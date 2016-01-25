[Индекс номера 5 (17.01.2019)]



БОЛЬШАЯ УБОРКА

Вывезем всё

Только за первую половину января со дворов города вывезено почти 20 тысяч кубометров снега.

Если начало зимы в Норильске было довольно бесснежным, то уже в декабре природа наверстала упущенное. С начала сезона с норильских дорог убрали почти 580 тысяч тонн снега. Для сравнения, за прошлую зиму техника компании «Илан–Норильск» вывезла с улиц города почти 1,6 млн тонн. При сильном снегопаде, переметах на дорогах в первую очередь очищаются трассы, по которым пролегают маршруты рейсовых автобусов, отметил главный инженер «Илан–Норильск» Федор Ерофеев. Ежедневно на автодорогах работают пять шнекороторов, от девяти до двадцати самосвалов в зависимости от выполняемых задач, 11 грейдеров, 10 дорожных машин, посыпающих дороги шлаком, шесть больших погрузчиков и один маленький, четыре «Бобката». На снегоотвалах распределением вывезенного снега ежедневно занимается до четырех бульдозеров. Работы ведутся круглосуточно. Если говорить об очистке дворовых территорий, то здесь ситуация не простая. Первоочередная задача управляющих компаний — расчистка подъездных путей к социально значимым объектам и к подъездам домов. То есть в сильную метель вся техника порой задействована не столько на вывозе снега, сколько на расчистке придомовых проездов. Тем не менее за первую половину января управляющие компании вывезли со дворов 19,6 тысячи кубических метров . Лидерами в этой работе стали талнахские УК — «СеверныйБыт» и «Талнахбыт», каждая вывезла более 6,5 тысячи кубометров. В Центральном районе ударником является УК «Жилкомсервис», убравшая около 4 тысяч кубометров снега. Наиболее сложная ситуация в Кайеркане, но и там работа постепенно ведется. В общей сложности с октября по январь все управляющие компании вывезли из норильских дворов 56,7 тыс. кубических метров снега.

Марина Андриюк Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Если начало зимы в Норильске было довольно бесснежным, то уже в декабре природа наверстала упущенное. С начала сезона с норильских дорог убрали почти 580 тысяч тонн снега. Для сравнения, за прошлую зиму техника компании «Илан–Норильск» вывезла с улиц города почти 1,6 млн тонн.При сильном снегопаде, переметах на дорогах в первую очередь очищаются трассы, по которым пролегают маршруты рейсовых автобусов, отметил главный инженер «Илан–Норильск» Федор Ерофеев. Ежедневно на автодорогах работают пять шнекороторов, от девяти до двадцати самосвалов в зависимости от выполняемых задач, 11 грейдеров, 10 дорожных машин, посыпающих дороги шлаком, шесть больших погрузчиков и один маленький, четыре «Бобката». На снегоотвалах распределением вывезенного снега ежедневно занимается до четырех бульдозеров. Работы ведутся круглосуточно.Если говорить об очистке дворовых территорий, то здесь ситуация не простая. Первоочередная задача управляющих компаний — расчистка подъездных путей к социально значимым объектам и к подъездам домов. То есть в сильную метель вся техника порой задействована не столько на вывозе снега, сколько на расчистке придомовых проездов.Тем не менее за первую половину января управляющие компании вывезли со дворов 19,6 тысячи кубических метров . Лидерами в этой работе стали талнахские УК — «СеверныйБыт» и «Талнахбыт», каждая вывезла более 6,5 тысячи кубометров. В Центральном районе ударником является УК «Жилкомсервис», убравшая около 4 тысяч кубометров снега. Наиболее сложная ситуация в Кайеркане, но и там работа постепенно ведется. В общей сложности с октября по январь все управляющие компании вывезли из норильских дворов 56,7 тыс. кубических метров снега.

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