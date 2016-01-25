В Норильск прибыл огонь Универсиады–2019, региональный этап эстафеты которой пройдет в нашем городе 22 января.
Торжественная встреча состоялась вчера в норильском аэропорту. Колбу с огнем доставили рейсом № 207 авиакомпании NordStar из Красноярска. Делегацию встречали представители администрации Норильска, Заполярного филиала «Норникеля», а также коренных малочисленных народов Севера.
Как отметила заместитель генерального директора дирекции Универсиады–2019 Стелла Алексеева, сопровождающая колбу с огнем, несмотря на середину зимы, Норильск встретил хранителей огня благоприятной погодой.
— Я уверена, что все мероприятия, которые мы запланировали в Норильске, пройдут в очень теплой и дружелюбной обстановке. Приглашаю всех. Уникальность регионального этапа в том, что даже жители самых отдаленных городов могут прикоснуться к этому событию. Включая Норильск и Красноярск, огонь побывает в 13 городах края, — подчеркнула Стелла Алексеева.
А сегодня, 17 января, в 17.00 колбу с огнем представят норильчанам на презентационной интерактивной площадке «Универсиада с нами» в Молодежном центре, которая будет работать до 21 января: с 17.00 до 19.00 — по будням и с 15.00 до 17.00 — по выходным. Горожане смогут сфотографироваться с огнем эстафеты, принять участие в интеллектуальной викторине и играх. В завершающий день работы площадки пройдет серия встреч с факелоносцами норильского этапа эстафеты, среди которых и участник Олимпийских игр по лыжным гонкам, бронзовый призер чемпионата мира Николай Большаков.
Вообще же у нас в эстафете огня примут участие 15 норильчан — спортсмены, деятели культуры и искусства, представители системы образования, администрации города и Заполярного филиала. Примечательно, что перед стартом норильского этапа огонь побывает на Надеждинском металлургическом заводе, где «объединится» с огнем из металлургических печей, символизирующих собой промышленный потенциал региона.
Напомним, что путешествие огня Универсиады–2019 длится почти четыре месяца. Стартовав 20 сентября в итальянском Турине, он уже побывал в 17 российских и трех зарубежных городах. Норильск станет первым городом Красноярского края, где пройдет эстафета. Всего в маршруте российского этапа — 30 городов. Завершится эстафета 1 марта в Красноярске, а на следующий день, 2 марта, там начнутся Всемирные студенческие игры, которые продлятся до 12 марта. В них примут участие свыше трех тысяч делегатов из более чем 50 стран. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Состязания пройдут на 11 спортивных объектах.
Генеральным партнером Универсиады–2019 выступает компания «Норникель».Михаил ТуаевФото Владимира МАКУШКИНАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда