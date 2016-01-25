Кто сегодня посещает детские сады, какие они, современные дети, а также их родители? Об этом мы узнали у начальника отдела по дошкольному образованию норильского управления образования Натальи Стеблевой.
– Комплектование групп в детские сады началось в Норильске 1 апреля и продлится в этом году до 31 августа. Как записать малыша в дошкольное учреждение?
– На сегодняшний день в Норильске 12 726 дошкольников. В этом году очередь продвинется на 2572 человека, именно столько ребятишек мы пригласим пополнить группы в детских дошкольных учреждениях. Родители, как только подойдёт очередь, должны обратиться в управление образования за направлением, а с ним — в детский сад для зачисления. В этом году для детей от 1,5 до 3 лет вместо 110 будет открыто 115 групп. Помимо этого до конца 2019 года после реконструкции откроется один сад в Талнахе, в 2020–м — ещё один в Центральном районе. Очередь сегодня электронная, и меняется она ежесекундно. Увеличивается количество людей, которые встают на очередь через интернет–порталы. Число обращающихся через сайты скоро достигнет 50 процентов от всех претендентов.
– Не всё ж в управление ногами ходить. 21–й век на дворе...
– Считаю, что это веяние времени, прогресса. Родители сами оформляют в электронном виде все документы, в любое время и в любом регионе России. Очередь продвигается довольно активно, и чем раньше после рождения малыша вы заявились на место в детский сад, тем лучше — проверенный факт. Когда электронное заявление автоматически выгружается в нашу программу как требующее рассмотрения, мы его проверяем, уточняя детали, после одобрения оно так же «автоматом» вносится в базу данных. Когда приходит пора и семье выдаётся направление в сад, ребёнок тут же исключается из очереди. Продвижение идёт за счёт естественной наполняемости.
– Как контролировать процесс?
– Достаточно знать свой идентификационный номер. Дальше вы просто заходите на сайт ww.krskstate.ru в раздел «Информация о наличии свободных мест в детских садах» и смотрите, на сколько позиций вы продвинулись и появилась ли фамилия вашего ребёнка в числе зачисленных в тот или иной детский сад. Совсем скоро в Норильске появится ещё одна форма уведомления очередников — СМС–оповещение.
– Почему кто–то ждёт сада годами, а порой только что прибывшие на территорию люди через три месяца уже отправляют дитя в дошкольное учреждение. От чего это зависит?
– В нашем деле нет понятий «повезло» или «по блату», зато существуют весьма объективные причины. Большинство будущих детсадовцев — 1930 человек — малыши до 3 лет, и только 642 ребёнка — дети от 3 до 7 лет. При этом младшие группы по СанПиН должны располагаться на первых этажах зданий, их всегда не хватает, ведь на одном этаже размещается максимум шесть групп. Ребята постарше располагаются на втором и третьем этажах, групп для них в два раза больше, следовательно, очередь движется в разы быстрее.
– Я слышала, что такого понятия, как плановая наполняемость, нет, — есть возможности группы.
– Верно. Но мы знаем, что в период привыкания к саду формировать группу более чем из 15–18 малышей нецелесообразно. Тяжело присматривать за большим числом детей, а крохам психологически некомфортно находиться в такой группе. К сожалению, большинство детей не подготовлено к посещению массовых групп. Причины в родителях, безусловно: одни не желают готовить малыша, прививать ему те или иные навыки, другие делают это, пользуясь непроверенной и некачественной информацией в соцсетях и сомнительных группах. Какой может быть результат, если человек берёт совет или рекомендации по воспитанию и развитию ребёнка не у специалиста, а просто из интернет–соощества?! Вот и получается, что в 1,5–2 года дети не владеют навыками элементарного самообслуживания. Да что там говорить, есть малыши, которые в этом возрасте не могут прямо ходить... Прибавьте к этому памперсы до 2–3 лет, малоподвижный образ жизни у малявочек... Минимум, что к 2 годам должен освоить ребёнок — это умение самостоятельно ходить в туалет. Обязателен, повторюсь, и навык прямохождения — от этого зависит вся физиология в дальнейшем.
– Они что, неправильно ходят?
– Да. В неправильной обуви, у них не так сформирована стопа, за ними не смотрят дома в плане осанки и на какой постели, на матрасах какой жёсткости они спят. До 3 лет формируются основы всего, понимаете?
– Но сейчас столько «развиваек», дополнительных групп, грудничковое плавание и прочие грантовые и негрантовые проекты для малышей... Как так?
– Иногда у меня возникает ощущение, что подавляющая масса мамочек ходит туда, чтобы выставить фото в инстаграм. Простите за прямоту. Я просто вижу на практике, кого приводят в сады. Незакалённых, часто очень слабеньких и неподготовленных к саду малышей. Родители растят ребёнка, не понимая его психологии и возрастных особенностей. Вот услышали, что модно кубики Зайцева, — хотим! А то, что специалистов в этой системе в нашем городе не так много и потом учителя начальной школы за головы хватаются?.. Масса центров для деток на территории открылась, да, но не всегда там работают педагоги–дошкольники с базовыми системными знаниями. Порой только курсы, но этого крайне недостаточно...
– Сегодняшние родители — дети 90–х. Им досталась другая страна.
– Кто–то не занимается детьми, занят зарабатыванием денег, другие — в перекос — загружают ребёнка по полной, водят с пелёнок на 5–6 кружков, без продыха вообще. Таким детям взрослые расписали сутки, организовали весь быт, всю жизнь, всё пространство, до секунды и миллиметра. Да дайте же вы ребёнку поиграть, просто поиграть... Оставьте его одного. Ведь когда он останется без кружков, он завоет, не сумеет себя занять, не будет знать, что делать с этой свободой. А если воспримет её за пустоту?
Есть безусловные плюсы в том, что ребёнок организован, но в дошкольном детстве ему надо дать наиграться, научить его тому, чтоб не боялся жизни вокруг, открыто взаимодействовал с миром, чтоб умел себя обслуживать, гулять с собакой, греть еду, мыться, ухаживать за младшими или старшими...
Родители часто болезненно относятся к словам педагогов, нас считают «старой формацией, ретроградами». Да и не все мамы–папы научены слушать старшее поколение. Гиперопека с их стороны присутствует, но какая–то односторонняя. О чём в первую очередь спрашивают они чадо, когда приходят забирать его из сада: «Что ты сегодня кушал?» А надо бы: «Сколько раз ты сегодня смеялся? С кем сегодня дружил? Что ты нового узнал?» Почему мы всё к физиологии–то сводим, ведь самое главное теряется. А потом удивляемся.
– Эти качели — веяния времени?
– Потеряны ценности семьи. На наших, «воспитательских», глазах ведь всё происходит: пары рожают детей и расходятся. Для многих женщин это становится личной социальной трагедией. Мы реально видим детей, которые мешают маме строить личную жизнь. Или она работает сверхурочно: потребности в обществе очень высокие, жить хочется не хуже, чем другие; может, отсюда у мамы первый вопрос «поел–не поел»... Стараемся помогать. Очень жаль, что к специалистам не все прислушиваются.
И потом, до 1990–х годов, до массового оттока норильчан, вспомните, в Норильске было довольно много бабушек. Когда запустили программу «мамочки» и переселенческие акции по отъезду на материк, молодые пенсионеры 50–55 лет стали активно уезжать. А сколько бы они могли ещё дать своим внукам, какими прекрасными носителями культуры и лучших норильских традиций они были... Вот вам один из примеров разрыва связи поколений.
Другая тема. Население меняется. Быт меняется, уровень и качество жизни, одежда и даже еда — уровень притязаний в целом. Я вижу это, чувствую. И я помню, как воспитывали нас, как прививали вкус, с каким пиететом мы шли в театр или на выставки. Вот приезжают на территорию семьи, сформированные в других регионах и городах, и это тоже своя, отдельная группа населения. Хотим мы этого или нет, эти люди привносят менталитет той местности, откуда прибыли.
Ну как всё это может не повлиять на детей, на наше, в сущности, отражение? Каков мир, такие и они. Просто пока есть возможность, давайте говорить о том, как избежать «потопа» и проблем неподготовленных к жизни детей, как человека воспитать хорошего, здорового. И как умело применить весь накопленный нами опыт, в том числе педагогический. Я вот только за это, двумя руками.Марина ХорошевскаяФото Ирины ЯРИНСКОЙwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда