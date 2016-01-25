[Индекс номера 50 (04.04.2019)]



Норильские ценности

Настоящее прошлое

В Талнахе этим летом появится новая скульптура — собирательный образ горняка. А так как в апреле отмечается Международный день памятников и исторических мест, у нас появился хороший повод рассказать о том, как увековечивают память о событиях и людях в Норильске.

Скульптура Владимира Ленина стояла у здания ТЭЦ-1 с середины 1940-х годов. Это был первый памятник в Норильске Это наша с тобой биография Специалисты управления культуры администрации города говорят, что сейчас в Большом Норильске насчитывается 53 мемориальные доски и 40 памятников. В число последних входят и дома в центре города, которые сами по себе являются объектами культурного наследия, и достопримечательности, которые находятся за городской чертой, например мемориальный комплекс «Норильская Голгофа», дом отдыха на Ламе или паровоз на реке Амбарке. К ним стоит прибавить и памятные места, которые условно можно назвать ведомственными, потому что они были установлены предприятиями или родились благодаря проектным инициативам «Норникеля». Это и самолёт на «Надежде», и железнодорожные экспонаты возле бывшего ж/д вокзала, и скульптура «Норильчанка» на берегу озера Долгого, и вагонетка на горе Рудной, и поклонный крест на трассе Норильск — Кайеркан. Важное место в архитектурном пространстве занимает городская скульптура. На смену гипсовым горнистам и пионерам пришли Пушкин со своими сказочными персонажами, гордый олень, фигура северного человека у пирамиды «Бриллиант» в больничном городке и так далее. При этом «расселение» памятников происходит неравномерно. Например, Талнах в последние годы — лидер по количеству арт–объектов, а Кайеркан пока довольствуется лишь одной мемориальной доской и одним памятником. Думаю, я не ошибусь, если скажу, что общее число норильских достопримечательностей достигает полутора сотен. Есть даже мнение, что новые появляются слишком часто. Впрочем, в масштабах России Норильск в этом плане ничем не выделяется: мемориалов становится больше везде. Эксперты считают этот процесс закономерным. Во–первых, такова реакция на борьбу с прошлым в соседних государствах, где под снос идут и «политически вредные» монументы, и, к огромному сожалению, мемориалы, посвящённые памяти героев Второй мировой войны. Во–вторых, такая тенденция вызвана желанием россиян примириться с прошлым страны, упорядочив его в виде наглядных символов. Вспомнить всё Но установить памятник или скульптуру — это полдела. Гораздо сложнее содержать его и ухаживать за ним. Если раньше над городскими достопримечательностями шефствовали различные предприятия, то сейчас это зона ответственности управления культуры и управления городского хозяйства администрации Норильска. Хорошо, если на памятник составлены документы и есть конкретный владелец. Куда хуже, если он оказывается бесхозным: на него нельзя выделить целевые бюджетные средства, пока не пройдёт непростая процедура принятия объекта на баланс города. Как рассказала главный специалист отдела развития отраслевых услуг управления культуры Елена Моисеева, примерно раз в два года в Норильске проводится инвентаризация, чтобы определить, все ли памятники на месте и какие из них требуют реставрации. Последнее, кстати, тоже задача не из простых. – Больная тема для нас — мемориальная доска Николаю Федоровскому на здании НГИИ. Она залита краской, и уже несколько лет мы не можем найти специалистов, которые взялись бы её отреставрировать. Студенты пытались отмыть её, но безуспешно. Механический завод часто помогает нам в очистке досок химсоставами или полировкой, но в данном случае эти способы не подходят. Реставраторы вообще большой дефицит, а ведь мы имеем дело не только с памятными знаками, но и с архитектурным наследием Норильска. Ансамбль центральной застройки — сталинки на Ленинском проспекте, Октябрьской и Гвардейской площадях, улице Севастопольской — это объекты культурного наследия Красноярского края. Поэтому для их ремонта необходимы дополнительные документы, согласование и, главное, специалисты, обладающие лицензией на такие виды работ. Тем не менее сегодня заброшенных памятников в Норильске нет, — отмечает Елена Моисеева. — Если есть проблема — мы разбираемся с ней. Были, например, «ничьи» памятные знаки студентам– бауманцам в Талнахе, и администрация района нашла возможность восстановить их, отремонтировать, перенести на новое, удобное место. Сейчас нуждается в реконструкции памятник жертвам Норильлага, у которого расходятся металлические стыки: есть мысль облицевать его под кирпичную кладку, что соответствует первоначальной задумке авторов–архитекторов. Два других объекта — Первый дом Норильска и памятник В. И. Ленину — находятся в федеральной собственности, и мы не можем принять самостоятельное решение и оплачивать их реставрацию. А с постамента фигуры вождя революции, видимо, в ходе последнего ремонта, пропала надпись с его фамилией. Естественно, надо её восстанавливать. Предвидя дальнейшие трудности, мы и выступаем за передачу этих двух памятников в муниципальную собственность, — добавила Елена Моисеева. Нет у революции конца Настоящую историческую и эстетическую ценность любой памятник приобретает с течением времени, когда он становится неотъемлемой частью городской среды. При этом он теряет свои идеологические и политические функции, и кому бы он ни был посвящён первоначально, это уже памятник самому городу. И несказанно радует, когда на свои законные места возвращаются утраченные когда–то символы: например, снежинка на первом крупнопанельном доме (ул. Ленинградская, 3), уже упомянутые самолёт на «Надежде» и скульптура девушки–норильчанки у озера Долгого. А прямо сейчас в Норильске найден и восстанавливается ещё один хорошо забытый памятник. Его главная ценность в том, что это, по–видимому, первая статуя в городе. Когда в 1942 году на Песцовой сопке была построена ТЭЦ, перед ней вырос парк: к главному корпусу вёл «проспект», с двух сторон окружённый газонами, а перед центральным входом висели доска почёта и портреты вождей, бил фонтанчик и стоял небольшой памятник Ленину. В 1940–х годах эта статуя стояла на скромном цилиндрическом основании, а к 1960 году обзавелась солидным двухметровым постаментом. Так вот, недавно энергетики ТЭЦ–1 обнаружили этот «памятник памятников» на одном из складов и теперь стараются стереть с него следы неумолимого времени, чтобы поставить его в своём музее. Надеемся вскоре предъявить раритет читателям «Заполярки».

В тему • Страны мира часто соревнуются в высоте памятников, так же как и в высоте зданий. На сегодня самая большая в мире статуя находится в Индии, на острове Садху, в штате Гуджарат. Статуя Единства установлена 31 октября 2018 года в честь заместителя премьер–министра Индии и одного из лидеров движения за независимость страны Валлабхаи Пателя. Её высота без постамента составляет 182 метра, вместе с постаментом — 240 метров. Статуя Единства почти в четыре раза выше статуи Свободы в Нью–Йорке. • В десятку самых высоких статуй мира входит и наша «Родина–мать зовёт!», расположенная в Волгограде. Скульптура, строительство которой шло восемь лет — с 1959 по 1967 год, на момент постройки и в течение последующих 22 лет была самой высокой в мире. При массе свыше восьми тонн высота самой статуи — 85 метров, высота женской фигуры без меча — 52 метра. • Древнейшая сохранившаяся до наших времён скульптура — это Большой сфинкс на западном берегу Нила в Гизе, в Египте. Считается, что ей около 4,5 тысячи лет. Фигура, включённая в список семи чудес света, высечена из монолитной известковой скалы в форме лежащего на песке льва. Лицу сфинкса, как принято считать, придано портретное сходство с фараоном Хефреном, погребальная пирамида которого находится поблизости. Длина статуи — 72 метра, высота — 20 метров; между передними лапами некогда располагалось небольшое святилище. • В отличие от памятников, посвящённых историческим личностям и событиям, городская скульптура может изображать литературных или киноперсонажей, героев городских легенд, дорогие жителям символы. Но есть и совсем необычные скульптуры, например «балтийские шпроты» в Калининградской области, «пельмень» в Ижевске, «огурец» в Подмосковье. А в Омске и вовсе решили увековечить профессию сантехника. «Степаныч», как его прозвали омичи, стал настоящей городской достопримечательностью. У нас к таким необычным объектам можно отнести плитку шоколада и гитару, которые пару лет назад появилась в Талнахе. «Сантехник Степаныч» в Омске • За последние пять лет в Большом Норильске ежегодно устанавливают по одному новому памятнику, а также по несколько мемориальных или памятных досок. Так, в 2014 году мемориальный комплекс «Никто не забыт, ничто не забыто» был построен на площади Воинской Славы в Снежногорске. В 2015 году мемориальный комплекс «Норильская Голгофа» пополнился ещё одним памятником — «Японским военнопленным». В 2016 году стела в честь героического труда и ратных подвигов наших соотечественников встала на центральной площади Кайеркана. Долгожданный памятник первооткрывателю норильских руд Николаю Урванцеву установлен рядом с Музеем Норильска в 2017 году. И наконец, в 2018 году на площади Памяти Героев появился памятный знак воинам–пограничникам. В нынешнем году поступили предложения об установке мемориальных досок руководителю совхоза «Норильский» Елене Калянинской и первому директору Централизованной библиотечной системы Константину Аптекману. А для того чтобы норильчане и гости города не запутались, планируется издать новый перечень всех наших памятников, мемориальных досок и городских скульптур. Талнахская «Шоколадка»

Светлана Гунина Фото из архива ТЭЦ, с сайта kultura55.ru и Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Специалисты управления культуры администрации города говорят, что сейчас в Большом Норильске насчитывается 53 мемориальные доски и 40 памятников. В число последних входят и дома в центре города, которые сами по себе являются объектами культурного наследия, и достопримечательности, которые находятся за городской чертой, например мемориальный комплекс «Норильская Голгофа», дом отдыха на Ламе или паровоз на реке Амбарке. К ним стоит прибавить и памятные места, которые условно можно назвать ведомственными, потому что они были установлены предприятиями или родились благодаря проектным инициативам «Норникеля». Это и самолёт на «Надежде», и железнодорожные экспонаты возле бывшего ж/д вокзала, и скульптура «Норильчанка» на берегу озера Долгого, и вагонетка на горе Рудной, и поклонный крест на трассе Норильск — Кайеркан.Важное место в архитектурном пространстве занимает городская скульптура. На смену гипсовым горнистам и пионерам пришли Пушкин со своими сказочными персонажами, гордый олень, фигура северного человека у пирамиды «Бриллиант» в больничном городке и так далее. При этом «расселение» памятников происходит неравномерно. Например, Талнах в последние годы — лидер по количеству арт–объектов, а Кайеркан пока довольствуется лишь одной мемориальной доской и одним памятником.Думаю, я не ошибусь, если скажу, что общее число норильских достопримечательностей достигает полутора сотен. Есть даже мнение, что новые появляются слишком часто. Впрочем, в масштабах России Норильск в этом плане ничем не выделяется: мемориалов становится больше везде. Эксперты считают этот процесс закономерным. Во–первых, такова реакция на борьбу с прошлым в соседних государствах, где под снос идут и «политически вредные» монументы, и, к огромному сожалению, мемориалы, посвящённые памяти героев Второй мировой войны. Во–вторых, такая тенденция вызвана желанием россиян примириться с прошлым страны, упорядочив его в виде наглядных символов.Но установить памятник или скульптуру — это полдела. Гораздо сложнее содержать его и ухаживать за ним. Если раньше над городскими достопримечательностями шефствовали различные предприятия, то сейчас это зона ответственности управления культуры и управления городского хозяйства администрации Норильска. Хорошо, если на памятник составлены документы и есть конкретный владелец. Куда хуже, если он оказывается бесхозным: на него нельзя выделить целевые бюджетные средства, пока не пройдёт непростая процедура принятия объекта на баланс города.Как рассказала главный специалист отдела развития отраслевых услуг управления культуры Елена Моисеева, примерно раз в два года в Норильске проводится инвентаризация, чтобы определить, все ли памятники на месте и какие из них требуют реставрации. Последнее, кстати, тоже задача не из простых.– Больная тема для нас — мемориальная доска Николаю Федоровскому на здании НГИИ. Она залита краской, и уже несколько лет мы не можем найти специалистов, которые взялись бы её отреставрировать. Студенты пытались отмыть её, но безуспешно. Механический завод часто помогает нам в очистке досок химсоставами или полировкой, но в данном случае эти способы не подходят. Реставраторы вообще большой дефицит, а ведь мы имеем дело не только с памятными знаками, но и с архитектурным наследием Норильска. Ансамбль центральной застройки — сталинки на Ленинском проспекте, Октябрьской и Гвардейской площадях, улице Севастопольской — это объекты культурного наследия Красноярского края. Поэтому для их ремонта необходимы дополнительные документы, согласование и, главное, специалисты, обладающие лицензией на такие виды работ.Тем не менее сегодня заброшенных памятников в Норильске нет, — отмечает Елена Моисеева. — Если есть проблема — мы разбираемся с ней. Были, например, «ничьи» памятные знаки студентам– бауманцам в Талнахе, и администрация района нашла возможность восстановить их, отремонтировать, перенести на новое, удобное место. Сейчас нуждается в реконструкции памятник жертвам Норильлага, у которого расходятся металлические стыки: есть мысль облицевать его под кирпичную кладку, что соответствует первоначальной задумке авторов–архитекторов. Два других объекта — Первый дом Норильска и памятник В. И. Ленину — находятся в федеральной собственности, и мы не можем принять самостоятельное решение и оплачивать их реставрацию. А с постамента фигуры вождя революции, видимо, в ходе последнего ремонта, пропала надпись с его фамилией. Естественно, надо её восстанавливать. Предвидя дальнейшие трудности, мы и выступаем за передачу этих двух памятников в муниципальную собственность, — добавила Елена Моисеева.Настоящую историческую и эстетическую ценность любой памятник приобретает с течением времени, когда он становится неотъемлемой частью городской среды. При этом он теряет свои идеологические и политические функции, и кому бы он ни был посвящён первоначально, это уже памятник самому городу. И несказанно радует, когда на свои законные места возвращаются утраченные когда–то символы: например, снежинка на первом крупнопанельном доме (ул. Ленинградская, 3), уже упомянутые самолёт на «Надежде» и скульптура девушки–норильчанки у озера Долгого.А прямо сейчас в Норильске найден и восстанавливается ещё один хорошо забытый памятник. Его главная ценность в том, что это, по–видимому, первая статуя в городе. Когда в 1942 году на Песцовой сопке была построена ТЭЦ, перед ней вырос парк: к главному корпусу вёл «проспект», с двух сторон окружённый газонами, а перед центральным входом висели доска почёта и портреты вождей, бил фонтанчик и стоял небольшой памятник Ленину. В 1940–х годах эта статуя стояла на скромном цилиндрическом основании, а к 1960 году обзавелась солидным двухметровым постаментом. Так вот, недавно энергетики ТЭЦ–1 обнаружили этот «памятник памятников» на одном из складов и теперь стараются стереть с него следы неумолимого времени, чтобы поставить его в своём музее. Надеемся вскоре предъявить раритет читателям «Заполярки».

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