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В Норильск прибыл огонь Универсиады-2019

[Индекс номера 5 (17.01.2019)]

 Общество 
С верой и разумом

В крещенскую ночь горожане традиционно смогут окунуться в озеро Долгое. На берегу будут дежурить экстренные службы.
К крещенским купаниям на Долгом подготовят спуски к воде и даже чайную комнату
Накануне спасатели проверят безопасность берега Долгого, где прохойдут массовые купания. С 23 часов 18 января до 5 утра 19 января здесь будут дежурить пять спасателей, восемь полицейских и бригада скорой помощи — врач–реаниматолог и два фельдшера. На охрану общественного порядка в городе выйдут 56 сотрудников ОМВД.
По делу
Традиционно будет совершен водосвятный молебен, и батюшка благословит пришедших на погружение в воды Долгого.
Как рассказал председатель клуба моржей «Умка» Марат Гумеров, воды в озере пока маловато, не исключено, что возникнут проблемы с погружением, но к Крещению ситуация может измениться. Несмотря ни на что, к 22 часам 18 января для всех желающих окунуться будут готовы две раздевалки, две парилки, спуски к воде и чайная комната. Самим «моржующим» не стоит забывать о теплой одежде, полотенцах и тапочках, чтобы не повредить ноги на острых камнях.
– После погружения можно будет попить чая, поэтому печенье или выпечка, принесенные с собой, будут кстати, — добавил Марат.
По здоровью
Игорь Хмара, заведующий центральной подстанцией скорой медицинской помощи, советует новичкам быть аккуратнее при погружении в озеро и реагировать на малейшие изменения самочувствия. Впрочем, и бывалым моржам даже при незначительном недомогании рисковать здоровьем не стоит. Лечение обойдется дороже минутной бравады.
– Окунание в ледяную воду нежелательно для людей, страдающих различными заболеваниями сердечно–сосудистой системы, с гипертонической болезнью, которая чревата такими осложнениями, как инфаркт и инсульт, с ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма, кожными заболеваниями, а также с заболеваниями опорно–двигательного аппарата, — поясняет Игорь Хмара. — Людям с болезнями дыхательной системы, например, бронхиальной астмой, а также различными синуситами, отитами лучше вообще воздержаться от погружения, чтобы не спровоцировать обострение. Ухудшиться самочувствие может у норильчан с сахарным диабетом, болезнями щитовидной железы. И естественно, нельзя погружаться в состоянии алкогольного опьянения.
Врачи отмечают, что во всем должна быть умеренность, да и разовое окунание в прорубь не принесет пользы, в отличие от систематического закаливания. Детям так и подавно - так как может привести к переохлаждению и обострению хронических заболеваний, считает Игорь Хмара.
– Без ущерба для здоровья дети могут находиться в холодной воде не более десяти секунд, а затем их необходимо согревать.
По погоде
В крещенскую ночь ожидается от 15 до 20 градусов мороза и порывистый ветер до 20 метров в секунду. Наполненность озера водой, помимо прочего, зависит от направления ветра. При южном направлении ветра вода прибывает к месту купания горожан, а вот северный гонит ее к противоположному берегу.

Наталья Черкашина
Фото Алексея Арлюкова
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