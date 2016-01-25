[Индекс номера 50 (04.04.2019)]



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За год благодаря Агентству развития Норильска в нашем городе прошло немало ярких событий и важных проектов. На заседании наблюдательного совета Владимир Потанин поблагодарил команду АРН за работу.

Состоялось расширенное заседание наблюдательного совета Агентства развития Норильска, в котором приняли участие президент «Норникеля» Владимир Потанин, старший вице–президент — руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля» Лариса Зелькова, директор Заполярного филиала Николай Уткин; члены правления агентства: заместитель главы города Андрей Малков, заместитель директора Заполярного филиала по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслав Щукин, секретарь правления АРН — начальник управления благотворительных программ «Норникеля» Игорь Сухотин. Директор АРН Светлана Рубашкина представила результаты работы за 2018 год и рассказала о планах на 2019–й. В прошлом году агентство реализовало 22 проекта в партнерстве с администрациями Норильска, Дудинки, Таймыра и «Норникеля», местными некоммерческими и муниципальными организациями, приглашенными экспертными командами. В их числе гастрофестиваль «Север», этнофестиваль «Большой Аргиш», выставка «Таймыр. Гений места», экспериментальный спектакль с применением VR–технологий «Гиперборея. Плато Путорана», открытие центра франчайзинга и готового бизнеса, разработка концепции рекреационно–туристского кластера «Арктический» и проекта «Таймыр. Легенды тундры» по созданию этнодеревни в Дудинке. Дан старт работе по созданию мастер–плана Норильска, который будет представлен в конце апреля этого года. Началась разработка стратегии развития Норильского государственного индустриального института. Важная задача агентства — вовлечение в реализацию проектов городского развития местных экспертов и активистов. Участие в проектах и событиях АРН приняли почти 47 тысяч горожан, более 200 волонтеров. В мозговых штурмах на «Кухне городских идей», лекциях и мастерских «Городского конструктора», стратегических сессиях и рабочих группах были задействованы почти 400 человек. В 2019 году риоритетными направлениями агентства остаются развитие городской среды, формирование благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, развитие туризма, реализация социокультурных и образовательных проектов. Новым направлением станет формирование условий для улучшения инвестиционного климата. Горожан ждёт насыщенный календарь событий АРН: в апреле — фестиваль подледной рыбалки, в июне — гастрофестиваль «Север», в июле — фестиваль стрит–арта, в ноябре — этнофестиваль «Большой Аргиш», в декабре — фестиваль света и музыкальный фестиваль с участием оркестра Красноярской филармонии и пианиста Дениса Мацуева.

Мария Васильева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Состоялось расширенное заседание наблюдательного совета Агентства развития Норильска, в котором приняли участие президент «Норникеля» Владимир Потанин, старший вице–президент — руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля» Лариса Зелькова, директор Заполярного филиала Николай Уткин; члены правления агентства: заместитель главы города Андрей Малков, заместитель директора Заполярного филиала по региональной политике и корпоративным проектам Вячеслав Щукин, секретарь правления АРН — начальник управления благотворительных программ «Норникеля» Игорь Сухотин.Директор АРН Светлана Рубашкина представила результаты работы за 2018 год и рассказала о планах на 2019–й.В прошлом году агентство реализовало 22 проекта в партнерстве с администрациями Норильска, Дудинки, Таймыра и «Норникеля», местными некоммерческими и муниципальными организациями, приглашенными экспертными командами. В их числе гастрофестиваль «Север», этнофестиваль «Большой Аргиш», выставка «Таймыр. Гений места», экспериментальный спектакль с применением VR–технологий «Гиперборея. Плато Путорана», открытие центра франчайзинга и готового бизнеса, разработка концепции рекреационно–туристского кластера «Арктический» и проекта «Таймыр. Легенды тундры» по созданию этнодеревни в Дудинке. Дан старт работе по созданию мастер–плана Норильска, который будет представлен в конце апреля этого года. Началась разработка стратегии развития Норильского государственного индустриального института.Важная задача агентства — вовлечение в реализацию проектов городского развития местных экспертов и активистов. Участие в проектах и событиях АРН приняли почти 47 тысяч горожан, более 200 волонтеров. В мозговых штурмах на «Кухне городских идей», лекциях и мастерских «Городского конструктора», стратегических сессиях и рабочих группах были задействованы почти 400 человек.В 2019 году риоритетными направлениями агентства остаются развитие городской среды, формирование благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, развитие туризма, реализация социокультурных и образовательных проектов. Новым направлением станет формирование условий для улучшения инвестиционного климата.Горожан ждёт насыщенный календарь событий АРН: в апреле — фестиваль подледной рыбалки, в июне — гастрофестиваль «Север», в июле — фестиваль стрит–арта, в ноябре — этнофестиваль «Большой Аргиш», в декабре — фестиваль света и музыкальный фестиваль с участием оркестра Красноярской филармонии и пианиста Дениса Мацуева.

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