСШ. Сегодня — старший тренер отделения хоккея спортшколы по зимним видам спорта. — Сложно ли было собрать и организовать игроков, которым за 40 лет? — Старшее поколение более сплочённое и подкованное в плане спорта, поэтому тут сложностей не было и нет. Когда у ветеранов появляется возможность, они сразу же выходят на лёд. К тому же многие из них ещё помнят старый «Заполярник» и чтят традиции норильского хоккея. — Вы хоккейный тренер. Занятия с игроками 40 лет и старше — особенные? — Поскольку речь идёт о любителях, которые никогда не играли даже на полупрофессиональном уровне, с ними приходится много и усердно заниматься — начиная с отработки катания и владения шайбой и заканчивая какими–то командными действиями. Но они стараются, выкладываются на тренировках и часто показывают вполне приличный уровень игры. Несмотря на высокую конкуренцию, наши ребята смогли дать бой соперникам — А каков средний возраст игроков? — В прошлом году, когда мы поехали в Сочи, наша команда столкнулась с тем, что по регламенту в дивизионе 40+ могут играть спортсмены, которым не меньше 40 лет. В нашей команде было много игроков 50 лет и старше, был даже один хоккеист 1960 года рождения. Таким образом, в подгруппе мы были самой возрастной командой, в то время как наши соперники были куда моложе. Нужно понимать, что до 40 лет, в общем–то, особой разницы нет — если тебе 35, то ты вполне можешь и с 20–летним соперником потягаться. Другое дело — команды постарше, когда, допустим, 42–летний хоккеист смотрится куда увереннее, чем его 52–летний соперник. В этом году мы омолодили состав, и всё же ненамного — средний возраст наших игроков примерно 50 лет. Поддержка спортивных школ Норильска и Дудинки стала доброй традицией «Матча легенд» — Как вообще попасть в НХЛ? — Всё просто — нужно прийти и попроситься в одну из команд. Но учтите, заявочная кампания заканчивается в середине розыгрыша, то есть в январе, когда стартует третий круг. А начинаются игры, повторюсь, в октябре. – Вспомним прошлый сезон. Как вы оцениваете выступление команды «Алит НОК», которую вы возглавляли, на фестивале в Сочи? — Конечно, мы могли выступить и лучше, но это был наш первый подобный опыт. В подгруппе мы уступили калининградцам, которые в итоге стали бронзовыми призёрами, и сильной команде из Чебоксар, после чего сыграли вничью с барнаульцами. На втором этапе обыграли команды из Алтая и Брянска, но проиграли Пскову. Тем не менее наш игрок Сергей Аркадьев принял участие в гала–матче между сборной НХЛ и командой легенд отечественного хоккея, в составе которой также выступил президент России Владимир Путин, большой поклонник игры. — Но сегодня Аркадьев, как и некоторые другие игроки прошлогоднего состава «Алита», играют за «Заполярник». Вы намеренно ещё в начале сезона произвели эти перестановки? — Да, и объясню почему. Когда мы в прошлом году приехали в Сочи, то многие, узнав о том, что прибыла команда из Норильска, хотели нас поприветствовать и посмотреть на наше выступление. Но когда они встречали нас, то не могли понять, кто к ним приехал. Для многих любителей хоккея Норильск по–прежнему ассоциируется с «Заполярником», который когда–то выступал на профессиональном уровне. Поэтому, посоветовавшись, мы решили, что из уважения к норильскому хоккею на новый фестиваль отправится команда под названием «Заполярник», если, конечно, пройдёт городской отбор. Для нас честь выступать под этим именем. На трибунах Дворца спорта «Арктика» всегда оживлённо. За играми следят и стар и млад — И отбор, как я понимаю, особых трудностей не вызвал? — В общем–то, да. Мы собрали сильнейших игроков и вполне предсказуемо обошли остальных. Но, учитывая, что в Сочи конкуренция колоссальная, логично, что там мы будем представлены именно некой сборной города. — Тем не менее вы заявлены как тренер молодёжного «Заполярника». Что скажете о команде 18+, которая также отправится в Сочи? — Это перспективные ребята, многие являются воспитанниками нашей спортивной школы по зимним видам спорта. Но поскольку таким составом мы лишь дебютируем в лиге, я не берусь говорить о результатах. В любом случае для нас это будет бесценный опыт. — Поговорим о фестивале: какой была организация, что вас больше всего поразило? — Организация была на высоте. А поразила, в первую очередь, массовость. Только представьте: в Сочи съехались свыше трёх тысяч хоккеистов–любителей со всей страны. Матчи проводились на четырёх ледовых площадках, в том числе и в Ледовом дворце «Большой», где проходил финал Олимпиады–2014. Это был настоящий спортивный праздник, где, к слову, я встретил друзей и бывших одноклубников, которые сегодня тоже занимаются ветеранским спортом. А жили мы в олимпийской деревне. — Что вы думаете о предстоящем матче легенд? — Это отличный задел для популяризации спорта и хоккея в частности. Допустим, вы — поклонник игры, живёте в Норильске, который не балует частыми громкими матчами, и тут к вам приезжают такие фигуры, как Фетисов, Касатонов, Буре... Естественно, вы будете счастливы посетить игру с их участием. А теперь представьте, что вы не просто наблюдаете за игрой с трибун, но ещё и скрестили с ними клюшки — да это же здорово! Именно поэтому мы решили, что на этот раз сборная города будет полностью обновлена и на лёд выйдут игроки, которые до этого не встречались с легендами. Для нас важно, чтобы как можно больше ребят могли провести, возможно, самый запоминающийся матч в их жизни — за прошлые два года за нашу сторону сыграли около 35 человек. — Каким вы видите будущее норильского хоккея? — Хочется верить, что придут времена, когда наши трибуны вновь будут полностью заполнены болельщиками, и не только во время матчей легенд.

Михаил Туаев Фото Владимира Макушкина и с nhliga.org www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — В первую очередь НХЛ — это возможность сплотить людей, которым в прошлом по различным причинам не удалось реализовать себя в хоккее. И я уверен, что у нас всё получилось. Сегодня в рамках лиги на лёд выходят 11 команд со всех районов Норильска, а также из Дудинки: шесть — в дивизионе 18+ и пять — в 40+. Учитывая то, что отличительной чертой НХЛ является не только массовость, но и прекрасная организация, ведётся строгий протокол и статистика по каждой игре, у игроков пробуждается настоящий спортивный интерес. Кроме того, у нас по–прежнему проводится чемпионат города, а значит, и общее количество игр за сезон заметно увеличилось, при этом многие игроки выступают в обоих розыгрышах. Нынешний сезон НХЛ в Норильске начался в октябре, и сейчас уже определились его победители — это две команды «Заполярник», которые и поедут в Сочи, где встретятся с соперниками в дивизионах 18+ и 40+ соответственно.— Площадок было достаточно. Играли в «Арктике» и в Кайеркане, также встречи проходили в Дудинке, которая представлена в лиге командой «Таймыр». К сожалению, не удалось провести матчи в Талнахе, где есть естественный лёд и довольно нестандартная площадка, не приспособленная для официальных матчей. Единственная проблема — погода: пришлось перенести некоторые игры.• Александр Иванович Тимченко, мастер спорта России.• Играл за норильский «Заполярник» — на протяжении нескольких сезонов становился лучшим бомбардиром команды. Выступал за ряд других клубов, в том числе за горьковское «Торпедо» и СК им. Урицкого (прежнее название казанского «Ак Барса»).• После завершения профессиональной карьеры продолжил работу в качестве тренера в ДЮСШ. Сегодня — старший тренер отделения хоккея спортшколы по зимним видам спорта.— Старшее поколение более сплочённое и подкованное в плане спорта, поэтому тут сложностей не было и нет. Когда у ветеранов появляется возможность, они сразу же выходят на лёд. К тому же многие из них ещё помнят старый «Заполярник» и чтят традиции норильского хоккея.— Поскольку речь идёт о любителях, которые никогда не играли даже на полупрофессиональном уровне, с ними приходится много и усердно заниматься — начиная с отработки катания и владения шайбой и заканчивая какими–то командными действиями. Но они стараются, выкладываются на тренировках и часто показывают вполне приличный уровень игры.— В прошлом году, когда мы поехали в Сочи, наша команда столкнулась с тем, что по регламенту в дивизионе 40+ могут играть спортсмены, которым не меньше 40 лет. В нашей команде было много игроков 50 лет и старше, был даже один хоккеист 1960 года рождения. Таким образом, в подгруппе мы были самой возрастной командой, в то время как наши соперники были куда моложе. Нужно понимать, что до 40 лет, в общем–то, особой разницы нет — если тебе 35, то ты вполне можешь и с 20–летним соперником потягаться. Другое дело — команды постарше, когда, допустим, 42–летний хоккеист смотрится куда увереннее, чем его 52–летний соперник. В этом году мы омолодили состав, и всё же ненамного — средний возраст наших игроков примерно 50 лет.— Всё просто — нужно прийти и попроситься в одну из команд. Но учтите, заявочная кампания заканчивается в середине розыгрыша, то есть в январе, когда стартует третий круг. А начинаются игры, повторюсь, в октябре.— Конечно, мы могли выступить и лучше, но это был наш первый подобный опыт. В подгруппе мы уступили калининградцам, которые в итоге стали бронзовыми призёрами, и сильной команде из Чебоксар, после чего сыграли вничью с барнаульцами. На втором этапе обыграли команды из Алтая и Брянска, но проиграли Пскову. Тем не менее наш игрок Сергей Аркадьев принял участие в гала–матче между сборной НХЛ и командой легенд отечественного хоккея, в составе которой также выступил президент России Владимир Путин, большой поклонник игры.— Да, и объясню почему. Когда мы в прошлом году приехали в Сочи, то многие, узнав о том, что прибыла команда из Норильска, хотели нас поприветствовать и посмотреть на наше выступление. Но когда они встречали нас, то не могли понять, кто к ним приехал. Для многих любителей хоккея Норильск по–прежнему ассоциируется с «Заполярником», который когда–то выступал на профессиональном уровне. Поэтому, посоветовавшись, мы решили, что из уважения к норильскому хоккею на новый фестиваль отправится команда под названием «Заполярник», если, конечно, пройдёт городской отбор. Для нас честь выступать под этим именем.— В общем–то, да. Мы собрали сильнейших игроков и вполне предсказуемо обошли остальных. Но, учитывая, что в Сочи конкуренция колоссальная, логично, что там мы будем представлены именно некой сборной города.— Это перспективные ребята, многие являются воспитанниками нашей спортивной школы по зимним видам спорта. Но поскольку таким составом мы лишь дебютируем в лиге, я не берусь говорить о результатах. В любом случае для нас это будет бесценный опыт.— Организация была на высоте. А поразила, в первую очередь, массовость. Только представьте: в Сочи съехались свыше трёх тысяч хоккеистов–любителей со всей страны. Матчи проводились на четырёх ледовых площадках, в том числе и в Ледовом дворце «Большой», где проходил финал Олимпиады–2014. Это был настоящий спортивный праздник, где, к слову, я встретил друзей и бывших одноклубников, которые сегодня тоже занимаются ветеранским спортом. А жили мы в олимпийской деревне.— Это отличный задел для популяризации спорта и хоккея в частности. Допустим, вы — поклонник игры, живёте в Норильске, который не балует частыми громкими матчами, и тут к вам приезжают такие фигуры, как Фетисов, Касатонов, Буре... Естественно, вы будете счастливы посетить игру с их участием. А теперь представьте, что вы не просто наблюдаете за игрой с трибун, но ещё и скрестили с ними клюшки — да это же здорово! Именно поэтому мы решили, что на этот раз сборная города будет полностью обновлена и на лёд выйдут игроки, которые до этого не встречались с легендами. Для нас важно, чтобы как можно больше ребят могли провести, возможно, самый запоминающийся матч в их жизни — за прошлые два года за нашу сторону сыграли около 35 человек.— Хочется верить, что придут времена, когда наши трибуны вновь будут полностью заполнены болельщиками, и не только во время матчей легенд.

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