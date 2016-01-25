[Индекс номера 51 (05.04.2019)]



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Скрытая угроза

На прошлой неделе в Кайеркане произошла трагедия. 12–летняя девочка была обнаружена мёртвой дома, в ванне, в воде лежал сотовый телефон и провод от зарядного устройства, подключенного к сети. По предварительным данным, школьница погибла от удара электрическим током. Этот шокирующий случай — серьёзный повод ещё раз задуматься о собственной безопасности, особенно при обращении с мобильными устройствами.







Не уверен — не подключай Среди СМИ, которые написали об этом печальном случае, — «Комсомольская правда. Красноярск». Журналисты выяснили, что погибшую девочку воспитывала мама, и, чтобы помочь ей, сейчас ведётся сбор средств. Также «Комсомолка» привела комментарий специалиста, который подтвердил предварительную версию случившегося. Алексей Лаваренко, специалист сервисной службы по обслуживанию мобильных средств связи: – Всем известно, что вода проводит электричество, и падение в ванну, например, работающего фена может привести к трагическим последствиям. Сотовый телефон, потребляющий минимальное количество энергии, многим кажется безобидной вещью. А молодёжь сейчас вообще не выпускает его из рук: на улице, дома, за едой, в душе... Если в воду упадёт телефон, не включенный в розетку, это безопасно. А вот если он стоит на зарядке — это совершенно другое дело. И детям, и взрослым необходимо об этом помнить. При включении в сеть мы получаем из розетки 220 вольт. Стабилизатор преобразует это напряжение в пять вольт. При этом у качественного зарядного устройства есть гальваническая развязка между входом высокого напряжения и низковольтным выходом. Но если зарядка сделана на китайских подпольных фабриках, технология может быть нарушена — подделок сейчас очень много. К тому же сам USB– порт не защищён от попадания влаги и может стать проводником электричества.



Взрывные устройства Портал Life.ru напомнил об основных правилах безопасности при работе с мобильными устройствами, а также привел несколько примеров того, насколько опасным может стать их нарушение. Издание сообщает, что современные зарядные устройства спроектированы по схеме импульсного преобразователя напряжения. Если старые зарядки стабильно выдавали нужное количество вольт (один, три, пять), то сейчас всё устроено иначе: внутри зарядного устройства находятся силовые элементы, работающие под напряжением, иногда превышающим 220 вольт. В подтверждение этого Life.ru пишет об инциденте в Китае — девушку убило током, после того как она вышла из душа и мокрыми руками взяла подключённый к сети iPhone 5: дело вышло настолько громким, что компания Apple выразила официальные соболезнования. И это не единичный случай. Похожая трагедия произошла в России: 24–летняя москвичка уронила iPhone 4 в наполненную ванну, и девушку убил разряд тока, прошедший через кабель, заряжавший смартфон. Кроме того, предупреждает портал, ни в коем случае нельзя разговаривать по телефону во время грозы, находясь на открытом пространстве. В июле 2015 года на западе Москвы так прервалась жизнь рабочего: пока его коллеги по бригаде прятались под деревом, он вёл беседу, завершившуюся попаданием молнии в мобильник. Спасти пострадавшего не успели: смерть была почти мгновенной. Ещё одна опасность при общении со смартфоном — взрыв устройства. В 2007 году 22–летний китаец погиб из–за взрыва смартфона в нагрудном кармане куртки (осколок задел сердце), а в 2009–м куски взорвавшегося аккумулятора попали в шейную артерию жителя провинции Гуанчжоу. Более мелкие инциденты происходят по несколько раз в год. К примеру, в 2014–м смартфон взорвался прямо в руках у китаянки, ехавшей в автобусе. В том же году телефон Samsung Galaxy S4 стал причиной пожара в постели 13–летней девочки из Северного Техаса. А в 2016 году белорусский школьник неудачно отсоединил батарею от смартфона Lenovo — та взорвалась и прожгла ковер. Life.ru уточняет, что в подобных случаях производители, как правило, не признают свою вину. Обычно они ссылаются на инструкцию по технике безопасности, требуют заряжать смартфон только от оригинальных зарядных устройств и снимают с себя ответственность, если установленный в телефон аккумулятор не был фирменным.



Смартфон и прочие неприятности Об опасностях, пускай даже не смертельных, но способных навредить здоровью, также пишет портал Fb.ru. Например, если вы перед сном листаете книгу или ленту социальной сети на своём смартфоне, вы должны понимать, что это способно нарушить ваш сон. Всё дело в коротковолновом синем свете, который излучает ваше устройство. Да, он повышает уровень вашего внимания днем, но в ночное время блокирует производство мелатонина, помогающего заснуть. Можно ли этого избежать? Конечно. Достаточно за полчаса до сна убрать телефон подальше. Кроме того, пишет портал, многие учёные и косметологи в один голос твердят: свет, излучаемый телефоном (так называемое HEV–излучение), вызывает преждевременное старение кожи — так же, как и прямые солнечные лучи. Исследования показывают, что синий свет проникает в эпидермис, существенно затрудняя процесс синтеза коллагена и эластана, вызывая пигментацию и образование морщин. Многочисленные исследования подтверждают и то, что люди, которые много времени проводят, уткнувшись в смартфон, чаще других жалуются на головную боль, сонливость, раздражительность. К тому же в организме человека происходит реакция, именуемая напряжением иммунной системы. В результате существенно снижается сопротивляемость заболеваниям и вредным внешним воздействиям. Также учёные убеждены, что любители проводить время после десяти часов вечера в обнимку с мобильным устройством, серьёзно рискуют. Использование гаджета провоцирует неврозы, депрессивные состояния и даже биполярное расстройство. Всё это происходит из–за нарушения циркадного ритма. А о том, что поверхность сотовых телефонов буквально кишит опасными микробами, наверное, и говорить не стоит. Впрочем, как раз эта проблема вполне решаема: достаточно время от времени протирать мобильник антибактериальной салфеткой.

Свой взгляд Михаил Туаев, корреспондент «Заполярной Правды» Знаете, о технике безопасности можно рассуждать долго. Однако мне кажется, что делу это не сильно поможет. Признайтесь, что даже вы, несмотря на все предостережения, наверняка продолжите набирать сообщения на ходу или за рулём автомобиля и уж точно не перестанете носить мобильник в кармане брюк. Да, сегодня смартфоны превратились в нечто большее, чем телефон: это библиотека, фонотека, картотека, игротека... И стоит нам забыть сотовый дома, как мы сразу же чувствуем себя отрезанными от мира, испытываем дискомфорт или даже тревогу. Люди стали настолько зависимыми от смартфонов, что в попытке успеть за стремительно меняющимся миром уже неспособны отличить необходимость от излишества. Об этом же говорят и психологи, которые всё чаще сравнивают эту зависимость с вполне конкретным недугом, например с алкоголизмом. Боязнь отсутствия доступа к любимому мобильному устройству назвали «номофобией», и сегодня она оставила позади интернет–зависимость и даже игроманию. При этом нужно понимать: несмотря на культуру потребления, которую навязывает рынок, нас никто не заставляет засыпать и просыпаться с телефоном в руках, а значит, и винить во всех неприятностях можно только себя. Другое дело, что в полном отказе от современных технологий нет никакой необходимости. Напротив, мобильник часто играет важную роль в вопросах безопасности. К примеру, когда родителям нужно знать, где находится их ребёнок. Ну, а в работе он и вовсе незаменим. Специалисты утверждают, что номофобию можно побороть, найдя другие источники удовольствия. Я вспоминаю, как пару лет назад провел на Ламе две незабываемые недели вдали от городской суеты. У меня не было ни интернета, ни сотовой связи — лишь палатка, озеро и компания хороших друзей. В те дни я не испытывал ни малейшей тоски по телефону, хотя, признаюсь, поначалу, просыпаясь утром, первым делом хотелось заглянуть в ленту новостей. По возвращении домой у меня возникла мысль, что я конкретно отстал от жизни. Именно этим, пожалуй, мы и успокаиваем себя, когда лишний раз тянемся к телефону: «А вдруг что?». Люди, которые попадают в информационную зависимость, не могут находиться вне информационного поля: в их мозг должны постоянно поступать новые данные. В дороге читается пресса, на обеденном перерыве — пролистывается лента новостей, дома — мониторятся блоги. Может показаться, что в желании узнать последние новости страны и мира нет ничего плохого, но и это впечатление может быть обманчиво. Главное во всём этом — помнить, что в стремлении опутать себя проводами и увешать электроникой нужна умеренность и соблюдение элементарных правил безопасности, а в случае с детьми — ещё и контроль со стороны родителей.

Михаил Туаев www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Среди СМИ, которые написали об этом печальном случае, — «Комсомольская правда. Красноярск». Журналисты выяснили, что погибшую девочку воспитывала мама, и, чтобы помочь ей, сейчас ведётся сбор средств. Также «Комсомолка» привела комментарий специалиста, который подтвердил предварительную версию случившегося.Алексей Лаваренко, специалист сервисной службы по обслуживанию мобильных средств связи:– Всем известно, что вода проводит электричество, и падение в ванну, например, работающего фена может привести к трагическим последствиям. Сотовый телефон, потребляющий минимальное количество энергии, многим кажется безобидной вещью. А молодёжь сейчас вообще не выпускает его из рук: на улице, дома, за едой, в душе... Если в воду упадёт телефон, не включенный в розетку, это безопасно. А вот если он стоит на зарядке — это совершенно другое дело. И детям, и взрослым необходимо об этом помнить. При включении в сеть мы получаем из розетки 220 вольт. Стабилизатор преобразует это напряжение в пять вольт. При этом у качественного зарядного устройства есть гальваническая развязка между входом высокого напряжения и низковольтным выходом. Но если зарядка сделана на китайских подпольных фабриках, технология может быть нарушена — подделок сейчас очень много. К тому же сам USB– порт не защищён от попадания влаги и может стать проводником электричества.Портал Life.ru напомнил об основных правилах безопасности при работе с мобильными устройствами, а также привел несколько примеров того, насколько опасным может стать их нарушение.Издание сообщает, что современные зарядные устройства спроектированы по схеме импульсного преобразователя напряжения. Если старые зарядки стабильно выдавали нужное количество вольт (один, три, пять), то сейчас всё устроено иначе: внутри зарядного устройства находятся силовые элементы, работающие под напряжением, иногда превышающим 220 вольт. В подтверждение этого Life.ru пишет об инциденте в Китае — девушку убило током, после того как она вышла из душа и мокрыми руками взяла подключённый к сети iPhone 5: дело вышло настолько громким, что компания Apple выразила официальные соболезнования. И это не единичный случай. Похожая трагедия произошла в России: 24–летняя москвичка уронила iPhone 4 в наполненную ванну, и девушку убил разряд тока, прошедший через кабель, заряжавший смартфон.Кроме того, предупреждает портал, ни в коем случае нельзя разговаривать по телефону во время грозы, находясь на открытом пространстве. В июле 2015 года на западе Москвы так прервалась жизнь рабочего: пока его коллеги по бригаде прятались под деревом, он вёл беседу, завершившуюся попаданием молнии в мобильник. Спасти пострадавшего не успели: смерть была почти мгновенной. Ещё одна опасность при общении со смартфоном — взрыв устройства. В 2007 году 22–летний китаец погиб из–за взрыва смартфона в нагрудном кармане куртки (осколок задел сердце), а в 2009–м куски взорвавшегося аккумулятора попали в шейную артерию жителя провинции Гуанчжоу. Более мелкие инциденты происходят по несколько раз в год. К примеру, в 2014–м смартфон взорвался прямо в руках у китаянки, ехавшей в автобусе. В том же году телефон Samsung Galaxy S4 стал причиной пожара в постели 13–летней девочки из Северного Техаса. А в 2016 году белорусский школьник неудачно отсоединил батарею от смартфона Lenovo — та взорвалась и прожгла ковер.Life.ru уточняет, что в подобных случаях производители, как правило, не признают свою вину. Обычно они ссылаются на инструкцию по технике безопасности, требуют заряжать смартфон только от оригинальных зарядных устройств и снимают с себя ответственность, если установленный в телефон аккумулятор не был фирменным.Об опасностях, пускай даже не смертельных, но способных навредить здоровью, также пишет портал Fb.ru. Например, если вы перед сном листаете книгу или ленту социальной сети на своём смартфоне, вы должны понимать, что это способно нарушить ваш сон. Всё дело в коротковолновом синем свете, который излучает ваше устройство. Да, он повышает уровень вашего внимания днем, но в ночное время блокирует производство мелатонина, помогающего заснуть. Можно ли этого избежать? Конечно. Достаточно за полчаса до сна убрать телефон подальше.Кроме того, пишет портал, многие учёные и косметологи в один голос твердят: свет, излучаемый телефоном (так называемое HEV–излучение), вызывает преждевременное старение кожи — так же, как и прямые солнечные лучи. Исследования показывают, что синий свет проникает в эпидермис, существенно затрудняя процесс синтеза коллагена и эластана, вызывая пигментацию и образование морщин.Многочисленные исследования подтверждают и то, что люди, которые много времени проводят, уткнувшись в смартфон, чаще других жалуются на головную боль, сонливость, раздражительность. К тому же в организме человека происходит реакция, именуемая напряжением иммунной системы. В результате существенно снижается сопротивляемость заболеваниям и вредным внешним воздействиям. Также учёные убеждены, что любители проводить время после десяти часов вечера в обнимку с мобильным устройством, серьёзно рискуют. Использование гаджета провоцирует неврозы, депрессивные состояния и даже биполярное расстройство. Всё это происходит из–за нарушения циркадного ритма. А о том, что поверхность сотовых телефонов буквально кишит опасными микробами, наверное, и говорить не стоит. Впрочем, как раз эта проблема вполне решаема: достаточно время от времени протирать мобильник антибактериальной салфеткой.

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