[Индекс номера 50 (04.04.2019)]



Театр

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Норильские актёры рассказали журналистам о поездке на краевой фестиваль «Театральная весна».

Сцена из спектакля «Женитьба» Фестиваль проходил с 17 по 27 марта в Красноярске. Наш театр представил на нём два спектакля: «Гиперборея. Плато Путорана» режиссёра Анны Бабановой и «Женитьбу» в постановке Петра Шерешевского. Артист Денис Ганин получил хрустальную маску в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом спектакле» — за создание образа Ильи Фомича Кочкарева в «Женитьбе». Актёр находит этот гоголевский образ в прочтении режиссёра весьма современным и говорит, что после показа в Красноярском театре драмы к нему подходили зрители, выражая восторг от того, что узнавали в герое Ганина сегодняшних людей, по сути самих себя. «Женитьба» вообще была щедро отмечена критиками: и постановщик, и сам спектакль претендовали на высокие награды в своих номинациях. На звание лучшего актёра второго плана был номинирован исполнитель роли Подколесина артист Павел Авдеев, а художник Фемистокл Атмадзас оказался в числе номинантов в категории «Лучшая работа сценографа в драматическом спектакле». Ещё одна награда фестивальной весны — диплом «За верность театру», его вручили директору норильской «маяковки» Светлане Гергарт. На пресс–конференции Светлана Гергарт сообщила, что в этом году оргкомитетом «Театральной весны» учреждена новая номинация — «Лучший бизнес–партнёр». В этой связи благодарственным письмом губернатора Красноярского края Александра Усса отмечен коллектив Заполярного филиала «Норникеля» — за вклад в развитие театрального искусства в Красноярском крае. Планами «маяковки» на ближайшие два месяца поделилась главный режиссёр Анна Бабанова. Она упомянула, что труппу ждут поездки на фестиваль малых городов России и различные театральные форумы. А ещё до закрытия сезона зритель увидит две премьеры и два капустника, посвящённые артистам–юбилярам: Сергею Ребрию и Александру Глушкову. Из серии «нового формата»: уже 8 апреля стартует театрально–драматургический проект для подростков «Классная драма. Норильск» — один из победителей ежегодного конкурса благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля». Проект стал логическим продолжением «Театра на ощупь». Приём заявок на участие в нём уже завершился, на 20 мест претендовали 23 школьника от 13 до 16 лет. В течение первой недели участники напишут по короткой пьесе, которые передадут профессиональным режиссёрам. Ставить эскизы с норильскими актёрами по работам юных драматургов приедут режиссёры Марфа Горвиц (Москва) и Никита Рак (Воронеж). Итогом эксперимента станет спектакль–альманах, его покажут норильскому зрителю 21 апреля.

Марина Хорошевская Фото Александра ХАРИТОНОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Фестиваль проходил с 17 по 27 марта в Красноярске. Наш театр представил на нём два спектакля: «Гиперборея. Плато Путорана» режиссёра Анны Бабановой и «Женитьбу» в постановке Петра Шерешевского.Артист Денис Ганин получил хрустальную маску в номинации «Лучшая мужская роль в драматическом спектакле» — за создание образа Ильи Фомича Кочкарева в «Женитьбе». Актёр находит этот гоголевский образ в прочтении режиссёра весьма современным и говорит, что после показа в Красноярском театре драмы к нему подходили зрители, выражая восторг от того, что узнавали в герое Ганина сегодняшних людей, по сути самих себя.«Женитьба» вообще была щедро отмечена критиками: и постановщик, и сам спектакль претендовали на высокие награды в своих номинациях. На звание лучшего актёра второго плана был номинирован исполнитель роли Подколесина артист Павел Авдеев, а художник Фемистокл Атмадзас оказался в числе номинантов в категории «Лучшая работа сценографа в драматическом спектакле». Ещё одна награда фестивальной весны — диплом «За верность театру», его вручили директору норильской «маяковки» Светлане Гергарт.На пресс–конференции Светлана Гергарт сообщила, что в этом году оргкомитетом «Театральной весны» учреждена новая номинация — «Лучший бизнес–партнёр». В этой связи благодарственным письмом губернатора Красноярского края Александра Усса отмечен коллектив Заполярного филиала «Норникеля» — за вклад в развитие театрального искусства в Красноярском крае.Планами «маяковки» на ближайшие два месяца поделилась главный режиссёр Анна Бабанова. Она упомянула, что труппу ждут поездки на фестиваль малых городов России и различные театральные форумы. А ещё до закрытия сезона зритель увидит две премьеры и два капустника, посвящённые артистам–юбилярам: Сергею Ребрию и Александру Глушкову.Из серии «нового формата»: уже 8 апреля стартует театрально–драматургический проект для подростков «Классная драма. Норильск» — один из победителей ежегодного конкурса благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норникеля». Проект стал логическим продолжением «Театра на ощупь». Приём заявок на участие в нём уже завершился, на 20 мест претендовали 23 школьника от 13 до 16 лет. В течение первой недели участники напишут по короткой пьесе, которые передадут профессиональным режиссёрам. Ставить эскизы с норильскими актёрами по работам юных драматургов приедут режиссёры Марфа Горвиц (Москва) и Никита Рак (Воронеж). Итогом эксперимента станет спектакль–альманах, его покажут норильскому зрителю 21 апреля.

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