[Индекс номера 51 (05.04.2019)]

 Фестиваль 
Создай свою реальность

Фестиваль научных открытий Arctic Wave пройдёт в Норильске уже в четвёртый раз.
Впервые Arctic Wave состоялся в 2015 году в Норильске и Мончегорске. В 2016–м фестиваль организовали уже в Норильске, Дудинке и Заполярном, где он собрал 7000 человек.
Открытие праздника науки пройдёт сегодня во Дворце культуры (Ленинский проспект, 9). С 15 до 17 часов запланирован финал конкурса юных изобретателей I MAKE, в 18.00 состоится торжественное открытие фестиваля. Продолжится он 6 апреля в Молодёжном центре (ул. Советская, 9а). Здесь развернутся все научные эксперименты и мастер–классы. С 10 до 20 часов можно будет принять участие в квесте «Город героев», побывать на лектории «Герои среди нас», увидеть интерактивную выставку «Городская площадь», пройти экспресс–программу освоения самых востребованных профессий.
Также предусмотрена работа интерактивного проекционного парка развлечений, в котором физическое и цифровое создают волшебную смешанную реальность и позволяют детям управлять пространством; яркие фотозоны, технологическая иммерсия, киннект и многое другое. Впервые на фестивале создадут отдельную площадку, где можно будет оставить ребёнка под присмотром специалистов. «Центр подготовки героев» включает в себя занятия по детской робототехнике и изобретательству от организации «Чудо–дети», а также специализированную программу раннего развития Монтессори.
Недалеко от детской зоны расположится площадка для родителей, ожидающих своих детей. здесь можно будет почитать интересный журнал по научно–популярной тематике, воспользоваться бесплатным WI–FI или подзарядить телефон.

Марина Андриюк
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