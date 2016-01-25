«Заполярная Правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.
Год 1997
|День Воздушно-десантных войск
В середине 1990–х в стране бурно развивались рыночные отношения, появилась конкуренция: так, в январе на Солнечном проезде открылся филиал Красноярского агентства воздушных сообщений, ставший серьёзным конкурентом «Аэрофлоту». Сбылась мечта норильчан: купить авиабилеты без очереди. Но стоили они теперь недёшево, и, чтобы улететь на материк, приходилось, например, продавать свои пакеты акций «Норильского никеля».
Профессия: мэр города
|Новое руководство комбината
Можно сказать, что 1997 год стал годом мэров. Во–первых, во всех трёх городах — Норильске, Талнахе и Кайеркане — прошли первые в их истории прямые выборы градоначальников. Мэром Норильска избрали Василия Ткачёва, Кайеркана — Игоря Степаненко, Талнаха — Юрия Лукса. Во–вторых, 7 января в городском театре состоялась первая в истории города инаугурация — церемония вступления мэра в должность. В–третьих, главной темой в СМИ стала «война за полномочия» между Норильском и Талнахом. Талнах принял собственный устав, где объявил себя городом краевого подчинения(!), не входящим ни в какие муниципальные образования. Талнах оставлял себе собираемые на его территории налоги, возобновил выход собственной газеты — «Огни Талнаха», и вообще у рудной столицы России — самостоятельный муниципалитет. Ткачёву некогда было выяснять отношения с Талнахом, поскольку обострился конфликт с краевой властью, которая не обрадовалась его возвращению на пост главы Норильска. За год Ткачёва дважды арестовывали, после чего он стал редко бывать в городе, а в администрации ввели пропускной режим. Через два года, уже при другом губернаторе, ему дадут срок по обвинению в получении взятки, и эпоха первого мэра закончится.
Цифра: миллион рублей
|Пикет у здания администрации
В феврале прожиточный минимум в Норильске достиг миллиона рублей. Этот показатель считается пиком инфляции в нашем городе.Вещь: тамагочи
Слово «гаджет» было ещё не в ходу, но дети, подростки и взрослые уже вовсю вертели в руках маленькие игрушки–тамагочи. Принцип этой забавы необычный: виртуального домашнего питомца, «живущего» в тамагочи, надо кормить, выгуливать и развлекать. Ходили шутки, что начальникам для тренировки надо раздать тамагочи–подчинённых, которым надо платить зарплату и предоставлять отпуск.Событие: залоговый аукцион
Новая команда управленцев из «Онэксима» оптимизировала свой ключевой актив — «Норильский никель». Несмотря на кризис на мировом рынке металлов, никель упал в цене до 4000 долларов за тонну, весь год шли активные переговоры с властями и контрагентами о реструктуризации долгов, пересмотре соглашений по поставкам. Параллельно в комбинате (Заполярным филиалом он стал называться через два года) идут масштабные мероприятия по повышению экономической эффективности. Основной эффект они принесут уже в следующем году, а после дефолта 1998–го, когда падение рубля стало настоящим подарком для предприятий–экспортёров, можно было сказать, что кризис «Норильский никель» пережил. 5 августа состоялся аукцион по продаже 38 процентов акций «Норильского никеля», принадлежавших государству. При стартовой цене 170 млн долларов победитель — ЗАО «Свифт», представлявшее интересы «ОНЭКСИМ-банка», — заплатил 225 млн и взял на себя долги предприятия. «ОНЭКСИМ-банк» окончательно стал собственником «Норильского никеля».
Точка на карте: полюс
|Снос здания ресторана «69 параллель»
Учитель физкультуры одной из норильских школ Сергей Огородников и детский врач из Франции Кристин Жанин в 1997 году совершили беспримерный двухмесячный пеший переход по дрейфующим льдам. Они достигли цели — дошли до Северного полюса. И Сергей Огородников стал вторым норильчанином (после Василия Рыжкова в 1994–м), побывавшим на «макушке» Земли.
Адрес: ул. Пушкина, 11
|Установка креста на маковку Собора
В 1997 году в Норильске был открыт кафедральный собор Всех Скорбящих Радость. Строительство его началось ещё в 1991 году, но сначала возвели здание соседнего храма — Рождества Иоанна Предтечи, в народе его называют малым крестильным храмом. Его строительство было окончено в 1994 году как первая очередь храмового комплекса, и в 1995–м Рождественская служба прошла в новых стенах. А главное здание храмового комплекса было сдано в 1997 году. Храму Всех Скорбящих Радость, рассчитанному на 800 человек, присвоили статус собора.Фото из архива редакцииwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда