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В Норильск прибыл огонь Универсиады-2019

[Индекс номера 5 (17.01.2019)]

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Технодром

Сегодня — Международный день детских изобретений. Любой ребенок — фантазер и выдумщик. Раскрыть его потенциал, помочь превратить выдумку в настоящее изобретение — вот в чем задача взрослых. И Норильску в этой области есть чем гордиться. Инициативу и творчество одаренных норильских детей активно поддерживают администрация города и компания «Норникель».
Самый юный участник фестиваля научных открытий Arctic Wave — 2017
Так воспитанники станции юных техников Норильска Юнус Салманов и Эмильбек Саттаров, а также дудинский школьник Глеб Воронов после победы на международном конкурсе молодых изобретателей, который прошел в сентябре 2018 года в Индонезии, прославились на весь мир. Глеб получил серебро за изобретение магнитно–левитационной мыльницы, Юнус и Эмильбек — за автоматическую систему очистки стекол очков.
Их поездка на Бали стала возможна благодаря «Норникелю» — в российскую команду из 17 человек вошли восемь победителей конкурса юных изобретателей
I Make, организованного компанией, и наши трое — в их числе. Всего же в V Международной выставке молодых изобретателей (Tne 5 International young inventors Award — IYIA 2018), включающей и международный конкурс, участвовали более 300 школьников и студентов из 13 стран в возрасте от 6 до 19 лет.
Сегодня Юнус Салманов и Эмильбек Саттаров дорабатывают свою насадку на очки — она должна стать более компактной и удобной. Цель ребят — серийное производство. Но для этого нужно получить патент.
– Мы хотим, чтобы во всех странах люди могли гулять в дождь. Чтобы, заходя в магазин с мороза, не нужно было искать платочек и протирать линзы, а стоило просто нажать на кнопку — и запотевшие стекла вновь становились бы чистыми, — пояснили ребята.
После доведения этого устройства до совершенства норильские изобретатели планируют создать автоматическую ручку, которая бы писала с помощью живой речи. Такая ручка помогла бы, например, студентам, если они не успевают записывать лекции. Но у ручки сложные механизмы и программный код. Помогут же ребятам в разработке, как и в случае насадки для очков, сотрудники станции юных техников.
Сотни любителей и мастеров технического творчества собрал проект «Навигатор будущего», который на базе СЮТ сообща реализуют управление корпоративных проектов Заполярного филиала «Норникеля» и управление общего и дошкольного образования администрации Норильска. Например, в ходе «Лаборатории Эдисона» учащимися 9–11–х классов были разработаны и собраны прототипы инновационных чертежных приборов. А на практическом этапе конкурса «Я б в рабочие пошел!» школьники в тандеме с педагогами технического творчества придумали устройства и механизмы, улучшающие условия труда работников предприятий ЗФ «Норникеля». В октябре 2018 года стартовал первый этап городского конкурса «Норильские Кулибины». Его цель – выявить и поддержать творчески одаренных детей в научно-технической и декоративно–прикладной деятельности. Защита проектов, вышедших в финал, пройдет 20 февраля на станции юных техников.
С 2017 года в Норильске, сначала на базе СЮТ, а теперь Молодежного центра, действует «Робоникель» — совместный образовательный проект «Норникеля» и школы робототехники Cyber Class. Он предусматривает развитие инфраструктуры образовательной робототехники в северных и удаленных регионах России с целью формирования кадров для высокотехнологичных профессий будущего. Участники «Робоникеля» из Норильска — Степан Харченко и Денис Усков — ездили в Москву на первенство по робототехнике КРОК, где заняли первое место в номинации «РобоДебют».
Секция робототехники открыта и в центре гармоничного развития «Чудо–дети». Занятия в ней платные, но, благодаря гранту, полученному от «Норникеля» на развитие проекта «РобоАрт», здесь проводятся и профильные соревнования для всех желающих. Так, на конкурсе «Роботы будущего» были представлены 75 работ учеников более чем 20 норильских школ. Среди них — робот — разносчик конфет, робот — держатель ручек и записок. В марте 2019 года в центре пройдут городские соревнования, где участники продемонстрируют своих роботов, созданных из конструктора «Лего».
Вспомним и фестиваль научных открытий Arctic Wave, организованный компанией «Норникель», который впервые состоялся в Норильске в 2015 году. В 2017 году при поддержке администрации города его провели в Молодежном центре, он собрал тогда более двух тысяч человек. По задумке организаторов фестиваль должен пробудить интерес к науке среди молодежи, поддержать креативные инженерные идеи и инновационную активность школьников, показать перспективы развития отечественной и мировой науки и технологий.
Для развития научно–технического потенциала самых PROдвинутых, PROгрессивных, PROфессиональных, PROкачанных подростков из регионов присутствия компании «Норникель» с 2014 года организуется и научно–технический марафон АрктикPRO. В 2018 году 60 учащихся 7–10–х классов из Норильска, Дудинки, Мончегорска и Печенгского района Мурманской области, Читы и Газимурского района Забайкальского края, ответив на вопросы викторины и решив изобретательскую задачу (ТРИЗ) в первом этапе, прошли во второй – «Заполярный технодром», где решали научно–технические задания. До третьего тура АрктикPRO добрались 10 норильчан. И 15 января этого года они отправились в Новосибирск для обучения в Зимней научно–технической школе. В программе — посещение Академгородка, завода «Элсиб», научного центра «Галилео», планетария, лекции, мастер–классы, тренинги, деловые игры, квесты, встреча с известными российскими учеными.
Итогом обучения должно стать создание прототипа трех научных головоломок, для решения которых необходимо знание законов химии, физики и математики. Финальные образцы будут изготовлены в фаблабах. По возвращении домой участники третьего этапа АрктикPRO проведут открытые уроки в своих школах и продемонстрируют головоломки одноклассникам. И обязательно поделятся впечатлениями от поездки с «Заполярной правдой».

В ТЕМУ
• День чествования юных изобретателей был учрежден в день рождения Бенджамина Франклина, 17 января, неспроста. В детстве этот всемирно известный американец, чей портрет изображен на стодолларовой купюре, изобрел прототип ласт, кресло–качалку, бифокальные очки и молниеотвод. В подростковом возрасте Франклин прославился благодаря достижениям в физике. Он исследовал явления электромагнетизма и получил ряд патентов еще до совершеннолетия.
• Ежегодно более 500 тысяч детей по всему миру создают новые устройства и технологии. Наушники от холода; мороженое на палочке; рельефно–точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими людьми (шрифт Брайля); пластилин; новый способ печатной графики — фрактальная «энергоинформационная монотипия»; прототип тест–системы для диагностики рака поджелудочной железы на ранней стадии; складная табуретка; парус–крыло для судов; тарелка–непроливайка; светящаяся бумага и многое другое появилось благодаря детской фантазии.
Раскрыть потенциал ребенка – задача взрослого
• Популярное у многих норильчан средство передвижения — снегоход — тоже был изобретен ребенком. 15–летний канадец Жозеф Арман Бомбардье разобрал «Форд» и соорудил из него двухместные сани с пропеллером, вращающимся при помощи приводного вала двигателя. Еще несколько попыток усовершенствовать конструкцию привели к тому, что снегоход стал гораздо устойчивее, в нем появились управляющее колесо с цепью и более удобные сиденья. В 1957 году этот снегоход получил название «Ski–Doo», был запущен в серийное производство и сегодня является одной из самых популярных марок.
• Во всем мире применяется метод улучшения кровообращения плаценты во время беременности, который был придуман гениальным ребенком, а разработан и опробован в Норильске. В конце 1960–х начинающий гинеколог Владислав Корсак, ныне доктор медицинских наук, профессор, прочитал в одном из медицинских журналов о методе улучшения кровообращения плаценты во время беременности. В статье говорилось, что его придумал ребенок. Корсак на основе этой идеи разработал установку абдоминальной декомпрессии. А изготовили аппарат на норильской ТЭЦ. Причем специалисты предприятия творили под лозунгом «Поддержим гениальных детей».
• 24 и 25 января 2019 года на станции юных техников пройдет IV региональный отборочный фестиваль по робототехнике «Робофест–Норильск–2019». К участию приглашаются учащиеся 1–11–х классов и семейные команды. Победители регионального фестиваля будут представлять Норильск на всероссийском фестивале «Робофест–2019» в Москве. Заявки принимаются до 20 января по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 14а, каб.3–11, т. 22–40–57, Куканова Мария Сергеевна, e–mail: mashulya_kukanova@mail.ru, факс 22–50–39.
Занятие на станции юных техников

Надежда Сидор
Фото Владимира МАКУШКИНА
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Подробно 
Сегодня — Международный день детских изобретений. Любой ребенок — фантазер и выдумщик. Раскрыть его потенциал, помочь превратить выдумку в настоящее изобретение — вот в чем задача взрослых. И Норильску в этой области есть чем гордиться. Инициативу и творчество одаренных норильских детей активно поддерживают администрация города и компания «Норникель».

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Технический прогресс делает нашу жизнь удобнее и комфортнее. Казалось бы, этому следует радоваться и всячески поощрять, но, с другой стороны, прогресс порождает и проблемы. Например, экологические или техногенные катастрофы. Так чего же от него больше — пользы или вреда? Иными словами:

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