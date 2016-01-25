[Индекс номера 5 (17.01.2019)]



Приходи на него

В Норильск прибыл огонь Универсиады–2019, региональный этап эстафеты которой пройдет в нашем городе 22 января.

Торжественная встреча состоялась вчера в норильском аэропорту. Колбу с огнем доставили рейсом № 207 авиакомпании NordStar из Красноярска. Делегацию встречали представители администрации Норильска, Заполярного филиала «Норникеля», а также коренных малочисленных народов Севера. Как отметила заместитель генерального директора дирекции Универсиады–2019 Стелла Алексеева, сопровождающая колбу с огнем, несмотря на середину зимы, Норильск встретил хранителей огня благоприятной погодой. — Я уверена, что все мероприятия, которые мы запланировали в Норильске, пройдут в очень теплой и дружелюбной обстановке. Приглашаю всех. Уникальность регионального этапа в том, что даже жители самых отдаленных городов могут прикоснуться к этому событию. Включая Норильск и Красноярск, огонь побывает в 13 городах края, — подчеркнула Стелла Алексеева. А сегодня, 17 января, в 17.00 колбу с огнем представят норильчанам на презентационной интерактивной площадке «Универсиада с нами» в Молодежном центре, которая будет работать до 21 января: с 17.00 до 19.00 — по будням и с 15.00 до 17.00 — по выходным. Горожане смогут сфотографироваться с огнем эстафеты, принять участие в интеллектуальной викторине и играх. В завершающий день работы площадки пройдет серия встреч с факелоносцами норильского этапа эстафеты, среди которых и участник Олимпийских игр по лыжным гонкам, бронзовый призер чемпионата мира Николай Большаков. Вообще же у нас в эстафете огня примут участие 15 норильчан — спортсмены, деятели культуры и искусства, представители системы образования, администрации города и Заполярного филиала. Примечательно, что перед стартом норильского этапа огонь побывает на Надеждинском металлургическом заводе, где «объединится» с огнем из металлургических печей, символизирующих собой промышленный потенциал региона. Напомним, что путешествие огня Универсиады–2019 длится почти четыре месяца. Стартовав 20 сентября в итальянском Турине, он уже побывал в 17 российских и трех зарубежных городах. Норильск станет первым городом Красноярского края, где пройдет эстафета. Всего в маршруте российского этапа — 30 городов. Завершится эстафета 1 марта в Красноярске, а на следующий день, 2 марта, там начнутся Всемирные студенческие игры, которые продлятся до 12 марта. В них примут участие свыше трех тысяч делегатов из более чем 50 стран. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Состязания пройдут на 11 спортивных объектах. Генеральным партнером Универсиады–2019 выступает компания «Норникель».

Михаил Туаев Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Торжественная встреча состоялась вчера в норильском аэропорту. Колбу с огнем доставили рейсом № 207 авиакомпании NordStar из Красноярска. Делегацию встречали представители администрации Норильска, Заполярного филиала «Норникеля», а также коренных малочисленных народов Севера.Как отметила заместитель генерального директора дирекции Универсиады–2019 Стелла Алексеева, сопровождающая колбу с огнем, несмотря на середину зимы, Норильск встретил хранителей огня благоприятной погодой.— Я уверена, что все мероприятия, которые мы запланировали в Норильске, пройдут в очень теплой и дружелюбной обстановке. Приглашаю всех. Уникальность регионального этапа в том, что даже жители самых отдаленных городов могут прикоснуться к этому событию. Включая Норильск и Красноярск, огонь побывает в 13 городах края, — подчеркнула Стелла Алексеева.А сегодня, 17 января, в 17.00 колбу с огнем представят норильчанам на презентационной интерактивной площадке «Универсиада с нами» в Молодежном центре, которая будет работать до 21 января: с 17.00 до 19.00 — по будням и с 15.00 до 17.00 — по выходным. Горожане смогут сфотографироваться с огнем эстафеты, принять участие в интеллектуальной викторине и играх. В завершающий день работы площадки пройдет серия встреч с факелоносцами норильского этапа эстафеты, среди которых и участник Олимпийских игр по лыжным гонкам, бронзовый призер чемпионата мира Николай Большаков.Вообще же у нас в эстафете огня примут участие 15 норильчан — спортсмены, деятели культуры и искусства, представители системы образования, администрации города и Заполярного филиала. Примечательно, что перед стартом норильского этапа огонь побывает на Надеждинском металлургическом заводе, где «объединится» с огнем из металлургических печей, символизирующих собой промышленный потенциал региона.Напомним, что путешествие огня Универсиады–2019 длится почти четыре месяца. Стартовав 20 сентября в итальянском Турине, он уже побывал в 17 российских и трех зарубежных городах. Норильск станет первым городом Красноярского края, где пройдет эстафета. Всего в маршруте российского этапа — 30 городов. Завершится эстафета 1 марта в Красноярске, а на следующий день, 2 марта, там начнутся Всемирные студенческие игры, которые продлятся до 12 марта. В них примут участие свыше трех тысяч делегатов из более чем 50 стран. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Состязания пройдут на 11 спортивных объектах.Генеральным партнером Универсиады–2019 выступает компания «Норникель».

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















