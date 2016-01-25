[Индекс номера 51 (05.04.2019)]



Наши открытия

Дикие, но симпатичные

В детском саду № 90 «Цветик–семицветик», где уже более 30 лет воспитывают малышей, впервые устроили детскую познавательную конференцию «Я познаю мир».

Выпускников сада вдохновили на изучение животных родного Таймыра, объединив в клуб «СОВА» Смекалистых, Оригинальных, Внимательных, Активных. Новые знания они добывали с помощью родителей и воспитателя Ирины Луцив. В результате родилось пять видеопрезентаций, которые показали детям и взрослым гостям. Маленькие ученые с удовольствием рассказали о животных, живущих за полярным кругом. Егор Величко, например, напомнил, что тюлени во время Великой Отечественной войны спасли от голодной смерти тысячи людей. В наше время в Архангельске решили даже поставить памятник тюленю, написав на нем: «О, сколько ты народа спас от голода и холода!». Андрей Кочевцев поведал о жизни полярного волка. Не все знают, что эти хищники могут обходиться без еды до двух недель, что потеют волки... языком, а по задранному хвосту всегда можно узнать вожака стаи. Немало удивительных фактов о зайце–беляке разузнала Милена Штанько. Оказывается, что зайчиха покидает своих малышей сразу после рождения... Но это необходимо, чтобы не привлекать к детёнышам внимания хищников. Переживать, что зайчата останутся голодными, не стоит: мама непременно вернётся к ним, чтобы покормить. Это может сделать и любая другая зайчиха, пробегающая мимо. Кстати, а вы знаете, что белый цвет заячьего хвоста никогда не меняется? И что зайцы не закрывают глаза, когда спят, а кричат совсем как грудные младенцы... Дарина Вязникова подготовила видео, из которого зрители узнали, как охотится, глубоко ныряя в снег, песец. Амина Аскерова рассказала о жизни северного оленя — карибу. Увы, мало кто из норильчат может вживую познакомиться с этим прекрасным животным, много веков дающим жизнь коренным народам Крайнего Севера. С историями любознательных ребят познакомились более 80 детсадовцев, а также педагоги и специалисты. Ведущая Ирина Луцив и ее маленькая помощница Зоя Тетенькина задавали вопросы, проверяя, как малыши усвоили информацию. Самые активные и внимательные получили призы от спонсоров–энергетиков. Среди взрослых гостей была и Александра Сморыго, начальник отдела социальных программ «НТЭК», которая заметила, что сама узнала много интересного и полезного. Она пожелала юным исследователям успехов в познании окружающего мира. Заведующая детсадом Зинаида Кисаева отметила участников конференции поощрительными грамотами. Скоро они пойдут в школу, и полученные в детском саду знания им обязательно пригодятся.

Ирина Даниленко Фото Ирины ДАНИЛЕНКО www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Выпускников сада вдохновили на изучение животных родного Таймыра, объединив в клуб «СОВА» Смекалистых, Оригинальных, Внимательных, Активных. Новые знания они добывали с помощью родителей и воспитателя Ирины Луцив. В результате родилось пять видеопрезентаций, которые показали детям и взрослым гостям. Маленькие ученые с удовольствием рассказали о животных, живущих за полярным кругом. Егор Величко, например, напомнил, что тюлени во время Великой Отечественной войны спасли от голодной смерти тысячи людей. В наше время в Архангельске решили даже поставить памятник тюленю, написав на нем: «О, сколько ты народа спас от голода и холода!».Андрей Кочевцев поведал о жизни полярного волка. Не все знают, что эти хищники могут обходиться без еды до двух недель, что потеют волки... языком, а по задранному хвосту всегда можно узнать вожака стаи. Немало удивительных фактов о зайце–беляке разузнала Милена Штанько. Оказывается, что зайчиха покидает своих малышей сразу после рождения... Но это необходимо, чтобы не привлекать к детёнышам внимания хищников. Переживать, что зайчата останутся голодными, не стоит: мама непременно вернётся к ним, чтобы покормить. Это может сделать и любая другая зайчиха, пробегающая мимо. Кстати, а вы знаете, что белый цвет заячьего хвоста никогда не меняется? И что зайцы не закрывают глаза, когда спят, а кричат совсем как грудные младенцы...Дарина Вязникова подготовила видео, из которого зрители узнали, как охотится, глубоко ныряя в снег, песец. Амина Аскерова рассказала о жизни северного оленя — карибу. Увы, мало кто из норильчат может вживую познакомиться с этим прекрасным животным, много веков дающим жизнь коренным народам Крайнего Севера.С историями любознательных ребят познакомились более 80 детсадовцев, а также педагоги и специалисты. Ведущая Ирина Луцив и ее маленькая помощница Зоя Тетенькина задавали вопросы, проверяя, как малыши усвоили информацию. Самые активные и внимательные получили призы от спонсоров–энергетиков.Среди взрослых гостей была и Александра Сморыго, начальник отдела социальных программ «НТЭК», которая заметила, что сама узнала много интересного и полезного. Она пожелала юным исследователям успехов в познании окружающего мира.Заведующая детсадом Зинаида Кисаева отметила участников конференции поощрительными грамотами. Скоро они пойдут в школу, и полученные в детском саду знания им обязательно пригодятся.

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