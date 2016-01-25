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В Норильск прибыл огонь Универсиады-2019

[Индекс номера 5 (17.01.2019)]

 Проекты «ЗП» 
Светлана Гунина:«Самый дорогой экспонат –

«Заполярная правда» представляет читателям новый проект, в котором расскажет о норильчанах, увлеченных коллекционированием. Предметом собирательства может быть все что угодно: от произведений искусства до сувениров. Первый наш герой — корреспондент «Заполярки», автор книги «Лица улиц», заядлый книгочей Светлана Гунина.
Азбуку Светлана выучила в четыре года — с подачи старшей сестры, которой надоело читать ей сказки вслух. В пять лет Света осилила первую «толстую» книгу — «Необыкновенные приключения Карика и Вали», а когда пошла в школу, читала уже довольно бегло. Немудрено, что именно книги стали главным увлечением ее жизни. Сегодня в домашней библиотеке корреспондента «Заполярки» около 2,5 тысячи изданий, примерно треть из них досталась ей от родителей. Классики отечественной и зарубежной литературы, популярные современные писатели и малоизвестные авторы мирно соседствуют на книжных полках.
В 2010 году Светлана приступила к работе над циклом материалов, посвященных истории норильских улиц. Рубрика «Лица улиц» выходила в «Заполярке» 2,5 года, а позже на свет появилась одноименная книга об истории строительства Норильска с подробным рассказом о каждой улице, проезде или площади, местных достопримечательностях. Света всерьез заинтересовалась прошлым родного города и стала целенаправленно собирать книги о нем, об освоении Таймыра и Арктики. На эти темы написано около 700 книг, свыше 150 из них — о Норильске. В основном это публицистика, но есть в коллекции Светланы и художественные произведения, в том числе вышедшие из–под пера современных авторов. Она подчеркивает, что до сих пор не может выделить любимую книгу из всего этого изобилия. «Как и для любого коллекционера, для меня самый дорогой экспонат — тот, что еще не найден», — говорит она.
Что до цены вопроса, Света не считает свое хобби не таким уж затратным: книги дороже тысячи рублей никогда не покупала. В основном ищет редкие издания в интернете, часто на букинистических сайтах. Что–то дарят друзья и близкие. «Многие краеведы даже не представляют, какие сокровища можно «откопать» в интернете, причем зачастую — совсем недорого. Например, я нашла книгу одного из первых норильских авторов Евгения Рябчикова всего за сто рублей, а когда получила и открыла ее, увидела дарственную надпись писателя своей жене», — поделилась Светлана.
Тиражи разных изданий колеблются от нескольких сотен экземпляров до ста и более тысяч

В «норильской» части коллекции собраны книги самых разных авторов: геолога–первопроходца Николая Урванцева, первых летописцев — Сергея Щеглова–Норильского и Владимира Лебединского, написавшего больше всего книг о нашем городе Анатолия Львова. Последний на протяжении многих лет был автором текстов для большинства книг, буклетов, путеводителей и сувенирных открыток.

Первая книга о Норильске — «Северное сияние» Евгения Рябчикова — была издана в 1946 году. В ней автор, работавший в норильских многотиражках, рассказывает о первых годах строительства города и комбината. Эта книжка — самая старая в коллекции Светланы, вслед за ней идет самое первое краеведческое издание: «Город Норильск» Сергея Щеглова и Алексея Бондарева (1958 год).
Читатели первых книг о Норильске разгадывали «эзопов» язык: в то время многое подлежало цензуре

Отдельную полку занимают художественные произведения, главный герой которых — Норильск. О нашем городе писали такие известные авторы, как Еремей Парнов («Ледовое небо»), Андрей Некрасов («Мы были на Диксоне»), Виктор Астафьев («Не хватает сердца»). А Самуил Маршак в 1964 году посвятил Норильску целую поэму — «Северок», откликнувшись на письмо норильских детей.
Главный герой книги «Северок» – кукла, ведущая на норильском телевидении детскую программу

Некоторые известные писатели в прошлом были заключенными Норильлага. Свои воспоминания об этом оставили, например, Евфросиния Керсновская, Алексей Гарри, Сергей Снегов. Причем это не всегда автобиографии. Например, известный сейчас всей стране как фантаст Сергей Снегов, автор романа «Люди как боги», в 1950-х годах начинал с производственных романов о покорителях Заполярья, где легко угадывается Норильск.
Книги Керсновской - это целые альбомы карандашных рисунков автора, которые она создавала в ГУЛАГе

Есть в коллекции и специальная литература: о норильской геологии, металлургии, архитектуре и строительстве на Крайнем Севере. Особую ценность представляет автограф Николая Урванцева с дарственной надписью геологу Ивану Атласову, обнаруженный в одной из книг уже после ее покупки.
Николай Урванцев – автор многих книг о Норильске, но еще больше написано о нем самом

Пишут о Норильске и наши современники: Владислав Толстов, Лариса и Станислав Стрючковы, Вадим Денисов, Виктория Беляева. Пишут разное — от учебников по локальной истории и альманахов до фантастических боевиков и биографий. При этом новые книги - не всегда значит доступные. Например, детектив «Медвежья котловина» Беляевой - библиографическая редкость.

Наш земляк Вадим Денисов известен массовому читателю как автор десятков фантастических книг

Михаил Туаев
Фото Владимира МАКУШКИНА
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«Заполярная правда» представляет читателям новый проект, в котором расскажет о норильчанах, увлеченных коллекционированием. Предметом собирательства может быть все что угодно: от произведений искусства до сувениров. Первый наш герой — корреспондент «Заполярки», автор книги «Лица улиц», заядлый книгочей Светлана Гунина.

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