[Индекс номера 50 (04.04.2019)]



Обратный отсчёт

Свободная конкуренция

«Заполярная Правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.

День Воздушно-десантных войск Год 1997 В середине 1990–х в стране бурно развивались рыночные отношения, появилась конкуренция: так, в январе на Солнечном проезде открылся филиал Красноярского агентства воздушных сообщений, ставший серьёзным конкурентом «Аэрофлоту». Сбылась мечта норильчан: купить авиабилеты без очереди. Но стоили они теперь недёшево, и, чтобы улететь на материк, приходилось, например, продавать свои пакеты акций «Норильского никеля». Новое руководство комбината Профессия: мэр города Можно сказать, что 1997 год стал годом мэров. Во–первых, во всех трёх городах — Норильске, Талнахе и Кайеркане — прошли первые в их истории прямые выборы градоначальников. Мэром Норильска избрали Василия Ткачёва, Кайеркана — Игоря Степаненко, Талнаха — Юрия Лукса. Во–вторых, 7 января в городском театре состоялась первая в истории города инаугурация — церемония вступления мэра в должность. В–третьих, главной темой в СМИ стала «война за полномочия» между Норильском и Талнахом. Талнах принял собственный устав, где объявил себя городом краевого подчинения(!), не входящим ни в какие муниципальные образования. Талнах оставлял себе собираемые на его территории налоги, возобновил выход собственной газеты — «Огни Талнаха», и вообще у рудной столицы России — самостоятельный муниципалитет. Ткачёву некогда было выяснять отношения с Талнахом, поскольку обострился конфликт с краевой властью, которая не обрадовалась его возвращению на пост главы Норильска. За год Ткачёва дважды арестовывали, после чего он стал редко бывать в городе, а в администрации ввели пропускной режим. Через два года, уже при другом губернаторе, ему дадут срок по обвинению в получении взятки, и эпоха первого мэра закончится. Пикет у здания администрации Цифра: миллион рублей В феврале прожиточный минимум в Норильске достиг миллиона рублей. Этот показатель считается пиком инфляции в нашем городе. Вещь: тамагочи Слово «гаджет» было ещё не в ходу, но дети, подростки и взрослые уже вовсю вертели в руках маленькие игрушки–тамагочи. Принцип этой забавы необычный: виртуального домашнего питомца, «живущего» в тамагочи, надо кормить, выгуливать и развлекать. Ходили шутки, что начальникам для тренировки надо раздать тамагочи–подчинённых, которым надо платить зарплату и предоставлять отпуск. Событие: залоговый аукцион Новая команда управленцев из «Онэксима» оптимизировала свой ключевой актив — «Норильский никель». Несмотря на кризис на мировом рынке металлов, никель упал в цене до 4000 долларов за тонну, весь год шли активные переговоры с властями и контрагентами о реструктуризации долгов, пересмотре соглашений по поставкам. Параллельно в комбинате (Заполярным филиалом он стал называться через два года) идут масштабные мероприятия по повышению экономической эффективности. Основной эффект они принесут уже в следующем году, а после дефолта 1998–го, когда падение рубля стало настоящим подарком для предприятий–экспортёров, можно было сказать, что кризис «Норильский никель» пережил. 5 августа состоялся аукцион по продаже 38 процентов акций «Норильского никеля», принадлежавших государству. При стартовой цене 170 млн долларов победитель — ЗАО «Свифт», представлявшее интересы «ОНЭКСИМ-банка», — заплатил 225 млн и взял на себя долги предприятия. «ОНЭКСИМ-банк» окончательно стал собственником «Норильского никеля». Снос здания ресторана «69 параллель» Точка на карте: полюс Учитель физкультуры одной из норильских школ Сергей Огородников и детский врач из Франции Кристин Жанин в 1997 году совершили беспримерный двухмесячный пеший переход по дрейфующим льдам. Они достигли цели — дошли до Северного полюса. И Сергей Огородников стал вторым норильчанином (после Василия Рыжкова в 1994–м), побывавшим на «макушке» Земли. Установка креста на маковку Собора Адрес: ул. Пушкина, 11 В 1997 году в Норильске был открыт кафедральный собор Всех Скорбящих Радость. Строительство его началось ещё в 1991 году, но сначала возвели здание соседнего храма — Рождества Иоанна Предтечи, в народе его называют малым крестильным храмом. Его строительство было окончено в 1994 году как первая очередь храмового комплекса, и в 1995–м Рождественская служба прошла в новых стенах. А главное здание храмового комплекса было сдано в 1997 году. Храму Всех Скорбящих Радость, рассчитанному на 800 человек, присвоили статус собора.

Фото из архива редакции www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В середине 1990–х в стране бурно развивались рыночные отношения, появилась конкуренция: так, в январе на Солнечном проезде открылся филиал Красноярского агентства воздушных сообщений, ставший серьёзным конкурентом «Аэрофлоту». Сбылась мечта норильчан: купить авиабилеты без очереди. Но стоили они теперь недёшево, и, чтобы улететь на материк, приходилось, например, продавать свои пакеты акций «Норильского никеля».Можно сказать, что 1997 год стал годом мэров. Во–первых, во всех трёх городах — Норильске, Талнахе и Кайеркане — прошли первые в их истории прямые выборы градоначальников. Мэром Норильска избрали Василия Ткачёва, Кайеркана — Игоря Степаненко, Талнаха — Юрия Лукса. Во–вторых, 7 января в городском театре состоялась первая в истории города инаугурация — церемония вступления мэра в должность. В–третьих, главной темой в СМИ стала «война за полномочия» между Норильском и Талнахом. Талнах принял собственный устав, где объявил себя городом краевого подчинения(!), не входящим ни в какие муниципальные образования. Талнах оставлял себе собираемые на его территории налоги, возобновил выход собственной газеты — «Огни Талнаха», и вообще у рудной столицы России — самостоятельный муниципалитет. Ткачёву некогда было выяснять отношения с Талнахом, поскольку обострился конфликт с краевой властью, которая не обрадовалась его возвращению на пост главы Норильска. За год Ткачёва дважды арестовывали, после чего он стал редко бывать в городе, а в администрации ввели пропускной режим. Через два года, уже при другом губернаторе, ему дадут срок по обвинению в получении взятки, и эпоха первого мэра закончится.В феврале прожиточный минимум в Норильске достиг миллиона рублей. Этот показатель считается пиком инфляции в нашем городе.Слово «гаджет» было ещё не в ходу, но дети, подростки и взрослые уже вовсю вертели в руках маленькие игрушки–тамагочи. Принцип этой забавы необычный: виртуального домашнего питомца, «живущего» в тамагочи, надо кормить, выгуливать и развлекать. Ходили шутки, что начальникам для тренировки надо раздать тамагочи–подчинённых, которым надо платить зарплату и предоставлять отпуск.Новая команда управленцев из «Онэксима» оптимизировала свой ключевой актив — «Норильский никель». Несмотря на кризис на мировом рынке металлов, никель упал в цене до 4000 долларов за тонну, весь год шли активные переговоры с властями и контрагентами о реструктуризации долгов, пересмотре соглашений по поставкам. Параллельно в комбинате (Заполярным филиалом он стал называться через два года) идут масштабные мероприятия по повышению экономической эффективности. Основной эффект они принесут уже в следующем году, а после дефолта 1998–го, когда падение рубля стало настоящим подарком для предприятий–экспортёров, можно было сказать, что кризис «Норильский никель» пережил. 5 августа состоялся аукцион по продаже 38 процентов акций «Норильского никеля», принадлежавших государству. При стартовой цене 170 млн долларов победитель — ЗАО «Свифт», представлявшее интересы «ОНЭКСИМ-банка», — заплатил 225 млн и взял на себя долги предприятия. «ОНЭКСИМ-банк» окончательно стал собственником «Норильского никеля».Учитель физкультуры одной из норильских школ Сергей Огородников и детский врач из Франции Кристин Жанин в 1997 году совершили беспримерный двухмесячный пеший переход по дрейфующим льдам. Они достигли цели — дошли до Северного полюса. И Сергей Огородников стал вторым норильчанином (после Василия Рыжкова в 1994–м), побывавшим на «макушке» Земли.В 1997 году в Норильске был открыт кафедральный собор Всех Скорбящих Радость. Строительство его началось ещё в 1991 году, но сначала возвели здание соседнего храма — Рождества Иоанна Предтечи, в народе его называют малым крестильным храмом. Его строительство было окончено в 1994 году как первая очередь храмового комплекса, и в 1995–м Рождественская служба прошла в новых стенах. А главное здание храмового комплекса было сдано в 1997 году. Храму Всех Скорбящих Радость, рассчитанному на 800 человек, присвоили статус собора.

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