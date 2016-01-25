[Индекс номера 50 (04.04.2019)]



Актуально

Успеть до оттепели

Вывоз снега — одна из главных задач, которая стоит сегодня перед администрацией города. О том, как она решается, главе Норильска Ринату Ахметчину доложили начальники профильных подразделений.

На ежемесячном совещании с руководителями городских структур при главе города начальник управления жилищно–коммунального хозяйства администрации Норильска Евгений Войник сообщил, что уборку снега из дворов и расчистку подъездных путей управляющие компании выполняют в соответствии с договорами, в которых прописаны график, виды работ, а также количественные показатели. В марте из дворов вывозится до 15% от всего объёма выпавшего снега, в апреле — 25%, в мае — 30%. С начала зимы управляющие компании убрали около 480 тысяч кубометров снега. Больше всего в марте вывезли снега с талнахских территорий, которые обслуживает «СеверныйБыт» — примерно 70 тысяч кубометров. Вместе с тем дорожные службы собрали более 972 тысяч тонн снега с улиц и автодорог, что почти на 50 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. На снегоуборке во дворах ежедневно задействованы до 60 самосвалов и 20 погрузчиков, на улично–дорожной сети — 30–50 единиц техники. При необходимости работы ведутся в две смены. Кроме того, с 1 апреля в Центральном районе начался вывоз снега с территорий общего пользования. Это участки муниципальной земли, которые не закреплены ни за одной городской организацией. Здесь снегоочистку ведёт «Регионстрой», с которым заключён контракт на 27 миллионов рублей. Общая площадь территорий, которую подрядчик должен очистить, составляет 250 тысяч квадратных метров. Начали работу с одного из самых больших участков — во дворе на ул. Нансена, 78. Его площадь около 23 тысяч квадратов. Только в первый день «Регионстрой» вывез отсюда тысячу кубометров снега. С графиком снегоуборки на общественных территориях можно ознакомиться на сайте администрации города. Специалисты управлений городского и жилищно–коммунального хозяйства ежедневно проверяют и оценивают работу организаций, занимающихся вывозом снега. Глава города поручил уделять особое внимание жилым домам, находящимся на особом контроле у организаций, осуществляющих мерзлотно–технический надзор за зданиями и строениями, входные группы которых расположены ниже уровня рельефа.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На ежемесячном совещании с руководителями городских структур при главе города начальник управления жилищно–коммунального хозяйства администрации Норильска Евгений Войник сообщил, что уборку снега из дворов и расчистку подъездных путей управляющие компании выполняют в соответствии с договорами, в которых прописаны график, виды работ, а также количественные показатели. В марте из дворов вывозится до 15% от всего объёма выпавшего снега, в апреле — 25%, в мае — 30%.С начала зимы управляющие компании убрали около 480 тысяч кубометров снега. Больше всего в марте вывезли снега с талнахских территорий, которые обслуживает «СеверныйБыт» — примерно 70 тысяч кубометров. Вместе с тем дорожные службы собрали более 972 тысяч тонн снега с улиц и автодорог, что почти на 50 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.На снегоуборке во дворах ежедневно задействованы до 60 самосвалов и 20 погрузчиков, на улично–дорожной сети — 30–50 единиц техники. При необходимости работы ведутся в две смены.Кроме того, с 1 апреля в Центральном районе начался вывоз снега с территорий общего пользования. Это участки муниципальной земли, которые не закреплены ни за одной городской организацией. Здесь снегоочистку ведёт «Регионстрой», с которым заключён контракт на 27 миллионов рублей. Общая площадь территорий, которую подрядчик должен очистить, составляет 250 тысяч квадратных метров. Начали работу с одного из самых больших участков — во дворе на ул. Нансена, 78. Его площадь около 23 тысяч квадратов. Только в первый день «Регионстрой» вывез отсюда тысячу кубометров снега.С графиком снегоуборки на общественных территориях можно ознакомиться на сайте администрации города.Специалисты управлений городского и жилищно–коммунального хозяйства ежедневно проверяют и оценивают работу организаций, занимающихся вывозом снега. Глава города поручил уделять особое внимание жилым домам, находящимся на особом контроле у организаций, осуществляющих мерзлотно–технический надзор за зданиями и строениями, входные группы которых расположены ниже уровня рельефа.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















