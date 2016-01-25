|
Казалось бы, норильчан не удивишь памятниками — их в нашем городе хватает, да и по миру мы ездим немало. И обязательно из путешествий привозим фото на фоне местных достопримечательностей. Поэтому мы решили спросить у наших земляков:
Марина Колобова, завуч 40–й школы:
— Одна из самых впечатляющих скульптур, которые мне доводилось видеть, — «Любовь» украинского автора Александра Милова, её показали на фестивале Burning Man в Неваде в 2015–м. Композиция представляет собой фигуры двух взрослых, сидящих друг к другу спинами, внутри которых «заперты» дети, касающиеся друг друга ладошками. Мне нравится направление мысли многих современных авторов. Но и среди хорошо известных памятников есть такие, что стали для меня открытием, — наверное, сказываются пробелы в образовании. Например, я только год назад узнала, что «Родина–мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде — лишь вторая часть триптиха.
Он включает в себя также монументы «Тыл — фронту», установленный в Магнитогорске, и «Воин–освободитель», расположенный в Трептов–парке в Берлине. Все три скульптуры объединяет общий элемент — Меч Победы.
Есть и памятники, которые просто вызывают приятные чувства. Например, мимо нашей норильской Айки не могу пройти мимо, не погладив её белое ушко. Она замечательно выполнена: такое ощущение, будто сейчас оживёт и пойдёт по улице! Ещё аплодирую автору памятника Урванцеву — он очень интересный, осмысленный. Так что я за скульптурное разнообразие: побольше памятников, хороших и разных!Анастасия Казакова, преподаватель КДШИ и НКИ:
— Из норильских мемориалов самое сильное впечатление на меня производит «Норильская Голгофа» — место, где не хочется ничего говорить, а хочется просто постоять и подумать. С детьми мы любим навещать медвежонка Айку на площади Металлургов. А из иногородних скульптур мне особенно нравится памятник художнику Андрею Поздееву в Красноярске, на проспекте Мира. Эта бронзовая фигура с раскрытым зонтиком и мольбертом — настоящее место притяжения для студентов. Многие верят: если потереть ей нос, это поможет удачно сдать сессию. Ещё мне симпатичен монумент знаменитому виолончелисту и дирижёру Мстиславу Ростроповичу в Москве. Надеюсь, что когда–нибудь в Норильске появятся памятники деятелям культуры, которые жили и работали в нашем городе: Иннокентию Смоктуновскому, Льву Гумилёву, Георгию Жжёнову.Лилия, северянка со стажем:
— Я очень люблю путешествовать и, как все туристы, люблю фотографироваться на фоне местных достопримечательностей. Пять лет назад в Германии видела знаменитый символ страны — Бранденбургские ворота, совсем недавно памятник отметил 220 лет с момента открытия. На его фоне въездной знак в наш город смотрится как–то уж совсем сиро и непрезентабельно. Думаю, в Норильске, куда приезжает множество почётных гостей и даже президент страны, можно сделать въездной ансамбль более привлекательным. Конечно, Бранденбургские ворота мы не потянем, но уж какую–нибудь Северную арку могли бы. А внук подсказывает, что городу не помешало бы побольше памятников на тему детских сказок. Он до сих пор в восторге от Андерсеновской Русалочки, которую видел в Копенгагене. Пусть даже они будут не такими изящными, но такими же милыми и
добрыми.Ирина Даниленко, специальный корреспондент «Заполярной правды»:
— Мне несколько раз довелось бывать в Ирландии. В ней не счесть удивительных памятников, по которым очень увлекательно изучать историю страны. Поражают и памятники старины — многометровые кельтские кресты, и новейшие творения, среди которых знаменитая Дублинская игла — «Монумент света». Это 120–метровый конический шпиль из нержавеющей стали, который заменил стоявшую на этом месте колонну Нельсона, уничтоженную бомбой в 1966 году. Монумент символизирует роль Дублина в новом веке. Днём он сохраняет стальной цвет, а в сумерках сливается с небом, только в основании и на вершине шпиля горят огни.
Я влюблена в памятники столицы Ирландии, разглядывала их досконально. Однажды мне это увлечение чуть не стоило жизни: я потеряла сознание, когда в темноте ударилась о незамеченную деталь одного из них. Среди самых необычных — памятник Оскару Уйльду на Меррион Сквер. Знаменитый писатель, улыбаясь, возлежит в парке на камне в живописном наряде, сделанном из самоцветов.Евгений, специалист НПОПАТ:
— В Норильске мне нравятся два памятника — Ленину и Урванцеву. Первый, как мне кажется, уже не несёт никакой политической нагрузки. Это символ города, он есть на всех «открыточных» фотографиях, и без него Ленинский проспект и Октябрьскую площадь уже не представить. Что касается памятника Урванцеву, то сама статуя сделана очень хорошо, наверное, потому что несколько лет все норильчане её обсуждали и
буквально «выстрадали». Согласитесь, редко так бывает, чтобы памятник нравился всем, а вот с Урванцевым — тот самый случай. Но места для него в музейном скверике, на мой взгляд, маловато. В этом плане мне очень нравится Летний сад в Санкт–Петербурге: домик Петра, скульптуры, дорожки, аллеи, лавочки. А у нас, например, вокруг скульптуры Пушкина места вроде бы достаточно, а зелени совсем нет.
Говорит эксперт
– Практически во всех регионах страны, где есть угольная или рудная промышленность, стоят памятники, увековечивающие этот нелёгкий труд, а в Норильске до сих пор не было. Об этой одной из основных в нашем городе профессии говорят лишь названия улиц: Горняков в Талнахе и Шахтёрская в Кайеркане. В нашем районе большинство жителей — горняки.Поэтому и было принято решение поддержать инициативу жителей об установке на территории Талнаха скульптуры «Горняк» — как символа уважения к героическому труду горняков, и проведении народной акции по сбору средств на изготовление и установку скульптуры.Важно, что это не памятник одному человеку, а собирательный образ горняка — уверенного в себе человека, мастера своего дела, смело смотрящего в будущее. Талнахская земля была и остается богатой настоящими героями. В их числе Евгений Асташин, герой Соцтруда и лауреат Госпремии СССР, он возглавлял передовую бригаду проходчиков на участке, которым я руководил в 1970–х годах. Ещё нельзя не вспомнить Геннадия Вебера, директора рудника «Октябрьский», Бориса Меньшикова, бригадира с рудника «Комсомольский», Николая Кулеша, кавалера трёх орденов «Шахтёрская слава».Мы обратились в столичный скульптурно–производственный комбинат «ЛитАрт». Представитель «ЛитАрта» Андрей Шипунов приезжал в Талнах для определения места установки скульптуры и сбора материала, необходимого для дальнейшей работы по оформлению концептуального решения скульптуры «Горняк». Он побывал на «Октябрьском», посмотрел, как работают под землёй горняки, и приступил к работе над проектом. Три предложенных им варианта будущей скульптуры мы представили на суд горожан. Голосование проходило на официальном сайте города, а также в Талнахском территориальном управлении. В нём приняли участие свыше тысячи человек. В итоге выбрали вариант № 3 — именно на основе этого эскиза после доработки и уточнения деталей будет создана скульптура.Предполагается, что высота фигуры горняка составит 2,7 метра, а вместе с постаментом и бетонной основой — 4,1 метра. Постамент будет изготовлен из гранита. В качестве материала для основания рассматривались и местные породы, но они более трещиноваты, чем гранит, а значит, потребовалась бы дополнительная обработка. Например, у въездного знака в Талнах стоит глыба руды, привезенная с одного из талнахских рудников. Она постоянно окисляется и трескается, несмотря на то что мы её даже эпоксидной смолой покрывали. В итоге выбрали всё–таки гранитный постамент с выбитой на нём памятной надписью «Славься на века, труд горняка!». Разместить скульптуру решено на площади Горняков.В сборе денег на памятник участвуют и «Норникель», и все талнахские предприятия, а облагораживание прилегающей территории и установку фундамента возьмёт на себя городская администрация. Мы надеемся, что к Дню шахтёра новую достопримечательность Талнаха успеют изготовить и установить.
|Михаил Шевченко, заместитель главы Норильска по району Талнах — начальник Талнахского территориального управления
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда