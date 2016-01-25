[Индекс номера 5 (17.01.2019)]



Общество

Крещенское чудо

19 января православные норильчане отметят один из важнейших христианских праздников — Крещение Господне.

norilskeparhia.ru В этот день Церковь вспоминает евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. Согласно Евангелию, во время крещения на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя; одновременно глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Так в видимых и доступных для человека образах была явлена Святая Троица. И было засвидетельствовано, что Иисус — не только Сын Человеческий, но и Сын Божий. Ну, а самое известное событие, связанное с этим праздником, ежегодно совершающееся в православных храмах, — освящение воды. В Норильске Божественная литургия с великим чином освящения воды будет совершаться два дня. 18 января в 8.00 богослужение начнется одновременно в Кафедральном соборе иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Пушкина, 12) и в храме в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской (ул. Мира, 6). 19 января праздничные богослужения начнутся в 7.30 в храме на Пушкина и в 9.00 на Мира.

Алла Шуняева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В этот день Церковь вспоминает евангельское событие — как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. Согласно Евангелию, во время крещения на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя; одновременно глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Так в видимых и доступных для человека образах была явлена Святая Троица. И было засвидетельствовано, что Иисус — не только Сын Человеческий, но и Сын Божий. Ну, а самое известное событие, связанное с этим праздником, ежегодно совершающееся в православных храмах, — освящение воды.В Норильске Божественная литургия с великим чином освящения воды будет совершаться два дня.18 января в 8.00 богослужение начнется одновременно в Кафедральном соборе иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Пушкина, 12) и в храме в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской (ул. Мира, 6). 19 января праздничные богослужения начнутся в 7.30 в храме на Пушкина и в 9.00 на Мира.

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