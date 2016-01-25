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В Норильск прибыл огонь Универсиады-2019

[Индекс номера 5 (17.01.2019)]

 Город 
Чаще да больше

Норильску не хватает мощностей регионального оператора по вывозу отходов: организация должна перейти на ежедневный режим уборки.
Такое мнение было озвучено на пресс–конференции с участием представителей управлений городского и жилищно–коммунального хозяйства, а также регионального оператора «РостТех».
Тем не менее с поставленной на праздники программой компания справилась, рассказал Вилен Мишенков, директор подразделения «РостТех»: за 11 дней нового года было собрано 11 000 м3 мусора. Вся запланированная техника вышла на линию, сбоев в работе не было. Проблемы возникали там, где управляющие компании не расчистили подъездные пути для вывоза мусора. Подвела и погода: так, в Кайеркан в связи с метелью, несколько дней технической возможности приехать не было вовсе. Не хватает и взаимопонимания между регоператором и УК. Например, контакт с «Северным управдомом» Вилен Мишенков назвал «налаживающимся».
До конца этой недели регоператор будет работать ежедневно, чтобы очистить город от всех скоплений отходов. Позднее перейдет на установленный режим работы, согласно которому вывоз из каждого двора производится не реже раза в три дня. Под эти условия рассчитан тариф регоператора.
– В Центральном районе работают 15–18 единиц техники. В Талнахе и Кайеркане — по 4 единицы контейнеровозов и бункеровозов, плюс самосвалы и погрузочная техника для крупногабарита. В Кайеркан направляем дополнительную технику, чтобы полностью вычистить район. Этого достаточно для обеспечения разных маршрутов, которые распределены в шахматном порядке по всему городу по четным и нечетным дням недели, включая выходные. Мы надеемся, управляющие компании будут внимательнее относиться к этому графику, чтобы успевать чистить определенные дворы от снега, — рассказал Вилен Мишенков.
Сегодня, по словам Евгения Войника, начальника управления ЖКХ, схема взаимодействия УК и регоператора предусматривает общение напрямую через инспектора регоператора на территории. Взаимодействие идет и через красноярский колл–центр, по которому принимаются заявки на уборку. Однако Норильску нужен линейный диспетчер. И такой появится, заверил Вилен Мишенков: в ближайшие дни должен открыться диспетчерский пункт для обращений УК и горожан. Останется доступен и красноярский номер.
Открытым остается вопрос с утилизацией крупногабаритного мусора. По словам Константина Купреенко, начальника управления городского хозяйства, под него должны быть обустроены контейнерные площадки. Сейчас готовятся документы для включения Норильска в краевую программу, выделяющую средства на обустройство площадок и приобретение контейнерного оборудования. Потребность нашего города — около 2000 контейнеров. Они в городе есть, но часть необходимо заменить. В ближайшее время будут закуплены крупные контейнеры — «ладьи», которые установят на существующие площадки, после оборудуют дополнительные.
– Пока некоторые жильцы бросают мусор у подъездов. Регоператор будет его убирать, но потом считать свои расходы и представлять их собственнику территории, то есть управляющей компании. И по сути, платить все равно будут жители, на чьи средства существуют УК, — уточнил он.

Татьяна Зачупейко
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