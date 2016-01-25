[Индекс номера 5 (17.01.2019)]



Вопрос недели

Куда ведет нас прогресс?

Технический прогресс делает нашу жизнь удобнее и комфортнее. Казалось бы, этому следует радоваться и всячески поощрять, но, с другой стороны, прогресс порождает и проблемы. Например, экологические или техногенные катастрофы. Так чего же от него больше — пользы или вреда? Иными словами:

ГОВОРИТ ЭКСПЕРТ Продвигая любое изобретение, нужно учитывать все риски, понимать, к каким последствиям для человечества и планеты может привести внедрение того или иного новшества. Дмитрий Дубров, кандидат технических наук, доцент, и. о. ректора НГИИ кандидат технических наук, доцент,и. о. ректора НГИИ – Самое важное, к чему ведет прогресс, — это изменение производительности труда. Цель промышленной революции — за меньшее количество времени производить большее количество ресурсов различного вида. И не зря говорят, что двигатель прогресса — лень. Приведу пример из своей жизни. Будучи студентом, я долго ленился приступить к разработке одного научного проекта. В итоге, когда до сдачи оставалось совсем мало времени, мне пришлось изобрести новый способ расчета интегралов и разработать программу, которая позволила упростить процесс работы над проектом в разы. По мнению Петра Щедровицкого, консультанта по вопросам пространственного развития, региональной и промышленной политики, инновационной деятельности и подготовки кадров, с середины ХVII века России было суждено пережить две индустриализации, а сейчас мы стоим перед лицом третьей. А вот куда она нас заведет и чем может завершиться, прогнозировать пока сложно. Однозначно, что и производство будет другим, и окружающий нас мир. Возможно, на первом месте будут IT–технологии, и человека во многих сферах деятельности полностью заменят роботы. Кстати, на Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2017 году одним из главных рисков ХХI века назвали развитие робототехники. Есть прогнозы, что почти каждой второй специальности грозит автоматизация, а, скажем, в России машины к 2024 году оставят без работы каждого четвертого жителя. С уверенностью же можно утверждать лишь одно: в процессе промышленной революции будет сформирован новый подход к знаниям и способам их сохранения и передачи. А завершать ее будет сегодняшняя молодежь, увлекающаяся научно–техническим творчеством. Нельзя забывать о том, что влияние прогресса на человеческую жизнь бывает разным. Взять хотя бы атомную бомбу... Поэтому, продвигая любое изобретение, нужно учитывать все риски, понимать, к каким последствиям для человечества и планеты может привести внедрение того или иного новшества. Так, столетиями мы строили заводы и не особо заботились о том, как производство отразится на экологии — в гонке за прогрессом мы забывали порой и о человеке, и об окружающей среде. Сейчас же, наконец, произошел прогресс в мышлении. По мнению того же Щедровицкого, именно мышление — в основе всего. Сегодня, например, все чаще и чаще можно услышать вопрос: сумеет ли Россия в ХХI веке ответить на стоящие перед ней новые технологические, социальные и экономические вызовы? И Петр Георгиевич уверен, что при оценке текущих процессов и планировании будущих действий важно провести анализ прошлых этапов промышленного развития и выявить причины унаследованных проблем. Важно понимать, что изменить мышление придется каждому отдельно взятому индивидууму. Приспособиться к постоянно меняющемуся окружению и выйти из любой ситуации с наименьшими потерями лучше других сможет человек, обладающий системным мышлением. Этот тип мышления характеризуется целостным восприятием предметов и явлений, учитывая их связи между собой. Определить различные направления развития событий и выбрать наиболее подходящее или определить совершенную ошибку в действиях и найти решение можно благодаря системному подходу.

Ирина Ромейко, выпускница колледжа искусств: – Я всячески приветствую прогресс! Он ведет меня к новым творческим и профессиональным высотам. Не имея пока стабильной работы, я могу быть фрилансером, выполнять заказы по интернету. Я рисую мультики на заказ, иногда иллюстрирую книжки. А еще учусь в сети классической мультипликации, где преподаватели — профессиональные аниматоры из разных стран. Вообще, Всемирная сеть дает широкие возможности, расширяет круг общения. Но, с другой стороны, поселяясь в интернете, люди разучиваются литературно выражать свои эмоции, скатываясь на уровень смайликов. Исчезает красивая речь. К сожалению, прогресс порождает и разрушительные силы. Особенно страдает природа. Но ведь, пока не поздно, прогресс можно направить на восстановление, исправление ошибок.

Евгений Шаталов, студент, будущий инженер: – Прогресс в развитии технологий — наше все! Я очень интересуюсь этой темой, поскольку учусь в политехническом колледже на специалиста по контрольно–измерительным приборам. Сказки точно на глазах становятся былью. Помню, как в детстве мне читали: «Свет мой, зеркальце, скажи», а сегодня этим уже никого не удивишь... Задумываюсь и над тем, что процесс роботизации может привести к тому, что роботы начнут истреблять своих создателей. Но пока они только помогают. Прогресс — это развитие, но он порождает потребителей, поэтому главное для человечества — изменить менталитет.

Эканем Элайджа, пятиклассник, любитель компьютерных игр: – Для меня прогресс — это когда что–то движется вперед, и все вокруг становится хорошим для человека. Вот я замечаю явный прогресс в развитии компьютерных игр, как и в упаковке еды. Правда, возникают проблемы с утилизацией этой упаковки. Но ведь есть страны, которые их успешно решают! А вот что касается роботов, я — против. Как вспомню фильм «Терминатор», так нехорошо делается. Пока это только в кино, но в жизни пусть такого не будет. Над этим людям надо хорошенько подумать, и особенно президенту США Дональду Трампу, который так выступает за роботизацию.

Денис Каминский, депутат: – Я думаю, прогресс нас убивает. Нет, я не отношусь к тем людям, которые верят в восстание машин, захват компьютерами человечества — я имею в виду деградацию разума и оскудение мыслей, общий упадок культуры и знания. Технологии настолько облегчили наше существование, что мы попросту не выживем без них. Происходит и упадок духовности. Бедность слога и примитивность творчества некоторых современных поэтов просто поражают. Люди XXI века перестают мечтать и мыслить, они ленивы. Если где–то надо подумать, они включают свой смартфон — и «окей гугл». Наша молодежь подменяет натуральную красоту искусственной и считает это модным. Может, я человек старых привычек, но к черту такую моду!

Татьяна, любитель интеллектуальных игр: – Слово «прогресс» означает движение вперед, а значит, успех и развитие, которые помогают обществу становиться лучше, совершеннее и гуманнее по отношению к окружающему миру, людям. Мне кажется, в абсолютном понимании термина «прогресс» нет ни плюсов, ни минусов. Эти качества ему присваивают своими действиями и мыслями люди. Например, атомная энергия с успехом использовалась как в мирных целях в энергетике, так и во вред — вспомним Хиросиму, где было уничтожено множество людей.

Елена, бабушка: – Прогресс, с одной стороны, делает нашу жизнь лучше, а с другой — люди становятся ленивее. Чтобы меньше прилагать физических усилий, человек больше работает головой. Это касается взрослых, они чаще всего изобретают из необходимости, а вот дети — из интереса. Я давно обратила внимание, что самые необычные изобретения — у детей. Они то пытаются облегчить жизнь своим родным, то хотят помочь людям, у которых проблемы со здоровьем. Мой трехлетний внук уже сейчас мечтает изобрести такой напиток, который будет давать сил стареньким бабушкам и дедушкам.

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