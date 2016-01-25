[Индекс номера 50 (04.04.2019)]



Образование

Заигрались

Кто сегодня посещает детские сады, какие они, современные дети, а также их родители? Об этом мы узнали у начальника отдела по дошкольному образованию норильского управления образования Натальи Стеблевой.

– Комплектование групп в детские сады началось в Норильске 1 апреля и продлится в этом году до 31 августа. Как записать малыша в дошкольное учреждение? – На сегодняшний день в Норильске 12 726 дошкольников. В этом году очередь продвинется на 2572 человека, именно столько ребятишек мы пригласим пополнить группы в детских дошкольных учреждениях. Родители, как только подойдёт очередь, должны обратиться в управление образования за направлением, а с ним — в детский сад для зачисления. В этом году для детей от 1,5 до 3 лет вместо 110 будет открыто 115 групп. Помимо этого до конца 2019 года после реконструкции откроется один сад в Талнахе, в 2020–м — ещё один в Центральном районе. Очередь сегодня электронная, и меняется она ежесекундно. Увеличивается количество людей, которые встают на очередь через интернет–порталы. Число обращающихся через сайты скоро достигнет 50 процентов от всех претендентов. – Не всё ж в управление ногами ходить. 21–й век на дворе... – Считаю, что это веяние времени, прогресса. Родители сами оформляют в электронном виде все документы, в любое время и в любом регионе России. Очередь продвигается довольно активно, и чем раньше после рождения малыша вы заявились на место в детский сад, тем лучше — проверенный факт. Когда электронное заявление автоматически выгружается в нашу программу как требующее рассмотрения, мы его проверяем, уточняя детали, после одобрения оно так же «автоматом» вносится в базу данных. Когда приходит пора и семье выдаётся направление в сад, ребёнок тут же исключается из очереди. Продвижение идёт за счёт естественной наполняемости. – Как контролировать процесс? – Достаточно знать свой идентификационный номер. Дальше вы просто заходите на сайт ww.krskstate.ru в раздел «Информация о наличии свободных мест в детских садах» и смотрите, на сколько позиций вы продвинулись и появилась ли фамилия вашего ребёнка в числе зачисленных в тот или иной детский сад. Совсем скоро в Норильске появится ещё одна форма уведомления очередников — СМС–оповещение. – Почему кто–то ждёт сада годами, а порой только что прибывшие на территорию люди через три месяца уже отправляют дитя в дошкольное учреждение. От чего это зависит? – В нашем деле нет понятий «повезло» или «по блату», зато существуют весьма объективные причины. Большинство будущих детсадовцев — 1930 человек — малыши до 3 лет, и только 642 ребёнка — дети от 3 до 7 лет. При этом младшие группы по СанПиН должны располагаться на первых этажах зданий, их всегда не хватает, ведь на одном этаже размещается максимум шесть групп. Ребята постарше располагаются на втором и третьем этажах, групп для них в два раза больше, следовательно, очередь движется в разы быстрее. – Я слышала, что такого понятия, как плановая наполняемость, нет, — есть возможности группы. – Верно. Но мы знаем, что в период привыкания к саду формировать группу более чем из 15–18 малышей нецелесообразно. Тяжело присматривать за большим числом детей, а крохам психологически некомфортно находиться в такой группе. К сожалению, большинство детей не подготовлено к посещению массовых групп. Причины в родителях, безусловно: одни не желают готовить малыша, прививать ему те или иные навыки, другие делают это, пользуясь непроверенной и некачественной информацией в соцсетях и сомнительных группах. Какой может быть результат, если человек берёт совет или рекомендации по воспитанию и развитию ребёнка не у специалиста, а просто из интернет–соощества?! Вот и получается, что в 1,5–2 года дети не владеют навыками элементарного самообслуживания. Да что там говорить, есть малыши, которые в этом возрасте не могут прямо ходить... Прибавьте к этому памперсы до 2–3 лет, малоподвижный образ жизни у малявочек... Минимум, что к 2 годам должен освоить ребёнок — это умение самостоятельно ходить в туалет. Обязателен, повторюсь, и навык прямохождения — от этого зависит вся физиология в дальнейшем. – Они что, неправильно ходят? – Да. В неправильной обуви, у них не так сформирована стопа, за ними не смотрят дома в плане осанки и на какой постели, на матрасах какой жёсткости они спят. До 3 лет формируются основы всего, понимаете? – Но сейчас столько «развиваек», дополнительных групп, грудничковое плавание и прочие грантовые и негрантовые проекты для малышей... Как так? – Иногда у меня возникает ощущение, что подавляющая масса мамочек ходит туда, чтобы выставить фото в инстаграм. Простите за прямоту. Я просто вижу на практике, кого приводят в сады. Незакалённых, часто очень слабеньких и неподготовленных к саду малышей. Родители растят ребёнка, не понимая его психологии и возрастных особенностей. Вот услышали, что модно кубики Зайцева, — хотим! А то, что специалистов в этой системе в нашем городе не так много и потом учителя начальной школы за головы хватаются?.. Масса центров для деток на территории открылась, да, но не всегда там работают педагоги–дошкольники с базовыми системными знаниями. Порой только курсы, но этого крайне недостаточно... – Сегодняшние родители — дети 90–х. Им досталась другая страна. – Кто–то не занимается детьми, занят зарабатыванием денег, другие — в перекос — загружают ребёнка по полной, водят с пелёнок на 5–6 кружков, без продыха вообще. Таким детям взрослые расписали сутки, организовали весь быт, всю жизнь, всё пространство, до секунды и миллиметра. Да дайте же вы ребёнку поиграть, просто поиграть... Оставьте его одного. Ведь когда он останется без кружков, он завоет, не сумеет себя занять, не будет знать, что делать с этой свободой. А если воспримет её за пустоту? Есть безусловные плюсы в том, что ребёнок организован, но в дошкольном детстве ему надо дать наиграться, научить его тому, чтоб не боялся жизни вокруг, открыто взаимодействовал с миром, чтоб умел себя обслуживать, гулять с собакой, греть еду, мыться, ухаживать за младшими или старшими... Родители часто болезненно относятся к словам педагогов, нас считают «старой формацией, ретроградами». Да и не все мамы–папы научены слушать старшее поколение. Гиперопека с их стороны присутствует, но какая–то односторонняя. О чём в первую очередь спрашивают они чадо, когда приходят забирать его из сада: «Что ты сегодня кушал?» А надо бы: «Сколько раз ты сегодня смеялся? С кем сегодня дружил? Что ты нового узнал?» Почему мы всё к физиологии–то сводим, ведь самое главное теряется. А потом удивляемся. – Эти качели — веяния времени? – Потеряны ценности семьи. На наших, «воспитательских», глазах ведь всё происходит: пары рожают детей и расходятся. Для многих женщин это становится личной социальной трагедией. Мы реально видим детей, которые мешают маме строить личную жизнь. Или она работает сверхурочно: потребности в обществе очень высокие, жить хочется не хуже, чем другие; может, отсюда у мамы первый вопрос «поел–не поел»... Стараемся помогать. Очень жаль, что к специалистам не все прислушиваются. И потом, до 1990–х годов, до массового оттока норильчан, вспомните, в Норильске было довольно много бабушек. Когда запустили программу «мамочки» и переселенческие акции по отъезду на материк, молодые пенсионеры 50–55 лет стали активно уезжать. А сколько бы они могли ещё дать своим внукам, какими прекрасными носителями культуры и лучших норильских традиций они были... Вот вам один из примеров разрыва связи поколений. Другая тема. Население меняется. Быт меняется, уровень и качество жизни, одежда и даже еда — уровень притязаний в целом. Я вижу это, чувствую. И я помню, как воспитывали нас, как прививали вкус, с каким пиететом мы шли в театр или на выставки. Вот приезжают на территорию семьи, сформированные в других регионах и городах, и это тоже своя, отдельная группа населения. Хотим мы этого или нет, эти люди привносят менталитет той местности, откуда прибыли. Ну как всё это может не повлиять на детей, на наше, в сущности, отражение? Каков мир, такие и они. Просто пока есть возможность, давайте говорить о том, как избежать «потопа» и проблем неподготовленных к жизни детей, как человека воспитать хорошего, здорового. И как умело применить весь накопленный нами опыт, в том числе педагогический. Я вот только за это, двумя руками.

Марина Хорошевская Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – На сегодняшний день в Норильске 12 726 дошкольников. В этом году очередь продвинется на 2572 человека, именно столько ребятишек мы пригласим пополнить группы в детских дошкольных учреждениях. Родители, как только подойдёт очередь, должны обратиться в управление образования за направлением, а с ним — в детский сад для зачисления. В этом году для детей от 1,5 до 3 лет вместо 110 будет открыто 115 групп. Помимо этого до конца 2019 года после реконструкции откроется один сад в Талнахе, в 2020–м — ещё один в Центральном районе. Очередь сегодня электронная, и меняется она ежесекундно. Увеличивается количество людей, которые встают на очередь через интернет–порталы. Число обращающихся через сайты скоро достигнет 50 процентов от всех претендентов.– Считаю, что это веяние времени, прогресса. Родители сами оформляют в электронном виде все документы, в любое время и в любом регионе России. Очередь продвигается довольно активно, и чем раньше после рождения малыша вы заявились на место в детский сад, тем лучше — проверенный факт. Когда электронное заявление автоматически выгружается в нашу программу как требующее рассмотрения, мы его проверяем, уточняя детали, после одобрения оно так же «автоматом» вносится в базу данных. Когда приходит пора и семье выдаётся направление в сад, ребёнок тут же исключается из очереди. Продвижение идёт за счёт естественной наполняемости.– Достаточно знать свой идентификационный номер. Дальше вы просто заходите на сайт ww.krskstate.ru в раздел «Информация о наличии свободных мест в детских садах» и смотрите, на сколько позиций вы продвинулись и появилась ли фамилия вашего ребёнка в числе зачисленных в тот или иной детский сад. Совсем скоро в Норильске появится ещё одна форма уведомления очередников — СМС–оповещение.– В нашем деле нет понятий «повезло» или «по блату», зато существуют весьма объективные причины. Большинство будущих детсадовцев — 1930 человек — малыши до 3 лет, и только 642 ребёнка — дети от 3 до 7 лет. При этом младшие группы по СанПиН должны располагаться на первых этажах зданий, их всегда не хватает, ведь на одном этаже размещается максимум шесть групп. Ребята постарше располагаются на втором и третьем этажах, групп для них в два раза больше, следовательно, очередь движется в разы быстрее.– Верно. Но мы знаем, что в период привыкания к саду формировать группу более чем из 15–18 малышей нецелесообразно. Тяжело присматривать за большим числом детей, а крохам психологически некомфортно находиться в такой группе. К сожалению, большинство детей не подготовлено к посещению массовых групп. Причины в родителях, безусловно: одни не желают готовить малыша, прививать ему те или иные навыки, другие делают это, пользуясь непроверенной и некачественной информацией в соцсетях и сомнительных группах. Какой может быть результат, если человек берёт совет или рекомендации по воспитанию и развитию ребёнка не у специалиста, а просто из интернет–соощества?! Вот и получается, что в 1,5–2 года дети не владеют навыками элементарного самообслуживания. Да что там говорить, есть малыши, которые в этом возрасте не могут прямо ходить... Прибавьте к этому памперсы до 2–3 лет, малоподвижный образ жизни у малявочек... Минимум, что к 2 годам должен освоить ребёнок — это умение самостоятельно ходить в туалет. Обязателен, повторюсь, и навык прямохождения — от этого зависит вся физиология в дальнейшем.– Да. В неправильной обуви, у них не так сформирована стопа, за ними не смотрят дома в плане осанки и на какой постели, на матрасах какой жёсткости они спят. До 3 лет формируются основы всего, понимаете?– Иногда у меня возникает ощущение, что подавляющая масса мамочек ходит туда, чтобы выставить фото в инстаграм. Простите за прямоту. Я просто вижу на практике, кого приводят в сады. Незакалённых, часто очень слабеньких и неподготовленных к саду малышей. Родители растят ребёнка, не понимая его психологии и возрастных особенностей. Вот услышали, что модно кубики Зайцева, — хотим! А то, что специалистов в этой системе в нашем городе не так много и потом учителя начальной школы за головы хватаются?.. Масса центров для деток на территории открылась, да, но не всегда там работают педагоги–дошкольники с базовыми системными знаниями. Порой только курсы, но этого крайне недостаточно...– Кто–то не занимается детьми, занят зарабатыванием денег, другие — в перекос — загружают ребёнка по полной, водят с пелёнок на 5–6 кружков, без продыха вообще. Таким детям взрослые расписали сутки, организовали весь быт, всю жизнь, всё пространство, до секунды и миллиметра. Да дайте же вы ребёнку поиграть, просто поиграть... Оставьте его одного. Ведь когда он останется без кружков, он завоет, не сумеет себя занять, не будет знать, что делать с этой свободой. А если воспримет её за пустоту?Есть безусловные плюсы в том, что ребёнок организован, но в дошкольном детстве ему надо дать наиграться, научить его тому, чтоб не боялся жизни вокруг, открыто взаимодействовал с миром, чтоб умел себя обслуживать, гулять с собакой, греть еду, мыться, ухаживать за младшими или старшими...Родители часто болезненно относятся к словам педагогов, нас считают «старой формацией, ретроградами». Да и не все мамы–папы научены слушать старшее поколение. Гиперопека с их стороны присутствует, но какая–то односторонняя. О чём в первую очередь спрашивают они чадо, когда приходят забирать его из сада: «Что ты сегодня кушал?» А надо бы: «Сколько раз ты сегодня смеялся? С кем сегодня дружил? Что ты нового узнал?» Почему мы всё к физиологии–то сводим, ведь самое главное теряется. А потом удивляемся.– Потеряны ценности семьи. На наших, «воспитательских», глазах ведь всё происходит: пары рожают детей и расходятся. Для многих женщин это становится личной социальной трагедией. Мы реально видим детей, которые мешают маме строить личную жизнь. Или она работает сверхурочно: потребности в обществе очень высокие, жить хочется не хуже, чем другие; может, отсюда у мамы первый вопрос «поел–не поел»... Стараемся помогать. Очень жаль, что к специалистам не все прислушиваются.И потом, до 1990–х годов, до массового оттока норильчан, вспомните, в Норильске было довольно много бабушек. Когда запустили программу «мамочки» и переселенческие акции по отъезду на материк, молодые пенсионеры 50–55 лет стали активно уезжать. А сколько бы они могли ещё дать своим внукам, какими прекрасными носителями культуры и лучших норильских традиций они были... Вот вам один из примеров разрыва связи поколений.Другая тема. Население меняется. Быт меняется, уровень и качество жизни, одежда и даже еда — уровень притязаний в целом. Я вижу это, чувствую. И я помню, как воспитывали нас, как прививали вкус, с каким пиететом мы шли в театр или на выставки. Вот приезжают на территорию семьи, сформированные в других регионах и городах, и это тоже своя, отдельная группа населения. Хотим мы этого или нет, эти люди привносят менталитет той местности, откуда прибыли.Ну как всё это может не повлиять на детей, на наше, в сущности, отражение? Каков мир, такие и они. Просто пока есть возможность, давайте говорить о том, как избежать «потопа» и проблем неподготовленных к жизни детей, как человека воспитать хорошего, здорового. И как умело применить весь накопленный нами опыт, в том числе педагогический. Я вот только за это, двумя руками.

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