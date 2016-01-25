[Индекс номера 50 (04.04.2019)]



Вопрос недели

Какие памятники вас впечатляют?

Казалось бы, норильчан не удивишь памятниками — их в нашем городе хватает, да и по миру мы ездим немало. И обязательно из путешествий привозим фото на фоне местных достопримечательностей. Поэтому мы решили спросить у наших земляков:

Марина Колобова, завуч 40–й школы: — Одна из самых впечатляющих скульптур, которые мне доводилось видеть, — «Любовь» украинского автора Александра Милова, её показали на фестивале Burning Man в Неваде в 2015–м. Композиция представляет собой фигуры двух взрослых, сидящих друг к другу спинами, внутри которых «заперты» дети, касающиеся друг друга ладошками. Мне нравится направление мысли многих современных авторов. Но и среди хорошо известных памятников есть такие, что стали для меня открытием, — наверное, сказываются пробелы в образовании. Например, я только год назад узнала, что «Родина–мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде — лишь вторая часть триптиха. Он включает в себя также монументы «Тыл — фронту», установленный в Магнитогорске, и «Воин–освободитель», расположенный в Трептов–парке в Берлине. Все три скульптуры объединяет общий элемент — Меч Победы. Есть и памятники, которые просто вызывают приятные чувства. Например, мимо нашей норильской Айки не могу пройти мимо, не погладив её белое ушко. Она замечательно выполнена: такое ощущение, будто сейчас оживёт и пойдёт по улице! Ещё аплодирую автору памятника Урванцеву — он очень интересный, осмысленный. Так что я за скульптурное разнообразие: побольше памятников, хороших и разных!

Анастасия Казакова, преподаватель КДШИ и НКИ: — Из норильских мемориалов самое сильное впечатление на меня производит «Норильская Голгофа» — место, где не хочется ничего говорить, а хочется просто постоять и подумать. С детьми мы любим навещать медвежонка Айку на площади Металлургов. А из иногородних скульптур мне особенно нравится памятник художнику Андрею Поздееву в Красноярске, на проспекте Мира. Эта бронзовая фигура с раскрытым зонтиком и мольбертом — настоящее место притяжения для студентов. Многие верят: если потереть ей нос, это поможет удачно сдать сессию. Ещё мне симпатичен монумент знаменитому виолончелисту и дирижёру Мстиславу Ростроповичу в Москве. Надеюсь, что когда–нибудь в Норильске появятся памятники деятелям культуры, которые жили и работали в нашем городе: Иннокентию Смоктуновскому, Льву Гумилёву, Георгию Жжёнову.

Лилия, северянка со стажем: — Я очень люблю путешествовать и, как все туристы, люблю фотографироваться на фоне местных достопримечательностей. Пять лет назад в Германии видела знаменитый символ страны — Бранденбургские ворота, совсем недавно памятник отметил 220 лет с момента открытия. На его фоне въездной знак в наш город смотрится как–то уж совсем сиро и непрезентабельно. Думаю, в Норильске, куда приезжает множество почётных гостей и даже президент страны, можно сделать въездной ансамбль более привлекательным. Конечно, Бранденбургские ворота мы не потянем, но уж какую–нибудь Северную арку могли бы. А внук подсказывает, что городу не помешало бы побольше памятников на тему детских сказок. Он до сих пор в восторге от Андерсеновской Русалочки, которую видел в Копенгагене. Пусть даже они будут не такими изящными, но такими же милыми и добрыми.

Ирина Даниленко, специальный корреспондент «Заполярной правды»: — Мне несколько раз довелось бывать в Ирландии. В ней не счесть удивительных памятников, по которым очень увлекательно изучать историю страны. Поражают и памятники старины — многометровые кельтские кресты, и новейшие творения, среди которых знаменитая Дублинская игла — «Монумент света». Это 120–метровый конический шпиль из нержавеющей стали, который заменил стоявшую на этом месте колонну Нельсона, уничтоженную бомбой в 1966 году. Монумент символизирует роль Дублина в новом веке. Днём он сохраняет стальной цвет, а в сумерках сливается с небом, только в основании и на вершине шпиля горят огни. Я влюблена в памятники столицы Ирландии, разглядывала их досконально. Однажды мне это увлечение чуть не стоило жизни: я потеряла сознание, когда в темноте ударилась о незамеченную деталь одного из них. Среди самых необычных — памятник Оскару Уйльду на Меррион Сквер. Знаменитый писатель, улыбаясь, возлежит в парке на камне в живописном наряде, сделанном из самоцветов.

Евгений, специалист НПОПАТ: — В Норильске мне нравятся два памятника — Ленину и Урванцеву. Первый, как мне кажется, уже не несёт никакой политической нагрузки. Это символ города, он есть на всех «открыточных» фотографиях, и без него Ленинский проспект и Октябрьскую площадь уже не представить. Что касается памятника Урванцеву, то сама статуя сделана очень хорошо, наверное, потому что несколько лет все норильчане её обсуждали и буквально «выстрадали». Согласитесь, редко так бывает, чтобы памятник нравился всем, а вот с Урванцевым — тот самый случай. Но места для него в музейном скверике, на мой взгляд, маловато. В этом плане мне очень нравится Летний сад в Санкт–Петербурге: домик Петра, скульптуры, дорожки, аллеи, лавочки. А у нас, например, вокруг скульптуры Пушкина места вроде бы достаточно, а зелени совсем нет.

Говорит эксперт Михаил Шевченко, заместитель главы Норильска по району Талнах — начальник Талнахского территориального управления – Практически во всех регионах страны, где есть угольная или рудная промышленность, стоят памятники, увековечивающие этот нелёгкий труд, а в Норильске до сих пор не было. Об этой одной из основных в нашем городе профессии говорят лишь названия улиц: Горняков в Талнахе и Шахтёрская в Кайеркане. В нашем районе большинство жителей — горняки. Поэтому и было принято решение поддержать инициативу жителей об установке на территории Талнаха скульптуры «Горняк» — как символа уважения к героическому труду горняков, и проведении народной акции по сбору средств на изготовление и установку скульптуры. Важно, что это не памятник одному человеку, а собирательный образ горняка — уверенного в себе человека, мастера своего дела, смело смотрящего в будущее. Талнахская земля была и остается богатой настоящими героями. В их числе Евгений Асташин, герой Соцтруда и лауреат Госпремии СССР, он возглавлял передовую бригаду проходчиков на участке, которым я руководил в 1970–х годах. Ещё нельзя не вспомнить Геннадия Вебера, директора рудника «Октябрьский», Бориса Меньшикова, бригадира с рудника «Комсомольский», Николая Кулеша, кавалера трёх орденов «Шахтёрская слава». Мы обратились в столичный скульптурно–производственный комбинат «ЛитАрт». Представитель «ЛитАрта» Андрей Шипунов приезжал в Талнах для определения места установки скульптуры и сбора материала, необходимого для дальнейшей работы по оформлению концептуального решения скульптуры «Горняк». Он побывал на «Октябрьском», посмотрел, как работают под землёй горняки, и приступил к работе над проектом. Три предложенных им варианта будущей скульптуры мы представили на суд горожан. Голосование проходило на официальном сайте города, а также в Талнахском территориальном управлении. В нём приняли участие свыше тысячи человек. В итоге выбрали вариант № 3 — именно на основе этого эскиза после доработки и уточнения деталей будет создана скульптура. Предполагается, что высота фигуры горняка составит 2,7 метра, а вместе с постаментом и бетонной основой — 4,1 метра. Постамент будет изготовлен из гранита. В качестве материала для основания рассматривались и местные породы, но они более трещиноваты, чем гранит, а значит, потребовалась бы дополнительная обработка. Например, у въездного знака в Талнах стоит глыба руды, привезенная с одного из талнахских рудников. Она постоянно окисляется и трескается, несмотря на то что мы её даже эпоксидной смолой покрывали. В итоге выбрали всё–таки гранитный постамент с выбитой на нём памятной надписью «Славься на века, труд горняка!». Разместить скульптуру решено на площади Горняков. В сборе денег на памятник участвуют и «Норникель», и все талнахские предприятия, а облагораживание прилегающей территории и установку фундамента возьмёт на себя городская администрация. Мы надеемся, что к Дню шахтёра новую достопримечательность Талнаха успеют изготовить и установить.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Одна из самых впечатляющих скульптур, которые мне доводилось видеть, — «Любовь» украинского автора Александра Милова, её показали на фестивале Burning Man в Неваде в 2015–м. Композиция представляет собой фигуры двух взрослых, сидящих друг к другу спинами, внутри которых «заперты» дети, касающиеся друг друга ладошками. Мне нравится направление мысли многих современных авторов. Но и среди хорошо известных памятников есть такие, что стали для меня открытием, — наверное, сказываются пробелы в образовании. Например, я только год назад узнала, что «Родина–мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде — лишь вторая часть триптиха.Он включает в себя также монументы «Тыл — фронту», установленный в Магнитогорске, и «Воин–освободитель», расположенный в Трептов–парке в Берлине. Все три скульптуры объединяет общий элемент — Меч Победы.Есть и памятники, которые просто вызывают приятные чувства. Например, мимо нашей норильской Айки не могу пройти мимо, не погладив её белое ушко. Она замечательно выполнена: такое ощущение, будто сейчас оживёт и пойдёт по улице! Ещё аплодирую автору памятника Урванцеву — он очень интересный, осмысленный. Так что я за скульптурное разнообразие: побольше памятников, хороших и разных!— Из норильских мемориалов самое сильное впечатление на меня производит «Норильская Голгофа» — место, где не хочется ничего говорить, а хочется просто постоять и подумать. С детьми мы любим навещать медвежонка Айку на площади Металлургов. А из иногородних скульптур мне особенно нравится памятник художнику Андрею Поздееву в Красноярске, на проспекте Мира. Эта бронзовая фигура с раскрытым зонтиком и мольбертом — настоящее место притяжения для студентов. Многие верят: если потереть ей нос, это поможет удачно сдать сессию. Ещё мне симпатичен монумент знаменитому виолончелисту и дирижёру Мстиславу Ростроповичу в Москве. Надеюсь, что когда–нибудь в Норильске появятся памятники деятелям культуры, которые жили и работали в нашем городе: Иннокентию Смоктуновскому, Льву Гумилёву, Георгию Жжёнову.— Я очень люблю путешествовать и, как все туристы, люблю фотографироваться на фоне местных достопримечательностей. Пять лет назад в Германии видела знаменитый символ страны — Бранденбургские ворота, совсем недавно памятник отметил 220 лет с момента открытия. На его фоне въездной знак в наш город смотрится как–то уж совсем сиро и непрезентабельно. Думаю, в Норильске, куда приезжает множество почётных гостей и даже президент страны, можно сделать въездной ансамбль более привлекательным. Конечно, Бранденбургские ворота мы не потянем, но уж какую–нибудь Северную арку могли бы. А внук подсказывает, что городу не помешало бы побольше памятников на тему детских сказок. Он до сих пор в восторге от Андерсеновской Русалочки, которую видел в Копенгагене. Пусть даже они будут не такими изящными, но такими же милыми идобрыми.— Мне несколько раз довелось бывать в Ирландии. В ней не счесть удивительных памятников, по которым очень увлекательно изучать историю страны. Поражают и памятники старины — многометровые кельтские кресты, и новейшие творения, среди которых знаменитая Дублинская игла — «Монумент света». Это 120–метровый конический шпиль из нержавеющей стали, который заменил стоявшую на этом месте колонну Нельсона, уничтоженную бомбой в 1966 году. Монумент символизирует роль Дублина в новом веке. Днём он сохраняет стальной цвет, а в сумерках сливается с небом, только в основании и на вершине шпиля горят огни.Я влюблена в памятники столицы Ирландии, разглядывала их досконально. Однажды мне это увлечение чуть не стоило жизни: я потеряла сознание, когда в темноте ударилась о незамеченную деталь одного из них. Среди самых необычных — памятник Оскару Уйльду на Меррион Сквер. Знаменитый писатель, улыбаясь, возлежит в парке на камне в живописном наряде, сделанном из самоцветов.— В Норильске мне нравятся два памятника — Ленину и Урванцеву. Первый, как мне кажется, уже не несёт никакой политической нагрузки. Это символ города, он есть на всех «открыточных» фотографиях, и без него Ленинский проспект и Октябрьскую площадь уже не представить. Что касается памятника Урванцеву, то сама статуя сделана очень хорошо, наверное, потому что несколько лет все норильчане её обсуждали ибуквально «выстрадали». Согласитесь, редко так бывает, чтобы памятник нравился всем, а вот с Урванцевым — тот самый случай. Но места для него в музейном скверике, на мой взгляд, маловато. В этом плане мне очень нравится Летний сад в Санкт–Петербурге: домик Петра, скульптуры, дорожки, аллеи, лавочки. А у нас, например, вокруг скульптуры Пушкина места вроде бы достаточно, а зелени совсем нет.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















