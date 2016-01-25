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В Норильск прибыл огонь Универсиады-2019

[Индекс номера 5 (17.01.2019)]

 Общество 
Крещенское чудо

19 января православные норильчане отметят один из важнейших христианских праздников — Крещение Господне.
norilskeparhia.ru
В этот день Церковь вспоминает евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. Согласно Евангелию, во время крещения на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя; одновременно глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Так в видимых и доступных для человека образах была явлена Святая Троица. И было засвидетельствовано, что Иисус — не только Сын Человеческий, но и Сын Божий. Ну, а самое известное событие, связанное с этим праздником, ежегодно совершающееся в православных храмах, — освящение воды.
В Норильске Божественная литургия с великим чином освящения воды будет совершаться два дня.
18 января в 8.00 богослужение начнется одновременно в Кафедральном соборе иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Пушкина, 12) и в храме в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской (ул. Мира, 6). 19 января праздничные богослужения начнутся в 7.30 в храме на Пушкина и в 9.00 на Мира.

Алла Шуняева
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Сегодня — Международный день детских изобретений. Любой ребенок — фантазер и выдумщик. Раскрыть его потенциал, помочь превратить выдумку в настоящее изобретение — вот в чем задача взрослых. И Норильску в этой области есть чем гордиться. Инициативу и творчество одаренных норильских детей активно поддерживают администрация города и компания «Норникель».

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 17 января 2019 
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17:04 В Норилльске в лицее № 3 провели тематические "Уроки Универсиады". Подобные занятия проходят во всех школах Красноярского края.
15:49 Завершение ремонта в здании норильского приюта Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду» будет еще не скоро.
15:48 Окончательное заключение Роспотребнадзора о пригодности для крещенского купания вод озера Долгое в Норильске еще не получено.
15:18 «Енисейский экспресс» пройдет совместно с региональным этапом Эстафеты огня Универсиады. Стартует он в Норильске 21 января.
14:36 Проект духовно-просветительского центра города Норильска «Вера. Надежда. Любовь» презентовали на краевых Рождественских чтениях.
14:10 Норильский суд вынес приговор виновным по делу о взрыве на руднике «Заполярный». Рассмотрение дела прошло 15 января.
13:04 Сотрудники аэропорта «Норильск» оперативно отреагировали на вынужденную посадку самолета.
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