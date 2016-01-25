[Индекс номера 47 (29.03.2019)]



Альтернатива

Любо–дорого

Как известно, любое начинание требует определённых затрат: времени, сил и, что особенно важно в современных условиях, — денег. Сегодня в Норильске состоится благотворительный хоккейный матч, собранные средства от которого будут удвоены «Норникелем» и пойдут на поддержку спортивных школ Норильска и Дудинки. А как ещё градообразующее предприятие поддерживает спортсменов и какие задачи ставит перед собой в этом вопросе? Разобраться в этом нам помогут публикации в федеральных СМИ.





Союз нерушимых Championat.com пишет, что «Норникель» заключил договор о сотрудничестве с Федерацией хоккея России. Компания, помимо прочего, станет генеральным партнёром мужской и женской национальных сборных по хоккею. В качестве основного направления сотрудничества федерации и «Норникеля» указано развитие национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина», а также поддержка комплексной подготовки сборных команд России по хоккею к XXIV Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Главной целью стратегии на 2022 год руководство Федерации хоккея России объявило победу нашей сборной на Олимпиаде. Издание также поясняет, что другой важной формой партнёрства станет реализация социально–спортивных программ в городах присутствия компании: поддержка спортшкол, подготовка и повышение квалификации тренерского состава, проведение детско–юношеских турниров и мастер–классов для юных хоккеистов. – Хоккей — особенный вид спорта для нашей страны, с ним связаны легендарные победы прошлого и настоящего. Наше сотрудничество с Федерацией хоккея России позволит вывести обучение юных хоккеистов по всей стране на профессиональный уровень. Это заложит прочный фундамент для будущих побед российских спортсменов и в целом для сохранения здоровья молодого поколения, — передает Championat.com слова президента «Норникеля» Владимира Потанина. На портале также приводится комментарий президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка: – Мы с оптимизмом смотрим на это партнёрство. «Норникель» олицетворяет все лучшие качества российского спорта: это высокий профессионализм, надёжность, нацеленность на победу, умение работать в команде. Поэтому мы считаем наше сотрудничество с «Норникелем» стратегическим и рассчитываем, что оно поможет нам достичь поставленных перед федерацией целей: превратить хоккей в общенациональный вид спорта, доступный каждому россиянину.

Уроки мастерства «Спорт–Экспресс» вспоминает, как в 2015 году при поддержке «Норникеля» Ассоциация мини–футбола России дала старт новой программе для школьников, которая гармонично вписалась в систему координат самого массового спортивного проекта России «Мини– футбол — в школу», ежегодно объединяющего до 1,5 миллиона юношей и девушек со всей страны. Старший вице–президент — руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля» Лариса Зелькова: — Спорт учит упорству, лидерству, помогает сформировать правильное отношение к здоровому образу жизни, быть активными, добиваться целей. Именно такой мы хотим видеть молодёжь, для неё формируем качественно новые условия жизни. Газета пишет, что благодаря совместной программе АМФР и горно–металлургической компании «Мини–футбол — в школу. Регион Заполярье» учащиеся школ из моногородов и посёлков в регионах присутствия «Норникеля» обрели возможность регулярно заниматься любимым видом спорта и совершенствовать своё мастерство, а их наставники — повышать профессиональную квалификацию благодаря семинарам и мастер–классам «Академии футзала» с участием тренерского штаба сборных России по мини–футболу. Помимо участников из Норильска, Таймыра и Кольского полуострова в текущем сезоне в программу вошли 63 школы Забайкальского края. Главным призом для победителей региональных этапов станет путёвка на всероссийский финал проекта «Мини–футбол — в школу» в Подмосковье. Особую роль в успешной реализации программы занимает передача школам–участникам материально– технической помощи. Спортивная форма и экипировка, мячи, инвентарь, методическая литература — всё это они получают безвозмездно. Естественно, прогресс футболистов из Заполярья не заставил себя ждать. Если в первые сезоны ребята ещё уступали в мастерстве своим сверстникам, то теперь они способны дать бой любому сопернику и вести серьёзную борьбу за призовые места.







Прогулки по парку ТАСС сообщает о том, что «Норникель» определился с дальнейшей судьбой фан-парка «Бобровый лог». – Подготовка всесезонного парка спорта и отдыха стала нашим вкладом в проведение Универсиады, и по окончании Всемирных студенческих игр «Норникель» продолжит содержать этот объект, — цитирует информационное агентство директора проектного офиса «Норникеля» Яну Гриб. — Он открылся в 2006 году и успел полюбиться жителям города, а к Универсиаде претерпел масштабные изменения — появилась вертолётная площадка, обеспечивающая безопасность спортсменов, расширена горнолыжная трасса, установлено самое современное оборудование. Мы рады, что спортсмены высоко оценили наши трассы. Компания вложила в фан-парк более одного миллиарда рублей, и мы уверены — ни один рубль не был потрачен напрасно. Это не просто горнолыжный курорт — он работает в черте города круглосуточно, и любой житель Красноярска может приехать туда и наслаждаться качеством услуг в любой момент в любое время года: ездить на лыжах, плавать в бассейне, пользоваться подъёмником, чтобы увидеть со смотровой площадки наш заповедник «Столбы» — жемчужину Красноярского края. Яна Гриб особо подчеркнула, что в фан-парке есть специальная трасса для детей с ограниченными возможностями: – Фан-парк стал ещё более доступным. Мы видим в этом огромный потенциал и приглашаем всех заниматься горными лыжами. Всего в парке 14 горнолыжных трасс разной степени сложности, девять из них прошли сертификацию на соответствие стандартам Международной федерации лыжного спорта. На зимней Универсиаде объект принимал соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин и женщин в дисциплинах «Супергигант», «Суперкомбинация», «Слалом–гигант», «Слалом» и командные соревнования.

Свой взгляд Михаил Туаев, корреспондент «Заполярной Правды» В Норильске живут люди, заметно отличающиеся от остальных. Я имею в виду не горняков и металлургов, труд которых сложно переоценить, и не учителей с врачами, заслуживающих особого признания. Сейчас я говорю о спортсменах, с которыми мне часто приходится общаться. Спорт я люблю, а тех, кто стремится быть быстрее, выше и сильнее, — безмерно уважаю. Могу заявить с полной ответственностью: за последние годы спортивная жизнь нашего города расцвела. К примеру, из Москвы в Норильск на постоянное жительство вернулся МФК «Норильский никель», рекорды по массовости бьют «Лыжня «Норникеля» и «Кросс нации», в соседней Дудинке при поддержке «Норникеля» разыгрывают международный Кубок по кёрлингу. Но, учитывая возросший интерес к спорту, встает вопрос о спортивных площадках. В Норильске два основных места притяжения для спортсменов и физкультурников — стадион «Заполярник» и Дворец спорта «Арктика». И если на футбольном поле стадиона померяться силами можно только в тёплое время года, в «Арктике» страсти кипят круглый год. Ледовую площадку между собой там делят фигуристы, хоккеисты и мини–футболисты — для последних на лёд стелят специальное покрытие. И для того чтобы спорт у нас не только оставался массовым и привлекательным, но и мог выйти на более профессиональный уровень, спортсооружения нужно строить и совершенствовать. Первое, что приходит на ум, — физкультурно–оздоровительный комплекс, который возводит «Норникель» и который должен будет стать новым домом для мини–футбольного клуба. На этой неделе «Заполярная Правда» много писала о славных традициях норильского хоккея, но, как нам бы того ни хотелось, в данный момент возродить профессиональную хоккейную команду в Норильске практически невозможно. Впрочем, открытие ФОК поможет частично решить этот вопрос, ведь ледовая площадка «Арктики» в этом случае будет использоваться только по прямому назначению. Вместе с тем не стоит полагать, что для возрождения большого хоккея в Норильске достаточно одного лишь желания и доступной среды. Профессиональный хоккей, как и любой другой игровой вид спорта, требует солидных затрат, и если мы захотим попасть в Высшую лигу — вторую по значимости после КХЛ, — наш новый клуб должен будет заручиться поддержкой серьёзного спонсора. Думаю, понятно, о ком идёт речь. «Норникель» всячески поддерживает спорт: например, с 2003 года компания владеет и ежегодно вкладывает до двух миллиардов рублей в баскетбольный ЦСКА — один из сильнейших клубов Европы. Помимо этого она выступает партнёром Федерации хоккея России, сотрудничает с клубом Континентальной хоккейной лиги «Йокерит» (Финляндия), спонсирует Ассоциацию мини–футбола России и так далее. Подобный подход, конечно же, вызывает уважение. Но ведь и сам Норильск заслуживает профессиональной команды. Да, повторюсь, у нас есть МФК «Норильский никель», демонстрирующий уверенную игру в Суперлиге. Теперь, на мой взгляд, появились все предпосылки к тому, чтобы в ближайшее время и большой заполярный хоккей получил новое рождение. И я думаю, что выпавший шанс надо использовать на все сто.

Михаил Туаев www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Championat.com пишет, что «Норникель» заключил договор о сотрудничестве с Федерацией хоккея России. Компания, помимо прочего, станет генеральным партнёром мужской и женской национальных сборных по хоккею.В качестве основного направления сотрудничества федерации и «Норникеля» указано развитие национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина», а также поддержка комплексной подготовки сборных команд России по хоккею к XXIV Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Главной целью стратегии на 2022 год руководство Федерации хоккея России объявило победу нашей сборной на Олимпиаде.Издание также поясняет, что другой важной формой партнёрства станет реализация социально–спортивных программ в городах присутствия компании: поддержка спортшкол, подготовка и повышение квалификации тренерского состава, проведение детско–юношеских турниров и мастер–классов для юных хоккеистов.– Хоккей — особенный вид спорта для нашей страны, с ним связаны легендарные победы прошлого и настоящего. Наше сотрудничество с Федерацией хоккея России позволит вывести обучение юных хоккеистов по всей стране на профессиональный уровень. Это заложит прочный фундамент для будущих побед российских спортсменов и в целом для сохранения здоровья молодого поколения, — передает Championat.com слова президента «Норникеля» Владимира Потанина.На портале также приводится комментарий президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка:– Мы с оптимизмом смотрим на это партнёрство. «Норникель» олицетворяет все лучшие качества российского спорта: это высокий профессионализм, надёжность, нацеленность на победу, умение работать в команде. Поэтому мы считаем наше сотрудничество с «Норникелем» стратегическим и рассчитываем, что оно поможет нам достичь поставленных перед федерацией целей: превратить хоккей в общенациональный вид спорта, доступный каждому россиянину.«Спорт–Экспресс» вспоминает, как в 2015 году при поддержке «Норникеля» Ассоциация мини–футбола России дала старт новой программе для школьников, которая гармонично вписалась в систему координат самого массового спортивного проекта России «Мини– футбол — в школу», ежегодно объединяющего до 1,5 миллиона юношей и девушек со всей страны.Старший вице–президент — руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля» Лариса Зелькова:— Спорт учит упорству, лидерству, помогает сформировать правильное отношение к здоровому образу жизни, быть активными, добиваться целей. Именно такой мы хотим видеть молодёжь, для неё формируем качественно новые условия жизни.Газета пишет, что благодаря совместной программе АМФР и горно–металлургической компании «Мини–футбол — в школу. Регион Заполярье» учащиеся школ из моногородов и посёлков в регионах присутствия «Норникеля» обрели возможность регулярно заниматься любимым видом спорта и совершенствовать своё мастерство, а их наставники — повышать профессиональную квалификацию благодаря семинарам и мастер–классам «Академии футзала» с участием тренерского штаба сборных России по мини–футболу. Помимо участников из Норильска, Таймыра и Кольского полуострова в текущем сезоне в программу вошли 63 школы Забайкальского края. Главным призом для победителей региональных этапов станет путёвка на всероссийский финал проекта «Мини–футбол — в школу» в Подмосковье.Особую роль в успешной реализации программы занимает передача школам–участникам материально– технической помощи. Спортивная форма и экипировка, мячи, инвентарь, методическая литература — всё это они получают безвозмездно.Естественно, прогресс футболистов из Заполярья не заставил себя ждать. Если в первые сезоны ребята ещё уступали в мастерстве своим сверстникам, то теперь они способны дать бой любому сопернику и вести серьёзную борьбу за призовые места.ТАСС сообщает о том, что «Норникель» определился с дальнейшей судьбой фан-парка «Бобровый лог».– Подготовка всесезонного парка спорта и отдыха стала нашим вкладом в проведение Универсиады, и по окончании Всемирных студенческих игр «Норникель» продолжит содержать этот объект, — цитирует информационное агентство директора проектного офиса «Норникеля» Яну Гриб. — Он открылся в 2006 году и успел полюбиться жителям города, а к Универсиаде претерпел масштабные изменения — появилась вертолётная площадка, обеспечивающая безопасность спортсменов, расширена горнолыжная трасса, установлено самое современное оборудование.Мы рады, что спортсмены высоко оценили наши трассы. Компания вложила в фан-парк более одного миллиарда рублей, и мы уверены — ни один рубль не был потрачен напрасно. Это не просто горнолыжный курорт — он работает в черте города круглосуточно, и любой житель Красноярска может приехать туда и наслаждаться качеством услуг в любой момент в любое время года: ездить на лыжах, плавать в бассейне, пользоваться подъёмником, чтобы увидеть со смотровой площадки наш заповедник «Столбы» — жемчужину Красноярского края.Яна Гриб особо подчеркнула, что в фан-парке есть специальная трасса для детей с ограниченными возможностями:– Фан-парк стал ещё более доступным. Мы видим в этом огромный потенциал и приглашаем всех заниматься горными лыжами.Всего в парке 14 горнолыжных трасс разной степени сложности, девять из них прошли сертификацию на соответствие стандартам Международной федерации лыжного спорта. На зимней Универсиаде объект принимал соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин и женщин в дисциплинах «Супергигант», «Суперкомбинация», «Слалом–гигант», «Слалом» и командные соревнования.

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