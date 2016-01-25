[Индекс номера 5 (17.01.2019)]



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Лихолетье

«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.

Норильское лето–1992 Год 1992 Это время в нашей стране сейчас называют «лихими девяностыми»: дикий рынок, «новые русские», «Поле чудес». В 1992 году в Норильск приезжал Егор Гайдар, исполнявший тогда обязанности председателя правительства РФ, создано отделение Управления Федеральной миграционной службы, открылся Городской центр культуры, даны названия улицам Оганера: Вальковская, Югославская, Озерная и Брусничная, а средняя школа № 4 стала многопрофильной гимназией. Барахолка «Поле чудес» Профессия: работник бюджетной сферы Если раньше никто не делил норильчан по месту работы, то в 1992 году стало очевидно, что есть «комбинатские» и «бюджетники». После начала экономических реформ, как только отпустили цены, городской бюджет затрещал по швам: средств на индексацию зарплат учителям, врачам и милиционерам в городской казне не было. Забастовки шли косяком: голодали милиционеры конвойной роты, повара школьных столовых выходили на пикеты к администрации, работники телецентра грозили отключить вещание. Все требовали немедленно поднять зарплату и дать денег, но денег не было. К лету, когда началась отпускная кампания, стало очевидно, что если не принять срочных мер, бюджетники в Норильске попросту разбегутся: при средней зарплате на комбинате в 8000 рублей уровень дохода бюджетника в среднем был порядка 500 рублей. Положение спасла начальник финотдела администрации Раиса Кармазина. Она придумала схему выплаты бюджетникам материальной помощи «за неблагоприятные условия проживания». «Материалка» впоследствии несколько раз меняла название: то это были бюджетные трансферты, то компенсационные выплаты. Доля кавэшек со временем превысила даже размер самой зарплаты, но отказаться от них в последующие годы городские власти так и не смогли. Очень важно было сохранить зарплатный баланс между работниками комбината и бюджетной сферы. Один из первых коммерческих магазинов Вещь: импортный ширпотреб Экономические реформы открыли дорогу на российский (и норильский) рынок новым иностранным товарам. Оказалось, в мире существует множество вещей, о которых мы раньше не подозревали. Сложно перечислить все: микроволновые печи, куклы Барби, шоколадные батончики, импортная кока–кола и пиво, ватные палочки, газовые баллончики для самозащиты, крем для кожи «Ойл оф Юлей», «ножки Буша» и многое другое. Пестрый и разнообразный импортный ширпотреб, к которому раньше имели доступ только отдельные счастливчики, стал всеобщим достоянием. Адрес: Молодежный проезд Стихийный мини–рынок, где продавал и покупал весь город, в народе метко окрестили «Полем чудес». Там можно было купить практически все: продукты, бытовую химию, предметы гигиены, одежду и обувь. В течение нескольких лет он оставался самым популярным местом в Норильске. Событие: богатые и бедные С началом экономических реформ многое изменилось в жизни норильчан. За несколько месяцев цены взлетели до небес: в 16 раз подорожали услуги связи, в 30 — медицинские услуги, в феврале городской отдел статистики зарегистрировал рекордный индекс роста цен — 38 процентов в месяц. В следующем году будет зафиксирована самая высокая инфляция — 14 процентов в неделю. При этом норильчане стремительно беднели — за год доля тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, выросла на 29 процентов — почти каждый третий житель едва сводил концы с концами. Бедность уже не была пороком, хотя по сравнению с материком Норильск еще неплохо себя чувствовал. На другом полюсе материального благополучия была своя жизнь. В обиход вошло выражение «новые русские», а на улицах появились молодые люди в красных и зеленых пиджаках — униформе современных нуворишей. Обыватели шепотом передавали друг другу рассказы об их красивой жизни, ресторанных загулах и потраченных в казино суммах. Богатства, как и бедности, тоже теперь не стеснялись. Первый рейс «Трансаэро» на самолете Ил–86 Цифра: 3394 рубля В мае «Заполярная правда» опубликовала финансовый «хит–парад», где приводились средние зарплаты в разных учреждениях города. Публикация наделала немало шума, так как выяснилось, что самая высокая зарплата у освобожденных работников Федерации профсоюзов — втрое больше, чем средняя зарплата на комбинате. Самая низкая зарплата — 503 рубля — оказалась у работников службы быта. А прожиточный минимум норильчанина к концу года составил 3394 рубля. Точка на карте: Новосибирск Именно отсюда в норильский аэропорт прилетел первый рейс новой частной авиакомпании «Трансаэро». В декабре 1992 года закончилась многолетняя монополия «Аэрофлота» на авиаперевозки. Уровень сервиса в самолетах «Трансаэро» на порядок превосходил тот, к которому привыкли советские пассажиры, начиная с меню полетной кухни и заканчивая бесплатными пледами и подушками, предоставляемыми каждому пассажиру на время полета.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Это время в нашей стране сейчас называют «лихими девяностыми»: дикий рынок, «новые русские», «Поле чудес». В 1992 году в Норильск приезжал Егор Гайдар, исполнявший тогда обязанности председателя правительства РФ, создано отделение Управления Федеральной миграционной службы, открылся Городской центр культуры, даны названия улицам Оганера: Вальковская, Югославская, Озерная и Брусничная, а средняя школа № 4 стала многопрофильной гимназией.Если раньше никто не делил норильчан по месту работы, то в 1992 году стало очевидно, что есть «комбинатские» и «бюджетники». После начала экономических реформ, как только отпустили цены, городской бюджет затрещал по швам: средств на индексацию зарплат учителям, врачам и милиционерам в городской казне не было. Забастовки шли косяком: голодали милиционеры конвойной роты, повара школьных столовых выходили на пикеты к администрации, работники телецентра грозили отключить вещание. Все требовали немедленно поднять зарплату и дать денег, но денег не было. К лету, когда началась отпускная кампания, стало очевидно, что если не принять срочных мер, бюджетники в Норильске попросту разбегутся: при средней зарплате на комбинате в 8000 рублей уровень дохода бюджетника в среднем был порядка 500 рублей. Положение спасла начальник финотдела администрации Раиса Кармазина. Она придумала схему выплаты бюджетникам материальной помощи «за неблагоприятные условия проживания». «Материалка» впоследствии несколько раз меняла название: то это были бюджетные трансферты, то компенсационные выплаты. Доля кавэшек со временем превысила даже размер самой зарплаты, но отказаться от них в последующие годы городские власти так и не смогли. Очень важно было сохранить зарплатный баланс между работниками комбината и бюджетной сферы.Экономические реформы открыли дорогу на российский (и норильский) рынок новым иностранным товарам. Оказалось, в мире существует множество вещей, о которых мы раньше не подозревали. Сложно перечислить все: микроволновые печи, куклы Барби, шоколадные батончики, импортная кока–кола и пиво, ватные палочки, газовые баллончики для самозащиты, крем для кожи «Ойл оф Юлей», «ножки Буша» и многое другое. Пестрый и разнообразный импортный ширпотреб, к которому раньше имели доступ только отдельные счастливчики, стал всеобщим достоянием.Стихийный мини–рынок, где продавал и покупал весь город, в народе метко окрестили «Полем чудес». Там можно было купить практически все: продукты, бытовую химию, предметы гигиены, одежду и обувь. В течение нескольких лет он оставался самым популярным местом в Норильске.С началом экономических реформ многое изменилось в жизни норильчан. За несколько месяцев цены взлетели до небес: в 16 раз подорожали услуги связи, в 30 — медицинские услуги, в феврале городской отдел статистики зарегистрировал рекордный индекс роста цен — 38 процентов в месяц. В следующем году будет зафиксирована самая высокая инфляция — 14 процентов в неделю. При этом норильчане стремительно беднели — за год доля тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, выросла на 29 процентов — почти каждый третий житель едва сводил концы с концами. Бедность уже не была пороком, хотя по сравнению с материком Норильск еще неплохо себя чувствовал. На другом полюсе материального благополучия была своя жизнь. В обиход вошло выражение «новые русские», а на улицах появились молодые люди в красных и зеленых пиджаках — униформе современных нуворишей. Обыватели шепотом передавали друг другу рассказы об их красивой жизни, ресторанных загулах и потраченных в казино суммах. Богатства, как и бедности, тоже теперь не стеснялись.В мае «Заполярная правда» опубликовала финансовый «хит–парад», где приводились средние зарплаты в разных учреждениях города. Публикация наделала немало шума, так как выяснилось, что самая высокая зарплата у освобожденных работников Федерации профсоюзов — втрое больше, чем средняя зарплата на комбинате. Самая низкая зарплата — 503 рубля — оказалась у работников службы быта. А прожиточный минимум норильчанина к концу года составил 3394 рубля.Именно отсюда в норильский аэропорт прилетел первый рейс новой частной авиакомпании «Трансаэро». В декабре 1992 года закончилась многолетняя монополия «Аэрофлота» на авиаперевозки. Уровень сервиса в самолетах «Трансаэро» на порядок превосходил тот, к которому привыкли советские пассажиры, начиная с меню полетной кухни и заканчивая бесплатными пледами и подушками, предоставляемыми каждому пассажиру на время полета.

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