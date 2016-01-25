[Индекс номера 50 (04.04.2019)]

 Культура 
Концерты Репина

Знаменитый скрипач Вадим Репин привёз в Норильск Транссибирский арт–фестиваль. Наш город стал первым в крае в гастрольной афише проекта, который побывает в семи странах.
Инициативу Красноярской краевой филармонии поддержала администрация Норильска. Уникальный фестивальный концерт состоялся 2 апреля в заполненном до отказа городском концертном зале. Звёздные гости, а это Вадим Репин, играющий на скрипке Страдивари, и его выдающиеся коллеги — виолончелист Александр Князев и пианистка Светлана Смолина — дали мастер–классы для молодых норильских музыкантов. Перед выступлением состоялась пресс–конференция, в которой приняли участие директор Красноярской краевой филармонии Евгений Стодушный и заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелёва.
– Нам всем в Красноярском крае повезло, потому что Вадим Репин решил расширить границы фестиваля из его родного Новосибирска на весь мир. Но первым шагом стал Красноярский край. И это большая редкость — увидеть столь выдающихся исполнителей в столь далёком месте, — отметил Евгений Стодушный. — Красноярск был активным участником Транссибирского арт–фестиваля, который сейчас проходит в шестой раз. И мы решили, что справедливо будет расширить его границы до Норильска и Ачинска — культурной столицы Красноярья этого года.
Наталья Коростелёва оценила важность такого творческого сотрудничества для норильчан:
— У нас происходит поистине уникальное событие. Администрация города с большим пониманием поддержала этот проект. В школах искусств города сейчас обучаются 2355 ребят, потом многие продолжают получать образование в Норильском колледже искусств, и такие музыкальные проекты очень важны для Норильска.
Вадим Репин подчеркнул, что история фестиваля, который задумывался как форум, объединяющий Восток и Запад, весьма богата:
— В этом году он будет проходить уже в 27 городах и семи странах. Первые концерты — в Калифорнии, далее фестиваль пройдёт через Нью–Йорк в Европу, концерты состоятся и во многих городах России, а через Корею мы достигнем Японии. Красноярский край — действительно для нас самый важный и первый друг, крепкий мост с Новосибирском, где со второго года фестиваля проходили очень серьёзные программы, состоящие из концертов, мастер–классов, выставок...
Для фестиваля пишут такие выдающиеся композиторы современности, как София Губайдулина, Лера Ауэрбах, Александр Раскатов, и каждый год в его программе — несколько мировых премьер. В Новосибирск сейчас приезжают профессора из Испании и Германии, которые несколько недель работают с молодыми исполнителями. И те, кто достоин особого внимания, выходят на фестивальную сцену.
Вадим Репин, которого сегодня называют лучшим скрипачом мира, поделился, что для него Норильск стал личным открытием:
– Я и не думал, что в таком далёком северном городе, своим рождением и развитием обязанным отнюдь не искусству, такая интересная и бурная музыкальная жизнь. Это для меня большой сюрприз и радость. Мои партнёры — созвездие музыкантов, которые любят играть вместе. Александр Князев — один из гигантов фестиваля. И для меня всегда особое удовольствие — быть вместе с ними на концертной сцене.
Своими впечатлениями после мастер–классов поделились и харизматичный виолончелист и органист Александр Князев, не расстающийся с уникальным старинным инструментом работы итальянского мастера Карло Бергонци, и изумительная пианистка Светлана Смолина, много выступающая на ведущих мировых площадках. Мастера отметили хороший уровень подготовки начинающих музыкантов в Норильске.
Концерт звёзд, подаривших незабываемое исполнение произведений композиторов–романтиков, вдохновил норильчан, они назвали его истинным чудом. В декабре Красноярская краевая филармония продолжит в Норильске фестиваль, начатый в ноябре прошлого года. Красноярский симфонический оркестр привезёт программу для взрослых и детей, будет исполнена и знаменитая симфоническая сказка Сергея Прокофьева «Петя и волк». Звездой этого фестиваля станет пианист с мировым именем Денис Мацуев. Все договоренности уже достигнуты. Агентство развития Норильска окажет самому северному музыкальному фестивалю всемерную поддержку.

Ирина Даниленко
Фото Ирины Яринской
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