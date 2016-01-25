[Индекс номера 50 (04.04.2019)]



ЖКХ

Сколько стоит крыша?

Расходы на капремонты норильских домов по региональной программе за последние пару лет увеличились почти в 15 раз.

По региональной программе капитальных ремонтов в этом году запланированы работы на 1 миллиард 463 миллиона рублей. – Эти деньги планируется потратить на ремонт 25 крыш (в том числе в Снежногорске), семи фасадов, систем электроснабжения в 33 домах, ТВС — в восьми, холодного водоснабжения и водоотведения — в шести. Уже заключены 133 договора, более того: 18 домов сданы, — сообщил Максим Полинкин, и. о. заместителя начальника управления жилищно–коммунального хозяйства администрации Норильска по производству. Всего в региональную программу включены 109 норильских домов. В прошлом году в ней были заявлены 104 дома на 1,3 млрд рублей, 77 из которых были завершены (оставшиеся объекты перешли на 2019 год). Своя доля ремонтов придётся и на муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно–коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности». В этом году она предусматривает: • ремонт и окраску фасадов 11 домов (119 млн рублей); • замену междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий в 7 квартирах (6 млн рублей); • ремонт металлической кровли 13 домов (93 млн рублей); • ремонт мягкой кровли 4 домов (14 млн рублей); • ремонт системы ТВС в 14 домах (66 млн рублей); • ремонт системы оповещения, дымоудаления и пожаротушения в одном доме (8 млн рублей); • проектные работы на выполнение строительно–монтажных работ в 2020 году (14 млн рублей). Будет уделено внимание и норильским дворам. По муниципальной программе «Развитие транспортной системы» отремонтируют 34 819 м2 придомовых территорий 27 домов на 66 миллионов рублей. – Объёмы капремонтов последних лет по муниципальной программе соизмеримы. А вот по региональной — их стало больше. Если в 2016 году в норильских домах были запланированы работы на сумму около 30 миллионов рублей, в 2017–м — уже на 101,5 миллиона, а в 2018 и в 2019 годах — сразу на 1,3 и 1,5 миллиарда рублей соответственно, — отметил Максим Полинкин.

Татьяна Сергеева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда По региональной программе капитальных ремонтов в этом году запланированы работы на 1 миллиард 463 миллиона рублей.– Эти деньги планируется потратить на ремонт 25 крыш (в том числе в Снежногорске), семи фасадов, систем электроснабжения в 33 домах, ТВС — в восьми, холодного водоснабжения и водоотведения — в шести. Уже заключены 133 договора, более того: 18 домов сданы, — сообщил Максим Полинкин, и. о. заместителя начальника управления жилищно–коммунального хозяйства администрации Норильска по производству.Всего в региональную программу включены 109 норильских домов. В прошлом году в ней были заявлены 104 дома на 1,3 млрд рублей, 77 из которых были завершены (оставшиеся объекты перешли на 2019 год).Своя доля ремонтов придётся и на муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно–коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».В этом году она предусматривает:• ремонт и окраску фасадов 11 домов (119 млн рублей);• замену междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий в 7 квартирах (6 млн рублей);• ремонт металлической кровли 13 домов (93 млн рублей);• ремонт мягкой кровли 4 домов (14 млн рублей);• ремонт системы ТВС в 14 домах (66 млн рублей);• ремонт системы оповещения, дымоудаления и пожаротушения в одном доме (8 млн рублей);• проектные работы на выполнение строительно–монтажных работ в 2020 году (14 млн рублей).Будет уделено внимание и норильским дворам. По муниципальной программе «Развитие транспортной системы» отремонтируют 34 819 м2 придомовых территорий 27 домов на 66 миллионов рублей.– Объёмы капремонтов последних лет по муниципальной программе соизмеримы. А вот по региональной — их стало больше. Если в 2016 году в норильских домах были запланированы работы на сумму около 30 миллионов рублей, в 2017–м — уже на 101,5 миллиона, а в 2018 и в 2019 годах — сразу на 1,3 и 1,5 миллиарда рублей соответственно, — отметил Максим Полинкин.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















