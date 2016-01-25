[Индекс номера 51 (05.04.2019)]



ЖКХ

Вывезти нужно вчера

До начала следующей недели все трудности с вывозом мусора из районов города должны быть решены.

Ежедневно в Большом Норильске на сбор мусора будет отправляться 14–15 машин На совещании, инициированном главой Норильска Ринатом Ахметчиным, региональный оператор «РостТех» пообещал исправить сложившуюся ситуацию максимально оперативно. – Главой города поставлена жёсткая задача — решить проблему с вывозом мусора в кратчайшие сроки. Регоператор со своей стороны заверил, что до 8 апреля ситуация будет выровнена. ТКО будут вывозить ежедневно. Причём и территорию дворов привести в порядок придется «РостТеху», поскольку именно регоператор допустил эту ситуацию, — отметил начальник управления городского хозяйства администрации Норильска Константин Купреенко. «РостТех» в свою очередь пояснил — причиной «мусорного коллапса» стало то, что транспортная компания, которая вывозила мусор, по завершению краткосрочного договора перестала выполнять свои функции, а других подрядчиков своевременно найти не получилось. Регоператор объявил конкурс по выбору транспортной компании на 10 лет. Но на него никто не заявился, хотя компаний–подрядчиков в городе немало. Конкурс, по сути, не состоялся. В связи с этим было решено заключать краткосрочные контракты на три месяца с несколькими подрядчиками, каждый из которых будет обслуживать собственную территорию. И первые договоры уже есть. Как отметил представитель регоператора, с 3 апреля работа уже ведётся в Дудинке, в четверг началась в Центральном районе. На линию вышли две машины. Постепенно их число будет увеличиваться, пока же они работают по самым критическим участкам. Сегодня должны начать убирать отходы в Талнахе и Кайеркане. В итоге ежедневно в Большом Норильске на сбор мусора будет отправляться 14–15 машин. По мнению представителя «РостТеха» этого будет достаточно, чтобы спокойно справляться с вывозом твёрдых коммунальных отходов. Отдельно обсудили тему перерасчёта за некачественно оказанную услугу. – Существует закон, и мы ему следуем. Уже в апрельских квитанциях норильчане увидят, что сумма, которая начисляется ежемесячно за вывоз мусора, будет меньше. Мы, конечно, понимаем, что услуга была оказана несвоевременно. Это неправильно и очень неприятно. Но ситуацию мы возьмём под контроль. К понедельнику во дворах города будет чисто, — заключил директор департамента регионального оператора «РостТех» Владимир Потридённый.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На совещании, инициированном главой Норильска Ринатом Ахметчиным, региональный оператор «РостТех» пообещал исправить сложившуюся ситуацию максимально оперативно.– Главой города поставлена жёсткая задача — решить проблему с вывозом мусора в кратчайшие сроки. Регоператор со своей стороны заверил, что до 8 апреля ситуация будет выровнена. ТКО будут вывозить ежедневно. Причём и территорию дворов привести в порядок придется «РостТеху», поскольку именно регоператор допустил эту ситуацию, — отметил начальник управления городского хозяйства администрации Норильска Константин Купреенко.«РостТех» в свою очередь пояснил — причиной «мусорного коллапса» стало то, что транспортная компания, которая вывозила мусор, по завершению краткосрочного договора перестала выполнять свои функции, а других подрядчиков своевременно найти не получилось.Регоператор объявил конкурс по выбору транспортной компании на 10 лет. Но на него никто не заявился, хотя компаний–подрядчиков в городе немало. Конкурс, по сути, не состоялся. В связи с этим было решено заключать краткосрочные контракты на три месяца с несколькими подрядчиками, каждый из которых будет обслуживать собственную территорию. И первые договоры уже есть.Как отметил представитель регоператора, с 3 апреля работа уже ведётся в Дудинке, в четверг началась в Центральном районе. На линию вышли две машины. Постепенно их число будет увеличиваться, пока же они работают по самым критическим участкам. Сегодня должны начать убирать отходы в Талнахе и Кайеркане. В итоге ежедневно в Большом Норильске на сбор мусора будет отправляться 14–15 машин. По мнению представителя «РостТеха» этого будет достаточно, чтобы спокойно справляться с вывозом твёрдых коммунальных отходов.Отдельно обсудили тему перерасчёта за некачественно оказанную услугу.– Существует закон, и мы ему следуем. Уже в апрельских квитанциях норильчане увидят, что сумма, которая начисляется ежемесячно за вывоз мусора, будет меньше. Мы, конечно, понимаем, что услуга была оказана несвоевременно. Это неправильно и очень неприятно. Но ситуацию мы возьмём под контроль. К понедельнику во дворах города будет чисто, — заключил директор департамента регионального оператора «РостТех» Владимир Потридённый.

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